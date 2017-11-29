Как ополченцы украинскую армию «Чебурашкой» пугали
Украинские военные неоднократно говорили о наличии у ополченцев Донбасса тяжелых огнеметных систем «Буратино». Первая информация о ТОС появилась еще летом 2014 года. Об этом пишет Вестник Мордовии.
Разумеется, никаких доказательств у Киева не было – просто нужно было оправдать каким-то образом свои сокрушительные поражения. Говорили не только о «Буратино», но и о «атомных» минометах «Тюльпан» и другом смертоносном оружии.
Очень комично выглядел спикер СНБО Украины Андрей Лысенко, который в прямом телеэфире переименовал тяжелый огнемет в «Чебурашку», чем вызвал шквал насмешек, переходящих в издевательства.
«Зная о паническом страхе украинского воинства перед этой, в самом деле, чрезвычайно смертоносной системой, остроумные донбасские ополченцы решили на полную катушку разыграть этот козырь. Не имея реальной машины, они взяли обычный Т-72Б, развернули башню стволом к корме и водрузили на нее сделанный из подручных средств макет пусковой установки. С большого расстояния или с воздуха "модернизированная" "семьдесятдвойка" выглядела как настоящий ТОС», – рассказывает автор материала Дмитрий Лемешко.
Своей цели ополченцы добились – внесли панику в ряды ВСУ. Украинские «специалисты» позже утверждали, что «эта установка под давлением выжигает все вокруг, залп из такого оружия равняет с землей все, площадь ее поражения – до 40 квадратных километров».
Придумывая истории о мифической российской угрозе, киевские пропагандисты, в первую очередь, до смерти запугали своих солдат, которые в период активных боевых действий достаточно легко сдавались в плен, лишь бы не погибнуть под ударами «безжалостного Буратино».
Разумеется, никаких доказательств у Киева не было – просто нужно было оправдать каким-то образом свои сокрушительные поражения. Говорили не только о «Буратино», но и о «атомных» минометах «Тюльпан» и другом смертоносном оружии.
Очень комично выглядел спикер СНБО Украины Андрей Лысенко, который в прямом телеэфире переименовал тяжелый огнемет в «Чебурашку», чем вызвал шквал насмешек, переходящих в издевательства.
«Зная о паническом страхе украинского воинства перед этой, в самом деле, чрезвычайно смертоносной системой, остроумные донбасские ополченцы решили на полную катушку разыграть этот козырь. Не имея реальной машины, они взяли обычный Т-72Б, развернули башню стволом к корме и водрузили на нее сделанный из подручных средств макет пусковой установки. С большого расстояния или с воздуха "модернизированная" "семьдесятдвойка" выглядела как настоящий ТОС», – рассказывает автор материала Дмитрий Лемешко.
Своей цели ополченцы добились – внесли панику в ряды ВСУ. Украинские «специалисты» позже утверждали, что «эта установка под давлением выжигает все вокруг, залп из такого оружия равняет с землей все, площадь ее поражения – до 40 квадратных километров».
Придумывая истории о мифической российской угрозе, киевские пропагандисты, в первую очередь, до смерти запугали своих солдат, которые в период активных боевых действий достаточно легко сдавались в плен, лишь бы не погибнуть под ударами «безжалостного Буратино».
Использованы фотографии: Отвага2004
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