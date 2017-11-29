«А нас-то за что?»: В Госдепе осудили российский закон о СМИ

Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России. Свобода выражения, в том числе свобода слова и СМИ, которые правительство может считать "неудобными", — универсальные права человека, которые Россия обязалась соблюдать.

Американская озабоченность в стиле «а нас-то за что?» Примерно так можно охарактеризовать заявления представителей Госдепартамента США по поводу принятия в России законодательной нормы о включении отдельных СМИ в список «иностранных агентов». Речь идёт о подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе о статусе «иноагента» для СМИ. Это решение стало ответом на американские меры по причислению к «иностранным агентам» телеканала Russia Today. На данный момент Минюст РФ не принял списка СМИ, которые в России будут отнесены к «иноагентам». РИА Новости приводит комментарий официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, заявившей буквально следующее:А по каким в таком случае причинам соблюдать эти самые права человека отказываются в самих Соединённых Штатах Америки?Стоит напомнить, что в Вашингтоне при внесении в список «иноагентов» телеканала RT заявляли, будто бы это не имеет никакого отношения к ущемлению свободы слова. Так в чём же тогда заключается «ущемление свободы слова» в России? На повестке очередное проявление двойных стандартов - стандартов к принимаемым законам в США и других странах.