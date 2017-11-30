Небензя: перспективы нормализации на Корейском полуострове «по-прежнему не просматриваются»

Новое нарушение Пхеньяном резолюции Совета безопасности ООН вызывает глубокое сожаление. Вновь приходится констатировать, что перспективы нормализации обстановки на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается,

Для нас очевидно, что военного решения проблемы вокруг Корейского полуострова не существует. Позиция России по вопросу урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова остается неизменной. Эффективный поиск долгосрочного и взаимоприемлемого решения всего комплекса проблем возможен лишь посредством упорной и энергичной дипломатической работы,