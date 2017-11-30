Полевой выход

Кажется, что солнце в этот день решило взять реванш за два дождевых месяца, и жарило несчадно.- Впрочем, уж лучше так, чем рожей в луже, - говорили бойцы, выходя в поле на показные занятия.Такие мероприятия проводятся редко, на них съехался генералитет со всего округа, чтобы посмотреть на новинки и тактику, применяемую в современных условиях боя. Слово «Сирия» звучало достаточно часто, репортаж именно поэтому так припозднился, что много из увиденного показывать нельзя. Эти фотографии были одобрены и разрешены к показу. Кажется, что за день, мы объехали все, но это была лишь малая толика. Скоро покажу еще много чего интересного, в том числе, технических новинок!01. На полигоне можно ослепнуть от количества звезд на погонах, но на танковой директрисе он тут самый главный02. Командующий Западным военным округом показывает начальнику Генерального штаба Белоруссии макет танковой директрисы, разработанный местными умельцами. Он интерактивный03. Беспилотник готовится к взлету04. Инженеры из группы разминирования. Кстати, генерал велел собаку в тень спрятать, за что получил +100 к карме от бойцов05. А беспилотник уже в небе… Управление с земли06. Лешие пришли07.08. Начальник инженерных войск ВС РФ09. Повязку, конечно, не так накладывать надо, уместнее «шапочку Гиппократа» использовать, но если лазарет рядом, то и так сойдет10. А вот и пёсику работа нашлась11.12. В руках у бойца не кусок мыла, как может показаться на первый взгляд, а тротиловая шашка. Чуть позже покажу ее покрупнее13. Техника для юга земного шара14. А это гаубица на колесном ходу. Кстати, все произведено в Нижнем Новгороде15. Дальнострелы16. Видишь суслика? Я тоже не вижу. А он есть!17. Еще одна убойная штуковина18. Цепи на башне танка – не ноу-хау, конечно, но тоже сирийский опыт19. Боевая пара20. А вот сирийское ноу-хау, только с другой стороны – баллономет. Калибр от 85 до 150 мм. может нести в себе как поражающие, так и отравляющие элементы21. Инженерные войска. Костюм очень тяжелый, но в нем предусмотрены элементы принудительного охлаждения22. А вот и шашка. С виду – обычный брусок мыла. Его можно кидать, использовать как растопку для разведения костра. Но если присобачить к нему детонатор… будет большой бадабум23. Дымовую завесу поставили. (По мне, так лучше бы дождь минут на 10 вызвали. Хотя мы и так все мокрые)24. Военная полиция отвечает за периметр25. Ну, и фотка командующего Западным военным округом. Один из самых боевых генералов в России. Это, кстати, не просто прогулка, доски подложены в окна между зданиями на высоте третьего этажа