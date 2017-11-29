09:26 29 ноября

Ситуация в Сирии

ВКС РФ обеспечивают продвижение сирийской армии в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, с использованием тяжелой артиллерии. Нанесены удары по зонам дислокации боевиков в районах поселений Арбин, Дума, Мисраба, Хараста и Мадира. ВВС Сирии атаковали позиции боевиков недалеко от ферм Бейт Джинн.


ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях поселений Рамла и Расм Саяла на юге провинции Алеппо. Также солдаты армии САР нейтрализовали нескольких боевиков радикальных группировок в результате столкновения в районе Джабаль аль-Хосс. Кроме того под контроль САА перешли поселения Азизия и Абиса в юго-западной части региона. На севере региона ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселения Кафр Хамра.

Сирийская армия при поддержке союзников установила контроль над поселениями Аль-Ашара и Аль-Курия в пригороде Дейр-эз-Зора. В ходе боев правительственные войска уничтожили десятки террористов группировки ИГ (запрещена в РФ). Зачистка Аль-Курии и Аль-Ашары приблизили полное освобождение от исламистов западного побережья реки Евфрат. Всего армии САР удалось выбить ИГ из семи поселений на территории между Абу-Кемалем и Меядином. Кроме того, в результате боестолкновений правительственные войска отбили у террористов 15 танков, несколько десятков минометов и два тяжелых артиллерийских орудия.

На северо-востоке провинции Хама отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «ан-Нусрой». В результате боев армии САР при поддержке ВКС удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в окрестностях недавно освобожденной от террористов деревни Мустариха. Таким образом, бригады Сирийской армии вплотную подошли к границе с провинцией Идлиб.

Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации террористов ИГ на востоке провинции Хама. Авиаудары нанесли значительный урон объектам ИГ, в результате чего исламисты отступили из района населенных пунктов Кбебат и Ум Хариза. Эти поселения и их окрестности находятся под контролем проправительственных сил. Кроме того, благодаря поддержке российских летчиков солдаты армии САР смогли выбить террористов с высоты Тель Хазам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Джедай Сегодня, 09:13
    Кроме того, в результате боестолкновений правительственные войска отбили у террористов 15 танков, несколько десятков минометов и два тяжелых артиллерийских орудия.

    Хорошие трофеи. Не буду спрашивать откуда это добро у бармалеев...
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 09:19
      Доброе утро Максим! hi видимо "дед мороз" подарил , скоро новый год.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 09:24
        Виктор, взаимно! hi
        Цитата: Идущий
        видимо "дед мороз" подарил , скоро новый год.

        Я вполне допускаю что эта техника изначально принадлежала армии САР и была брошена. Но точно так же и не исключаю твою версию с тамошним "сам-ты-клаусом".
        Джедай
  2. сибиралт Сегодня, 09:16
    В Сирии опорных и наблюдательных пунктов, баз, штаб квартир, борони, транспорта, тренировочных лагерей ИГ, судя по отчетам ВКС, в десятки раз больше нежели самих боевиков. Так что, работы еще надолго предстоит. Пожелаем им удачи!
    сибиралт
    1. Идущий Сегодня, 09:21
      Понимаю Ваше возмущение , но когда уничтожают объект его либо восстанавливают , либо оборудуют новый. hi
      Идущий
      1. сибиралт Сегодня, 09:23
        А кто возмущался - то? belay Война, есть война.
        сибиралт
        1. Идущий Сегодня, 09:25
          Не правильно выразился - сарказм , я тоже на исключаю завышения количества уничтоженного , но это мы с вами не сможем проверить.
          Идущий
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