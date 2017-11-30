11:55 30 ноября

В Южном округе прошли стыковочные стрельбы ЗРС С-400

На полигоне «Капустин Яр» проведены первые стыковочные стрельбы зенитной системы С-400 одного из соединений Южного военного округа, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.

В Южном округе прошли стыковочные стрельбы ЗРС С-400


Боевые расчеты соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где система тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах, при этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия».

После марша представители предприятия-изготовителя проверили аппаратуру зенитной ракетной системы, а «боевые расчеты провели тренировку с отработкой норматива по переводу техники из походного положения в боевое», добавили в пресс-службе.

Многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов и обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей предшественницей – ЗРС С-300ПМ. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:28
    В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства России
    . вот...опять "агрессия" против НАТО...а поляки то как завоют..
    андрей юрьевич
    1. Чёрный Сегодня, 10:30
      Боевые расчеты соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы.... "
      говорится в релизе.
      .....Может и успешные, но несколько пастухов точно обделалось......предупреждать надо wassat
      Чёрный
    2. Донской Сегодня, 10:35
      Поляки то тут при чем? request Вот что касается Калининградской области и Белоруссии, то тут да, совсем рядом с ними получается и им не комфортно становится
      Донской
      1. Romario_Argo Сегодня, 10:46
        из 4-х ЗРП мы уже точно знаем что 2 ЗРП уёдут в Крым и на Дальний Восток
        ещё были сообщения о формировании Арктической дивизии ПВО комплексами С-400, но это под вопросом
        так что ждём инфу ещё по 2 ЗРП С-400
        Romario_Argo
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:31
        Цитата: Донской
        Поляки то тут при чем?

        это вы их спросите...они везде "при чём"... laughing
        андрей юрьевич
  2. новичок Сегодня, 10:29
    прочитал статью на одном дыхании, поймал себя на том, что выдыхнул в конце статьи_ музыка, а не новость!
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 10:31
      Гарик, я правильно понял что "стыковочные стрельбы" это
      стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 10:35
        хоть я не ракетчик, но да.
        новичок
      2. сибиралт Сегодня, 10:40
        Похоже, "стыковочные стрельбы", когда работают по мишеням несколько систем ПВО во взаимодействии.
        сибиралт
      3. Bronevick Сегодня, 11:08
        Это стыковка осколков ракеты с корпусом летательного аппарата.
        Bronevick
      4. Berkut24 Сегодня, 11:12
        я правильно понял что "стыковочные стрельбы" это

        Я служил там, поэтому могу рассказать что это такое.
        Личный состав сдаёт в утиль или на базу хранения старую технику (подозреваю что С-300 ранних выпусков) и едет переучиваться на новую, в данном случае С-500. После этого полк приезжает на полигон и принимает новую технику согласно комплектации. Как сейчас там не знаю, но когда я там служил, то у нас была стыковочная база. Это отдельная номерная "площадка" в степи в 12 км. от города. Номер площадки озвучивать не буду из опасений разглашения чего не положено.
        После этого личный состав совершает марш на стрельбовую площадку, номер которой я тоже умолчу. За этой площадкой начинаются "боевые поля", т.е. зона, где можно по неосторожности словить какую-нибудь железяку и отправиться на встречу с предками. На стрельбовой площадке комплекс разворачивается и переходит в условленный момент в режим боевого дежурства. Дальше подключается Ахтубинск, откуда взлетает какой-нибудь Ан-26 и сбрасывает мишени на металлизированных парашютах над зоной боевых полей, по которым комплекс и отрабатывает боевые пуски. Потом запускают что-нибудь побыстрей - мишени, переоборудованные из старых зенитных ракет, самолеты-мишени (планер с движком от списанного МИГ-21) и, возможно, старые самолеры на радиоуправлении (в наши времена МИГ-17 и МИГ-21).
        Таким образом боевой расчет подтверждал свою квалификацию, а промышленность подтверждала готовность изделия к боевой работе. После чего "состыкованные" личный состав и техника грузились в эшелоны и убывали к месту постоянной службы.
        Ну а такие как я сидели посреди "боевых полей" на пунктах контроля и фиксировали попадания и промахи, записывали траектории полёта всего, что сыпалось на наши головы и глотали степную пыль с мошкой при +37 и -30 по цельсию.
        Berkut24
        1. Джедай Сегодня, 11:14
          Исчерпывающий ответ, спасибо! hi
          Джедай
  3. Sergey53 Сегодня, 10:58
    А почему ситемы РЭБ не задействовали? Что за тепличные условия? Или в реальных боевых действиях нас не будут подавлять никакие системы РЭБ?
    Sergey53
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:34
      Цитата: Sergey53
      А почему ситемы РЭБ не задействовали?

      свои собственные? не находите,что они несколько отличаются от НАТОвских?
      андрей юрьевич
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