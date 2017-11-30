Пробы трофея. Немецкий трофейные истребители Ме-262 на испытаниях Сегодня, 05:51 Немецкий трофейные истребители Ме-262 на испытаниях на американской авиабазе Wright-Patterson; июль 1945-го года Первоисточник: https://477768.livejournal.com/5177338.html 7 Армия-2016. РХБЗ 1945 год в фотографиях Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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