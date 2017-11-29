Британцы ввели в строй новое судно комплексного снабжения
В Портсмуте состоялась церемония ввода в строй вспомогательного флота британских ВМС головного судна комплексного снабжения А 136 Tidespring, построенного по программе Military Afloat Reach and Sustainability (MARS), сообщает bmpd.
Строительство судна было осуществлено южнокорейским судостроительным объединением Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME, входит в состав группы Daewoo) в рамках контракта от 2012 года.
Всего было заказано 4 судна комплексного снабжения. Стоимость контракта составила 452 млн фунтов стерлингов. Проект разработан британской компанией BMT Defence Services.
Церемония официальной закладки головного судна Tidespring состоялась в декабре 2014 года, спуск на воду – в апреле 2015-го. Его достройка сопровождалась многочисленными задержками. В результате Tidespring вышел на заводские ходовые испытания только в июне 2016 года.
В марте 2017-го судно прибыло в Великобританию для дооборудования и доукомплектования. Первого сентября начались окончательные испытания судна в британских водах.
Остальные суда должны сдаваться с интервалом в шесть месяцев после сдачи Tidespring.
Комментарий ресурса: «Суда типа Tidespring являются весьма крупными единицами полным водоизмещением 37 тысяч тонн (дедвейт 26 тысяч тонн) и длиной 200,9 м и шириной 28,6 м. Энергетическая установка комбинированная дизель-электрическая, скорость полного хода – 26,8 уз. Программа создания для Королевского флота судов снабжения нового поколения MARS тянулась с 2002 года, и в результате неоднократных финансовых сокращений "усохла" с планов постройки 11 судов трех типов (за 2,5 млрд фунтов) до всего лишь четырех судов одного типа».
Строительство судна было осуществлено южнокорейским судостроительным объединением Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME, входит в состав группы Daewoo) в рамках контракта от 2012 года.
Всего было заказано 4 судна комплексного снабжения. Стоимость контракта составила 452 млн фунтов стерлингов. Проект разработан британской компанией BMT Defence Services.
Церемония официальной закладки головного судна Tidespring состоялась в декабре 2014 года, спуск на воду – в апреле 2015-го. Его достройка сопровождалась многочисленными задержками. В результате Tidespring вышел на заводские ходовые испытания только в июне 2016 года.
В марте 2017-го судно прибыло в Великобританию для дооборудования и доукомплектования. Первого сентября начались окончательные испытания судна в британских водах.
Остальные суда должны сдаваться с интервалом в шесть месяцев после сдачи Tidespring.
Комментарий ресурса: «Суда типа Tidespring являются весьма крупными единицами полным водоизмещением 37 тысяч тонн (дедвейт 26 тысяч тонн) и длиной 200,9 м и шириной 28,6 м. Энергетическая установка комбинированная дизель-электрическая, скорость полного хода – 26,8 уз. Программа создания для Королевского флота судов снабжения нового поколения MARS тянулась с 2002 года, и в результате неоднократных финансовых сокращений "усохла" с планов постройки 11 судов трех типов (за 2,5 млрд фунтов) до всего лишь четырех судов одного типа».
Использованы фотографии: ВМС Великобритании
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