21:22 29 ноября

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили для летных испытаний

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На заводе "Авиастар-СП" 29 ноября прошла выкатка нового российского самолета-заправщика Ил-78М-90А. Воздушный танкер является модификацией транспортного самолёта Ил-76МД-90А и должен со временем полностью заменить Ил-78. Новейший российский топливозаправщик выкатили на летно-испытательную станцию. Об этом в среду сообщается на официальной странице Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook.

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили для летных испытаний


В "Авиастар-СП" состоялась выкатка первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А на летно-испытательную станцию
- говорится в сообщении предприятия.


Самолет создан на базе транспортного самолета Ил-76 МД-90А, производство которого было перенесено из Ташкента в Ульяновск. Машина обладает улучшенными летными характеристиками, в том числе в части полезной нагрузки и дальности полета.

Ранее в пресс-службе компании "Авиастар-СП" сообщили, что первый новый топливозаправщик Ил-78М-90А планировалось отправить на испытания еще в 2016 году.


Использованы фотографии: facebook / оак
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Комментарии 12
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  1. Muvka Сегодня, 19:35 Новый
    Пол дня новость добиралась) Хорошо, что хоть сегодня добралась.
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    Muvka
    1. Primoos Сегодня, 19:45 Новый
      Красавец. Кто видел пиндо.станские транспортники вблизи, наверное обратили внимание на неровную, бугристую их поверхность. Наши же птички гладенькие, как игрушки.
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      Primoos
  2. APASUS Сегодня, 20:18 Новый
    Выкатили самолет почти на 2 года позже.Новость совсем не радостная ,исстория один в один с Бе -200
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    APASUS
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:42 Новый
      hi Тут как посмотреть : да , задержка имеет место и это не радует . Но ведь выкатили , а не заморозили на неопределённый срок ?
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      bouncyhunter
      1. APASUS Сегодня, 20:51 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        Но ведь выкатили , а не заморозили на неопределённый срок ?

        Я так предполагаю что когда мы достигнем уровня СССР,это будет написано даже на заборах
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        APASUS
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:01 Новый
          Вполне такое может быть , по интонации надписей можно будет легко понять кто и как к СССР относится .
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          bouncyhunter
        2. новичок Сегодня, 21:14 Новый
          сейчас о соблюдении сроков можно только мечтать. год, полтора это вообще мизер в настоящем. главное, что вот он, красавец.
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          новичок
  3. паниковский Сегодня, 20:19 Новый
    Судя по всему, на илах штатными пошли пс-90? Это радует. good
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    паниковский
    1. Bronevick Сегодня, 20:47 Новый
      А разве у нас есть другой двигатель тягой 16 т?
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      Bronevick
      1. паниковский Сегодня, 21:21 Новый
        Цитата: Bronevick
        А разве у нас есть другой двигатель тягой 16 т?

        Да, Вы правы, с 2010 года на илы ставят только ПС-90А.
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        паниковский
  4. Геркулесыч Сегодня, 20:56 Новый
    Вот что раздрожает, так факт того что всякие фейксбуки стали для нас уже офицеальным источником информации!
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    Геркулесыч
  5. Птичка Сегодня, 21:21 Новый
    Ну вот,пора и штанги дозаправки на Ту-22-е расконсервировать....
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    Птичка
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