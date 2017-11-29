09:35 29 ноября

США одобрили поставки вооружений Варшаве на $0,5 млрд

Пресс-служба Пентагона сообщает о том, что США одобрили поставки Польше вооружений на сумму около 0,5 млрд долларов. РИА Новости приводит официальное сообщения военного ведомства:
Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Управление военного сотрудничества министерства обороны США передало все необходимые документы в конгресс.


США одобрили поставки вооружений Варшаве на $0,5 млрд


Отмечено, что одобрены и возможные поставки Польше ракет "воздух-воздух" AIM-120C-7. Итоговая стоимость «комплекта» - тоже около 250 млн долларов. Видимо, польские асы собираются отрабатывать приёма воздушного боя в воздушном пространстве страны...


Приобретением американского оружия на весьма внушительные суммы Польша старается демонстрировать свою лояльность Вашингтону. При этом лояльность Варшаве с каждым годом будет обходиться всё сложнее, учитывая то, что с 2020 года Польша должна начать погашение ранее полученных от Евросоюза кредитов. А по оценкам экспертов, Польша только за последние 10 лет получила свыше 50 млрд кредитных долларов. Нынешние власти страны утверждают, что рост польской экономики позволит расплатиться по долгам без особой нагрузки на граждан Польши. С этим тезисом согласны не все польские экономисты.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 8

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:22
    Что то мало купили поляки, нужно брать сразу крупный опт, на сумму минимум 7 процентов ввп страны, чтобы влезть навечно в долговую кабалу!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:26
      Они уже влезли ещё в начале 90-х.Ляхи гоноровые...Подлизывающие попец..
      Цитата: Геркулесыч
      Что то мало купили поляки, нужно брать сразу крупный опт, на сумму минимум 7 процентов ввп страны, чтобы влезть навечно в долговую кабалу!
      210окв
      1. dsk Сегодня, 08:11
        "лояльность Варшаве с каждым годом будет обходиться всё сложнее, учитывая то, что с 2020 года Польша должна начать погашение ранее полученных от Евросоюза кредитов. А по оценкам экспертов, Польша только за последние 10 лет получила свыше 50 млрд кредитных долларов
        Кроме того Польша уже подписалась на 10 лярдов на закупку ПРО против "иранских" ракет. И штатовский сжиженный газ придётся в три дорога покупать.
        Цитата: Ещё "в 2011 году, министр обороны США Гейтс обругал членов НАТО за то, что они не несли свой вклад: «США не станет заниматься благотворительностью и тащить на себе весь альянс» Трамп реализует эти угрозы. Требования об оплате расходов на НАТО растут. Бесплатный сыр" для восточно - европейских членов НАТО закончился и мышеловка захлопнулась. Участь "мышек " не завидна, они окажутся между молотом и наковальней в случае крупного конфликта. И спасти их от этого, может только страх "кукловода" не отсидеться за океаном в очередной раз. hi
        dsk
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Интересно, а сумеют поляки на такую же сумму продать американцам яблок? recourse
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:30
      Они на такую сумму смогут .Только на восток..А дальше через Украину и Белоруссию-нам.А что вы думаете,в "Магните"Галицкий краснодарскими яблоками фарцует?
      210окв
    2. Арон Заави Сегодня, 07:40
      Цитата: Геркулесыч
      Интересно, а сумеют поляки на такую же сумму продать американцам яблок? recourse

      ВВП Польши 0.5 трлн$ , так что там не только яблоки. И вообще странный подход. Когда РФ поставляет Сирии или Венесуэле оружия на сотни милллионов $, которые эти страны никогда не отдадут, то это нормально, а когда государство со стабильной экономикой приобретает для себя оружие с погашением суммы в течении 10 лет ,то это каким то образом эту страну должно унижать.
      Арон Заави
      1. MadCat Сегодня, 08:04
        Цитата: Арон Заави
        Когда РФ поставляет Сирии или Венесуэле оружия на сотни милллионов $, которые эти страны никогда не отдадут, то это нормально, а когда государство со стабильной экономикой приобретает для себя оружие с погашением суммы в течении 10 лет ,то это каким то образом эту страну должно унижать.

        ну так Россия ведь "добрая" а янки "злые". Л-Логика laughing
        MadCat
  3. Strashila Сегодня, 09:34
    На сколько отправили на Украину советского оружие, на столько от американцев и получили.
    Strashila
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