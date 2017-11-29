США одобрили поставки вооружений Варшаве на $0,5 млрд
Пресс-служба Пентагона сообщает о том, что США одобрили поставки Польше вооружений на сумму около 0,5 млрд долларов. РИА Новости приводит официальное сообщения военного ведомства:
Отмечено, что одобрены и возможные поставки Польше ракет "воздух-воздух" AIM-120C-7. Итоговая стоимость «комплекта» - тоже около 250 млн долларов. Видимо, польские асы собираются отрабатывать приёма воздушного боя в воздушном пространстве страны...
Приобретением американского оружия на весьма внушительные суммы Польша старается демонстрировать свою лояльность Вашингтону. При этом лояльность Варшаве с каждым годом будет обходиться всё сложнее, учитывая то, что с 2020 года Польша должна начать погашение ранее полученных от Евросоюза кредитов. А по оценкам экспертов, Польша только за последние 10 лет получила свыше 50 млрд кредитных долларов. Нынешние власти страны утверждают, что рост польской экономики позволит расплатиться по долгам без особой нагрузки на граждан Польши. С этим тезисом согласны не все польские экономисты.
Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Управление военного сотрудничества министерства обороны США передало все необходимые документы в конгресс.
Отмечено, что одобрены и возможные поставки Польше ракет "воздух-воздух" AIM-120C-7. Итоговая стоимость «комплекта» - тоже около 250 млн долларов. Видимо, польские асы собираются отрабатывать приёма воздушного боя в воздушном пространстве страны...
Приобретением американского оружия на весьма внушительные суммы Польша старается демонстрировать свою лояльность Вашингтону. При этом лояльность Варшаве с каждым годом будет обходиться всё сложнее, учитывая то, что с 2020 года Польша должна начать погашение ранее полученных от Евросоюза кредитов. А по оценкам экспертов, Польша только за последние 10 лет получила свыше 50 млрд кредитных долларов. Нынешние власти страны утверждают, что рост польской экономики позволит расплатиться по долгам без особой нагрузки на граждан Польши. С этим тезисом согласны не все польские экономисты.
Использованы фотографии: Википедия
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