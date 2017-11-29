09:24 29 ноября

«А нас-то за что?»: В Госдепе осудили российский закон о СМИ

Американская озабоченность в стиле «а нас-то за что?» Примерно так можно охарактеризовать заявления представителей Госдепартамента США по поводу принятия в России законодательной нормы о включении отдельных СМИ в список «иностранных агентов». Речь идёт о подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе о статусе «иноагента» для СМИ. Это решение стало ответом на американские меры по причислению к «иностранным агентам» телеканала Russia Today. На данный момент Минюст РФ не принял списка СМИ, которые в России будут отнесены к «иноагентам».

РИА Новости приводит комментарий официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, заявившей буквально следующее:
Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России. Свобода выражения, в том числе свобода слова и СМИ, которые правительство может считать "неудобными", — универсальные права человека, которые Россия обязалась соблюдать.


«А нас-то за что?»: В Госдепе осудили российский закон о СМИ



А по каким в таком случае причинам соблюдать эти самые права человека отказываются в самих Соединённых Штатах Америки?
Стоит напомнить, что в Вашингтоне при внесении в список «иноагентов» телеканала RT заявляли, будто бы это не имеет никакого отношения к ущемлению свободы слова. Так в чём же тогда заключается «ущемление свободы слова» в России? На повестке очередное проявление двойных стандартов - стандартов к принимаемым законам в США и других странах.

Использованы фотографии: www.instagram.com
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Комментарии 31

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  1. volodya Сегодня, 06:34
    Ну это они зря! Раньше всё мы осуждали!Теперь их очередь!
    volodya
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:36
      В Госдепе США осудили российский закон о СМИ-"иноагентах
      госдеп нужно срочно на допинг проверить,неадекват прёт из них.
      Дедкастарый
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
      smile Запасаемся попкорном и смотрим спектакль про права человека...
      эти сладкие слова...Права человека...напоминает морковку на удочке перед носом осла.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 06:43
        Пусть спасают своих..потерпевших от "кровавого режима"..Вывозят отсюда штучно и оптом!
        210окв
        1. антивирус Сегодня, 08:58
          перетопчуться они нам нужны: в Магаданской обл не хватает газетчиков
          антивирус
    3. dsk Сегодня, 06:51
      Цитата: volodya
      Раньше всё мы осуждали!Теперь их очередь!

      Ответка проведена очень оперативно. Если так дальше пойдёт.... hi
      dsk
    4. Евдоким Сегодня, 06:57
      Цитата: volodya
      Теперь их очередь!

      В США привыкли действовать под девизом "Что делает Юпитер, то не позволено быку", ну что-ж пора дать им по-чувствовать себя быком, хотя бык по-умнее всего Госдепартамента США. Дебилы....Иногда думать надо, хоть не много, хотя-бы иногда.hi
      Евдоким
  2. Chertt Сегодня, 06:35
    Ну а что они могли еще сказать, "выразить глубокое удовлетворение" Тоже зарплату отрабатывают....Жаль только, в своем параллельном мире
    Chertt
  3. fif21 Сегодня, 06:35
    Привыкайте ковбои. Россия уже другая, и "базаром " ее уже не развести. hi
    fif21
  4. kolkulon Сегодня, 06:39
    Цитату Лаврова можно под каждой новостью из сша ставить-не ошибешься.
    kolkulon
  5. ded100 Сегодня, 06:43
    А по каким в таком случае причинам соблюдать эти самые права человека отказываются в самих Соединённых Штатах Америки?

    А вот по таким они гигимоны им все можно! wassat
    ded100
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:48
      А вот по таким они гигимоны им все можно! wassat

      Да я гегемон... smile

      Тот же ЛЕХА
  6. собаковод Сегодня, 06:44
    Похоже, нимбом натёрло затылочек!
    собаковод
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
      собаковод Сегодня, 06:44 Новый
      Похоже, нимбом натёрло затылочек!

      ...о, да! ... лавры они любят... bully
      a.s.zzz888
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
    ... не понять им, мерикатосам, не те мозги у них... если таковые вообще присутствуют... bully
    a.s.zzz888
    1. собаковод Сегодня, 06:52
      Всё они понимают, более того, создаётся впечатление, что они просчитали российские ответные меры и приготовили свой ответ.
      собаковод
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
        Всё они понимают, более того, создаётся впечатление, что они просчитали российские ответные меры и приготовили свой ответ.

        ... это уже их проблемы...
        a.s.zzz888
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    А нам не по барабану ли визги из сша, хотя по большому счету, чем больше они визжат, тем все правельно мы делаем!
    Геркулесыч
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:58
    Забавно наблюдать за потугами полосатых ну хоть как то оправдать свою исключительность. laughing Они никак понять не могут что мы не СССР со своей цензурой и тотальным дефицитом..На музыку,кино,информацию,одежду и тд.Выглядят полосатые в этих потугах редкими примитивными клоунами.В современной России один дефицит.Это деньги..А где в какой стране они не дефицит?
    Наблюдатель2014
  10. PValery53 Сегодня, 07:02
    Американский закон о СМИ-иноагентах и реальность: "здесь - играть, здесь - не играть, а здесь - рыбу заворачивали".
    PValery53
  11. Ручник Сегодня, 07:05
    Смешно,чесслово.
    Ручник
  12. лысова Сегодня, 07:05
    Нашей жестокости нет придела! Бегите.
    лысова
  13. Лганхи Сегодня, 07:22
    Раз осуждают, значит правильно все делаем. Вот если хвалят, то это не к добру. Горбачева например, тоже постоянно хвалили.
    Лганхи
  14. Altona Сегодня, 07:38
    Наш закон еще очень и очень мягонький. Можно было бы посуровей резьбу нарезать и потуже подкручивать. Я назвал этот закон "прАстити нас, американцы".
    Altona
  15. Кот Маркиз Сегодня, 07:39
    Ключевое слово: "....Минюст РФ не принял списка СМИ, которые в России будут отнесены к «иноагентам». То есть, разговор "НИОЧЕМ".
    Кот Маркиз
  16. Yuri Isaev Сегодня, 07:45
    Неадекватность амеров зашкаливает. Такое впечатление, что они все в одночасье подверглись лоботомии.
    Yuri Isaev
    1. Лганхи Сегодня, 08:48
      Нет, просто они искренне считают себя особенной нацией, призванной следить за "порядком" во всем мире. Обама же пару лет назад так открыто и заявил, чем вызвал шквал возмущений в сети. Но мировые лидеры, конечно промолчали.
      Лганхи
  17. chidoryan Сегодня, 07:59
    Потому что законы о инагентах в США и у нас разные от слова совсем. Общее ток название. Наш пожёстче будет.
    chidoryan
  18. svp67 Сегодня, 08:26
    В Госдепе США осудили российский закон о СМИ-"иноагентах"
    А я требую применить этот Закон по МАКСИМАЛЬНО необходимой, в данной ситуации строгости
    svp67
  19. kartalovkolya Сегодня, 08:33
    Как они достали весь Мир и всё человечество,похоже и терпение Всевышнего подошло к концу : все знают истину о том,что если Господь хочет кого-то наказать,то он лишает разума и похоже это в отношении США свершилось!
    kartalovkolya
  20. BerBer Сегодня, 08:48
    Деградируют штаты. Детский сад какой-то. Кризис в головах налицо. Если не сделают выводы то "гегемон скоро рухнет".
    BerBer
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