18:02 29 ноября

Путин: Прекращение израильской оккупации арабских земель положит конец конфликту

В день 70-летия принятия резолюции ГА ООН о разделении Палестины на арабскую и еврейскую территории Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Палестины Махмуду Аббасу. Телеграмма передана в связи с празднованием Международного дня солидарности с палестинским народом.

Пресс-служба президента РФ публикует текст телеграммы, в котором говорится от израильской оккупации арабских земель (из материала ТАСС):
Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" международных посредников занимает принципиальную позицию в поддержку реализации законного права палестинцев на самоопределение. Выступаем за достижение всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке на прочной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу. Результатом такого урегулирования должно стать прекращение начавшейся в 1967 году израильской оккупации арабских земель и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В условиях сохраняющейся напряженности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также с учётом роста террористической угрозы в регионе особое значение приобретают Ваша неизменная приверженность политико-дипломатическому решению палестинской проблемы и Ваш курс на преодоление межпалестинского раскола. Со своей стороны продолжим оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства.


Путин: Прекращение израильской оккупации арабских земель положит конец конфликту



В заключительной части президент России пожелал Палестине мира и процветания, добавив, что палестинский народ является дружественным для России.

Напомним, что по резолюции образца 1947 года на территории Палестины должны были образоваться два государства – арабское и еврейское. В итоге, как известно, у арабского государства до сих пор нет международного признания, в отличие от Израиля, независимость которого не признаёт считанное число государств мира.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. лом123 Сегодня, 14:32
    Ой что ща будет ))
    лом123
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:34
      Намёк Израилю быть покладистей в ситуации по Сирии.
      СРЦ П-15
      1. Scoun Сегодня, 14:38
        Цитата: СРЦ П-15
        Намёк Израилю быть покладистей в ситуации по Сирии.

        Видать ВВП утомился от договоронеспособного коньюктурщика Нетаньиягу.
        Scoun
        1. Тралл Сегодня, 15:18
          Видео по теме. Раздел Юмор.
          Даже Израиль с ветки улетел smile
          Тралл
          1. п-к Опарышев Сегодня, 17:26
            Если Володя говорит,значит его выбрали главным в тройке Иран,Турция,Россия.Понятно,что ВВП не от себя сказал,а как Главшпан Региона.Пора Израилю переезжать в более хлебные места.
            п-к Опарышев
      2. Джедай Сегодня, 14:39
        Саша, привет! hi
        Путин: Прекращение израильской оккупации арабских земель положит конец конфликту

        Интересно, ВВП сам-то в это верит?
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:44
          Цитата: Джедай
          Интересно, ВВП сам-то в это верит?

          Привет, Макс!
          А зачем в это верить? Главное донести нужную мысль до Израиля! yes
          СРЦ П-15
          1. Идущий Сегодня, 14:45
            Заход из далека и что будет дальше очень тяжело понять.
            Идущий
          2. Джедай Сегодня, 14:46
            Ба-а-альшие у меня сомнения на этот счёт...
            Джедай
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:49
              Цитата: Джедай
              Ба-а-альшие у меня сомнения на этот счёт...

              Макс, а наши сомнения никого не колышут! Идёт большая геополитическая игра.
              СРЦ П-15
              1. Джедай Сегодня, 14:50
                Так это понятно что нас никто слушать не станет, но интересно же что к чему?
                Джедай
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:53
                  Цитата: Джедай
                  Так это понятно что нас никто слушать не станет, но интересно же что к чему?

                  "Вопрос конечно интересный...!"(с) laughing
                  СРЦ П-15
        2. Paranoid50 Сегодня, 14:51
          Цитата: Джедай
          ВВП сам-то в это верит?

          Ну,уверенность - дело такое... А так-то да,добровольное прекращение оккупации - есть жест доброй воли, шаг к миру. Но,чёрт побери, опять же:
          Семь по десять лет уж война
          Нет покоя земле Палестины
          Лишь п.ейсы колышет ветер пустыни... yes
          Paranoid50
          1. Джедай Сегодня, 14:52
            Да Вы, Александр, мастер хокку! good
            Джедай
          2. ник7 Сегодня, 17:46
            Конфликт между арабами и израильтянами, по поводу кому жить на тех территориях, неразрешим принципиально, так как, каждая сторона уверена, что это их земля.Закончится же конфликт, только после исчезновения одной из сторон.
            ник7
        3. Человек РФ Сегодня, 15:52
          Ну поздравил человек, как госдеятель, другого госдеятеля в связи с круглой датой..
          Чего глобальных изменений то ждать?-)
          Когда обычные люди друг другу желают "богатырского здоровья" никто же рассчитывает всерьёз после этого стать Илья Муромцем-))
          Человек РФ
    2. А. Привалов Сегодня, 14:50
      Цитата: лом123
      Ой что ща будет ))

      Ничего особенного ща не будет. Если бы этот конфликт был всего лишь территориальным, он был бы разрешён ко всеобщему удовольствию уже давным давно. Но, увы...
      50 лет минуло, а риторика руководства РФ ни чем не отличается от риторики руководства СССР и передовых статей газет "Правда" и "Труд".:
      "Да здравствует братский палестинский народ, стонущий под тяжким гнётом сионистских оккупантов, свивших своё змеиное гнездо при помощи американских империалистов в самом сердце свободолюбивого Ближнего Востока! Ура, товарищи!"

      wassat
      А. Привалов
      1. Scoun Сегодня, 15:27
        Цитата: А. Привалов
        Но, увы...
        50 лет минуло, а риторика руководства РФ ни чем не отличается от риторики руководства СССР

        Напомните пожалуйста а чего Нетаньяху на Обамку щёки дул? laughing

        Обама обвинил Израиль в оккупации
        iland.tv/news/1063/Обама…оккупации_
        Обама обвинил Израиль в оккупации. Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Барак Обама высказался по поводу ... Израилю, в свою очередь, следует признать, что он не сможет постоянно оккупировать и заселять палестинские земли", - сказал Обама

        Может на стоит методичками на нас "наезжать"?)))
        Scoun
        1. А. Привалов Сегодня, 15:48
          Цитата: Scoun
          Цитата: А. Привалов
          Но, увы...
          50 лет минуло, а риторика руководства РФ ни чем не отличается от риторики руководства СССР

          Напомните пожалуйста а чего Нетаньяху на Обамку щёки дул? laughing

          Обама обвинил Израиль в оккупации
          iland.tv/news/1063/Обама…оккупации_
          Обама обвинил Израиль в оккупации. Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Барак Обама высказался по поводу ... Израилю, в свою очередь, следует признать, что он не сможет постоянно оккупировать и заселять палестинские земли", - сказал Обама

          Может на стоит методичками на нас "наезжать"?)))

          Не морочите голову, уважаемый, ни себе, ни людям. Тупость Барака Хусейновича давно стала "притчей во языцех". Не повторяйте за ним всякие глупости.
          Владимиру Владимировичу нужно было что-то вежливое сказать Махмуду Аббасу. Нельзя же старика обижать. Вот он и сказал, то что мог.
          А. Привалов
    3. Геркулесыч Сегодня, 14:50
      Лом 123-сейчас будет много визгу, и мало шерсти!!! lol Но, шерсть с кое кого все же подбирают, на носки , как минимум wassat!
      Геркулесыч
    4. warriordima Сегодня, 15:35
      Шах и мат,юды.))
      warriordima
  2. Egorovich Сегодня, 14:38
    "Избранных" поганой метлой с арабских земель!
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 14:40
      Они скорее ещё оккупируют, чем освободят то, что уже под себя подмяли. negative
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 14:42
        У евреев крыша слишком сильная - "исключительные".
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 14:43
          Я, честно говоря, порой не понимаю кто из них кого крышует...
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:46
            Вот - вот , это ещё как посмотреть.
            Идущий
          2. Egorovich Сегодня, 14:47
            Они вместе идут в жесткой сцепке, но матрасники сзади. Значит они главнюки.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 14:49
              То, что вместе - факт. А вот насчёт главнюка: может, у них скользящий график - по чётным и нечётным?
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 14:53
                А у них без разницы, что главнюк, что гавнюк.
                Egorovich
                1. Джедай Сегодня, 14:57
                  Цитата: Egorovich
                  А у них без разницы, что главнюк, что гавнюк.

                  Без слов good drinks
                  Джедай
                2. dsk Сегодня, 15:08
                  Израиль, как историческая родина фактических правителей многих стран - идейный главнюк.
                  dsk
                  1. voyaka uh Сегодня, 15:29
                    Евреи - главнюки Мира. Это - основа-основ всех заговоров wassat .
                    Аббас - тоже еврей и агент Моссада bully . Сообщение ему из России
                    закодированно. Настоящий (расшифрованный) текст такой: "ничего не делай, как и раньше".
                    voyaka uh
            2. Карен Сегодня, 15:58
              Цитата: Egorovich
              Они вместе идут в жесткой сцепке, но матрасники сзади. Значит они главнюки.

              Не факт... сзадиидущий ещё и драч.ит у переднеидущего.
              Карен
    2. Pax tecum Сегодня, 17:03
      Дали понять (всем заинтересованным сторонам, а ведь это главное!), что возражать и вмешиваться не станем, когда накат будет, если Израиль сам не уйдет, не "проявит жест доброй воли".
      А, откуда у иудеев такая уверенность, что США за них реально "впишутся"? Там такие вектора развития могут быть, что и иудейское ядрёное оружие не исключено (при его наличии).
      Ведь при "едином замысле" накат будет с разных сторон, в разных пространствах.
      Pax tecum
      1. Pax tecum Сегодня, 17:23
        Заодно и обраненный авторитет ООН поднять постараемся, заставив особо исключительных исполнять резолюции. Подчинятся решению. При успешной реализации кто тогда авторитетней, чем сама ООН? Вопрос риторический yes
        Pax tecum
  3. M0xHaTka Сегодня, 14:41
    Израиль будет недоволен. (цэ) кэп
    M0xHaTka
  4. Му Дозвон Сегодня, 14:42
    Согласен с ВВП!
    Израильские оккупанты,убирайтесь прочь из Палестины!
    Нормальная тема :-)
    Му Дозвон
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Нетаеьяху мчится в Бен -Гурион lol -срочно в Москву, потребовать от Путина отзыва неготивных слов об Израиле! wassat
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 14:55
      Там нет никакого негатива.
      Идущий
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:12
        Это вам так кажется. .... lol
        Геркулесыч
        1. Идущий Сегодня, 15:19
          Напомним, что по резолюции образца 1947 года на территории Палестины должны были образоваться два государства – арабское и еврейское.


          Он призвал выполнить этот документ и не более.
          Идущий
          1. А. Привалов Сегодня, 16:18
            Цитата: Идущий
            Напомним, что по резолюции образца 1947 года на территории Палестины должны были образоваться два государства – арабское и еврейское.


            Он призвал выполнить этот документ и не более.

            Арабы и евреи 1947 году получили по билету на Поезд Истории. Евреи свой билет применили с толком, а арабы нет. Поезд ушёл. Новому Израилю в будущем году 70 лет, а арабы так и ездят на ослах кляня евреев во всех своих бедах.
            А. Привалов
            1. Геркулесыч Сегодня, 16:33
              Потому что вы им неправильных ослов подсунули -с обеих сторон у них -зад! lol
              Геркулесыч
              1. А. Привалов Сегодня, 16:46
                Цитата: Геркулесыч
                Потому что вы им неправильных ослов подсунули -с обеих сторон у них -зад! lol

                Как вам не стыдно! На что вы намекаете? Это же ваши арабские братья! request
                А. Привалов
            2. Идущий Сегодня, 16:38
              Вы правы , они хотели ехать на чьём то горбу , а подставили свой , но бумагу никто не отменял и здесь время не лимитирует.
              Идущий
    2. Арон Заави Сегодня, 16:35
      Цитата: Геркулесыч
      Нетаеьяху мчится в Бен -Гурион lol -срочно в Москву, потребовать от Путина отзыва неготивных слов об Израиле! wassat

      Нетаниягу сейчас в Кении углубояет сотрудничество с лидерами Африканского континента.
      Арон Заави
  6. Му Дозвон Сегодня, 14:55
    В принципе,надо изралитянам купить у хохлов одесскую область,это лучше чем Мадагаскар.
    Му Дозвон
    1. Карен Сегодня, 16:36
      Цитата: Му Дозвон
      В принципе,надо изралитянам купить у хохлов одесскую область,это лучше чем Мадагаскар.

      Украина будет Хазарией, а Одесса - Северный Иерусалим.
      Карен
  7. Sergey53 Сегодня, 15:01
    Это что-то новое на горизонте вырисовывается. Ответный ход на желание Израиля повоевать в Сирии?
    Sergey53
  8. Dimmih Сегодня, 15:03
    Каждой должности соответствует набор ритуальных фраз. Это одна из таких для этой должности. Сказал, одни обрадовались, другие нахмурились, потом махнули рукой и пошли дальше колпашить друг друга.
    Dimmih
  9. Му Дозвон Сегодня, 15:07
    Гнать сионистов поганой метлой со священной арабской земли!
    Му Дозвон
    1. Viktorfi Сегодня, 16:43
      Цитата: Му Дозвон
      Гнать сионистов поганой метлой со священной арабской земли!


      Какой злюка wassat

      Viktorfi
  10. stroybat ZABVO Сегодня, 15:09
    https://m.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0
    stroybat ZABVO
  11. Му Дозвон Сегодня, 15:14
    Вообщем на Мадагаскар...В добрый путь друзья,в добрый путь! :-)
    Му Дозвон
  12. anjey Сегодня, 15:58
    “Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" международных посредников занимает принципиальную позицию в поддержку реализации законного права палестинцев на самоопределение
    слова настоящего политического мужа а не голословного юнца от политики....
    anjey
  13. Dimmih Сегодня, 16:05
    Цитата: Му Дозвон
    Гнать сионистов поганой метлой со священной арабской земли!
    Священные земли арабов, как и их Родина, находятся на Аравийском полуострове. Об этом и истории их расселения по миру Вам поведают школьные учебники истории, предмета, который Вы несомненно прогуливали либо которым пренебрегали.
    Dimmih
    1. А. Привалов Сегодня, 16:23
      Цитата: Dimmih
      Цитата: Му Дозвон
      Гнать сионистов поганой метлой со священной арабской земли!
      Священные земли арабов, как и их Родина, находятся на Аравийском полуострове. Об этом и истории их расселения по миру Вам поведают школьные учебники истории, предмета, который Вы несомненно прогуливали либо которым пренебрегали.

      Совершенно верно!
      Министр в правительстве Хамаса в Газе Фатхи Хамад:
      …Слава Аллаху, у нас всех есть арабские корни, каждый палестинец в Газе и на Западном берегу может похвастаться предками из Саудовской Аравии, Йемена или ещё откуда-нибудь. Мы все связаны кровными узами. <> Я про себя расскажу. Я — наполовину египтянин. В Газе живёт 30 кланов с фамилией аль-Масри (египетский). Братья! Половина палестинцев — египтяне, а вторая половина — саудовцы! Кто такие палестинцы? Да это люди, чьи предки перебрались сюда из Каира, Александрии, из Асуана, из Верхнего Египта. Мы все египтяне!…

      А. Привалов
  14. turbris Сегодня, 16:30
    Ой, ну это очень не понравится Израилю и США. Ужас, не дай бог резолюцию ООН выполнять придется, а ведь именно в этом и кроется причина затянувшегося конфликта. А пока Израиль спокойно обживается на захваченных землях и считает себя цивилизованным демократическим государством. Голландские высоты? Но ведь с них весь Израиль как на ладони, поэтому в интересах безопасности они объявляются оккупированными и чихать на всех хотели, а арабы они террористы и агрессоры.
    turbris
    1. А. Привалов Сегодня, 16:42
      Цитата: turbris
      Ой, ну это очень не понравится Израилю и США. Ужас, не дай бог резолюцию ООН выполнять придется, а ведь именно в этом и кроется причина затянувшегося конфликта. А пока Израиль спокойно обживается на захваченных землях и считает себя цивилизованным демократическим государством. Голландские высоты? Но ведь с них весь Израиль как на ладони, поэтому в интересах безопасности они объявляются оккупированными и чихать на всех хотели, а арабы они террористы и агрессоры.

      С Голандскими высотами уже решено. Их отдадут Голандтии. hi
      А. Привалов
      1. turbris Сегодня, 16:58
        Ну не надо иронизировать, я ведь не захватывал эти высоты, поэтому точно и не знаю как они называются.
        turbris
        1. Viktorfi Сегодня, 17:10
          Цитата: turbris
          Ну не надо иронизировать, я ведь не захватывал эти высоты, поэтому точно и не знаю как они называются.


          Вы вообще мало, что знаете, но при этом лезете в то, в чем не понимаете.
          Viktorfi
        2. А. Привалов Сегодня, 17:11
          Цитата: turbris
          Ну не надо иронизировать, я ведь не захватывал эти высоты, поэтому точно и не знаю как они называются.

          Более того, вы ничего не можете сказать ни о "палестинцах", ни о "Палестине". Вы даже не знаете когда же и кем, эта страна была создана, сколько она просуществовала, конечно, до того, как её захватили и уничтожили злобные евреи, кто были её правители, как называлась столица "Палестины"? Вы не можете назвать ни великого писателя, ни поэта, ни художника, ни учёного этой страны. Может быть вы знаете, чем эта страна была знаменита, как назывались денежные единицы этой страны? Расскажите о вкладе этой страны в мировую культуру, науку, технику и пр... Ну, хоть что-то, кроме пустых лозунгов. fellow
          А. Привалов
          1. turbris Сегодня, 17:17
            Просто с ума можно сойти от того, как много вы обо мне знаете, чего я не знаю! Удачи вам!
            turbris
            1. А. Привалов Сегодня, 17:31
              Цитата: turbris
              Просто с ума можно сойти от того, как много вы обо мне знаете, чего я не знаю! Удачи вам!

              И вам, не хворать! hi
              А. Привалов
    2. Viktorfi Сегодня, 16:53
      Все резолюции касательно конфликта рекомендательные и обязательной силы не имеют.

      Причина конфликта, что выдуманные в 60 ых годах палестинцы ни признают право Израиля на существование. Иордания лишь в 1980ых годах отказалась от притязаний на Иудею и Самарию.

      19 лет Египет и Иордания владели Сектором газа и Иудеей и Самарией и не считали, что арабы, что живут на этой земле имеют право на государство. Тоже говорил и президент Сирии, говоря, что эта земля сирийская.

      Арабские страны не признали сами ни резолюцию 47 года, ни 67 года.

      Причина конфликта в том, что арабские страны считали эту землю своей и пока могли воевать - плевали они на выдуманный палестинский народ и заговорили реально о праве палестинцев лишь, когда окончательно поняли, что Израиль силой не взять и начали войну на правовом поле.
      Viktorfi
      1. turbris Сегодня, 17:06
        А вообще складывается впечатление, что было время, когда Россия была ослаблена и ее влияние на Ближнем Востоке ничего не решало, США и Запад, если бы захотели, запросто могли бы разобраться с этим конфликтом, однако это им тоже было не выгодно. Поэтому имеем то, что имеем, Россия старается, но она не может перейти на сторону кого-то в этом конфликте, здесь нужна инициатива с обеих сторон, как Палестины, так и Израиля.
        turbris
        1. Viktorfi Сегодня, 17:14
          Цитата: turbris
          но она не может перейти на сторону кого-то в этом конфликте,


          Россия, касательно конфликта, всегда была на стороне арабов и палестинцев, как и СССР. Более того СССР помогала арабам оружием, чтобы те убивали евреев, а также советские советники сами сидели и в самолётах и в пво и советовали как лучше победить Израиль.




          Ничего нового в речи Путина нет вообще. Просто продолжает риторику СССР.



          Цитата: turbris
          А вообще складывается впечатление, что было время, когда Россия была ослаблена и ее влияние на Ближнем Востоке ничего не решало, США и Запад, если бы захотели, запросто могли бы разобраться с этим конфликтом, однако это им тоже было не выгодно.


          Какое время? СССР что-ли? Чем она была слаба в то время? Деньги на оружие и советские советники у СССР находились для арабов.
          Viktorfi
          1. turbris Сегодня, 17:19
            Да нет, я имел ввиду 90-е и Ельцина, вот в то время Ближний Восток не очень интересовал Россию.
            turbris
  15. ButchCassidy Сегодня, 16:56
    Цитата: лом123
    Ой что ща будет ))

    Да ничего не будет. Позиция что РФ, что СССР по этому вопросу никогда не претерпевала изменения.
    ButchCassidy
    1. Арон Заави Сегодня, 17:09
      Цитата: ButchCassidy
      Цитата: лом123
      Ой что ща будет ))

      Да ничего не будет. Позиция что РФ, что СССР по этому вопросу никогда не претерпевала изменения.

      Совершенно верно. Ничего нового нам не сказали.
      Арон Заави
  16. Incvizitor Сегодня, 17:29
    Давно надо всё это разрулить, если отдадут оккупированные земли и нападать перестанут может их потом когда нибудь и простят, хотя они подпи.досники, такое не прощается.
    Incvizitor
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 17:53
    Ну и посмотрим что богоизбранные ответят. Снова примутся стонать и обвинят всех в антисемитизме?! Ждем,с...
    КОТ БАЮН
    1. Viktorfi Сегодня, 17:54
      Богоизбранные смотрят как реагируют некоторые антисемиты wink
      Viktorfi
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