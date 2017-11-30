11:54 30 ноября

Тереза Мэй дала понять: «Восточное партнёрство» действует против Москвы

Из слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй становится ясно: «Восточное партнёрство» направлено против России. «Еврократия» в Брюсселе тщательно этот факт скрывает, но Тереза проговорилась: Россия является «угрозой международной безопасности».


Владимир Путин и Тереза Мэй на встрече в рамках саммита G20 в Ханчжоу (Китай). Сентябрь 2016 года


Марко Майер в издании «Contra Magazin» приводит слова британского премьера Терезы Мэй. Она дала понять, что «Восточное партнёрство» затеяно для нанесения вреда России. Разумеется, такую цель Брюссель это «всегда отрицал».


Недавно лидеры ЕС и шести бывших советских республик (Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси) встретились с целью обсудить перспективы более тесного сотрудничества. До сих пор в Брюсселе всегда говорили, что «Восточное партнёрство» (EaP) «не направлено против какой-либо страны».

Но вот теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проговорилась. После её речей стало ясно, что шишки из ЕС говорят совсем не то, что есть на самом деле.

Тереза Мэй, не стесняясь, предупредила: ЕС должен опасаться «действий враждебных государств, таких, как Россия», которые «пытались разрушить нашу коллективную силу». Она подчеркнула: «От сельского хозяйства в Украине до технологического сектора в Беларуси — повсюду в восточном регионе есть большой потенциал, который нам следует развивать и развивать».

Выступила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она деликатно сообщила, что партнёрство ЕС с названными шестью государствами «очень важно для нашей собственной безопасности». Она не посмела прямо назвать Россию, но после этих слов стало ясно, откуда ветер дует. Обозреватель считает, что она имела в виду то же, что и Мэй.

Что касается Мэй, то она ранее заявляла о намерении потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на противостояние «русской дезинформации» в «Восточном партнёрстве». По ее мнению, Россия является «угрозой международной безопасности», провоцирует «опасные и непредсказуемые конфликты», «вмешиваясь в выборы», «взламывая» министерство обороны Дании и немецкий бундестаг и вообще «подрывая» либеральные западные общества.

Интересно также, пишет далее Майер, что ни один из российских политических лидеров никогда не говорил, что ЕС или Великобритания являются «вражескими союзами» или «вражескими государствами». Напротив, Москва неоднократно пыталась строить мосты и игнорировать военные действия европейской (да и американской) политики.

Любой социально-экономический проект, отметим, в котором каким-либо образом задействованы одновременно Запад и постсоветское пространство, будет использоваться Западом с целью ограничения влияния России. Это давно доказанная геополитическая теорема, и заявления Терезы Мэй и Ангелы Меркель — очередное тому подтверждение.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Chertt Сегодня, 07:34
    Терезу слили, где только могли, и внутри страны и за рубежом и во всех мировых организациях, Что же старушке делать? Проверенный способ, кричать "Русские плохие, в атаку на них"
    Chertt
    1. dsk Сегодня, 08:45
      Цитата: Chertt
      Проверенный способ, кричать "Русские плохие, в атаку на них"

      Здравствуйте Алексей! Конечно, всё как всегда - нужны "чужие ручки" и побольше. Кто попал в НАТО, тех прикармливать уже не надо. "Бесплатный сыр" предлагают новым "мышкам" - Украине, Грузии, Молдове, Армении, Азербайджане и Беларуси.
      Цитата: "заявляла о намерении потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на противостояние". На шестерых - это крохи, как прикормка. Возможно некоторые элиты слопать приманку хотели бы, но народам этих стран мало что перепадёт и они вряд ли будут в восторге от таких предложений.
      Сама Англия делает "брекзит" из Европы, возможно чтобы в случае крупного конфликта оказаться не при делах. hi
      dsk
      1. Chertt Сегодня, 09:16
        Если обратить внимание на новости из GB за последнее время. там много симптоматийного. Выход из ЕЭС, шатание в Уэльсе и Шотландии, низкие финансовые показатели СитиЛондон, пересмотр военно морской доктрины http://army-news.ru/2017/11/pessimizm-v-otnosheni
        i-britanskix-morskix-desantnyx-sil/ и.т.д. И теперь Англия переносит свою внешнеполитическую деятельность на страны "самой" Восточной Европы. По моему Англия делает последние, отчаянные шаги, хоть что то значить в мире
        Chertt
    2. Кент0001 Сегодня, 09:58
      Три...всего три ракеты, если че. Или они считают себя бессмертными там на островах?
      Кент0001
  2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:36
    Марко Майер в издании «Contra Magazin» приводит слова британского премьера Терезы Мэй. Она дала понять, что «Восточное партнёрство» затеяно для нанесения вреда России.


    конечно, добрая ВеликоБританская фея хочет помочь России добрым советом.

    в отношениях с Британской империей надо быть супер осторожным, не одну нацию подмяли за последние 300 лет.
    привет Людовику 14.
    Маки Авелльевич
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:40
      Нужно спасительное цунами, которые смоет с британосовских остравов всю нечесть, и через века там начнется нормальная жизнь, где словяне создадут истенно свободное государство.
      Геркулесыч
      1. andrewkor Сегодня, 08:01
        Кто только не топтался по этим островам:римляне, норманны,англы с саксами,бог миловал от нечуры,да и то из-за симпатий Алоизыча!
        andrewkor
    2. Gall_St Сегодня, 09:16
      конечно, добрая ВеликоБританская фея хочет помочь России добрым советом.
      Совершенно согласен. Не спит не ест, одни думы о России.
      Gall_St
    3. хрыч Сегодня, 11:21
      Цитата: Маки Авелльевич
      в отношениях с Британской империей надо быть супер осторожным

      Ну, назовем это огрызком империи wassat Есть конечно британское содружество, но это еще хуже чем было СНГовное объединение wassat
      хрыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:37
    Как бы наглия страной простите -туткою так и осталась! Как были там у власти лицемеры и лжецы, так они же и коноводят там! Хоть крашеная курица правду сказала -видать единственный раз в своей некчемной, как и вся наглия, жизни!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 08:14
      Цитата: Геркулесыч
      Как бы наглия страной простите -туткою так и осталась

      Если бы она была такая одна.
      Orionvit
    2. Uncle Lee Сегодня, 09:30
      Цитата: Геркулесыч
      крашеная курица
      - "Почему крашенная, это мой натуральный цвет" !
      Uncle Lee
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:42
    Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси
    это что ? Заговор ? Или пацаны оперились ?
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:01
      Володя, привет! hi
      Цитата: Uncle Lee
      это что ? Заговор ? Или пацаны оперились ?

      Это "хотелки" Европы и США и попытка перетянуть на свою сторону против России. yes Правда, некоторых и перетягивать не надо: только откройте дверь. wink
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:13
        Макс привет ! hi Мне это тоже не нДравится ! fool fool
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 08:20
          Да что уж тут хорошего, если нагличанка прямо призналась против кого работает. Собственно, мы это и так знали.
          Джедай
      2. Клебер Сегодня, 08:14
        Цитата: Джедай
        Володя, привет! hi
        Цитата: Uncle Lee
        это что ? Заговор ? Или пацаны оперились ?

        Это "хотелки" Европы и США и попытка перетянуть на свою сторону против России. yes Правда, некоторых и перетягивать не надо: только откройте дверь. wink


        Украина уже открыла дверь. Скоро рапс не в чернозёме, а в глине выращивать будет.
        Клебер
        1. Джедай Сегодня, 08:22
          Да и грызуны несильно от скакуасов отстают.
          Джедай
      3. Orionvit Сегодня, 08:17
        Цитата: Джедай
        Правда, некоторых и перетягивать не надо: только откройте дверь

        Одним уже дверку приоткрыли, так те на радостях разхренячили свою страну. Остальные, если хотят, то милости просим к европейским ценностям. Белоруссию жалко.
        Orionvit
    2. Yujanin. Сегодня, 09:23
      Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси

      Минск и Баку воздержались от соглашения, а остальные уже там. Даже братская Армения не устояла от соблазна)
      Yujanin.
      1. Ил-18 Сегодня, 09:44
        Интересно, а если ЕС в рамках "партнерства" предложит надавить на Армению и вернуть Нагорный Карабах Азербайджану, воздержится ли последний?
        Ил-18
        1. Yujanin. Сегодня, 10:39
          Не тот формат для ЕС. Они совсем другими делами заняты)
          Yujanin.
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
    ни один из российских политических лидеров никогда не говорил, что ЕС или Великобритания являются «вражескими союзами» или «вражескими государствами».

    ... а может быть уже пора и поставить точки над "i" ?...
    a.s.zzz888
  6. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:17
    Цитата: a.s.zzz888
    ни один из российских политических лидеров никогда не говорил, что ЕС или Великобритания являются «вражескими союзами» или «вражескими государствами».

    ... а может быть уже пора и поставить точки над "i" ?...

    И не скажут,ибо там виллы,счета,дети учатся и живут ...и выдачи нет(Великобритания),короче родина
    ДЕДПИХТО
  7. Стальнов И.П. Сегодня, 08:54
    Англосаксы как были паскудами, так ими и остались, даже говорить не чего и веры им нет, в гробу Мы их видели-вот такой лозунг предлагаю в отношении этих бл...!
    Стальнов И.П.
  8. Анатольевич Сегодня, 09:04
    Англичанка гадит, немка подгаживает.
    Что с этих взять, кроме анализа.
    Анатольевич
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:14
    «пытались разрушить нашу коллективную силу»

    О какой "коллективной силе" по привычке лопочет британский премьер? Украина, Молдова, Грузия -коллективная сила? Если имела ввиду еще и ЕС, то Англия брекзитнула из него, Польша под Сша, нищие прибалты вносят только сумятицу. В чем сила англичанка?
    rotmistr60
  10. Yuriy71 Сегодня, 09:20
    Можно подумать, эта старая наглая лошадь открыла что-то новое! Цель этих "партнеров" была понятна с самого начала )))
    Yuriy71
  11. Leprikon5656 Сегодня, 10:09
    Как вариант: Тереза Мей агент кремля! Специально делает вид что против России, а сама-то хочет быстрее и безболезненнее завершить Брекзит))
    Leprikon5656
  12. Sergey53 Сегодня, 10:24
    А мы ведь такие тупые, что даже не догадывались. Спасибо за то, что глаза нам открыли.
    Sergey53
  13. лысова Сегодня, 10:42
    Цитата Мэй: " ... которые «пытались разрушить нашу коллективную силу». " --- Ваша коллективная сила в рабстве, только они ( видать кто то же создал таких ) ни как не могут понять - Россия никогда не вставала на колени и не встанет , и с этим придётся считаться. А Англия - инцесты и тому подобное по жизни - вот и результат их соображаловки. А Россия - была душой и будет.
    лысова
  14. faiver Сегодня, 11:36
    твою же мать "развивальщики" - можно посмотреть на промышленность энергетику и с/х стран восточной европы и прибалтики и все сразу станет ясно про развитие.,.. hi
    faiver
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