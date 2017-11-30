Медведев рассказал, видит ли себя президентом

Что касается меня лично, в текущем политическом периоде, или текущем политическом сезоне, я себя в этом качестве не вижу.

По оценкам Аналитического центра при Правительстве, сейчас в России порядка 12 миллионов работающих бедных, за чертой бедности живут более 20 миллионов человек. И есть мнение, что снизить этот показатель удастся лет через пять-семь. Значит ли это, что бедность мы не сможем победить за счёт, например, повышения темпов роста ВВП до среднемирового уровня или выше в ближайшие годы?

Бедность – это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики. Естественно, сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет.

В ходе разговора с телеведущими крупных российских телеканалов Дмитрий Медведев ответил, среди прочего, и на вопрос о своих мыслях по поводу нового срока президентства. По словам действующего председателя правительства, в плане выдвижения на президентских пост (выборы-2018) «всё станет понятно уже совсем скоро». При этом премьер Медведев отметил, что считает Владимира Путина успешным президентом.Из заявления главы правительства России и возможности выставить свою кандидатуру:Такой ответ даёт повод для размышлений по поводу того, что Дмитрий Медведев не исключает возможности баллотироваться на пост президента в следующем политическом "сезоне".Ответил Медведев и на вопрос о возросшем числе бедных в России. Такой вопрос задал Игорь Полетаев (РБК):Ответ председателя кабмина:По словам Медведева, призывы к борьбе с бедностью не должны быть абстрактными. При этом о методам Медведев не сообщил, лишь отметив что 10-15 лет назад число бедных было значительно выше – около 30 млн человек.