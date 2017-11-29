17:59 29 ноября

Как ополченцы украинскую армию «Чебурашкой» пугали

Украинские военные неоднократно говорили о наличии у ополченцев Донбасса тяжелых огнеметных систем «Буратино». Первая информация о ТОС появилась еще летом 2014 года. Об этом пишет Вестник Мордовии.



Разумеется, никаких доказательств у Киева не было – просто нужно было оправдать каким-то образом свои сокрушительные поражения. Говорили не только о «Буратино», но и о «атомных» минометах «Тюльпан» и другом смертоносном оружии.


Очень комично выглядел спикер СНБО Украины Андрей Лысенко, который в прямом телеэфире переименовал тяжелый огнемет в «Чебурашку», чем вызвал шквал насмешек, переходящих в издевательства.

«Зная о паническом страхе украинского воинства перед этой, в самом деле, чрезвычайно смертоносной системой, остроумные донбасские ополченцы решили на полную катушку разыграть этот козырь. Не имея реальной машины, они взяли обычный Т-72Б, развернули башню стволом к корме и водрузили на нее сделанный из подручных средств макет пусковой установки. С большого расстояния или с воздуха "модернизированная" "семьдесятдвойка" выглядела как настоящий ТОС», – рассказывает автор материала Дмитрий Лемешко.

Своей цели ополченцы добились – внесли панику в ряды ВСУ. Украинские «специалисты» позже утверждали, что «эта установка под давлением выжигает все вокруг, залп из такого оружия равняет с землей все, площадь ее поражения – до 40 квадратных километров».

Придумывая истории о мифической российской угрозе, киевские пропагандисты, в первую очередь, до смерти запугали своих солдат, которые в период активных боевых действий достаточно легко сдавались в плен, лишь бы не погибнуть под ударами «безжалостного Буратино».

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 23

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  1. Scoun Сегодня, 14:43
    Га га га!!! Укровоины давно писали что Армата картонная и которую пачками подбивали на Донбассе а сами реально обделались от реальной фанерной Чебурашки! laughing


    Группой экспертов Харьковского бронетанкового завода, совместно со специалистами шведской фирмы "Бофорс" (Bofors) и голландской ИКЕА (IKEA), закончены работы по описанию и анализу повреждений потерянных Россией в боях против ВСУ в 2014 - 2016 гг. новейших танков "Армата".

    В подготовленном докладе группы указывается, что всего в боестолкновениях было задействовано 160 "Армат", в модификациях Block-1 (40 единиц), Block-2 (75 единиц) и Block-3 (45 единиц), из которых безвозвратно потеряно 157 машин (все уцелевшие относятся к модификации Block3

    http://www.yaplakal.com/forum7/st/0/topic1571935.
    html
    Scoun
    1. volodya Сегодня, 14:49
      Если там поставить фанэрные ракеты,вся укроармия разбежится!
      volodya
      1. Scoun Сегодня, 15:03
        Это как надо промывать мозги народу, что они дуршлаги от зомболучей надевают, верят в уничтоженные дивизии ВДВ, Арматы, и тд.
        Их действительно хорошо характеризует слово - рагули.
        Scoun
    2. vovanpain Сегодня, 15:28
      Очень комично выглядел спикер СНБО Украины Андрей Лысенко, который в прямом телеэфире переименовал тяжелый огнемет в «Чебурашку

      Что вы,что вы он прав,Чебурешка страшный зверь. fellow
      vovanpain
      1. антивирус Сегодня, 17:02
        переименовал тяжелый огнемет в «Чебурашку», чем вызвал шквал насмешек, переходящих в издевательства.
        ДА,ЭТО УЖАС --ЧЕБУРАШКА ОТГРЫЗ УШКИ МИККИ -МАУСУ.
        антивирус
  2. 210окв Сегодня, 14:45
    Надо было и в самом деле показать им..."Чебурашку"..Кто в теме-поймет... wassatХотя за этим-на Ленинградку...Там стоит главный экспортный укротовар..
    210окв
    1. изя топ Сегодня, 14:51
      Цитата: 210окв
      Надо было и в самом деле показать им..."Чебурашку"..wassat
      я в 90-е,чтоб не платить за просмотр "чебурашки",заранее присматривал близлежащий кирпич,а после лицезрения этого "зверя" хватал каменюку и говорил,что денег нет recourse
      а так то чебурешка-страшный зверь
      изя топ
  3. Керенский Сегодня, 14:45
    Ну нормально, военная смекалка.
    Керенский
    1. 210окв Сегодня, 14:56
      В начале 90-х приднестровские ополченцы пугали молдавских беспредельщиков стрельбой из "орудий"..На ствол автомата одевали ведро.
      Цитата: Керенский
      Ну нормально, военная смекалка.
      210окв
  4. SpnSr Сегодня, 14:46
    На имитации надо было "ЧЕБУРАШКА" написать, чтоб более правдоподобна была
    SpnSr
    1. iouris Сегодня, 14:51
      "Чебуратор" - это новая версия "Буратино". Выжигает до 40 кв. км. Давлением.
      iouris
  5. rocket757 Сегодня, 14:49
    А шо, кроме боевых песен "американских индейцев", такой стимул как ТОС тож эффективность показал!!!
    Как же их вожаки собираются на Россию нападать???
    rocket757
  6. alavrin Сегодня, 14:49
    Зачем разрушать иллюзии бандерлогов... Пусть продолжают мечтать, что отражают многомилионные атаки отрядов спецназа ГРУ, спасая единство Европы...))
    alavrin
    1. изя топ Сегодня, 15:23
      Цитата: alavrin
      Зачем разрушать иллюзии бандерлогов... Пусть продолжают мечтать, что отражают многомилионные атаки отрядов спецназа ГРУ, спасая единство Европы...))

      изя топ
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:55
    Голь на выдумки хитра ! lol Молодцы, ополченцы! !
    Геркулесыч
  8. zelenii75 Сегодня, 14:56
    Повод задуматься нашим конструкторам : название уже есть ,а объекта нет ....Непорядок ! wassat
    zelenii75
  9. Sergey53 Сегодня, 14:58
    Голь на выдумки хитра.Что скажешь, молодцы.И себя спасли и даунов напугали.
    Sergey53
  10. zelenii75 Сегодня, 15:02
    Цитата: volodya
    Если там поставить фанэрные ракеты,вся укроармия разбежится!

    Ну да...А потом " Мировое Сообщество " обвинит в преступлении против гуманизма !!! Они (свидомые ) ,хоть и паршивые ,а всё ж человеки! Неможно скотинке живой такие травмы душевные наносить ! laughing
    zelenii75
  11. Витас Сегодня, 15:07
    Цитата: 210окв
    Надо было и в самом деле показать им..."Чебурашку"..Кто в теме-поймет... wassatХотя за этим-на Ленинградку...Там стоит главный экспортный укротовар..

    Витас
  12. rocket757 Сегодня, 15:41
    Предположим, что народная милиция республик уже не голь и помощь восточного соседа эт совсем не миф!
    На что укро деятели надеяться ... на такого далёкого, но близкого дядю из за океана? Гейропе. похоже, укро вермахт совсем не нужен.
    rocket757
  13. Старый военрук Сегодня, 16:13
    Если б вы знали как надоела украинская тема. Это при всём при том, что я очень сочувствую Донецку и Луганску. тема позволяет отвлекать внимание от наших собственных проблем. А их количество отнюдь не уменьшается. Я понимаю, информационная война и даже догадываюсь, почему действия идут на своей территории и достаётся собственному народу.
    Старый военрук
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 17:51
    Не .. Это не Чебурашка... Это самый настоящий ЧЕБУРАТОР.
    Пусть еще разыщут на Донбассе крокодила Гену, Артемона и Ослика Иа... И пугаются себе на здоровье!
    КОТ БАЮН
  15. Trouble Сегодня, 17:52
    "Ну, Америка, погоди!" (КВН-87)

    Первая серия. "Гадкий Утенок".
    Спят усталые игрушки, спит мышонок Micky Mouse, в своей норке. Спит любимая всеми детьми обезьянка King-Kong. Не спит только Гадкий Утенок Donald. Он продался красным, и теперь мучается:
    - Не продешевил ли я?

    Уже начинается Красный Рассвет. В Гудзоновом заливе бесшумно всплыл Крокодил Гена. С аэродромов поднялись вверх 38 попугаев с вертикальным взлетом. В нью-йоркскую подземку без опозновательных знаков вошел бронепоезд из Ромашкова. Из прицепного голубого вагона высыпал отдельный истребительный батальон Чебурашек. Прикрываясь флагом КОАПа и сметая все на своем пути Чебурашки соединяются с частями морской пехоты Крокодила Гены.
    - Ген, а Ген... А что будет если мы возмем Пентагон?
    - Чебурашка! Если мы возмем Пентаго-о-о-он... Там будет столько металлолома!!!

    Вторая серия. "Кошки-мышки"
    Улицы тихого провинциального Лос-Анжелеса оглашаются криками:
    - УРААААА!!!!
    Это Чебурашки. Впоследствии содрогнувшаяся Америка назовет их "Ушастой Смертью". Чебурашки не знают жалости. Рэмбо, Рокки и сам Крис Кристоферсон под дулами автоматов собирают макулатуру. Микки-Маусу удается бежать.

    - Кинг, я предлагаю тебе бросить пить. И спасти бедных фермеров, которые стонут под игом Матроскина.
    - Микки, их слишком много... Это мартышкин труд.
    Появляется Кот, за свою жестокость прозванный Леопольдом.
    - МЯААААУУУУУ!!!!
    Микки рвет когти. Раздается выстрел... Кинг-Конг падает, посвистывая дырочкой в правом боку.
    - Ребята! Давайте жить дружно! - издевается Леопольд.

    Третья серия. "Не спите, малыши!"
    Капиталийский холм, Белый Дом. В углу Овального кабинета стоит Президент США. Он наказан. Такие порядки завели в Белом Доме агенты спецслужб, садисты, наркоманы и развратники Филя и Хрюша. Они заставляют всех насильно мыть руки, чистить зубы и пить кипяченое молоко. С пенкой.

    Врывается их начальник, хронически косой Степашка. Он только что разгромил штаб-квартиру ABC и еще не остыл. Они вкалывают себе по 3 кубика-рубика и начинают смотреть мультики. Пользуясь этим наш Микки по своему прямому каналу говорит открытым текстом:
    - Америка! Я жив, Америка! Я борюсь, Америка! Америка! Не спи!!! Замерзнешь!!! Ты не уснешь, Америка, и в этом тебе помогут телефильмы, фильмы ужасов компании ABC! Не спи, Америка!
    Trouble
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