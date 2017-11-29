17:57 29 ноября

Немцы придумали винтовочный приклад с подогревом

Немецкая компания Sauer презентовала первый в мире винтовочный приклад с функцией подогрева.Как сообщает портал thefirearmblog.com, старейший производитель оружия в Германии начал комплектовать свои винтовки «умными» прикладами.

Аксессуар получил название ERGO HEAT и представляет собой сменный приклад для винтовок серий Sauer S 303 и S 404. В приклад встроена несъёмная батарея, а в пистолетную рукоятку — нагревательный элемент.

Немцы придумали винтовочный приклад с подогревом

Комплект приклада ERGO HEAT



Функция подогрева активируется с помощью пульта дистанционного управления или же через специальное мобильное приложение. Нагрев может осуществляться в трёх режимах мощности и, по словам разработчиков «умного» приклада, подойдёт для любых климатических условий. В режиме максимального нагрева ёмкости встроенной батареи хватит на 2 часа, при минимальном режиме — на 7 часов.

В настоящее время компания устанавливает ERGO HEAT на различные модели охотничьих винтовок — в частности, на модификации Classic XT, Synchro XT и Synchro XTC серий Sauer S 303 и S 404. Позже новый приклад будет доступен в комплекте с другими винтовками производства компании Sauer, а также в качестве отдельного аксессуара, передает "Warspot"

Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 32

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  1. Vik66 Сегодня, 14:36
    Ну, тогда ложе тоже должно чайник кипятить, зря что-ли от ствола нагревается при стрельбе ? Непорядок, экология нарушается, тепло зря расходуется ! wink
    Vik66
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:41
      Цитата: Vik66
      Немцы придумали винтовочный приклад с подогревом

      А не легче ли было пол-литра шнапса в приклад запихать? Дёшево и сердито. wassat
      СРЦ П-15
      1. Nikolaevich I Сегодня, 15:04
        Цитата: СРЦ П-15
        А не легче ли было пол-литра шнапса в приклад запихать? Дёшево и сердито

        Шнапс-это в оптический прицел !
        Nikolaevich I
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:06
          Цитата: Nikolaevich I
          Шнапс-это в оптический прицел !

          Само собой, но в приклад - удобней, особенно если сбоку приклада пимпочку приделать: посасывай в своё удовольствие и целься(в любого из троих кажущихся). laughing
          СРЦ П-15
          1. Nikolaevich I Сегодня, 15:21
            Цитата: СРЦ П-15
            в приклад - удобней

            Дык,приклад же не резиновый ! А зеркальце,пудреницу, "губнушку",вазелин куда ?
            Nikolaevich I
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:27
              Цитата: Nikolaevich I
              Дык,приклад же не резиновый ! А зеркальце,пудреницу, "губнушку",вазелин куда ?

              Зеркальце не обязательно - пусть в оптический прицел смотрятся. laughing Вазелин тоже не обязателен - ружейной смазкой обойдутся. wassat Губнушка тоже не нужна - пусть к разогретому стволу губами прикладываются - они сразу припухнут и покраснеют. lol Ну а в таком состоянии им уже будет не до пудреницы! yes
              СРЦ П-15
              1. Nikolaevich I Сегодня, 15:31
                Цитата: СРЦ П-15
                Зеркальце не обязательно - пусть в оптический прицел смотрятся. Вазелин тоже не обязателен - ружейной смазкой обойдутся. Губнушка тоже не нужна - пусть к разогретому стволу губами прикладываются - они сразу припухнут и покраснеют. Ну а в таком состоянии им уже будет не до пудреницы!

                Здорово придумано ! А ведь немчура сама до этого не додумается !
                Nikolaevich I
          2. Nikolaevich I Сегодня, 15:23
            Цитата: СРЦ П-15
            целься(в любого из троих кажущихся)

            А-а-а...теперь понятно ,почему немцы к своим винтовкам разрабатывали патроны с 2-3 пулями !
            Nikolaevich I
          3. Vlad.by Сегодня, 15:32
            А в сошки памперсы! Так, на всякий случай...
            Vlad.by
    2. ДэнСабака Сегодня, 14:41
      Функция подогрева активируется с помощью пульта дистанционного управления или же через специальное мобильное приложение.

      ага.... воздух греть.... управление то дистанционное.... типа ружьё в одном месте, а владелец в другом....
      ДэнСабака
      1. 210окв Сегодня, 14:50
        Ох уж эта немчура...На извращения горазды..
        210окв
        1. ДэнСабака Сегодня, 14:54
          это Вы про обогрев или про немецкий кинематогров ХХХ?
          ДэнСабака
          1. 210окв Сегодня, 15:31
            Да и про и про это...Вообще они что,к нам собрались?Мальчик Коля убедил?
            Цитата: ДэнСабака
            это Вы про обогрев или про немецкий кинематогров ХХХ?
            210окв
            1. ДэнСабака Сегодня, 15:49
              уж лучше пусть они этого колю к себе забирают....
              ДэнСабака
    3. ЮБОРГ Сегодня, 16:15
      А может в комплект и биотуалет вошёл? И прикуриватель с МР4 плеером и чашечка утреннего кофе? laughing
      ЮБОРГ
    4. п-к Опарышев Сегодня, 16:50
      Если такой приклад,между ног вставить,то можно им ещё и причиндалы греть.
      п-к Опарышев
  2. DEZINTO Сегодня, 14:37
    ахахаха, это они учитывая прошлый опыт пытаются чё-то такое придумать что-бы щека к винтовке не примерзала....кххх
    Не ну правда смешно первое что представил это вот типа этих фото



    Наверное их инженерная мысль бьётся над решением тех проблем.... request

    Если у НАТОВских солдат в доктрине написано - "при первой же опасности жизни-здавайтесь", то даже блин трусы с подогревом не помогут.
    DEZINTO
    1. rocket757 Сегодня, 14:44
      Эт у них отрыжка с времён вермахта ... типа генерала МОРОЗА преодолеем и тогда ух, мы этим зимостойким русским покажем!!!
      Только уверен я, что придётся опять лицезреть нам их улепётывающие филейные части и кислые физиономии, если что!!!
      rocket757
  3. Blue Fox Сегодня, 14:37
    Для охотников интересный вариант, для военных же вопрос. Снайперу лишний источник тепла увеличивающий его заметность при использовании противником тепловизора не к чему, в небоевых условиях лучше уж нормальное обмундирование и встроенную в нём систему подогрева, а простому стрелку в боевых условиях проще пару очередей выпустить и руки об ствол погреть. :)
    Blue Fox
  4. Злой 55 Сегодня, 14:39
    Больные люди..В бою и без подогрева совершенно не холодно.
    Злой 55
    1. Petrucho Сегодня, 15:14
      Ну если Вы засидку на кабана или оленя или допустим охоту на баранов в горах называете боем, то возможно они и больные. Эти карабины, - чисто охотничий инструмент.
      Petrucho
  5. kytx Сегодня, 14:41
    У немцев на морозе мёрзнет механизм и он перестает стрелять это известная проблема. Приклад теплый тут не поможет :(. Да и не только немцы мёрзнут у меня мелкашка ТОЗ тоже перемерзала грели ее сжиганием стружки в открытом затворе, коряки научили
    kytx
  6. Стройбат запаса Сегодня, 14:47
    "И под каждым ей кустом был готов и стол и дом" (с) И.А. Крылов
    Я представляю, как немцы будут бегать по лесу в поисках розеток. laughing
    Стройбат запаса
    1. rocket757 Сегодня, 15:22
      Интересный вопрос однако? Батарейки на морозе стынут однако, современные аккумуляторы тем более, за исключением специальных, оченно дорогих и тож ограниченных по нижнему пределу минусовых температур???
      rocket757
  7. Piramidon Сегодня, 14:50
    И подствольник с рулоном туалетной бумаги. laughing
    Piramidon
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:53
    Тогда им нужен бронежилет со встроенным кипятильником, кофеваркой, и огромный белый флаг! lol
    Геркулесыч
  9. Nikolaevich I Сегодня, 15:14
    Вот,что значит Германия ! Цивилизация! В приклад можно сунуть пачку сигарет,зажигалку,туалетную бумагу(или:зеркальце,пудреницу,губную помаду,вазелин...)....комфорт ! Война войной,а удобства все "расписаны" !
    Nikolaevich I
    1. rocket757 Сегодня, 15:24
      Да, да и эрзац кофе обзательно!!!
      Как в старые, "славные" времена!
      rocket757
  10. русский медведь Сегодня, 15:20
    потихоньку готовятся.
    не поможет.
    русский медведь
    1. rocket757 Сегодня, 15:37
      Ну они ж говорят, что не против кого то, только удобства для!
      А мы уже даже как бы не верим! Вот такой компот получается.
      rocket757
  11. missuris Сегодня, 15:58
    мне вот интересно нафига углепластик в прототипе? да и вообще.
    missuris
  12. ADmA_RUS Сегодня, 16:24
    Логичнее делать курок с подогревом, и экономичнее и полезнее.)
    ADmA_RUS
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