Небензя: перспективы нормализации на Корейском полуострове «по-прежнему не просматриваются»
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что новое нарушение Пхеньяном резолюций ООН лишь усложнило ситуацию на Корейском полуострове.
Дипломат призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности».
В среду МИД РФ призвал все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг Северной Кореи, отказаться от провокационных действий, в частности Пхеньян – прекратить ракетные и ядерные испытания, а США и их союзников – воздержаться от анонсированного на начало декабря военно-воздушного учения, «которое лишь накалит и без того взрывоопасную обстановку».
Напомним, в ночь на среду КНДР провела испытательный пуск баллистической (по сообщению Пхеньяна – межконтинентальной) ракеты, которая, поднявшись на 4,5 тыс. километров, упала в 210 километрах от побережья Японии.
Новое нарушение Пхеньяном резолюции Совета безопасности ООН вызывает глубокое сожаление. Вновь приходится констатировать, что перспективы нормализации обстановки на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается,цитирует российского представителя РИА Новости.
Дипломат призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности».
Для нас очевидно, что военного решения проблемы вокруг Корейского полуострова не существует. Позиция России по вопросу урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова остается неизменной. Эффективный поиск долгосрочного и взаимоприемлемого решения всего комплекса проблем возможен лишь посредством упорной и энергичной дипломатической работы,сказал Небензя.
В среду МИД РФ призвал все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг Северной Кореи, отказаться от провокационных действий, в частности Пхеньян – прекратить ракетные и ядерные испытания, а США и их союзников – воздержаться от анонсированного на начало декабря военно-воздушного учения, «которое лишь накалит и без того взрывоопасную обстановку».
Напомним, в ночь на среду КНДР провела испытательный пуск баллистической (по сообщению Пхеньяна – межконтинентальной) ракеты, которая, поднявшись на 4,5 тыс. километров, упала в 210 километрах от побережья Японии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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