Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили для летных испытаний

В "Авиастар-СП" состоялась выкатка первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А на летно-испытательную станцию

На заводе "Авиастар-СП" 29 ноября прошла выкатка нового российского самолета-заправщика Ил-78М-90А. Воздушный танкер является модификацией транспортного самолёта Ил-76МД-90А и должен со временем полностью заменить Ил-78. Новейший российский топливозаправщик выкатили на летно-испытательную станцию. Об этом в среду сообщается на официальной странице Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook.- говорится в сообщении предприятия.Самолет создан на базе транспортного самолета Ил-76 МД-90А, производство которого было перенесено из Ташкента в Ульяновск. Машина обладает улучшенными летными характеристиками, в том числе в части полезной нагрузки и дальности полета.Ранее в пресс-службе компании "Авиастар-СП" сообщили, что первый новый топливозаправщик Ил-78М-90А планировалось отправить на испытания еще в 2016 году.