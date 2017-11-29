Немцы придумали винтовочный приклад с подогревом
Немецкая компания Sauer презентовала первый в мире винтовочный приклад с функцией подогрева.Как сообщает портал thefirearmblog.com, старейший производитель оружия в Германии начал комплектовать свои винтовки «умными» прикладами.
Аксессуар получил название ERGO HEAT и представляет собой сменный приклад для винтовок серий Sauer S 303 и S 404. В приклад встроена несъёмная батарея, а в пистолетную рукоятку — нагревательный элемент.
Функция подогрева активируется с помощью пульта дистанционного управления или же через специальное мобильное приложение. Нагрев может осуществляться в трёх режимах мощности и, по словам разработчиков «умного» приклада, подойдёт для любых климатических условий. В режиме максимального нагрева ёмкости встроенной батареи хватит на 2 часа, при минимальном режиме — на 7 часов.
В настоящее время компания устанавливает ERGO HEAT на различные модели охотничьих винтовок — в частности, на модификации Classic XT, Synchro XT и Synchro XTC серий Sauer S 303 и S 404. Позже новый приклад будет доступен в комплекте с другими винтовками производства компании Sauer, а также в качестве отдельного аксессуара, передает "Warspot"
Аксессуар получил название ERGO HEAT и представляет собой сменный приклад для винтовок серий Sauer S 303 и S 404. В приклад встроена несъёмная батарея, а в пистолетную рукоятку — нагревательный элемент.
Комплект приклада ERGO HEAT
Функция подогрева активируется с помощью пульта дистанционного управления или же через специальное мобильное приложение. Нагрев может осуществляться в трёх режимах мощности и, по словам разработчиков «умного» приклада, подойдёт для любых климатических условий. В режиме максимального нагрева ёмкости встроенной батареи хватит на 2 часа, при минимальном режиме — на 7 часов.
В настоящее время компания устанавливает ERGO HEAT на различные модели охотничьих винтовок — в частности, на модификации Classic XT, Synchro XT и Synchro XTC серий Sauer S 303 и S 404. Позже новый приклад будет доступен в комплекте с другими винтовками производства компании Sauer, а также в качестве отдельного аксессуара, передает "Warspot"
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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