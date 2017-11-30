В Южном округе прошли стыковочные стрельбы ЗРС С-400
На полигоне «Капустин Яр» проведены первые стыковочные стрельбы зенитной системы С-400 одного из соединений Южного военного округа, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.
Сообщается, что «в ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где система тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах, при этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия».
После марша представители предприятия-изготовителя проверили аппаратуру зенитной ракетной системы, а «боевые расчеты провели тренировку с отработкой норматива по переводу техники из походного положения в боевое», добавили в пресс-службе.
Многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов и обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей предшественницей – ЗРС С-300ПМ. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства России.
Боевые расчеты соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели,говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где система тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах, при этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия».
После марша представители предприятия-изготовителя проверили аппаратуру зенитной ракетной системы, а «боевые расчеты провели тренировку с отработкой норматива по переводу техники из походного положения в боевое», добавили в пресс-службе.
Многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов и обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей предшественницей – ЗРС С-300ПМ. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства России.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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