11:46 30 ноября

Передачу "Ивана Хурса" флоту перенесли на 1 квартал 2018 года

Разведывательный корабль "Иван Хурс", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", будет передан Военно-морскому флоту России в первом квартале 2018 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении "Северной верфи"

Что касается корабля-разведчика "Иван Хурс", то программу этого года, к сожалению, по всей видимости, завершить не удастся.
Надеемся, что в начале декабря корабль выйдет на заводские испытания, а окончательная приемка корабля будет уже в первом квартале следующего года
- сказал он.

Передачу "Ивана Хурса" флоту перенесли на 1 квартал 2018 года



Ранее в Минобороны сообщали о планах принять "Иван Хурс" в состав ВМФ в ноябре это этого года.

Второе судно проекта 18280 было заложено осенью 2013 года. Оно получило название в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота. Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась 16 мая этого года.

Суда проекта 18280 предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Их водоизмещение составляет около четырех тысяч тонн, скорость хода достигает 20 узлов, дальность плавания составляет 8 тыс.миль, экипаж судна состоит из 120 человек. Головное судно проекта "Юрий Иванов", заложенное в 2004 году, было передано Северному флоту в 2015 году.

Использованы фотографии: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
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Комментарии 9

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    Что-то частенько стали приходить новости о переносе сдачи готовой продукции для армии и флота. Не совсем приятно это слышать. В данном случае правда на 2-3 месяца.
    rotmistr60
  2. Chertt Сегодня, 11:10
    Писали о контракте на четыре судна проекта 18280. Надеюсь ничего не изменилось
    Chertt
  3. ranger Сегодня, 11:10
    Зам. министра надеется, что корабль будет введен в состав флота в 1-м квартале 2018 г.
    Ответ достойный зам.МО - вместо сроков сдачи корабля - надежда...
    Не надо печалиться
    Вся жизнь впереди
    Надейся и жди... fellow
    Какой то цирк шапито, только становится не смешно, а грустно, когда на арене такие клоуны....
    ranger
    1. Serg65 Сегодня, 11:16
      Цитата: ranger
      вместо сроков сдачи корабля - надежда

      laughing Ну да, в советское время его бы под Новый год выпнули с завода, отчитались, премию получили, а потом целый год доделывали...и при бабках, и корабль в строю bully . А сейчас военным пофигу плачь заводчан, сделал-получи, не сделал-тю тю!
      Serg65
    2. DenZ Сегодня, 11:38
      Цитата: ranger
      Какой то цирк шапито, только становится не смешно, а грустно, когда на арене такие клоуны....

      Ну если остается констатировать только надежды то это совсем не значит что наверху шапито. Всякие подрядчики и субподрядчики тоже могут шапито устроить со сроками которое есть следствие скорее рыночной экономики ( в противовес плановой) и общего упадка производства в 90-х и нулевых.
      DenZ
  4. Neputin Сегодня, 11:22
    Шоу в военном судостроении с переносом сроков сдачи кораблей продолжается. Shou must go on...
    Neputin
  5. тлауикол Сегодня, 11:29
    Горшков следущий в очереди на перенос?
    тлауикол
    1. Стирбьорн Сегодня, 11:41
      да там выбор большой - еще Грен, Макаров, Эльбрус
      Стирбьорн
    2. next322 Сегодня, 11:42
      в компании с Макаровым, Василием Быковым и Греном........
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