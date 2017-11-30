11:49 30 ноября

Пробы трофея. Немецкий трофейные истребители Ме-262 на испытаниях

Немецкий трофейные истребители Ме-262 на испытаниях на американской авиабазе Wright-Patterson; июль 1945-го года

Пробы трофея. Немецкий трофейные истребители Ме-262 на испытаниях





















Первоисточник: https://477768.livejournal.com/5177338.html


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Комментарии 6

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:10
    Самолет красив все таки в полете...хорошо что немцы опоздали с производством таких самолетов .
    Тот же ЛЕХА
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:12
      Интересно как согласуется демонстрация свастики на исторических фото с дебильным запретом его публикации what замазывать что ли на фото?
      Тот же ЛЕХА
      1. Mik13 Сегодня, 07:36
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Интересно как согласуется демонстрация свастики на исторических фото с дебильным запретом его публикации what замазывать что ли на фото?

        Главное - Штирлица закрасить. А то мало ли... Вдруг кто-то посмотрит, увидит у него на рукаве свастику и захочет стать фашистом... то есть национал-социалистом?
        Mik13
        1. фигвам Сегодня, 10:15
          Тот же ЛЕХА
          ,
          Mik13

          Почитайте хоть раз в жизни закон, тогда вам не придётся писать такие нелепые комментарии.
          фигвам
    2. svp67 Сегодня, 08:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Самолет красив все таки в полете...хорошо что немцы опоздали с производством таких самолетов .

      Самолет имеющий двигателя с максимальной наработкой в 25 моточасов? Я Вас умоляю...Ни каких бы мощностей не хватила бы обеспечивать флот таких самолетов движками...
      А смотрится он действительно не плохо, особенно с красными звездами

      svp67
    3. п-к Опарышев Сегодня, 10:34
      Гитлер подпортил судьбу реактива,приказал делать из него бомбардировщики .Втихушку делали вариант ястребка.Движки надёжные конструктора так и не сделали обе фирмы.Но Ласточка была выдающимся самолётом.
      п-к Опарышев
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