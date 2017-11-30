17:31 30 ноября

Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" появится в Крыму в ближайшие годы

Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" будет развернута в Крыму в ближайшие годы. Об этом в четверг сообщил председатель совета директоров, генеральный конструктор открытого акционерного общества "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев.

В ближайшие годы, возможно в 2020-ом
- сказал он, отвечая на вопрос журналистов

Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" появится в Крыму в ближайшие годы



Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж".

В настоящее время четыре новых РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае. Еще три новых РЛС "Воронеж" приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. До конца 2017 года планируется завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    ... вот и нарисовывается глобальная "сеть" РЛС...походу, лишней не будет, особенно в свете последних политических событий...
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 12:06
      Эта новость уже опубликована в некоторых украинских СМИ.....визГ стоиииит мама не горюй wassat
      Чёрный
      1. bagr69 Сегодня, 12:09
        На территории РФ, куда хотим, туда и ставим.
        С.К. Шойгу
        И спорить тут может только безумец... Впрочем, наших соседей разумными язык назвать не поворачивается.
        bagr69
        1. Идущий Сегодня, 12:18
          Цитата: a.s.zzz888
          ... вот и нарисовывается глобальная "сеть" РЛС...походу, лишней не будет, особенно в свете последних политических событий...


          Она уже получается , как дублирующая на юге России , лишней точно не будет.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 12:37
            Цитата: Идущий
            дублирующая на юге России , лишней точно не будет.

            Запас карман не тянет, а свидомитам нервишки попортит. laughing
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 12:43
              Там не столь свидомитам сколько всей НАТе , муха не пролетит .
              Идущий
              1. Shurik70 Сегодня, 12:53
                Несколько удивляет столь долгий срок строительства.
                Понятно, что не дачу полковнику построить. Но всё же 2-3 года на строительство многовато. В случае глобального конфликта именно эти станции будут выносить первыми, так что их нужно как можно больше. И ставить из типовых деталей, в идеале вообще за один день.
                Shurik70
                1. хрыч Сегодня, 13:47
                  Цитата: Shurik70
                  И ставить из типовых деталей, в идеале вообще за один день.

                  Воронеж и так высокой заводской готовности smile предыдущего поколения Радар СПРН возводился за 5 - 9 лет
                  А так круче конечно ЗГРЛС Контейнер, видящий за горизонтом и кривизна Земли, на чем базируется удар КР и Стелсов, ему нипочем good Ныне Мордовский Контейнер видит на 180 градусов, его дорабатывают и он будет видеть 240 градусов.

                  Несознательные блогеры говорят, что стерхов навели на Ф-35 именно с Мордовии, дабы расстроить американцев и израильтян recourse
                  хрыч
              2. Джедай Сегодня, 12:57
                Цитата: Идущий
                не столь свидомитам сколько всей НАТе

                С НАТой и так понятно, но свидомиты позеленеют от психов: на "их" территории "ахрессор" шо-то строит! lol
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 13:01
                  Нам их цвет кожи до одного места , они нас обвинят , что мы их будем зомбировать при помощи РЛС.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 13:03
                    А нефиг шлятся и гадить под чужими окнами. lol
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 13:08
                      Не понимают , да и подстрекателей хоть отбавляй.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 13:14
                        Когда гадишь или подслушиваешь под чужими окнами - будь готов что в лучшем случае тебя из ведра окатят, а в худшем и кирпич может прилететь.
                        Джедай
                    2. Идущий Сегодня, 13:17
                      Цитата: Джедай
                      Когда гадишь или подслушиваешь под чужими окнами - будь готов что в лучшем случае тебя из ведра окатят, а в худшем и кирпич может прилететь.


                      " А нас за шо" большего сказать не успеют , а если серьезно так хохлы еще приедут на черновые работы и будут ускорять строительство.
                      Идущий
            2. НЕКСУС Сегодня, 13:36
              Цитата: Джедай
              Запас карман не тянет, а свидомитам нервишки попортит.

              Свидомитам,как вы выразились ...и овощ с ними. Тут больше Турция,Иран,Ирак и тд...
              НЕКСУС
              1. Джедай Сегодня, 13:47
                Будет видно по реакции, кому эта РЛС гвоздём в заднице станет. Но кастрюльки-то уже в сети воняют. wink
                Джедай
          2. 210окв Сегодня, 12:40
            Теперь надо средства перехвата ставить..Предупреждение это хорошо,но подлетное время очень мало..
            210окв
            1. Идущий Сегодня, 12:44
              Это да , там надо основательно размещать различные виды ПВО.
              Идущий
      2. антивирус Сегодня, 13:40
        СДОХНУТ. КОГДА ПОСТРОЯТ ТАКУЮ ЖЕ В БЕНДЕРАХ
        но это др политический вес Лаврова и Мединского
        антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 12:38
      Стандартный городок для обслуживающего состава РЛС "Воронеж".

      Похоже, украинцы не зря визг подняли.
      сибиралт
    3. Orionvit Сегодня, 12:49
      А зачем в Крыму? Ведь совсем не далеко, под Армавиром, подобная станция уже есть? Или хотят видеть небо Европы с дух точек, в 3D? lol
      Orionvit
  2. prior Сегодня, 12:21
    И это хорошо.
    А ещё в Сирии, Судане, Вьетнаме, на Кубе ..........
    prior
    1. 210окв Сегодня, 12:42
      А вот для этого есть загоризонтные РЛС...А там можно размещать что нибудь из разведки..
      Цитата: prior
      И это хорошо.
      А ещё в Сирии, Судане, Вьетнаме, на Кубе ..........
      210окв
  3. Sergey53 Сегодня, 12:25
    Армавирская вроде всё перекрывает. Зачем ещё в Крыму? Или лишние деньги прорисовались?
    Sergey53
  4. zzdimk Сегодня, 12:36
    На/в Украине визг, наверное, недетский - такую бандуру на хвост поставят....
    zzdimk
  5. Влад5307 Сегодня, 12:37
    Цитата: Sergey53
    Армавирская вроде всё перекрывает. Зачем ещё в Крыму? Или лишние деньги прорисовались?

    Быть может такое дублирование будет исключено - уберут Армавирскую или поставят на модернизацию. Время идет и меняются технические возможности станций. Поживем - увидим! hi
    Влад5307
    1. jjj Сегодня, 12:45
      Когда светят две фары - видимость улучшается
      jjj
    2. Sergey53 Сегодня, 13:25
      Зачем её убирать , она только построена. Модернизации она может подвергаться без перестройки. Там надо только добавить необходимое количество секций и довернуть в нужное направление. А излучающие элементы заменяются быстро, просто взамен ставят новый.
      Sergey53
  6. Лена Петрова Сегодня, 12:38
    Цитата: Sergey53
    Армавирская вроде всё перекрывает. Зачем ещё в Крыму? Или лишние деньги прорисовались?

    С особо-опасных направлений, дублирование не помешает. Вдруг ремонт, или ещё какие неполадки.
    Лена Петрова
  7. dvvv Сегодня, 12:56
    ну вот выдала система данные о возможном ракетном нападении и что дальше? сбивать нечем и остается только пулять в ответ , если успеешь. Так я понимаю? А если это крылатые ракеты летят, то вообще толку от нее нету. Может лучше на Дальнем востоке поставить чтобы за Кимом следить, а то тут толку нету , как мне видится.
    dvvv
    1. хрыч Сегодня, 13:15
      Цитата: dvvv
      сбивать нечем и остается только пулять в ответ

      В этом суть СПРН, а гарантированный ответ - лучшая защита от нападения.
      Цитата: dvvv
      А если это крылатые ракеты летят, то вообще толку от нее нету.

      Для этого есть ЗГРЛС Контейнер, он видит КР и крадущиеся у поверхности Стелсы. Ну Контейнер больше стратегический, а сеть тактических Подсолнухов также должна зафиксировать полеты низколетящих целей.
      хрыч
    2. Alexey-74 Сегодня, 13:52
      Молдавии конечно нечем сбивать. У России достаточно сил и средств на поражение баллистических и крылатых ракет. Конечно не на все 100% ПВО/ПРО может обеспечить, но основные объекты и города прикроет. Ну а ответка гарантирована. А за Кимом пусть янки следят и японцы....
      Alexey-74
      1. dvvv Сегодня, 15:24
        Вы это серьёзно? ) ПРО у СССР было только вокруг Москвы, а Россия это же оборудование пытается сохранить и модернизировать, хотя там все устарело, думаю, аж до нельзя. С-400 совсем не от того защищают и их так мало что о реальном прикрытии речи нет. С-400 будут Саудитов от Скадов прикрывать, возможно.
        dvvv
  8. Alexey-74 Сегодня, 13:29
    Интересно станция "Воронеж" в Армавире вроде тоже обеспечивает контроль в Южном и Юго-Западном направлении...в Крыму будет дополнять ее, или вообще строго на Запад развернут.
    Alexey-74
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