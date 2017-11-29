Путин: Прекращение израильской оккупации арабских земель положит конец конфликту

Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" международных посредников занимает принципиальную позицию в поддержку реализации законного права палестинцев на самоопределение. Выступаем за достижение всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке на прочной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу. Результатом такого урегулирования должно стать прекращение начавшейся в 1967 году израильской оккупации арабских земель и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В условиях сохраняющейся напряженности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также с учётом роста террористической угрозы в регионе особое значение приобретают Ваша неизменная приверженность политико-дипломатическому решению палестинской проблемы и Ваш курс на преодоление межпалестинского раскола. Со своей стороны продолжим оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства.

В день 70-летия принятия резолюции ГА ООН о разделении Палестины на арабскую и еврейскую территории Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Палестины Махмуду Аббасу. Телеграмма передана в связи с празднованием Международного дня солидарности с палестинским народом.Пресс-служба президента РФ публикует текст телеграммы, в котором говорится от израильской оккупации арабских земель (из материала ТАСС ):В заключительной части президент России пожелал Палестине мира и процветания, добавив, что палестинский народ является дружественным для России.Напомним, что по резолюции образца 1947 года на территории Палестины должны были образоваться два государства – арабское и еврейское. В итоге, как известно, у арабского государства до сих пор нет международного признания, в отличие от Израиля, независимость которого не признаёт считанное число государств мира.