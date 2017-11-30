Полевой выход
Кажется, что солнце в этот день решило взять реванш за два дождевых месяца, и жарило несчадно.
- Впрочем, уж лучше так, чем рожей в луже, - говорили бойцы, выходя в поле на показные занятия.
Такие мероприятия проводятся редко, на них съехался генералитет со всего округа, чтобы посмотреть на новинки и тактику, применяемую в современных условиях боя. Слово «Сирия» звучало достаточно часто, репортаж именно поэтому так припозднился, что много из увиденного показывать нельзя. Эти фотографии были одобрены и разрешены к показу. Кажется, что за день, мы объехали все, но это была лишь малая толика. Скоро покажу еще много чего интересного, в том числе, технических новинок!
01. На полигоне можно ослепнуть от количества звезд на погонах, но на танковой директрисе он тут самый главный
02. Командующий Западным военным округом показывает начальнику Генерального штаба Белоруссии макет танковой директрисы, разработанный местными умельцами. Он интерактивный
03. Беспилотник готовится к взлету
04. Инженеры из группы разминирования. Кстати, генерал велел собаку в тень спрятать, за что получил +100 к карме от бойцов
05. А беспилотник уже в небе… Управление с земли
06. Лешие пришли
07.
08. Начальник инженерных войск ВС РФ
09. Повязку, конечно, не так накладывать надо, уместнее «шапочку Гиппократа» использовать, но если лазарет рядом, то и так сойдет
10. А вот и пёсику работа нашлась
11.
12. В руках у бойца не кусок мыла, как может показаться на первый взгляд, а тротиловая шашка. Чуть позже покажу ее покрупнее
13. Техника для юга земного шара
14. А это гаубица на колесном ходу. Кстати, все произведено в Нижнем Новгороде
15. Дальнострелы
16. Видишь суслика? Я тоже не вижу. А он есть!
17. Еще одна убойная штуковина
18. Цепи на башне танка – не ноу-хау, конечно, но тоже сирийский опыт
19. Боевая пара
20. А вот сирийское ноу-хау, только с другой стороны – баллономет. Калибр от 85 до 150 мм. может нести в себе как поражающие, так и отравляющие элементы
21. Инженерные войска. Костюм очень тяжелый, но в нем предусмотрены элементы принудительного охлаждения
22. А вот и шашка. С виду – обычный брусок мыла. Его можно кидать, использовать как растопку для разведения костра. Но если присобачить к нему детонатор… будет большой бадабум
23. Дымовую завесу поставили. (По мне, так лучше бы дождь минут на 10 вызвали. Хотя мы и так все мокрые)
24. Военная полиция отвечает за периметр
25. Ну, и фотка командующего Западным военным округом. Один из самых боевых генералов в России. Это, кстати, не просто прогулка, доски подложены в окна между зданиями на высоте третьего этажа
Первоисточник: https://yaroslav-gunin.livejournal.com/611613.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти