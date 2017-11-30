НАТО: Перевооружение армий России и Китая - вызов для нашего альянса

Мы отмечаем существенное увеличение вероятности возникновения крупного межгосударственного конфликта. Наращивание объёмов вооружений Россией и Китаем в определённый момент может привести к тому, что эти страны бросят военный вызов альянсу.

Аналитики НАТО опубликовали доклад, в котором рассматриваются программы перевооружения армий Российской Федерации и Китая. Доклад подготовлен по заказу главного штаба войск НАТО. В документе говорится о том, что «наращивание вооружений Россией и Китаем может привести к резко негативным последствиям». Что под этими «негативными последствиями» авторы доклада понимают?Из доклада:Также в документе, подготовленном натовскими аналитиками, говорится, что действия Москвы и Пекина могут спровоцировать очередную гонку вооружений. Сообщается даже время, на которое эта «гонка» может растянуться: «до 2045 года».Заявления о «милитаризации» России и Китая делают в военном блоке, в котором у одних только США военный бюджет в разы больше российского и китайского, вместе взятых. И то, что само НАТО в обход всех договорённостей продолжает расширяться на восток, в альянсе вызовом не считают, зато программу перевооружения России, на которую тратится в десятки раз меньше средств, чем на аналогичные программы в самих США, называют «угрозой альянсу».