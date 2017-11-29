США заявили о снимках секретного российского испытательного комплекса

США заявили о сделанных спутниковых снимках нового секретного российского испытательного комплекса, расположенного на полигоне Капустин Яр. Об этом пишет портал Jane's 360, со ссылкой на американский спутниковый оператор DigitalGlobe.Снимки датируются 30 июля 2017 года и находятся в открытом доступе на сайте DigitalGlobe (достаточно выбрать координаты и время снимка). Новый испытательный комплекс расположен в точке с координатами 48°36'15.8" северной широты и 45°59'04.9" восточной долготы. На картах Google Maps на момент написания заметки тестовая площадка была скрыта.С данным участком, отмечает издание, связано испытание системы противоракетной обороны А-235 (ОКР «Нудоль»), проведенное 16 декабря 2016 года. Это было первое тестирование с данного участка и третье успешное (из пяти) для А-235. До этого пуски А-235 проводились с площадки на космодроме Плесецк.Система А-235 предназначена для перехвата баллистических воздушно-космических целей и гиперзвуковых ракет, а также маневренных пилотируемых и непилотируемых космических аппаратов.В ноябре 2017 года ВКС России испытали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане модернизированную ракету системы ПРО А-135.