СМИ сообщили о попытке самоубийства ведущего конструктора МиГа
Информационное издание «Коммерсантъ» выходит с материалом, в котором сообщается о попытке совершения самоубийства ведущим конструктором бюро им.Микояна (авиастроительной корпорации «МиГ»). Речь идёт о 38-летнем специалисте Алексее Сметанникове.
Сообщается о том, что накануне во время перерыва на обед Сметанников, находясь в помещении уборной, пытался лезвием перерезать себе горло. Отмечено, что коллеги Алексея Сметанникова оперативно среагировали на происходящее, оказали первую помощь, вызвав бригаду скорой помощи. По некоторым данным, помощь на месте оказал охранник, который, с его слов, увидел мужчину в крови в туалете здания.
Ведущего конструктора бюро им.Микояна доставили в Боткинскую больницу, провели хирургическую операцию. О состоянии здоровья Алексея Сметанникова пока не сообщается.
Ранее появлялись сведения о том, что Алексея Сметанникова якобы готовились уволить по сокращению штатов. Изначально эти заявления вызывали вопросы, учитывая, что речь идёт не о рядовом сотруднике, а именно о ведущем конструкторе научно-проектировочного бюро.
В пресс-службе корпорации подобного рода заявления назвали несостоятельными, добавив, что в РСГ «МиГ» действует комплексная программа поддержки молодых специалистов.
Сообщается о том, что накануне во время перерыва на обед Сметанников, находясь в помещении уборной, пытался лезвием перерезать себе горло. Отмечено, что коллеги Алексея Сметанникова оперативно среагировали на происходящее, оказали первую помощь, вызвав бригаду скорой помощи. По некоторым данным, помощь на месте оказал охранник, который, с его слов, увидел мужчину в крови в туалете здания.
Ведущего конструктора бюро им.Микояна доставили в Боткинскую больницу, провели хирургическую операцию. О состоянии здоровья Алексея Сметанникова пока не сообщается.
Ранее появлялись сведения о том, что Алексея Сметанникова якобы готовились уволить по сокращению штатов. Изначально эти заявления вызывали вопросы, учитывая, что речь идёт не о рядовом сотруднике, а именно о ведущем конструкторе научно-проектировочного бюро.
В пресс-службе корпорации подобного рода заявления назвали несостоятельными, добавив, что в РСГ «МиГ» действует комплексная программа поддержки молодых специалистов.
Использованы фотографии: Твиттер
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