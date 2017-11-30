Ситуация в Сирии
ССА уничтожила 32 террориста в Даръа, 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Артиллерия правительственных сил вела обстрел зон дислокации боевиков в поселении Хаза, в Джобаре и Айн Тарме. Кроме того боестолкновения между армией Башара Асада и боевиками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях поселения Мисраба.
Сирийская армия становила контроль над населенными пунктами Мазраа и Азизат Абесан, расположенными к юго-востоку от Ханассера (провинция Алеппо). Правительственные войска заняли поселения после продолжительных боев с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В конце дня стало известно, что САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла.
Правоохранительные органы Сирии предотвратили двойной теракт в административном центре провинции Хомс: террористы с поясами смертников были арестованы около здания штаба партии «Аль-Баас» и рядом с городским культурным центром. У задержанных изъяли пояса с тремя килограммами взрывчатого вещества и мобильными телефонами в качестве детонаторов.
Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор пострадало при переходе через минное поле, оставленное террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) во время отступления из поселения Абу Хашаб на северо-западе региона. Боевики ИГ между тем готовятся к переброске своих отрядов из района населенных пунктов Абу-Хаммам и Хаджин на левом берегу Евфрата в Абу-Хардуб и Абу-Хасан на правом. Целью передислокации является противодействие правительственным силам в районах Меядина и Абу-Кемаля. Также военные эксперты полагают, что ИГ усилит свои ряды террористами, проникшими в Сирию с территории Ирака.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «ан-Нусры» в районе поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб. Также российская авиация атаковала укрепрайоны исламистов недалеко от поселения Абу Дали в юго-восточной части региона.
В восточной части провинции Хама продолжились столкновения между ИГ и подконтрольной «ан-Нусре» коалиции. В результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГ. Ранее игиловцы выбили исламистов коалиции из более чем десятка поселений на востоке региона. Однако за последние сутки боевики «Ан-Нусры» перешли в контрнаступление и начали возвращать под свой контроль населенные пункты.
В результате продолжительных боев в районе бассейна реки Ярмук (провинция Даръа) Сирийская свободная армия (ССА) уничтожила 32 террористов ИГ и несколько единиц военной техники. Кроме того расположения ИГ подверглись атаке беспилотника.
В Восточной Гуте в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Артиллерия правительственных сил вела обстрел зон дислокации боевиков в поселении Хаза, в Джобаре и Айн Тарме. Кроме того боестолкновения между армией Башара Асада и боевиками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях поселения Мисраба.
Сирийская армия становила контроль над населенными пунктами Мазраа и Азизат Абесан, расположенными к юго-востоку от Ханассера (провинция Алеппо). Правительственные войска заняли поселения после продолжительных боев с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В конце дня стало известно, что САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла.
Правоохранительные органы Сирии предотвратили двойной теракт в административном центре провинции Хомс: террористы с поясами смертников были арестованы около здания штаба партии «Аль-Баас» и рядом с городским культурным центром. У задержанных изъяли пояса с тремя килограммами взрывчатого вещества и мобильными телефонами в качестве детонаторов.
Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор пострадало при переходе через минное поле, оставленное террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) во время отступления из поселения Абу Хашаб на северо-западе региона. Боевики ИГ между тем готовятся к переброске своих отрядов из района населенных пунктов Абу-Хаммам и Хаджин на левом берегу Евфрата в Абу-Хардуб и Абу-Хасан на правом. Целью передислокации является противодействие правительственным силам в районах Меядина и Абу-Кемаля. Также военные эксперты полагают, что ИГ усилит свои ряды террористами, проникшими в Сирию с территории Ирака.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «ан-Нусры» в районе поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб. Также российская авиация атаковала укрепрайоны исламистов недалеко от поселения Абу Дали в юго-восточной части региона.
В восточной части провинции Хама продолжились столкновения между ИГ и подконтрольной «ан-Нусре» коалиции. В результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГ. Ранее игиловцы выбили исламистов коалиции из более чем десятка поселений на востоке региона. Однако за последние сутки боевики «Ан-Нусры» перешли в контрнаступление и начали возвращать под свой контроль населенные пункты.
В результате продолжительных боев в районе бассейна реки Ярмук (провинция Даръа) Сирийская свободная армия (ССА) уничтожила 32 террористов ИГ и несколько единиц военной техники. Кроме того расположения ИГ подверглись атаке беспилотника.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти