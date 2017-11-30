17:35 30 ноября

"Илью Муромца" приняли в состав ВМФ

На дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, в Санкт-Петербурге в четверг состоялась церемония подъема флага.

Главное командование с удовлетворением отмечает, что в очередной раз в строгом соответствии с контрактом мы получаем судно. Более 30 лет флот не получал суда этого класса
— сказал на церемонии подъема флага на ледоколе "Илья Муромец" заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Илью Муромца" приняли в состав ВМФ



Ледокол "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 — судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.
Помимо своей основной функции, ледокол может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.

Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки десанта. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка, передает РИА Новости

Использованы фотографии: © Петр Ковалев/ТАСС
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Комментарии 24

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  1. Serg65 Сегодня, 11:59
    Ледокол "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года.

    belay Это какая то ошибка, такого в России просто не может быть.......наверное автор цифры перепутал what
    Serg65
    1. новичок Сегодня, 12:06
      да нет. верно всё.
      новичок
      1. хрыч Сегодня, 12:39
        Цитата: новичок
        да нет. верно всё.

        Битва за Север началась good
        хрыч
        1. новичок Сегодня, 12:47
          у нас хороший Северный Флот как гражданских, так и военных судов и кораблей. с такими темпами нас не догнать. показательны впли янки, что вторыми в этом плане идут канадцы (плакал командующий флотом прибрежной зоны), но расслабляться нельзя нам. ведь ничто не мешает янкам “попросить“ канадские северные корабли.
          новичок
          1. хрыч Сегодня, 12:59
            Цитата: новичок
            ведь ничто не мешает янкам “попросить“ канадские северные корабли.

            И скандинавов тоже. Но Звезда еще получила заказ на 10 ледокольных танкера и МО заявило о вооружении наших ледоколов модульными системами оружия, а это, включая и контейнеры с Калибром и продвинутые системы ПВО.
            хрыч
            1. новичок Сегодня, 13:06
              полностью согласен. именно это и греет душу.
              новичок
            2. avt Сегодня, 14:15
              Цитата: хрыч
              Но Звезда еще получила заказ на 10 ледокольных танкера

              Уже ПЯТНАДЦАТЬ ! Не считая того что в Ю.Корее контрактуют.
              avt
    2. Sharky Сегодня, 12:10
      Гражданский флот строится неоспаримо быстрее судов ВМФ. Всё-таки, оснастка судна проще. Тем не менее, такие темпы ни могут не радовать.
      Sharky
    3. Orionvit Сегодня, 12:47
      Цитата: Serg65
      Это какая то ошибка, такого в России просто не может быть

      Вы наверное хотели сказать, не могло быть? Теперь наверное может.
      Orionvit
      1. Serg65 Сегодня, 12:52
        Цитата: Orionvit
        Вы наверное хотели сказать

        laughing Вообще то это была шутка wink
        Просто за последние дни всепрапальщики на ВО столько слёз вылили, что естественно захотелось юморнуть lol
        Serg65
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:00
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    5. Стирбьорн Сегодня, 13:00
      Цитата: Serg65
      Ледокол "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года.

      belay Это какая то ошибка, такого в России просто не может быть.......наверное автор цифры перепутал what

      на Адмиралтейских верфях как раз очень даже может, да и потом, ледокол больше гражданское судно, там таких проблем, как с боевыми нету...хотя та же СФ, уже который год, мучает несчастный "Эльбрус"
      Стирбьорн
      1. Serg65 Сегодня, 13:39
        Цитата: Стирбьорн
        уже который год, мучает несчастный "Эльбрус"

        Пр.23120 сильно попал под санкции и там пришлось многое "импортнозамещать", от сюда и подвижка сроков. Сейчас "Эльбрус" вроде заканчивает госиспытания на Севере hi
        Serg65
  2. новичок Сегодня, 12:01
    в добрый путь, “Ильюша“, по северным просторам! семь футов под килем!
    новичок
  3. faiver Сегодня, 12:06
    семь футов под килем good
    faiver
  4. Signifer Сегодня, 12:06
    Кран слабоват, всего 26 тонн. Контейнеры если хотите таскать, они до 32 тонн брутто идут, это обычные, а если его еще и подальше поставить надо - маловато. А так прям по описанию суперкорабль. Поди еще и пара ракет калибр втихаря стоит)))) но вобщем зачет!
    Signifer
    1. Piramidon Сегодня, 13:05
      Цитата: Signifer
      Контейнеры если хотите таскать, они до 32 тонн брутто идут

      Интересно, а сколько весит контейнер с "Клабом" ("Club-K")?


      Piramidon
    2. midivan Сегодня, 13:37
      Цитата: Signifer
      Кран слабоват, всего 26 тонн. Контейнеры если хотите таскать, они до 32 тонн брутто идут

      Так он вроде не собирается из Китая ширпотреб возить, зачем ему контейнер с 32-мя тоннами? Посмотрите ролик у " Владыка Ситх " выше, вам станет понятно, что контейнер с тем чем надо он легко поднимает и грузит smile
      midivan
  5. Влад5307 Сегодня, 12:32
    Цитата: Signifer
    Кран слабоват, всего 26 тонн. Контейнеры если хотите таскать, они до 32 тонн брутто идут, это обычные, а если его еще и подальше поставить надо - маловато. А так прям по описанию суперкорабль. Поди еще и пара ракет калибр втихаря стоит)))) но в общем зачет!

    Ну, видимо, на др. контейнеры рассчитан кран. wink А так-то готовимся отстоять свой перспективный Север от наглосаксонских притязаний(Канада, ФША, Норвегия, Швеция). В добрый путь "Илья Муромец"! good
    Влад5307
  6. Sergey53 Сегодня, 12:32
    Выглядит непритязательно. Но главное чтобы ВМФ удовлетворял своими качествами.
    Sergey53
    1. midivan Сегодня, 13:43
      Цитата: Sergey53
      Выглядит непритязательно.

      Так ему же не с яхтами в Монако красотой мериться, хотя на мой взгляд очень красив и брутален под стать имени smile
      midivan
  7. Zomanus Сегодня, 13:19
    А еще там точно найдется место для пары контейнеров с Калибрами.
    Интересно, а тот же "Ярс" можно на нем увезти на северные острова?
    Zomanus
    1. Sergey53 Сегодня, 13:27
      Увезти можно, разместить нет.
      Sergey53
      1. хрыч Сегодня, 14:01
        Цитата: Sergey53
        Увезти можно, разместить нет.

        Можно и даже с борта бахнуть, но для стратегической системы надводный корабль слишком уязвимая цель для средств противника, прежде всего ПЛ. А тактическое, включая ТЯО можно и нужно.
        хрыч
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