18:02 29 ноября

На Украине заявили, что не допустят возвращения России в ПАСЕ

Россия не вернется в ПАСЕ, Киев этого не допустит, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью украинскому "Пятому каналу".

На Украине заявили, что не допустят возвращения России в ПАСЕ


Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в интервью газете Financial Times, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян. После этого в правительстве Германии заявили, что поддерживают усилия генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ. Позже глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что таким образом Ягланд открыто выступил за возвращение РФ в Ассамблею. По словам Арьева, если это произойдет, украинской делегации в ПАСЕ "больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения".


Я спокойно к этому отношусь. Думаю, все равно Россия в ПАСЕ не вернется… Украинская дипломатия и украинские парламентарии проводят активную работу… мы не допустим возвращения России, иначе это будет просто дискредитация самого Совета Европы
— заявил Елисеев, интервью которого приводит в среду телеканал на своем сайте, передает РИА Новости

Использованы фотографии: "Укринформ"
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Комментарии 56

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  1. 210окв Сегодня, 15:41
    Да и нам самим не очень надо..точнее,совсем не надо.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 15:47
      Цитата: 210окв
      Да и нам самим не очень надо..точнее,совсем не надо.

      Вот и я думаю, что делать в песочнице, Когда ты уже вырос?
      Бестолковая организация, которая вообще ничего не решает! Никогда!
      А озабоченности и рекомендации наш МИД неплохо выдает. Для этого нам не нужен совет Европы...
      Anarchist
      1. vovanpain Сегодня, 16:15
        Киев этого не допустит, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев

        Губошлеп,в кои веки солидарен с тобой laughing не хрен уважающей себя державе делать в пустой организации,занимающейся балабольством.Только не допустишь свою жену,то вернее жена тебя не допустит до себя. laughing
        vovanpain
        1. Anarchist Сегодня, 16:28
          Володя, привет, дружище!
          Самое интересное и, в то же время, досадное, что Россия вернется. Как только право голоса вернут...
          Чиновничий электорат раздут! Нужно каждого обеспечить работой, чтобы перед народом оправдаться... Мол, Не зря деньги получают. Скажут, что представительство в Совете Европы нужно для обсуждения ''важных'' тем! Чтобы не самоустраняться От остального мира...
          Anarchist
          1. vovanpain Сегодня, 17:18
            Цитата: Anarchist
            Володя, привет, дружище!
            Самое интересное и, в то же время, досадное, что Россия вернется. Как только право голоса вернут...

            Дружище Александр drinks Здрав Будь! hi А никто в этом и не сомневается,и предлог очень умный предложат типа:-нам надо говорить и доказывать на разных площадках свою позицию.Да господи,за 4 года уже все всё доказали,ПАСЕ сборище пустозвонов,а нас озабоченности на первом месте, стоило надавить на больное место взносы,та же пасе тут же перековалась,говорильней пустой ничего не докажешь. drinks
            vovanpain
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 17:18
          Губошлеп,в кои веки солидарен с тобой laughing не хрен уважающей себя державе делать в пустой организации,занимающейся балабольством.

          Все правильно. Только подбешивает самомнение скакуаса... "Мы не допустим"...
          Что они могут не допустить - так это друг друга в сортир... не более.
          А то, что РФ нефиг делать в пасе и прочих - это давно понятно...
          Диванный Хенераль
      2. Венд Сегодня, 16:48
        [quote=Anarchist][quote=210окв]Д Для этого нам не нужен совет Европы...[/quote]
        Чтобы контролировать Европу!
        Венд
    2. Spartanez300 Сегодня, 15:48
      Нам это и не нать , без пасе проживем . Укропия уже возомнила себя глобальным игроком на политической карте мира , губенку то надо под закатать и понимать что они на этой карте даже новичком не прокатывают ..
      Spartanez300
      1. ДэнСабака Сегодня, 15:57
        выходит, что укрополитики Путину подпевают.... Владимир Владимирович в ПАСЕ не стремится, и хохлы об этом же подтявкивают....
        ДэнСабака
    3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:19
      Еще как-нибудь от ВТО освободиться...
      Vasya_Piterskiy
  2. DEZINTO Сегодня, 15:41
    А ПАСЕ считает дееенюжки! И получается что против 4 миллионов от Украины - 34 миллиона от России. Ну вот и поговорили. К тому же украинская делегация сказочные вонючки и умудрились всем там надоесть!...

    Другой вопрос надо ли России там заседать.... request
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 15:44
      А интересно?А у нас подсчитали эту денежку?30 туда100 сюда?А отдача где?
      Цитата: DEZINTO
      А ПАСЕ считает дееенюжки! И получается что против 4 миллионов от Украины - 34 миллиона от России. Ну вот и поговорили.

      Другой вопрос надо ли России там заседать.... request
      210окв
      1. DEZINTO Сегодня, 15:47
        А отдача где?


        Никакой! Вот именно я тоже не понимаю за каким хххуудожником мы туда деньги вносим!? request
        DEZINTO
    2. сибиралт Сегодня, 15:49
      Пока Европа не признает Крым российским, нам делать нечего в этой ПАСе.
      сибиралт
      1. kepmor Сегодня, 15:54
        и когда признают, всё равно нечего...разве общение с убогими идёт на пользу????
        kepmor
    3. Shaitan_by Сегодня, 16:04
      Цитата: DEZINTO
      И получается что против 4 миллионов от Украины - 34 миллиона от России

      А пусть Украина будет вносить взносы вместо России.
      Тогда у ПАСЕ не будет повода звать Россию обратно.
      Shaitan_by
      1. Alexey RA Сегодня, 16:22
        Цитата: Shaitan_by
        А пусть Украина будет вносить взносы вместо России.
        Тогда у ПАСЕ не будет повода звать Россию обратно.

        Шарий уже предложил такой ход. И при этом ехидно хихикал.
        Alexey RA
    4. Alexey RA Сегодня, 16:21
      Цитата: DEZINTO
      А ПАСЕ считает дееенюжки! И получается что против 4 миллионов от Украины - 34 миллиона от России.

      Ага... Шарий по этому поводу неплохо прошёлся. Он ещё предложил Украине оплатить долю России. laughing
      Alexey RA
  3. Идущий Сегодня, 15:42
    “Я спокойно к этому отношусь. Думаю, все равно Россия в ПАСЕ не вернется… Украинская дипломатия и украинские парламентарии проводят активную работу… мы не допустим возвращения России, иначе это будет просто дискредитация самого Совета Европы
    — заявил Елисеев, интервью которого приводит в среду телеканал на своем сайте, передает РИА Новости


    Вот так , не мало не много , Украина руководит ПАСЕ. lol
    Идущий
    1. Anarchist Сегодня, 15:52
      Виктор, пусть руководит! И финансирует тоже! Гривну им в руки...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 15:54
        Это она хочет , а гривну им вна вставят точно.
        Идущий
    2. 210окв Сегодня, 15:55
      Хвост "рулит" собакой?
      Цитата: Идущий
      “Я спокойно к этому отношусь. Думаю, все равно Россия в ПАСЕ не вернется… Украинская дипломатия и украинские парламентарии проводят активную работу… мы не допустим возвращения России, иначе это будет просто дискредитация самого Совета Европы
      — заявил Елисеев, интервью которого приводит в среду телеканал на своем сайте, передает РИА Новости


      Вот так , не мало не много , Украина руководит ПАСЕ. lol
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 15:58
        Вот эти хотелки хвост им и прижмут .
        Идущий
    3. Alexey RA Сегодня, 16:23
      Цитата: Идущий
      Вот так , не мало не много , Украина руководит ПАСЕ.

      Не только. Украина ещё недавно учила Европу - что такое демократические ценности (опять же по поводу членства России в ПАСЕ).
      Alexey RA
  4. ИмПерц Сегодня, 15:43
    Россия не вернется в ПАСЕ, Киев этого не допустит, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью украинскому "Пятому каналу".

    Костьми лягут?!
    ИмПерц
  5. major071 Сегодня, 15:43
    Он грудью встал в дверях ПАСЕ
    Мол, Рашке здесь проходу нет!
    Но перепутал. Встал не в те:
    Закрыл собою туалет
    wink drinks
    major071
    1. изя топ Сегодня, 15:48
      hi
      Цитата: major071
      Но перепутал. Встал не в те

      товарищ поэт,ты забыл описать позу request
      изя топ
      1. kepmor Сегодня, 16:04
        "встречают по одёжке - провожают по уму"...
        ...ни одёжки...ни ума...
        kepmor
      2. Alexey RA Сегодня, 16:24
        он что - костюм с Шоколадного Короля снял?
        Хотя нет, фляжки в кармане не видно. smile
        Alexey RA
  6. Керенский Сегодня, 15:44
    Правильно! Бюджет ПАСЕ на Украине держится.
    Керенский
  7. kepmor Сегодня, 15:44
    что за страна эта Россия????...из ПАСЕ вышла...на войну с окраиной не пришла...
    чёрте что творит...
    kepmor
    1. Идущий Сегодня, 15:51
      И так всегда , всем все ломает. lol
      Идущий
  8. ded100 Сегодня, 15:48
    Хохлы успокойтесь ПАСЕ России не нужна этот зоопарк ваша вотчина! wassat
    ded100
  9. Сергей-svs Сегодня, 15:50
    Да давно надо и на ПАСЕ и на ЕСПЧ, как написали классики: - "...плюнуть на всё это.- Как плюнуть?! -Слюной, - ответил Остап,- как плевали до эпохи исторического материализма".... и толирантненько так послать их в одну большую евроГейскую ....опу! tongue
    Сергей-svs
  10. ваняватный Сегодня, 15:55
    а можно так: они нас попросят вернутся , майдаунов заколотит в истерике , а мы , вдруг, им всем покажем крепкую , согнутую в локте руку
    ваняватный
  11. rpuropuu Сегодня, 15:55
    так как членство страны в организации важно для россиян
    Ошибаетесь stop Очередная бюрократическая организация no
    rpuropuu
  12. Феникс_Львов Сегодня, 15:56
    А Украина что, имеет такую возможность - что-то не допускать в ПАСЕ? )))
    Феникс_Львов
  13. Евродав Сегодня, 15:57
    Зная, что мы туда не вернёмся, пока ущербные на коленях не попросят, признав свою вину и обещав больше так не делать, большого ума не нужно, выдвигая такие заявы...
    "Не допустим"... Кто вы есть, куча временщиков, достойных петли?
    Евродав
  14. Sasha_Sar Сегодня, 16:01
    "выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян."
    Что-то я абсолютно не заметил ухудшения. От санкций ЕС наверно ухудшение есть, а вот от ПАСЕ?!
    Sasha_Sar
    1. изя топ Сегодня, 16:21
      Цитата: Sasha_Sar
      От санкций ЕС наверно ухудшение есть, а вот от ПАСЕ?!

      изя топ
  15. Немезида Сегодня, 16:02
    Хорошо,пусть Украина платит взносы в ПАСЕ,вместо России и за Россию...Россия не должна платить взносы за членство в этих русофобских организациях находящихся под контролем США
    Немезида
  16. prior Сегодня, 16:04
    "А моська знать сильна, что лает на слона..."
    Американская колония грозит Европе. Однако !
    prior
  17. К-50 Сегодня, 16:08
    мы не допустим возвращения России

    Такие наивные!!! laughing
    Будь-то бы от них что-то зависит и они какую-то важную роль для Гейропы играют!!! laughing
    Если решат, ч то Россия нужнее в ПАСЕ\, то Уркаину никто и спрашивать не будет. Просто поставят перед фактом, а захочет она дверьми хлопнуть, так никто и не почешется, всем наплевать на майданутых будет. yes laughing
    К-50
  18. Геркулесыч Сегодня, 16:09
    Вообще то есть много организаций, куда мы зря взносы платим. А если из всех этих Пасе, Обсе, Мвф выходить так окончательно, и безвозвратно! Страна от этого ничего не потеряет! Народ даже власть за такие решения уважать начнет!
    Геркулесыч
  19. Симон Сегодня, 16:11
    Цитата: DEZINTO
    А отдача где?


    Никакой! Вот именно я тоже не понимаю за каким хххуудожником мы туда деньги вносим!? request

    Все правильно! Эти денюжки у нас в стране больше пользы дадут. На кой их отдавать в ПАСЕ, все равно пользы никакой, тем более, что против нас голосуют request
    Симон
  20. лысова Сегодня, 16:15
    А зачем нам никчёмная организация, нарушающая свои же законы, или перевёртывая их - сплошная тухлятина.
    лысова
    1. Alexey RA Сегодня, 16:25
      Цитата: лысова
      А зачем нам никчёмная организация, нарушающая свои же законы, или перевёртывая их - сплошная тухлятина.

      России она не нужна. Но вот народным представителям возможность поработать за бугром или хотя бы нахаляву скататься в Европу в составе делегации очень уж душу греет. smile
      Alexey RA
      1. лысова Сегодня, 16:30
        Да, как говорится на халяву, " себя показать ", за счёт налогоплательщиков.
        лысова
  21. Yuriy71 Сегодня, 17:00
    А зачем присутствовать в организации, которая абсолютно ничего не решает, где у тебя к тому же нет голоса и где тебя, за твои же деньги (порядка 30 млн евриков) еще и дрючат! Покинуть этот антироссийский междусобойчик нужно было уже давно! И что они без России делать там будут, у них же повестка дня исчезнет?!
    Yuriy71
  22. Не либероид Русский Сегодня, 17:01
    да скорее укров с совета вышвырнут, чем Россию не пустят... да и голос холопов не играет роли в ПАСЕ
    Не либероид Русский
  23. vvp2412 Сегодня, 17:33
    Россия не вернется в ПАСЕ, Киев этого не допустит, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью украинскому "Пятому каналу".


    Мы бы каклам за это только спасибо сказали! Нужен нам этот ПАСЕ, как собаке пятая нога!
    vvp2412
  24. Piramidon Сегодня, 17:38
    На Украине заявили, что не допустят возвращения России в ПАСЕ

    Вопрос yкpoдебилaм - А оно нам надо?
    Piramidon
  25. Волька Сегодня, 17:44
    и зачем нам это очередная говорильня именуемая пасе
    Волька
  26. КОТ БАЮН Сегодня, 17:46
    Россия не вернется в ПАСЕ, Киев этого не допустит

    Россия, вроде, и не собиралась возвращаться.
    Но очень смелое заявление в духе Юкрейн. Типа "вот мы сейчас нашаманим и зимой снег пойдет"...
    КОТ БАЮН
  27. sgazeev Сегодня, 17:48
    ХОТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО СДЕЛАЮТ для страны -агрессора,"добрые" хрюкрейны. drinks
    sgazeev
  28. SanichSan Сегодня, 17:50
    Есть! Есть от укров польза!
    Удачи им в их нелегком начинание! Не простое дело еврочиновников убедить что денежки это не главное laughing
    SanichSan
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