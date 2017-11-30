11:52 30 ноября

СМИ сообщили о попытке самоубийства ведущего конструктора МиГа

Информационное издание «Коммерсантъ» выходит с материалом, в котором сообщается о попытке совершения самоубийства ведущим конструктором бюро им.Микояна (авиастроительной корпорации «МиГ»). Речь идёт о 38-летнем специалисте Алексее Сметанникове.

Сообщается о том, что накануне во время перерыва на обед Сметанников, находясь в помещении уборной, пытался лезвием перерезать себе горло. Отмечено, что коллеги Алексея Сметанникова оперативно среагировали на происходящее, оказали первую помощь, вызвав бригаду скорой помощи. По некоторым данным, помощь на месте оказал охранник, который, с его слов, увидел мужчину в крови в туалете здания.

Ведущего конструктора бюро им.Микояна доставили в Боткинскую больницу, провели хирургическую операцию. О состоянии здоровья Алексея Сметанникова пока не сообщается.


Ранее появлялись сведения о том, что Алексея Сметанникова якобы готовились уволить по сокращению штатов. Изначально эти заявления вызывали вопросы, учитывая, что речь идёт не о рядовом сотруднике, а именно о ведущем конструкторе научно-проектировочного бюро.

СМИ сообщили о попытке самоубийства ведущего конструктора МиГа


В пресс-службе корпорации подобного рода заявления назвали несостоятельными, добавив, что в РСГ «МиГ» действует комплексная программа поддержки молодых специалистов.

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. 210окв Сегодня, 07:01
    Зачем ЭТО здесь?
    210окв
    1. vkl.47 Сегодня, 07:28
      Бред какой-то. Ведущего конструктора сокращять. Шерше ля фа. Да и не нужны такие новости на этом ресурсе. Это комерсант чернуху эту любит
      vkl.47
      1. kolyhalovs Сегодня, 07:36
        Не надо путать ведущего конструктора с главным, а уж тем более с генеральным. Этот в общем то молодой специалист не очень то большая фигура и судя по всему человек с нездоровой психикой. Очень даже может быть, что из-за психики как раз от него и захотели избавиться. И да
        Цитата: 210окв
        Зачем ЭТО здесь?
        kolyhalovs
        1. analgin Сегодня, 07:44
          Цитата: kolyhalovs
          Не надо путать ведущего конструктора с главным, а уж тем более с генеральным. Этот в общем то молодой специалист не очень то большая фигура и судя по всему человек с нездоровой психикой. Очень даже может быть, что из-за психики как раз от него и захотели избавиться. И да
          Цитата: 210окв
          Зачем ЭТО здесь?

          Как хорошо, что "проклятые 90-е" с их безработицей, сокращениями, низкими зарплатами в ОПК давно прошли! good
          analgin
        2. Ныробский Сегодня, 11:22
          Цитата: kolyhalovs
          Не надо путать ведущего конструктора с главным, а уж тем более с генеральным. Этот в общем то молодой специалист не очень то большая фигура и судя по всему человек с нездоровой психикой. Очень даже может быть, что из-за психики как раз от него и захотели избавиться. И да

          Как знать, как знать((( Очень может быть, что эта тема больше находится в компетенции ФСБ, чем в компетенции психиатрии. Может быть человек "оступился" и за некоторые услуги получал вознаграждение от "юных конструкторов" из "кружка" ЦРУ, а тут почувствовал что то "нехорошее" типа "хвоста" и решил соскочить таким вот кардинальным способом. По любому с ним будут разбираться не только психиатры.
          Ныробский
    2. analgin Сегодня, 07:37
      Цитата: 210окв
      Зачем ЭТО здесь?

      Действительно, зачем? Это ведь не новость "западных экспертов" о том, как всё плохо "там".
      analgin
      1. Ami du peuple Сегодня, 07:52
        Цитата: analgin
        Действительно, зачем? Это ведь не новость "западных экспертов" о том, как всё плохо "там".
        А что, здесь часто размещают сообщения о попытках суицида среди работников, скажем, Локхид Мартина? Подобным новостям место в разделе криминальной хроники вообще-то.
        Ami du peuple
      2. tomket Сегодня, 09:50
        Цитата: analgin
        Действительно, зачем? Это ведь не новость "западных экспертов" о том, как всё плохо "там".

        А "тут" все хорошо?))))) Благодать вокруг и благолепие))))
        tomket
    3. RASKAT Сегодня, 09:12
      Какие сокращения штатов? МИГ-35 только встает на крыло, заказов на него много. Компания перевооружается и расширяется. Даже вроде как работают над самолетом 5-го поколения.
      RASKAT
      1. tomket Сегодня, 09:52
        Цитата: RASKAT
        Какие сокращения штатов? МИГ-35 только встает на крыло, заказов на него много. Компания перевооружается и расширяется. Даже вроде как работают над самолетом 5-го поколения.

        Что то давно ходят упорные слухи, что МиГ канет в лету, а Египетский контракт последний.
        tomket
      2. donavi49 Сегодня, 10:33
        На МиГ-35 - только от МО заказ пока. И до тех пор, пока они борт не доведут до нормального уровня - очереди заказчиков не будет. Сегодня выходить на рынок с щелевым РЛС Жук-М, с условной совместимостью с контейнерами (только с теми, которые на данном этапе только в макетах, а какой Талес подвесить нельзя) - это просто перевод денег на выставки и рекламу.

        Ибо бомжи - у кого на нормальный МФИ нет, закажут какой Мираж б/у или тот же МиГ-29 до СМТ доведут. Китайцы c паками вон на рынок собрались выводить JF-17 Block 3 - там будет и стелс, и АФАР, и полная совместимость с контейнерами любых производитлей и поддержка различных типов вооружений от разных производителей, плюс 1 двигатель - все это за 36 лямов зелени.
        donavi49
    4. лаврентий павлович Сегодня, 09:28
      Статья похожа на сплетни бабушек. Когда же журналюги будут нести ответственность за информацию, редакторы, которые пропускают такой бред. Не удивлюсь, что через несколько дней будет новая статья с описанием случившегося "Молодой инженер случайно порезал палец...." Зато здесь уже начали делать какие то выводы, наверное что бы делать выводы нужно обладать полной информацией о случившемся.
      лаврентий павлович
    5. Azazelo Сегодня, 09:42
      Ну как зачем, сейчас понабегут всепропальщики из темы о не вышедшем на связь спутнике и устроят срач в коментах.
      Azazelo
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:01
        wink А что таки спутник вышел на связь? Или если не говорить о спутнике то и на душе спокойно?
        andrej-shironov
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Я думаю, что КБ МиГ просто как и их производственную базу просто хотят "сьесть " , а о лишних людей избавляются! Поэтому, такие случаи могут стать массовыми.
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:04
      Да ладно!Массовыми?Самоубийства?Не хватало что бы мы на уважаемом сайте начали эту тему мусолить.Кому положено-пусть разбираются.
      Цитата: Геркулесыч
      Я думаю, что КБ МиГ просто как и их производственную базу просто хотят "сьесть " , а о лишних людей избавляются! Поэтому, такие случаи могут стать массовыми.
      210окв
      1. капрал Сегодня, 10:15
        Цитата: 210окв
        Не хватало что бы мы на уважаемом сайте начали эту тему мусолить.

        А про оборотней, на уважаемом сайте, стало быть можно? wassat
        капрал
      2. Соломон Кейн Сегодня, 10:24
        У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА!
        Соломон Кейн
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
      КБ МиГ просто как и их производственную базу просто хотят "сьесть "


      Хотелось бы тогда знать вообще о состоянии дел в этой конторе...что там происходит ...какие планы на будущее и есть ли вообще это будущее...только после этого можно будет понять причины толкнувшие человека на суицид.
      Тот же ЛЕХА
      1. Вежливый Лось Сегодня, 07:14
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Хотелось бы тогда знать вообще о состоянии дел в этой конторе...что там происходит

        Совсем необязательно, что причина попытки самоубийства лежит в производственной области. Причин, толкающих человека на суицид, масса.
        Жалко, что известие пришло от КБ "МИГ" а не от "Роснано".
        Вежливый Лось
        1. Orionvit Сегодня, 07:45
          Цитата: Вежливый Лось
          Жалко, что известие пришло от КБ "МИГ" а не от "Роснано".

          Вообще то , известие пришло от «Коммерсантъ». А там как говорится бабка на двое сказала. Завтра окажется, что это был не конструктор, и не ведущий, и не МИГа, и не мужчина, а женщина, и вообще, не попытка самоубийства, а несчастный случай. А вот за "Роснано", полностью согласен.
          Orionvit
          1. Джедай Сегодня, 08:08
            Цитата: Orionvit
            Вообще то , известие пришло от «Коммерсантъ». А там как говорится бабка на двое сказала.

            Вот именно, тем более что на других новостных порталах я такой новости не узрел.
            Джедай
            1. новичок Сегодня, 08:56
              Макс, с бодрым утром! тут оно как прицепились к кб, покоя нету. вопро даже не в правдивости инфы, а в том, что кому сильно надо и опять и снова мусолить кб в отрицательном ключе.
              новичок
              1. Джедай Сегодня, 09:01
                И тебе, Гарик! Кто-то очень сильно хочет "схавать" МиГ, вот и поливают КБ грязью и всякую "желтуху" лепят. negative
                Джедай
                1. новичок Сегодня, 09:15
                  давече писалось о лакомых кусочках земли под кб, которые не успели распродать/отжать, думаю всё дело в этом. и как мы видим, у славного кб нет “точки опоры“, на которую можно положиться.
                  новичок
                  1. Джедай Сегодня, 09:18
                    Тут дело не только и не столько в земле. Сам посуди: кому выгодна травля КБ МиГ?
                    Джедай
                    1. новичок Сегодня, 09:23
                      да Макс, ты прав. видны торчащие уши.
                      новичок
                      1. Джедай Сегодня, 09:26
                        Я надеюсь что наверху это понимают и не дадут сгнобить МиГ.
                        Джедай
            2. Вежливый Лось Сегодня, 10:11
              Цитата: Джедай
              Вот именно, тем более что на других новостных порталах я такой новости не узрел.

              К сожалению, достоверность информации это больная тема нашего времени. Пора уже за публикацию и тиражирование фейковых новостей статью в УК вводить.
              Вежливый Лось
              1. Джедай Сегодня, 10:12
                Цитата: Вежливый Лось
                Пора уже за публикацию и тиражирование фейковых новостей статью в УК вводить.

                Полностью согласен.
                Джедай
        2. weksha50 Сегодня, 11:08
          Цитата: Вежливый Лось
          Жалко, что известие пришло от КБ "МИГ" а не от "Роснано".


          От рыжего - не дождётесь !!! [b][/b] laughing
          weksha50
          1. Вежливый Лось Сегодня, 11:49
            Цитата: weksha50
            От рыжего - не дождётесь !!! [b][/b]

            Чем черт не шутит... Сашко Билый самоубился же, вроде как, 2 выстрелами в спину или что-то вроде этого. Мож и Чуб себя насмерть ногами забьет?
            Вежливый Лось
      2. Соломон Кейн Сегодня, 10:28
        В интервью Пятому каналу Павел Быков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Сметанникова, которого вечером 29 ноября нашли с перерезанным горлом.
        Быков утверждает, что в РСК «МиГ» проходят массовые увольнения. Людей, которые отдали заводу десятилетия, "выпроваживают на улицу".

        Вместе со Сметанниковым он проработал около 14 лет. Уволился буквально месяц назад.

        «Я ещё когда в институте учился, уже был сотрудником завода. Стаж 14 лет. И всё это время мы с Алексеем вместе работали. Он в КБ, я на производстве», — рассказывает Быков.
        «Он был очень спокойный, никогда его не видел возбуждённым или агрессивным. Не могу сказать, что он как-то подвержен необоснованным поступкам», — заключает бывший коллега Сментанникова.

        Похоже на МиГе ситуация печальная.
        Соломон Кейн
      3. weksha50 Сегодня, 11:08
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .только после этого можно будет понять причины толкнувшие человека на суицид.


        Какой суицид ??? Нездоровая психика - ДА !!!
        В сортире... в обеденный перерыв... сам себе горло пилил... и - недопилил...
        weksha50
    3. Дедкастарый Сегодня, 07:16
      Цитата: Геркулесыч
      Я думаю, что КБ МиГ просто как и их производственную базу просто хотят "сьесть "

      а я думаю-катализатор баба.(чаще всего суицид -семейные дела)
      Дедкастарый
      1. rocket757 Сегодня, 07:40
        Мелодрама - драма, эт если имело место быть???
        Наши люди в булочну ... тфу, ну куда ж от классики, так вот наши люди либо морду бьют кому? да не важно, либо просто напиваются до чёртиков.
        rocket757
    4. Балу Сегодня, 08:47
      Цитата: Геркулесыч
      Я думаю, что КБ МиГ просто как и их производственную базу просто хотят "сьесть " , а о лишних людей избавляются! Поэтому, такие случаи могут стать массовыми.


      Такая попытка Касьянова и подельника В. из совета федераций в конце 90-х была, однако оба отделались легким испугом. Речь шла о продаже МиГа французам. Сенатор гордо вышел из совета федераций уже находясь в штатах.
      Балу
  3. kolkulon Сегодня, 07:10
    Клоун.Другого места не нашел?
    kolkulon
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
      Суицидники и в армии в казармах выбирают такие места...удивляет что попытку самоубийства сделал взрослый человек belay 38 лет вполне устоявшийся ...видимо нервы шалят...в таком случае ему срочно надо к психиатру и сменить место работы на более спокойное.
      Тот же ЛЕХА
  4. kepmor Сегодня, 07:15
    зря...теперь точно уволят...или "по собственному" или через "дурку"....
    kepmor
    1. Звездочка Сегодня, 08:13
      В "дурке" на учет поставят, а поскольку он имеет секрет. допуск, то скорее всего его не выпустят из "дурки".
      Звездочка
  5. тлауикол Сегодня, 07:38
    Акции корпорации, да и заказы накрылись теперь медным тазом. МиГ так и будет влачить существование
    тлауикол
  6. Esoteric Сегодня, 07:42
    Вот никогда мы не услышим о попытках суицидов ведущих конструкторов рогозиных, чубайсов, сердюковых...Ни на этом сайте, ни на каком другом...То, что людям не дают работать , это - не новость. Если в сельском хозяйстве это в порядке вещей, почему этого не может быть в ОПК, предприятия которого всеми возможными усилиями и желаниями хотят присовокупить в частную собственность. Как это здорово! fellow Инженер-конструктор от "оборонки" будет создавать "игрушки" для "онежедетям"...
    Путин, бросай эту бодягу с внешними врагами, внутри страны их накопилось, как тараканов в грязной столовой.
    Esoteric
    1. Stas157 Сегодня, 08:50
      Цитата: Esoteric
      Вот никогда мы не услышим о попытках суицидов ведущих конструкторов рогозиных, чубайсов, сердюковых...

      Так они не ведущие конструкторы. И Рогозина вы зря присовокупили к таким страшным личностям, как Чубайс, и Сердюков. Да еще в своем ряду поставили на первое место! Все таки будем честными, Рогозин ничего не украл, ничего не развалил! И все обвинения, которые я слышал относятся не к нему лично, а то что сын хорошо устроен. А у кого это не так в правительстве? У остальных детки бичуют, что ли? Специально для таких, как вы, 26 ноября статья на ВО была, приведу выдержки:
      Дети Сергея Кириенко тоже хорошо устроены: старший сын – вице-президент "Ростелекома", дочь возглавляет один из проектов в Агентстве стратегических инициатив.

      Сын бывшего главы Администрации президента России Сергея Иванова – руководитель алмазодобывающей компании "АЛРОСА". Старший сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности и экс-главы ФСБ, является председателем правления "Россельхозбанка", в прошлом году он стал банкиром года и получил орден Почета из рук президента. Младший сын Патрушева занимает пост председателя совета директоров компании "ЦентрКаспнефтегаз", совместного предприятия "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

      Сергей Матвиенко более десяти лет назад стал гендиректором компаний "ВТБ-Девелопмент", ушел с поста по собственному желанию, а сейчас является совладельцем восьми компаний. Петр Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и бывшего главы Правительства Михаила Фрадкова, десять лет назад вошел в совет директоров дочерней компании "Аэрофлота" — ОАО "Терминал". Младший сын Фрадкова в 2015 году стал заместителем управляющего делами президента.

      Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова – член правления банка ВТБ. Про сыновей Юрия Чайки из-за известных публичных расследований известно более широкому кругу, даже появились шутки, что строить бизнес им помогает расположение звезд… на погонах отца.

      Сын вице-премьера Дмитрия Козака – глава российского отделения Züblin Immobilien. Сын главы Росгвардии Виктора Золотова в 2017 году занял пост заместителя руководителя департамента спорта и туризма правительства Москвы.

      Дочь Сергея Шойгу работала психологом в Центре экстренной психологической помощи МСЧ РФ в 1999 году, через два года стала заместителем директора, а потом и директором центра в 2002 году.

      Почему же исключительно Рогозин всем спать не дает? Ведь в каждой новости, чуть что, бедному Рогозину косточки перемывают!
      Stas157
      1. НасРать Сегодня, 09:04
        Цитата: Stas157

        Почему же исключительно Рогозин всем спать не дает? Ведь в каждой новости, чуть что, бедному Рогозину косточки перемывают!


        А беден ли Рагозин? laughing

        Не отец ли он Вам родной? Как жалостливо Вы об его участи.... belay
        НасРать
        1. Stas157 Сегодня, 09:05
          Цитата: НасРать
          А беден ли Рагозин?

          По сравнению с другими членами правительства, просто нищий. Проверьте.
          Stas157
          1. НасРать Сегодня, 09:06
            Цитата: Stas157

            По сравнению с другими членами правительства, просто нищий. Проверьте.


            Точно, Вы его сын!!! Хотите быть богатым как Шойгу? И о каком богатстве Вы намекаете, когда говорите о шайке Путина?
            НасРать
            1. Дедкастарый Сегодня, 09:23
              Цитата: НасРать
              Точно, Вы его сын!!!

              если ордена нет"за заслуги перед отечеством"-не его....
              Дедкастарый
        2. Stas157 Сегодня, 10:14
          Цитата: НасРать
          Не отец ли он Вам родной? Как жалостливо Вы об его участи....

          Жалостливо, я о вашем интеллекте думаю, глядя на ваши опусы и на ваш многозначительный ник!)) По поводу Рогозина же, считаю, что совершенно не справедливо происходит просто травля вполне нормального человека. Сотни фрустрированных личностей стараются при любой возможности замарать, испачкать Рогозина, совершенно безосновательно.
          Stas157
      2. tomket Сегодня, 09:56
        Цитата: Stas157
        И Рогозина вы зря присовокупили к таким страшным личностям, как Чубайс, и Сердюков.

        Так у нас и Сердюков до поры был честнейшим человеком))) А потом опять стал честнейшим человеком)))) А Чубайс так и вообще, непотопляемый айсберг)))) А вот недюжие таланты Рогозина - младшего настораживают. Это жжжжжж не спроста.....
        tomket
        1. Stas157 Сегодня, 10:21
          Цитата: tomket
          Так у нас и Сердюков до поры был честнейшим человеком))) А потом опять стал честнейшим человеком)))) А Чубайс так и вообще, непотопляемый айсберг))))

          Если Чубайс и Сердюков воры, значит, по вашей логике, все такие? Когда докажут, что Рогозин воровал, тогда и обвиняйте. А сей час даже намека нет на это! И живет он не богато.
          Цитата: tomket
          А вот недюжие таланты Рогозина - младшего настораживают. Это жжжжжж не спроста.....

          Опять по кругу? Еще раз: у КАЖДОГО! из нашего правительства детки очень круто устроены. Смотрите список выше. Почему же во всех грехах обвиняется только Рогозин, на основании всего лишь этого факта?
          Stas157
          1. tomket Сегодня, 10:34
            Цитата: Stas157
            Если Чубайс и Сердюков вор, значит, по вашей логике, все такие?

            Вот как раз Чубайс пока не вор))))
            Цитата: Stas157
            Когда докажут, что Рогозин воровал, тогда и обвиняйте.

            Ну так у нас и Сердюков не воровал. Суд его оправдал. И попался он , можно сказать по глупости.
            Цитата: Stas157
            Когда докажут, что Рогозин воровал, тогда и обвиняйте.

            А я обвинял его в воровстве? Я просто указал на то , что у него сын жутко талантливый, и почему то в сфере ВПК. Ну как у разных чиновников , жутко талантливые жены бизнес-вумен. Которые постоянно выигрывают гос.тендеры))) Я никого не обвиняю, просто указываю на поразительные совпадения)))
            Цитата: Stas157
            Почему же во всех грехах обвиняется только Рогозин, на основании этого факта?

            Если бы список заявлений Рогозина примерно совпадал со списком выполненного, то никто слова не сказал бы. Если бы у нас Роснано , было даже не впереди планеты всей, а хотя бы составляло серьезную конкуренцию Западу, про Чубайса слова никто не сказал бы. А так, лично я не понимаю сакрального смысла удержания их на должностях. Наверное потому что эффективные....
            tomket
            1. Stas157 Сегодня, 11:46
              Цитата: tomket
              Если бы список заявлений Рогозина примерно совпадал со списком выполненного, то никто слова не сказал бы.

              Это же самое, кстати, можно предъявить и Путину. ...Тем не менее, вы не сможете назвать человека, кто был на месте Рогозина лучше и эффективней его, в современной России!
              Stas157
  7. andrewkor Сегодня, 08:08
    У нас в роте ночью дневального в умывалке из петли вынули чуть живого,ничего ,откачали,потом всё-таки комиссовали по дурке.Девчонка на гражданке его бросила.
    andrewkor
  8. Звездочка Сегодня, 08:09
    А почему решили что самоубийство?
    Звездочка
    1. Ил-18 Сегодня, 10:27
      Да-да, карьерист настоящий и горло конкуренту перережит. Но я знаю один случай доведения до самоубийства, который замяли признанием неадекватности усопшей. И хорошо помню, как этот жестокий 'претендент" трясся от страха.
      Проблема в том, что руководству легче замять любым способом происшествие, чем добиться наказания истинного виновного.
      Ил-18
  9. Rey_ka Сегодня, 08:12
    А чего расстроился? Грин карту бы дали поехал бы доделывать Ф 35
    Rey_ka
  10. chidoryan Сегодня, 08:14
    Да может его баба бросила. Плюс стрессы предновогодние, "дедлайны" и тд. Тоже мне новость. Не думаю что ведущий конструктор там едва сводит концы с концами с финансовой точки зрения.
    chidoryan
  11. Монархист Сегодня, 08:19
    Цитата: Геркулесыч
    Я думаю, что КБ МиГ просто как и их производственную базу просто хотят "сьесть " , а о лишних людей избавляются! Поэтому, такие случаи могут стать массовыми.

    Это кто такой"прожорливый" ,чтоб "МиГ" глотать? Если в 90 тых не пустили под"нож" то сейчас ...
    Монархист
  12. Монархист Сегодня, 08:25
    фейк стопудовый. Подумайте сами: даже сейчас на предприятиях такого УРОВНЯ не будут отличаться журналисты,а если это слил кто-то из КБ,я ему не завидую,"фаберже" оторвут мигом
    Монархист
    1. Ил-18 Сегодня, 10:30
      [quote,"фаберже" оторвут мигом[/quote] Знаете, даже в Северной Корее расстрелом из миномета ограничиваются. А тут МиГом. Даже КБ на это точно не пойдёт.
      Ил-18
  13. Хаос Сегодня, 09:08
    С головой у парня проблемы.
    Хаос
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:24
      Цитата: Хаос
      С головой у парня проблемы.

      осталось разобраться,у какого парня... у журналиста,или конструктора. what
      Дедкастарый
    2. rocket757 Сегодня, 09:32
      Вот взял бы бутылку беленькой, родёмой ... а лучше две drinks на крайняк чей ни будь фэс подрихтовал ... а так, какое то не наше эт всё.
      rocket757
  14. Джек О’Нилл Сегодня, 09:40
    Что там происходит, что ведущий конструктор решил того?
    Видимо вместо Мерседеса С класса дали какую нибудь Ауди, да и своровал не миллиард, а миллион, вот решил того. winked
    Джек О’Нилл
    1. Ил-18 Сегодня, 10:32
      Ведущий конструктор может претендовать только на личный автомобиль. Вот, главный...
      Ил-18
  15. andrej-shironov Сегодня, 09:59
    Ситуация пока неясна. Необходимо больше информации.
    andrej-shironov
  16. Sergey53 Сегодня, 10:44
    Похоже что на Мигарей продолжается давление. Ранее оно было со стороны М.Погосяна возглавлявшего ОКБ Сухого а в последствии возглавившим ОАО Объединённой авиастроительной корпорации .Почти все средства уходили на производство ранее им возглавляемое \ОКБ Сухого\ и по остаточному принципу на ОКБ производящие МИГИ.Поэтому завод чуть не закрылся. Кадровая политика ненормальная.
    Sergey53
  17. weksha50 Сегодня, 11:03
    " Сметанников, находясь в помещении уборной, пытался лезвием перерезать себе горло"....

    Бред... Ведущий конструктор корпорации... Ведущий !!! Из-за предстояшего увольнения... В сортире... Попытался перерезать себе горло... И... Не получилось...

    Триллер ??? Трагикомедия ??? Или фарс ???
    Бред, бред, бред... fool
    weksha50
Картина дня