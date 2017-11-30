Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" появится в Крыму в ближайшие годы

В ближайшие годы, возможно в 2020-ом

Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" будет развернута в Крыму в ближайшие годы. Об этом в четверг сообщил председатель совета директоров, генеральный конструктор открытого акционерного общества "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев.- сказал он, отвечая на вопрос журналистовСистема предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж".В настоящее время четыре новых РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае. Еще три новых РЛС "Воронеж" приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. До конца 2017 года планируется завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство, передает ТАСС.