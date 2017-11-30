11:51 30 ноября

НАТО: Перевооружение армий России и Китая - вызов для нашего альянса

Аналитики НАТО опубликовали доклад, в котором рассматриваются программы перевооружения армий Российской Федерации и Китая. Доклад подготовлен по заказу главного штаба войск НАТО. В документе говорится о том, что «наращивание вооружений Россией и Китаем может привести к резко негативным последствиям». Что под этими «негативными последствиями» авторы доклада понимают?

Из доклада:
Мы отмечаем существенное увеличение вероятности возникновения крупного межгосударственного конфликта. Наращивание объёмов вооружений Россией и Китаем в определённый момент может привести к тому, что эти страны бросят военный вызов альянсу.


Также в документе, подготовленном натовскими аналитиками, говорится, что действия Москвы и Пекина могут спровоцировать очередную гонку вооружений. Сообщается даже время, на которое эта «гонка» может растянуться: «до 2045 года».


НАТО: Перевооружение армий России и Китая - вызов для нашего альянса


Заявления о «милитаризации» России и Китая делают в военном блоке, в котором у одних только США военный бюджет в разы больше российского и китайского, вместе взятых. И то, что само НАТО в обход всех договорённостей продолжает расширяться на восток, в альянсе вызовом не считают, зато программу перевооружения России, на которую тратится в десятки раз меньше средств, чем на аналогичные программы в самих США, называют «угрозой альянсу».

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 19

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:32
    эти страны бросят военный вызов альянсу. Вызов брошен.Вам лучше не рыпаться.Сидите спокойно-и всё будет хорошо.Анестезия-отличная штука для буйных.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 07:28
      Само наше существование вызов вам..
      Цитата: ВЕРЕСК
      эти страны бросят военный вызов альянсу. Вызов брошен.Вам лучше не рыпаться.Сидите спокойно-и всё будет хорошо.Анестезия-отличная штука для буйных.
      210окв
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:52
        то, что само НАТО в обход всех договорённостей продолжает расширяться на восток, в альянсе вызовом не считают, зато программу перевооружения России, на которую тратится в десятки раз меньше средств, чем на аналогичные программы в самих США, называют «угрозой альянсу»


        Ибо NATO,ибо NATO,ибо NATOвцы они... yes
        Сепар ДНР
        1. andrewkor Сегодня, 08:13
          Ещё какой то ОТAN есть!
          andrewkor
          1. Сепар ДНР Сегодня, 08:17
            Цитата: andrewkor
            Ещё какой то ОТAN есть!

            Те же яйца,только не бритые, и в профиль. Чтоб в зеркале заднего вида читалось. laughing
            Сепар ДНР
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:33
    Вспоминаю как годы назад наша власть серьезно обдумывала вариант вступления России в нато! Что бы сейчас от нашей страны осталось, если бы тогда мы действительно вляпались в нато? ??????
    Геркулесыч
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:55
      Цитата: Геркулесыч
      Вспоминаю как годы назад наша власть серьезно обдумывала вариант вступления России в нато!


      Как говорил юморист Галкин,от имени Черномырдина :
      И им - новый член,и нам приятно... lol
      Сепар ДНР
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:33
    Перевооружение армий России и Китая - вызов для нашего альянса
    Замена ППШ на АК уже угроза ! А если Армата заменила Т-34 - это вообще разгром наты !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:15
      Перевооружение армий России и Китая - вызов для нашего альянса

      Конечно, вызов. А то привыкли с папуасами, у которых только карамультуки, дело иметь. Здесь вам не тут! lol
      Также в документе, подготовленном натовскими аналитиками, говорится, что действия Москвы и Пекина могут спровоцировать очередную гонку вооружений.

      Это ваще финиш: сами спят и видят новую гонку вооружений, но обвиняют Россию и Китай. США себе верны.
      Джедай
  4. iliitchitch Сегодня, 06:38
    Сборище пид..ов . Кругом угроза сзади .
    iliitchitch
  5. Александр 3 Сегодня, 06:46
    Конец беспределу ,который творила западная Европа с гегемоном.А ведь полюбовно они не успокоятся.Надо на фаберже им наступить.
    Александр 3
  6. лысова Сегодня, 07:04
    А когда нибудь, со стороны штатов, гонка вооружений прекращалась ?! - Она существует с момента возникновения, этого " миролюбимого" государства. Они уже захлёбываются собственной желчью.
    лысова
  7. Holsten Сегодня, 07:25
    Гонка вооружений идёт с каменного века - наивно было бы говорить о её возможном прекращении .
    Holsten
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    Мы отмечаем существенное увеличение вероятности возникновения крупного межгосударственного конфликта

    Вот лицемерие, так лицемерие. Если Сша не начнут такой конфликт и не будут совать свой зеленый нос в дела других стран, то и конфликта не будет. Своей упорной тупостью зашугали уже всех своих сателлитов.
    rotmistr60
  9. andrewkor Сегодня, 08:11
    Если не считать США остальное НАТО в глубоком ану...,кризисе!
    andrewkor
  10. Esoteric Сегодня, 08:32
    НАТО: Перевооружение армий России и Китая - вызов для нашего альянса

    Дануна!!! stop Это для НАТО телефонный звонок. Напоминание, о том:

    Когда Москва говорит, её надо слушать...fool
    Вызов вам из КНДР шлют... lol
    Esoteric
  11. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:17
    Цитата: Александр 3
    Конец беспределу ,который творила западная Европа с гегемоном.А ведь полюбовно они не успокоятся.Надо на фаберже им наступить.

    Да кто наступать будет??? Во власти такие-же капиталисты и гонка вооружений выгодна и тем и другим,одного поля ягоды.Хотя...развязать войну для них еще выгоднее.В 2х мировых войнах капиталисты с каждой стороны(кроме СССР в ВОВ) хорошо умножили состояния на военных заказах, а умирал на поле боя и горбил на их заводах и фабриках простой народ.Тут есть о чем задуматься what ...вот и Гарант уже заявил о необходимости поставить страну на военные рельсы.
    ДЕДПИХТО
    1. rocket757 Сегодня, 09:45
      Оно конечно, войны в основном империалистические, с одной стороны эт точно ... а с другой, защищаться всё ж надо ибо даж капиталист готов друг друга съесть.
      Вечная дилемма - баре ссорятся у крестьян чубы трещат!!!
      а выход то где? Страна советов декларировала миролюбивую политику, но кроме того, что защищалась и оттяпать у соседа что, как говориться, было жизненно необходимо. тож пришлось!!!
      Вот такая селяви. Мира на планете нет и если хочешь жить в мире, готовится приходится именно к войне.
      Эт я не за нашу власть стараюсь, они капиталисты\богатеи и заботятся прежде всего о себе любимых, пытаюсь рассмотреть проблему с разных сторон.
      Шоб всё ровно было, не получается. перекос идет в какую то сторону.
      rocket757
  12. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:27
    Цитата: rocket757
    Оно конечно, войны в основном империалистические, с одной стороны эт точно ... а с другой, защищаться всё ж надо ибо даж капиталист готов друг друга съесть.
    Вечная дилемма - баре ссорятся у крестьян чубы трещат!!!

    Диллема уже разрешалась 100 лет назад wink
    ДЕДПИХТО
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