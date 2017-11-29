18:03 29 ноября

Британцы ввели в строй новое судно комплексного снабжения

В Портсмуте состоялась церемония ввода в строй вспомогательного флота британских ВМС головного судна комплексного снабжения А 136 Tidespring, построенного по программе Military Afloat Reach and Sustainability (MARS), сообщает bmpd.

Британцы ввели в строй новое судно комплексного снабжения


Строительство судна было осуществлено южнокорейским судостроительным объединением Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME, входит в состав группы Daewoo) в рамках контракта от 2012 года.


Всего было заказано 4 судна комплексного снабжения. Стоимость контракта составила 452 млн фунтов стерлингов. Проект разработан британской компанией BMT Defence Services.



Церемония официальной закладки головного судна Tidespring состоялась в декабре 2014 года, спуск на воду – в апреле 2015-го. Его достройка сопровождалась многочисленными задержками. В результате Tidespring вышел на заводские ходовые испытания только в июне 2016 года.

В марте 2017-го судно прибыло в Великобританию для дооборудования и доукомплектования. Первого сентября начались окончательные испытания судна в британских водах.

Остальные суда должны сдаваться с интервалом в шесть месяцев после сдачи Tidespring.



Комментарий ресурса: «Суда типа Tidespring являются весьма крупными единицами полным водоизмещением 37 тысяч тонн (дедвейт 26 тысяч тонн) и длиной 200,9 м и шириной 28,6 м. Энергетическая установка комбинированная дизель-электрическая, скорость полного хода – 26,8 уз. Программа создания для Королевского флота судов снабжения нового поколения MARS тянулась с 2002 года, и в результате неоднократных финансовых сокращений "усохла" с планов постройки 11 судов трех типов (за 2,5 млрд фунтов) до всего лишь четырех судов одного типа».


Использованы фотографии: ВМС Великобритании
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:10
    А чего не сами строят, или южнокорейцы видать, и дешевле, и быстрее? ??
    Геркулесыч
    1. 1331М Сегодня, 15:19
      А разница принципиальна,где строят?Важно,Флаг какой на нём поднимают-я тоже на немецкой постройки пароходе был,и что?
      1331М
      1. ЮБОРГ Сегодня, 16:12
        Конечно разница есть и огромная, в первую очередь это налоги и рабочие места, во вторую, это престиж, ну а в третью, на кой им это судно снабжение, если снабжать, по большому счёту некого, все эсминцы сломаны, подлодки тоже, плавают (именно плавают!), несколько посудин прибережной зоны и новый авианосец(без авиакрыла), который уже не вписывается в их потенциал ВМС.
        ЮБОРГ
    2. Alexey RA Сегодня, 16:53
      Цитата: Геркулесыч
      А чего не сами строят, или южнокорейцы видать, и дешевле, и быстрее? ??

      У нашего бизнеса сейчас две главные проблемы. Первая - это аутсорсинг.
      © Майкл де Санта
      Проблема именно в бюджете и сроках. Либо строить за малый прайс у корейцев - и получить корабль в срок. Либо строить у себя, добиваясь увеличения бюджета флота (что малореально) или растягивая постройку соответственно финансированию.
      Alexey RA
  2. san4es Сегодня, 15:17
    А 136 Tidespring, построенное по программе Military Afloat Reach and Sustainability (MARS)

    ...Для Queen Elizabeth...Осталось встретиться
    san4es
  3. Керенский Сегодня, 16:11
    А красивый кораблик! Приятно, наверное, на таком служить.
    Керенский
  4. magadan72 Сегодня, 16:34
    Вот нам такие нужны!У нас строят различные вспомогательные суда В основном для Арктики и севера.а сопроводить и обеспечивать маломальскую группировку в море не чем. Какие то супер древние,мало приспособленные для этого суда середины прошлого века.
    magadan72
    1. Terran Сегодня, 17:06

      Вот например строится пр.23130
      Terran
    2. Alexey RA Сегодня, 17:30
      Цитата: magadan72
      Вот нам такие нужны!У нас строят различные вспомогательные суда В основном для Арктики и севера.а сопроводить и обеспечивать маломальскую группировку в море не чем.

      Для сопровождения корабельной группировки в море у нас есть 3 танкера пр. 1559-В: "Сергей Осипов" (СФ), "Иван Бубнов" (ЧФ), "Борис Бутома" (ТОФ).
      мазута — 8250 тонн, дизельного топлива — 2050 тонн, авиатоплива — 1000 тонн, питьевой воды — 1000 тонн, котельной воды 450 тонн, смазочного масла (4 сортов) — 250 тонн, сухих грузов и продовольствия по 220 тонн

      В принципе, больше пока что и не надо - потому как больше одной корабельной группировки каждый из флотов выставить не сможет. Времена многовымпельных ОПЭСК канули в прошлое. sad
      Alexey RA
  5. Евродав Сегодня, 17:43
    На первом изображении какой то свиновоз, на третьем- свиновоз в условиях молодых льдов, на втором - баржа какая то...
    Евродав
  6. magadan72 Сегодня, 17:54
    Сколько же лет танкерам снабжения!? И есть ещё супер танкер Дунай .Звезда вспомогательного флота.
    magadan72
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