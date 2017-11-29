Ситуация в Сирии
ВКС РФ обеспечивают продвижение сирийской армии в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, с использованием тяжелой артиллерии. Нанесены удары по зонам дислокации боевиков в районах поселений Арбин, Дума, Мисраба, Хараста и Мадира. ВВС Сирии атаковали позиции боевиков недалеко от ферм Бейт Джинн.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях поселений Рамла и Расм Саяла на юге провинции Алеппо. Также солдаты армии САР нейтрализовали нескольких боевиков радикальных группировок в результате столкновения в районе Джабаль аль-Хосс. Кроме того под контроль САА перешли поселения Азизия и Абиса в юго-западной части региона. На севере региона ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселения Кафр Хамра.
Сирийская армия при поддержке союзников установила контроль над поселениями Аль-Ашара и Аль-Курия в пригороде Дейр-эз-Зора. В ходе боев правительственные войска уничтожили десятки террористов группировки ИГ (запрещена в РФ). Зачистка Аль-Курии и Аль-Ашары приблизили полное освобождение от исламистов западного побережья реки Евфрат. Всего армии САР удалось выбить ИГ из семи поселений на территории между Абу-Кемалем и Меядином. Кроме того, в результате боестолкновений правительственные войска отбили у террористов 15 танков, несколько десятков минометов и два тяжелых артиллерийских орудия.
На северо-востоке провинции Хама отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «ан-Нусрой». В результате боев армии САР при поддержке ВКС удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в окрестностях недавно освобожденной от террористов деревни Мустариха. Таким образом, бригады Сирийской армии вплотную подошли к границе с провинцией Идлиб.
Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации террористов ИГ на востоке провинции Хама. Авиаудары нанесли значительный урон объектам ИГ, в результате чего исламисты отступили из района населенных пунктов Кбебат и Ум Хариза. Эти поселения и их окрестности находятся под контролем проправительственных сил. Кроме того, благодаря поддержке российских летчиков солдаты армии САР смогли выбить террористов с высоты Тель Хазам.
В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, с использованием тяжелой артиллерии. Нанесены удары по зонам дислокации боевиков в районах поселений Арбин, Дума, Мисраба, Хараста и Мадира. ВВС Сирии атаковали позиции боевиков недалеко от ферм Бейт Джинн.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях поселений Рамла и Расм Саяла на юге провинции Алеппо. Также солдаты армии САР нейтрализовали нескольких боевиков радикальных группировок в результате столкновения в районе Джабаль аль-Хосс. Кроме того под контроль САА перешли поселения Азизия и Абиса в юго-западной части региона. На севере региона ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселения Кафр Хамра.
Сирийская армия при поддержке союзников установила контроль над поселениями Аль-Ашара и Аль-Курия в пригороде Дейр-эз-Зора. В ходе боев правительственные войска уничтожили десятки террористов группировки ИГ (запрещена в РФ). Зачистка Аль-Курии и Аль-Ашары приблизили полное освобождение от исламистов западного побережья реки Евфрат. Всего армии САР удалось выбить ИГ из семи поселений на территории между Абу-Кемалем и Меядином. Кроме того, в результате боестолкновений правительственные войска отбили у террористов 15 танков, несколько десятков минометов и два тяжелых артиллерийских орудия.
На северо-востоке провинции Хама отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «ан-Нусрой». В результате боев армии САР при поддержке ВКС удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в окрестностях недавно освобожденной от террористов деревни Мустариха. Таким образом, бригады Сирийской армии вплотную подошли к границе с провинцией Идлиб.
Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации террористов ИГ на востоке провинции Хама. Авиаудары нанесли значительный урон объектам ИГ, в результате чего исламисты отступили из района населенных пунктов Кбебат и Ум Хариза. Эти поселения и их окрестности находятся под контролем проправительственных сил. Кроме того, благодаря поддержке российских летчиков солдаты армии САР смогли выбить террористов с высоты Тель Хазам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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