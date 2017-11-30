11:49 30 ноября

Данные об объёмах экспорта вооружений США

Директор агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США Чарльз Хупер рассказал средствам массовой информации о том, на какую сумму Соединёнными Штатами в текущем году было реализовано оружие (за рубеж). Глава DSCA (упомянутое агентство) сообщил, что по итогам 2017-го налогового года за пределы США было продано вооружений на общую сумму в 42 млрд долларов.

По заявлению Чарльза Хупера, это примерно на 10 млрд долларов больше, чем США продали за 2016-й налоговый год. Однако здесь есть определённый нюанс.

Данные об объёмах экспорта вооружений США



В упомянутую сумму входят не только прямые поставки вооружений зарубежным странам, но и программы оказания военной помощи, оплаченные министерством обороны США и Госдепартаментом. Так, Пентагон и Госдеп США профинансировали выделение военно-технической помощи на общую сумму более 9 млрд долларов. Как известно, США занимались и занимаются активным вооружением групп боевиков на Ближнем Востоке, направляют оружие курдским вооружённым формированиям, рассматривают вопрос о реализации летального оружия на Украину.

Отчёты говорят о том, что США сохраняют за собой позиции главного экспортёра вооружений. В ходе своего ближне- и дальневосточного турне президент США договорился о продаже оружия и военной техники целому ряду государств на астрономическую сумму в несколько сотен млрд долларов в течение среднесрочного периода.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 8

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:02
    Нам нужно по всему миру, как китайцы агрессивно выдавливать сша во всех рынков вооружения! Не бывает чисто американского рынка -бывает рынок где мы почему-то еще отсутствуем! Нужно довести сервис хотя бы на 70 процентов до американского, и жестко подминать под себя целые регионы!
    Геркулесыч
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:21
      У янки есть НАТО и стандарты НАТО, поэтому им проще...когда был Варшавский Договор, вся Восточная Европа вооружена была нашим орудием
      Стирбьорн
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:03
    Махинации со статистикой - норма жизни амеров.
    Анкыпельгыгыргын
  3. ФЕОДОР Сегодня, 06:04
    Пусть озвучат ещё сумму взяток выплаченных нужным людям !
    ФЕОДОР
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:09
    Из 42-х лярзов "чистые" продажи - 33, остальное - поставки в рамках "помощи". Все равно вдвое выше России. Выгодное дело, поджигать локальные войны по всему миру...
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:18
    42 млрд долларов.

    Интересно, а сколько из этой суммы откатов? Коррупция в Сша на продаже вооружений процветает, вот только ни кто не обращает на это внимание и помалкивает боясь обидеть "сверхдержаву". Накат на Россию идет в частности и из-за попыток ее вытеснения с рынков вооружений.
    rotmistr60
    1. Лопатов Сегодня, 08:59
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, а сколько из этой суммы откатов?

      Немного. Вот ещё, будут они платить за то, чтобы у них закупали "лучшее в мире оружие" (с)
      Всё проще, они увязывают такие поставки с различного рода политической помощью, они бешено кредитуют на очень льготных условиях, они, в конце концов, сами платят вместо заказчика, проводя это всё через "программы помощи" вроде ближневосточной (Израиль, Египет, Иордания)
      Взятки нужны для прорыва на сложные рынки вроде японского. Но с таких США давно повыдавливали местные конкуренты
      Лопатов
  6. pvv113 Сегодня, 10:16
    США занимались и занимаются активным вооружением групп боевиков на Ближнем Востоке

    Я полагаю, что понятие "группы боевиков на Ближнем Востоке" включает также и террористов ИГИЛ, и прочие сопутствующие банды басмачей
    pvv113
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