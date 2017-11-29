18:03 29 ноября

США заявили о снимках секретного российского испытательного комплекса

США заявили о сделанных спутниковых снимках нового секретного российского испытательного комплекса, расположенного на полигоне Капустин Яр. Об этом пишет портал Jane's 360, со ссылкой на американский спутниковый оператор DigitalGlobe.

Снимки датируются 30 июля 2017 года и находятся в открытом доступе на сайте DigitalGlobe (достаточно выбрать координаты и время снимка). Новый испытательный комплекс расположен в точке с координатами 48°36'15.8" северной широты и 45°59'04.9" восточной долготы. На картах Google Maps на момент написания заметки тестовая площадка была скрыта.

США заявили о снимках секретного российского испытательного комплекса



С данным участком, отмечает издание, связано испытание системы противоракетной обороны А-235 (ОКР «Нудоль»), проведенное 16 декабря 2016 года. Это было первое тестирование с данного участка и третье успешное (из пяти) для А-235. До этого пуски А-235 проводились с площадки на космодроме Плесецк.

Система А-235 предназначена для перехвата баллистических воздушно-космических целей и гиперзвуковых ракет, а также маневренных пилотируемых и непилотируемых космических аппаратов.

В ноябре 2017 года ВКС России испытали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане модернизированную ракету системы ПРО А-135.

Использованы фотографии: digitalglobe.com
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Комментарии 41

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  1. изя топ Сегодня, 14:15
    надо бы янкесам продать секретные координаты моего дачного гальюна what интересно,сколько за такую перемогу отстегнут? feel
    изя топ
    1. Джедай Сегодня, 14:19
      Это зависит от того, как и под каким соусом информацию преподнесть. wink lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 14:24
        Тут другая сторона вопроса - а как на это среагируют компетентные органы? wink
        pvv113
        1. изя топ Сегодня, 14:27
          Цитата: pvv113
          как на это среагируют компетентные органы?

          как,как...скажут-тьфу,и тут цитата Сергей Викторыча
          изя топ
          1. Комментарий был удален.
        2. Alexey-74 Сегодня, 14:48
          Поржут.... laughing
          Alexey-74
          1. pvv113 Сегодня, 14:54
            Я бы так категорично не заявлял...
            pvv113
            1. The_Lancet Сегодня, 15:29
              Я не знаю почему в статье размещено фото такого плохого качества.Если найти это место на сайте digital globe то можно увидеть что изображение почти идеальное.Можно различить все детали.
              Тем более качество изображения при обработке при нанесении на карту становится хуже.
              Следовательно на оригинальном снимке всё видно очень хорошо.
              The_Lancet
      2. Идущий Сегодня, 14:24
        Похоже вид с низу будет самый продаваемый , а что тук такого в этом снимке , все всё друг у друга уже перефотографировали.
        Идущий
        1. изя топ Сегодня, 16:25
          Цитата: Идущий
          Похоже вид с низу будет самый продаваемый , а что тук такого в этом снимке , все всё друг у друга уже перефотографировали.

          изя топ
          1. Идущий Сегодня, 16:27
            И это они называют прогрессом ? полная деградация.
            Идущий
      3. изя топ Сегодня, 14:26
        Цитата: Джедай
        Это зависит от того, как и под каким соусом информацию преподнесть. wink lol

        нууу....допустим,склад химоружия feel
        изя топ
        1. Джедай Сегодня, 14:30
          good Если ещё с умным видом шепнуть американцам что это химоружие скоро отправится в Сирию и привести какого-нибудь "соседа Федю" как свидетеля - сумма будет как минимум семизначная. bully
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:35
            Сейчас вы тут договоритесь , они потом это в виде доказательств представят. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:37
              Только пусть противогазы выдать не забудут. laughing
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:42
                Хватит марлевых повязок , они вон при зарине без хим. защиты бегают. laughing
                Идущий
              2. изя топ Сегодня, 14:43
                Цитата: Джедай
                Только пусть противогазы выдать не забудут. laughing

                своё не пахнет negative (образно),а западу противогазов не выдавать!
                изя топ
      4. kot28.ru Сегодня, 14:53
        Там и биологическое и бактериологическое оружие hi
        И пробы в пробирках можно им предоставить wassat
        kot28.ru
        1. Джедай Сегодня, 15:05
          hi
          Цитата: kot28.ru
          И пробы в пробирках можно им предоставить

          Нет уж, пусть вёдрами черпают - заодно и гальюн вычистят. laughing
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 15:14
            Макс, загляни с другого ракурса - там никто никаких секретов не делает wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 15:17
              Пусть США сами с разных ракурсов смотрят, если не боятся. lol
              Джедай
    2. лом123 Сегодня, 14:19
      посмотри если нормально отстегивают я тоже координаторы дачного сартира скину drinks
      лом123
    3. Vik66 Сегодня, 14:20
      Не боитесь, что янкесы Ваш "секретный объект" примут за рубку подводной (подземной) лодки и включат её в список приоритетных целей для удара ЯО ? Негде будет отсидеться в час "Ч" laughing
      Vik66
      1. vovanpain Сегодня, 14:49
        Цитата: Vik66
        Не боитесь, что янкесы Ваш "секретный объект" примут за рубку подводной (подземной) лодки и включат её в список приоритетных целей для удара ЯО ? Негде будет отсидеться в час "Ч"

        У них ракет не хватит,потому что все дачники скинут координаты всех дачных гальюнов.Я тоже скину yes соседский. laughing
        vovanpain
    4. Trevis Сегодня, 14:20
      Не знаю даже. Начните торг с мульта а там видно буде. smile
      Trevis
    5. Идущий Сегодня, 14:21
      С боеголовкой или без , все зависит от этого , а если серьезно , то не осталось белых пятен на земле.
      Идущий
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:16
    Пусть смотрят и боятся.
    Анкыпельгыгыргын
  3. Egorovich Сегодня, 14:20
    Так жуйте сопли и пустите слезу от горя, что же еще матрасникам остается.
    Egorovich
  4. DEZINTO Сегодня, 14:22
    уууу !! как интересно! включайте музыку из "секретных материалов".
    Лучшего разрешения у картинки конечно же нет, и никто не знает что-же это такое! ууууу

    Сейчас американцы разошлют очередные бредни во все провластные журнальчики....про русских и их таинственные постройки....!!

    DEZINTO
    1. Комментарий был удален.
      1. DEZINTO Сегодня, 14:29
        точку видали на картинке это и есть мой сортир


        Ага! а я вот так сразу и подумал! У меня в деревне сортир на таком же расстоянии от домика.....зимой блин холодно до него и обратно бегать !!! laughing
        DEZINTO
    2. The_Lancet Сегодня, 15:24
      уууу !! как интересно! включайте музыку из "секретных материалов".
      Лучшего разрешения у картинки конечно же нет, и никто не знает что-же это такое! ууууу

      Я не знаю почему в статье размещено фото такого плохого качества.Если найти это место на сайте digital globe то можно увидеть что изображение почти идеальное.Можно различить все детали.
      К тому же качество изображения при нанесении на карту ухудшается.
      Следовательно на оригинальном снимке всё видно очень хорошо.
      The_Lancet
  5. Корсар0304 Сегодня, 14:31
    Это они по снимку сверху определили, что на картинке - секретный российский объект? Красавцы, что сказать...
    Корсар0304
    1. pvv113 Сегодня, 14:38
      Присмотритесь внимательней - на дверях написано "секретно" wink
      pvv113
      1. Идущий Сегодня, 14:43
        А двери что на крыше? belay Приветствую Владимир! hi
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 14:48
          Привет, Виктор! А ты этот дом сзади не смотрел?
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 14:51
            Если дверь сверху , то теряюсь что же сзади , а таких снимков ГУГЛ выдаст пачку.
            Идущий
      2. изя топ Сегодня, 14:45
        Цитата: pvv113
        на дверях написано "секретно"

        вход только по...сле проставы lol
        изя топ
  6. Azazelo Сегодня, 14:43
    И это картинка с супер спутника шпиона способного газеты читать на поверхности земли?...Не позорились бы.
    Azazelo
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:46
    Как будто бы мы не фотографируем из космоса их секреты ! lol Правда, мы поумнее -не выстовляем эти снимки напоказ! Пусть янки даже и близко не знают что мы все о них знаем! !!!
    Геркулесыч
  8. Alexey-74 Сегодня, 14:49
    Надо им шепнуть, что мы все знаем про Зону-51.............
    Alexey-74
  9. Tochilka Сегодня, 16:01
    к вопросу о секретности. вчера в ОК к новости о новом БЖРК было 557 комментариев. После прочтения получился текст о предыдущих ракетных дивизиях, небольшой, но с номерами в/ч, местами дислокаций и прочими подробностями. По моему даже эта информация как минимум должна быть "для служебного пользования". А на этом сайте вообще за этим как-то следят?
    Tochilka
  10. лысова Сегодня, 17:45
    И что же там такого секретного они обнаружили?! Полигон основан в1946 году и карты его десятки лет имеются у тех же штатов. Стартовых площадок и площадок падения - понятно не одна, каждая по своему предназначению. Очередной впрыск жути на другие государства - так уж и туалетную бумагу подкиньте, и про себя не забудьте.
    лысова
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