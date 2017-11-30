Тереза Мэй дала понять: «Восточное партнёрство» действует против Москвы
Из слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй становится ясно: «Восточное партнёрство» направлено против России. «Еврократия» в Брюсселе тщательно этот факт скрывает, но Тереза проговорилась: Россия является «угрозой международной безопасности».
Марко Майер в издании «Contra Magazin» приводит слова британского премьера Терезы Мэй. Она дала понять, что «Восточное партнёрство» затеяно для нанесения вреда России. Разумеется, такую цель Брюссель это «всегда отрицал».
Недавно лидеры ЕС и шести бывших советских республик (Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси) встретились с целью обсудить перспективы более тесного сотрудничества. До сих пор в Брюсселе всегда говорили, что «Восточное партнёрство» (EaP) «не направлено против какой-либо страны».
Но вот теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проговорилась. После её речей стало ясно, что шишки из ЕС говорят совсем не то, что есть на самом деле.
Тереза Мэй, не стесняясь, предупредила: ЕС должен опасаться «действий враждебных государств, таких, как Россия», которые «пытались разрушить нашу коллективную силу». Она подчеркнула: «От сельского хозяйства в Украине до технологического сектора в Беларуси — повсюду в восточном регионе есть большой потенциал, который нам следует развивать и развивать».
Выступила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она деликатно сообщила, что партнёрство ЕС с названными шестью государствами «очень важно для нашей собственной безопасности». Она не посмела прямо назвать Россию, но после этих слов стало ясно, откуда ветер дует. Обозреватель считает, что она имела в виду то же, что и Мэй.
Что касается Мэй, то она ранее заявляла о намерении потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на противостояние «русской дезинформации» в «Восточном партнёрстве». По ее мнению, Россия является «угрозой международной безопасности», провоцирует «опасные и непредсказуемые конфликты», «вмешиваясь в выборы», «взламывая» министерство обороны Дании и немецкий бундестаг и вообще «подрывая» либеральные западные общества.
Интересно также, пишет далее Майер, что ни один из российских политических лидеров никогда не говорил, что ЕС или Великобритания являются «вражескими союзами» или «вражескими государствами». Напротив, Москва неоднократно пыталась строить мосты и игнорировать военные действия европейской (да и американской) политики.
Любой социально-экономический проект, отметим, в котором каким-либо образом задействованы одновременно Запад и постсоветское пространство, будет использоваться Западом с целью ограничения влияния России. Это давно доказанная геополитическая теорема, и заявления Терезы Мэй и Ангелы Меркель — очередное тому подтверждение.
Владимир Путин и Тереза Мэй на встрече в рамках саммита G20 в Ханчжоу (Китай). Сентябрь 2016 года
Марко Майер в издании «Contra Magazin» приводит слова британского премьера Терезы Мэй. Она дала понять, что «Восточное партнёрство» затеяно для нанесения вреда России. Разумеется, такую цель Брюссель это «всегда отрицал».
Недавно лидеры ЕС и шести бывших советских республик (Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси) встретились с целью обсудить перспективы более тесного сотрудничества. До сих пор в Брюсселе всегда говорили, что «Восточное партнёрство» (EaP) «не направлено против какой-либо страны».
Но вот теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проговорилась. После её речей стало ясно, что шишки из ЕС говорят совсем не то, что есть на самом деле.
Тереза Мэй, не стесняясь, предупредила: ЕС должен опасаться «действий враждебных государств, таких, как Россия», которые «пытались разрушить нашу коллективную силу». Она подчеркнула: «От сельского хозяйства в Украине до технологического сектора в Беларуси — повсюду в восточном регионе есть большой потенциал, который нам следует развивать и развивать».
Выступила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она деликатно сообщила, что партнёрство ЕС с названными шестью государствами «очень важно для нашей собственной безопасности». Она не посмела прямо назвать Россию, но после этих слов стало ясно, откуда ветер дует. Обозреватель считает, что она имела в виду то же, что и Мэй.
Что касается Мэй, то она ранее заявляла о намерении потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на противостояние «русской дезинформации» в «Восточном партнёрстве». По ее мнению, Россия является «угрозой международной безопасности», провоцирует «опасные и непредсказуемые конфликты», «вмешиваясь в выборы», «взламывая» министерство обороны Дании и немецкий бундестаг и вообще «подрывая» либеральные западные общества.
Интересно также, пишет далее Майер, что ни один из российских политических лидеров никогда не говорил, что ЕС или Великобритания являются «вражескими союзами» или «вражескими государствами». Напротив, Москва неоднократно пыталась строить мосты и игнорировать военные действия европейской (да и американской) политики.
Любой социально-экономический проект, отметим, в котором каким-либо образом задействованы одновременно Запад и постсоветское пространство, будет использоваться Западом с целью ограничения влияния России. Это давно доказанная геополитическая теорема, и заявления Терезы Мэй и Ангелы Меркель — очередное тому подтверждение.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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