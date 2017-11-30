Передачу "Ивана Хурса" флоту перенесли на 1 квартал 2018 года

Что касается корабля-разведчика "Иван Хурс", то программу этого года, к сожалению, по всей видимости, завершить не удастся.

Надеемся, что в начале декабря корабль выйдет на заводские испытания, а окончательная приемка корабля будет уже в первом квартале следующего года

Разведывательный корабль "Иван Хурс", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", будет передан Военно-морскому флоту России в первом квартале 2018 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении "Северной верфи"- сказал он.Ранее в Минобороны сообщали о планах принять "Иван Хурс" в состав ВМФ в ноябре это этого года.Второе судно проекта 18280 было заложено осенью 2013 года. Оно получило название в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота. Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась 16 мая этого года.Суда проекта 18280 предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Их водоизмещение составляет около четырех тысяч тонн, скорость хода достигает 20 узлов, дальность плавания составляет 8 тыс.миль, экипаж судна состоит из 120 человек. Головное судно проекта "Юрий Иванов", заложенное в 2004 году, было передано Северному флоту в 2015 году.