11:52 30 ноября

Ситуация в Сирии

ССА уничтожила 32 террориста в Даръа, 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Артиллерия правительственных сил вела обстрел зон дислокации боевиков в поселении Хаза, в Джобаре и Айн Тарме. Кроме того боестолкновения между армией Башара Асада и боевиками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях поселения Мисраба.


Сирийская армия становила контроль над населенными пунктами Мазраа и Азизат Абесан, расположенными к юго-востоку от Ханассера (провинция Алеппо). Правительственные войска заняли поселения после продолжительных боев с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В конце дня стало известно, что САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла.

Правоохранительные органы Сирии предотвратили двойной теракт в административном центре провинции Хомс: террористы с поясами смертников были арестованы около здания штаба партии «Аль-Баас» и рядом с городским культурным центром. У задержанных изъяли пояса с тремя килограммами взрывчатого вещества и мобильными телефонами в качестве детонаторов.

Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор пострадало при переходе через минное поле, оставленное террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) во время отступления из поселения Абу Хашаб на северо-западе региона. Боевики ИГ между тем готовятся к переброске своих отрядов из района населенных пунктов Абу-Хаммам и Хаджин на левом берегу Евфрата в Абу-Хардуб и Абу-Хасан на правом. Целью передислокации является противодействие правительственным силам в районах Меядина и Абу-Кемаля. Также военные эксперты полагают, что ИГ усилит свои ряды террористами, проникшими в Сирию с территории Ирака.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «ан-Нусры» в районе поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб. Также российская авиация атаковала укрепрайоны исламистов недалеко от поселения Абу Дали в юго-восточной части региона.

В восточной части провинции Хама продолжились столкновения между ИГ и подконтрольной «ан-Нусре» коалиции. В результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГ. Ранее игиловцы выбили исламистов коалиции из более чем десятка поселений на востоке региона. Однако за последние сутки боевики «Ан-Нусры» перешли в контрнаступление и начали возвращать под свой контроль населенные пункты.

В результате продолжительных боев в районе бассейна реки Ярмук (провинция Даръа) Сирийская свободная армия (ССА) уничтожила 32 террористов ИГ и несколько единиц военной техники. Кроме того расположения ИГ подверглись атаке беспилотника.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Джедай Сегодня, 09:46
    В восточной части провинции Хама продолжились столкновения между ИГ и подконтрольной «ан-Нусре» коалиции. В результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГ.

    Побольше бы новостей о грызне бармалеев между собой. yes
    Джедай
    1. новичок Сегодня, 10:07
      да, песня! ещё бы дать дем. курдов на “воспитание“ туркам, было совсем хорошо. (ну поняли б, что лучше жить в мире в процветающем гос.ве, нежели веками пыль глатать и камни грызсть).
      новичок
      1. Джедай Сегодня, 10:14
        Курды уже начали понимать что сказка о Независимом Курдистане, которой их купили США, так и останется сказкой.
        Джедай
        1. новичок Сегодня, 10:24
          вот я очень надеюсь, что это у них засело мозгах и заявление неданее, что они согласны и хотят жить в мирной Сирии (“спасибо америке за оружие, мы входим в САА, американцы должны покинуть Сирию“) дай Бог, что б это была их принципиальная позиция. а то ведь, ВКС не дремлет. очень показательна для курдов, наша поддержка Сирии, они сравнили с поддержкой янки их и, прослезились. читал статью на эту тему в воен. мат. “Русские своих не бросают“.
          новичок
          1. Джедай Сегодня, 10:26
            Вот и надеюсь что курды всё осознали, а не виляют кормой по приказу США.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 11:29
              Сложно там все , мы многого не знаем , пока США не уберутся мира не будет.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 11:30
                Цитата: Идущий
                Сложно там все , мы многого не знаем

                Факт.
                Цитата: Идущий
                пока США не уберутся мира не будет

                Ещё один факт.
                Джедай
        2. pvv113 Сегодня, 10:35
          Курды поняли, что американские сказки не имеют счастливого конца wink
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 11:30
            Добрый день Владимир! hi , уж больно они сладко заманивают , а потом просто кидают , после решения своих проблем.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 11:49
              Доброго дня, Виктор! Как в поговорке: мягко стелят, да жёстко спать wink
              pvv113
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:44
    В общем, затихает там. Если денег и оружия не слать - то и затихнет. Но матрасы не удержатся.
    Горный стрелок
  3. mitrich Сегодня, 10:51
    Котел то замкнули? Пора бы уже, что бы хотя бы до Евфрата бармалеев живых не было.
    mitrich
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