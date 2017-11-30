Данные об объёмах экспорта вооружений США

Директор агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США Чарльз Хупер рассказал средствам массовой информации о том, на какую сумму Соединёнными Штатами в текущем году было реализовано оружие (за рубеж). Глава DSCA (упомянутое агентство) сообщил, что по итогам 2017-го налогового года за пределы США было продано вооружений на общую сумму в 42 млрд долларов.По заявлению Чарльза Хупера, это примерно на 10 млрд долларов больше, чем США продали за 2016-й налоговый год. Однако здесь есть определённый нюанс.В упомянутую сумму входят не только прямые поставки вооружений зарубежным странам, но и программы оказания военной помощи, оплаченные министерством обороны США и Госдепартаментом. Так, Пентагон и Госдеп США профинансировали выделение военно-технической помощи на общую сумму более 9 млрд долларов. Как известно, США занимались и занимаются активным вооружением групп боевиков на Ближнем Востоке, направляют оружие курдским вооружённым формированиям, рассматривают вопрос о реализации летального оружия на Украину.Отчёты говорят о том, что США сохраняют за собой позиции главного экспортёра вооружений. В ходе своего ближне- и дальневосточного турне президент США договорился о продаже оружия и военной техники целому ряду государств на астрономическую сумму в несколько сотен млрд долларов в течение среднесрочного периода.