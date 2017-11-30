17:33 30 ноября

Медведев рассказал, видит ли себя президентом

В ходе разговора с телеведущими крупных российских телеканалов Дмитрий Медведев ответил, среди прочего, и на вопрос о своих мыслях по поводу нового срока президентства. По словам действующего председателя правительства, в плане выдвижения на президентских пост (выборы-2018) «всё станет понятно уже совсем скоро». При этом премьер Медведев отметил, что считает Владимира Путина успешным президентом.

Из заявления главы правительства России и возможности выставить свою кандидатуру:
Что касается меня лично, в текущем политическом периоде, или текущем политическом сезоне, я себя в этом качестве не вижу.


Медведев рассказал, видит ли себя президентом



Такой ответ даёт повод для размышлений по поводу того, что Дмитрий Медведев не исключает возможности баллотироваться на пост президента в следующем политическом "сезоне".

Ответил Медведев и на вопрос о возросшем числе бедных в России. Такой вопрос задал Игорь Полетаев (РБК):
По оценкам Аналитического центра при Правительстве, сейчас в России порядка 12 миллионов работающих бедных, за чертой бедности живут более 20 миллионов человек. И есть мнение, что снизить этот показатель удастся лет через пять-семь. Значит ли это, что бедность мы не сможем победить за счёт, например, повышения темпов роста ВВП до среднемирового уровня или выше в ближайшие годы?

Ответ председателя кабмина:
Бедность – это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики. Естественно, сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет.


По словам Медведева, призывы к борьбе с бедностью не должны быть абстрактными. При этом о методам Медведев не сообщил, лишь отметив что 10-15 лет назад число бедных было значительно выше – около 30 млн человек.

Использованы фотографии: Фейсбук
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 65

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 14:28
    В следующих тоже не желательно) (((
    ИмПерц
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:30
      Папа запрещает :)
      Диванный Хенераль
      1. Anarchist Сегодня, 14:35
        Цитата: Диванный Хенераль
        Папа запрещает :)

        Папа пробудет последний срок и усё, правление данного клана закончится! Надеюсь...
        Надеюсь, что мозгов в стране хватает, чтобы за ''Папиных дочек'' не голосовать! Монархия плохо заканчивается... Для всех!
        Anarchist
        1. Чёрный Сегодня, 14:40
          Медведев: В этом политическом сезоне баллотироваться в президенты не планирую
          ...а народ не планировал его избирать smile....хоть в чём то желания совпали laughing
          Чёрный
          1. 210окв Сегодня, 15:08
            А разве народ избирает?Решат что будет ДАМ президентом,значит будет.И мы тут ни коим боком..
            Цитата: Чёрный
            Медведев: В этом политическом сезоне баллотироваться в президенты не планирую
            ...а народ не планировал его избирать smile....хоть в чём то желания совпали laughing
            210окв
        2. 1331М Сегодня, 14:42
          Как нарисуют,так народ и "проголосует"-опыт у них наработан...С 96 отлажено всё...
          1331М
        3. НасРать Сегодня, 14:46
          Бросается в глаза цифра(официальная, а какая же не официальная?) 20 млн. нищих!!!!! и порядка 12 работающих нищих!!!!!! Славно поработали руководители страны 18 лет от 90-х!!!
          НасРать
          1. ranger Сегодня, 14:50
            Цитата: НасРать
            20 млн. нищих!!!!! и порядка 12 работающих нищих!!!!!!

            Если работать на одну ставку, то жрать не на что, а если на две - то некогда... Дилемма, однако.... what
            ranger
            1. НасРать Сегодня, 14:53
              Жаль, что на сайте запрещена не нормативная лексика... она более точно передала бы отношение народа к нашей власти hi
              НасРать
          2. Ныробский Сегодня, 15:59
            Цитата: НасРать
            Бросается в глаза цифра(официальная, а какая же не официальная?) 20 млн. нищих!!!!! и порядка 12 работающих нищих!!!!!! Славно поработали руководители страны 18 лет от 90-х!!!

            Однако нельзя сказать, что вообще ничего не сделано для того, что бы оторвать страну и население от нищеты и бесправия 90-х годов. В 98-м году если помнтие, Россия была в состоянии банкрота и поздравляла народ с дефолтом и огромным гос.долгом, с чем и вышли к двухтысячным годам. Если добавить сюда то, что Россия как правоприемница СССР обязалась выплатить долги всех советских республик, то надежд на экономический подъём практически не было никаких. За 17 лет досрочно погасили долги перед МВФ, создали пару фондов (стаб. и нац.развития) куда положили пару тройку сотен миллиардов американских рублей, которые поспособствовали практически безболезненно пережить кризис 2008 года. Почти в шесть раз увеличили запас золота с 300 тонн в 1998 году, до 1700 тонн в 2017 году. Это так, на вскидку....Ну и прицепом можно упомянуть то, что строятся новые АПЛ, Арматы, ракеты, корабли, самолёты и т.д. - газопроводы, железные дороги и мосты в обход уркаины, проводятся Олимпиады и иная "мелочь". Всё это делается при том, что против России введены санкции. Что касается нищих, то они есть везде и пусть вам будет утешением то, что в США их больше 50 млн. человек. Если вернуться к теме статьи, то Медведев как раз та фигура, которая устроит США и Европу т.к за похвалу и пошлёпывания по плечику, будет проводить соглашательскую политику в ущерб России на радость Запада, а посему народ не захочет видеть его на посту президента.
            Ныробский
            1. rruvim Сегодня, 16:27
              Всё цены на нефть! Нам дали ЦЕНУ, вот мы и погасили долги. 15 лет давали "недра" бесплатно (долги=прибыль).
              rruvim
          3. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:07
            Цитата: НасРать
            Бросается в глаза цифра(официальная, а какая же не официальная?) 20 млн. нищих!!!!! и порядка 12 работающих нищих!!!!!! Славно поработали руководители страны 18 лет от 90-х!!!

            Это все - тяжелое наследие Ельцина. Путину осталось еще чуть-чуть и он с ним переборется. Просто надо дать ему еще пару мандатов и затянуть пояса.
            Молодой_Коммунист
        4. Стропорез Сегодня, 14:47
          Цитата: Anarchist
          Папа пробудет последний срок и усё, правление данного клана закончится! Надеюсь...

          Надеюсь, что "папы" через год тоже не будет.
          Стропорез
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:01
            это все фигня!
            Вот ШЕДЕВР!
            "Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, освобождающее госкомпании от обязанности раскрывать своих поставщиков. Как пишут «Ведомости», это решение позволит предприятиям обходить санкции. Далее: https://news.rambler.ru/politics/38552068/?utm_co
            ntent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sour
            ce=copylink" (с)

            Ну что? Погнали покупать швабры по цене звездолетов?
            Диванный Хенераль
            1. weksha50 Сегодня, 16:56
              Цитата: Диванный Хенераль
              Дмитрий Медведев подписал постановление, освобождающее госкомпании от обязанности раскрывать своих поставщиков

              ........

              Цитата: Диванный Хенераль
              Ну что? Погнали покупать швабры по цене звездолетов?


              Кхм... Пессимист видит наполовину пустой стакан, а оптимист - наполовину полный...

              Вот именно ЭТУ ситуёвину каждый и может обыграть, как ему хочется...
              А на самом деле - нужное решение... Но его, как всегда, можно использовать в пользу бриллиантовых швабр... lol
              weksha50
        5. 210окв Сегодня, 15:00
          К сожалению тут не мы решаем.В Кремль и на правительство поставят своего человека(а не от народа)денежные мешки.Кои и президенты и премьеры в одном флаконе.И именно они правят страной.
          Цитата: Anarchist
          Цитата: Диванный Хенераль
          Папа запрещает :)

          Папа пробудет последний срок и усё, правление данного клана закончится! Надеюсь...
          Надеюсь, что мозгов в стране хватает, чтобы за ''Папиных дочек'' не голосовать! Монархия плохо заканчивается... Для всех!
          210окв
        6. Greenwood Сегодня, 15:57
          Цитата: Anarchist
          правление данного клана закончится! Надеюсь...
          Спасибо, насмешили. Найдёт себе преемника. Володина например. Клан так просто позиции не отдаст.
          Greenwood
      2. Шура пермский Сегодня, 14:39
        Дак он 2 процента максимум наберет ибо
        Шура пермский
        1. 210окв Сегодня, 15:16
          Если потребуется,то наберёт все двести два.Вы же в России живёте...
          Цитата: Шура пермский
          Дак он 2 процента максимум наберет ибо
          210окв
    2. Svarog Сегодня, 14:33
      Хахахах не планирует он баллотироваться.. Как по мне, так прокуратура должна заняться этим баллонтером ..
      Svarog
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:37
      два раза такая лажа вряд ли получится,да и президент из очень,очень мягенько говоря - хреноватый.
      Ратник с пулеметом
      1. Svarog Сегодня, 14:45
        Президент - либерал, в этом и хреноватый, был бы социалист, было бы лучше. Хотя с таким подходом к собственному народу.. Бесконечное вранье и позерство надоело..
        Svarog
      2. astepanov Сегодня, 16:14
        Ну, что вы! Он лампочку на 99 Вт придумал и милицию в полицию переименовал. Будет еще один срок - появятся лампочки на 98 Вт и крестьян объявят селянами. Это ли ни прогресс?
        astepanov
      3. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:14
        Цитата: Ратник с пулеметом
        да и президент из очень,очень мягенько говоря - хреноватый.

        Тем не менее, кода грузины рыпнулись - не дрогнул и загасил их за 5 дней, в Абхазии теперь тишь да гладь. А ВВП разобраться с укропами и по-этому еще 5 лет будем читать одни и-те же сводки от Владыки Ситха про Минск-15 и про обстрелы ВСУ.
        Молодой_Коммунист
        1. Svist Сегодня, 16:45
          Кто загасил?! Медведев? Он ждал что Путин скажет, а Путин был на Олимпиаде в Китае... Поэтому сразу и не отреагировали! Не дрогнул... lol
          Svist
      4. weksha50 Сегодня, 17:02
        Цитата: Ратник с пулеметом
        два раза такая лажа вряд ли получится,да и президент из очень,очень мягенько говоря - хреноватый.


        Хрен то не надо обижать... Хрен - полезная штука... И в прямом, и в переносном смысле laughing
        weksha50
    4. Александр War Сегодня, 14:41
      Ему вообще желательно не баллотироваться !
      Александр War
      1. Стропорез Сегодня, 15:04
        Цитата: Александр War
        Ему вообще желательно не баллотироваться !

        Стропорез
    5. ИмПерц Сегодня, 14:54
      Цитата: Диванный Хенераль
      Папа запрещает :)

      Цитата: Anarchist
      Папа пробудет последний срок и усё,

      Цитата: Чёрный
      а народ не планировал его избирать

      Цитата: 1331М
      Как нарисуют,так народ

      Цитата: НасРать
      Бросается в глаза цифра(официальная, а какая же не официальная?) 20 млн. нищих!!!!!

      Цитата: Стропорез
      Надеюсь, что "папы" через год тоже не будет.

      Послушайте, это конспирологически интересно:
      ИмПерц
    6. ЮБОРГ Сегодня, 17:28
      Ему не президентство, ему гильотина к лицу пожалуй будет. Как приз за бездарность.
      ЮБОРГ
  2. RUS96 Сегодня, 14:30
    Клоун бесполезный.
    RUS96
    1. 210окв Сегодня, 15:18
      Это мы так считаем..Но есть и другие..И они не считают,а РЕШАЮТ..Ибо правят.
      Цитата: RUS96
      Клоун бесполезный.
      210окв
  3. Uncle Lee Сегодня, 14:31
    10-15 лет назад число бедных было значительно выше – около 30 млн человек.
    остальные вымерли...
    Uncle Lee
  4. Идущий Сегодня, 14:31
    “Что касается меня лично, в текущем политическом периоде, или текущем политическом сезоне, я себя в этом качестве не вижу.


    Вот и слава Богу , мы тоже.
    Идущий
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:34
    Пока не переловишь всех покемонов Земли, политикой не занемайся, как сейчас не занемаешся экономикой!
    Геркулесыч
  6. andrej-shironov Сегодня, 14:41
    Медведев-красава! Чётко дал понять электорату; когда захочу тогда и буду президентом! И мне не важно как вы проголосуете, будет так как скажет Путин.
    andrej-shironov
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:41
    По нему "дом4, и дом5" скучают. ...
    Геркулесыч
  8. 16112014nk Сегодня, 14:44
    Медведев: ..."бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики."
    Не так давно этот деятель говорил: "Мы прошли гигантский путь от неэффективной советской экономики до крупной экономики западного типа". Что то в СССР не было 30 миллионов бедных. А у этого деятеля вообще на всё советское аллергия. А ведь история показывает, как и что надо делать.
    Но похоже медицина с этим политическим и экономическим любителем айфонов бессильна.
    16112014nk
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:23
      Несмотря на все высокие должности, которые он занимал, выше менталитета преподавателя римского права в университете он так и не поднялся.
      К большому сожалению, не он один такой. В правительстве не ни одного человека с опытом практической работы на производстве.
      Офицер запаса
      1. 16112014nk Сегодня, 15:35
        Цитата: Офицер запаса
        ни одного человека с опытом практической работы на производстве.

        Абсолютно верно. Мало того, все деятели в пр-ве имеют непрофильное образование, т. е. как говорил сатирик "грубо говоря, мягко выражаясь" - ни в зуб ногой в том, чем руководят.
        16112014nk
  9. Azazelo Сегодня, 14:45
    Ещё бы не собирался, нам твоего прошлого президентства до сих пор расхлёбывать не расхлебать...
    Azazelo
  10. pvv113 Сегодня, 14:45
    в текущем политическом периоде, или текущем политическом сезоне, я себя в этом качестве не вижу

    Оказывается и он может иногда думать
    pvv113
  11. Старый Хрен Сегодня, 14:47
    В любой нормальной стране этим ................ давно бы занимались правоохранительные органы. Но Путин "своих" не сдает. Ну что же, все имеет свой конец. Надеюсь дожить, когда Медведев ответит за то, что он сотворил со страной.
    Старый Хрен
    1. алегро Сегодня, 15:34
      полностью солидарен,не только он,но и все кто разваливал и уничтожал нашу матушку Россию
      алегро
    2. weksha50 Сегодня, 17:07
      Цитата: Старый Хрен
      Надеюсь дожить, когда Медведев ответит за то, что он сотворил со страной.


      Я Вас поздравляю ! С такими пожеланиями Вы стали бессмертным !!! laughing hi
      weksha50
  12. SarS Сегодня, 14:47
    Этот гражданин будет когтями за власть держаться. За одну аферу с Мистралями его можно на долго уран копать отправить.
    SarS
    1. Svist Сегодня, 17:05
      Уран "долго"не копают. smile
      Svist
  13. ul_vitalii Сегодня, 14:58
    Не должен он видить себя президентом, а остальное можно не читать.
    ul_vitalii
  14. Романенко Сегодня, 15:01
    Вопрос скорее не в том видит ли ОН себя в качестве президента, можно напялив на голову подушку вообразить себя и Наполеоном в треуголке.
    А вот главное все-таки видит ли его хоть кто-нибудь в этом качестве со стороны, особенно после его прошлого президентства и текущего премьерства, состоящих из сплошных косяков.
    Романенко
  15. NKVD Сегодня, 15:01
    А его никто и не просил, пора Дима валить за границу.
    NKVD
  16. den3080 Сегодня, 15:09
    Медведев рассказал, видит ли себя президентом

    Медвед президент....
    НЕ ДАЙ БОГ!!
    Сдаст всё ни за синь пороху.
    den3080
    1. Fudo Сегодня, 16:33
      Забыли, наверное, что он был уже Президентом. И с Грузией даже не застремался воевать. И голосовали за него как один. Как же так все поменялось ? Может, рулят вашим мнением (о нем), как хотят ?
      Fudo
      1. Svist Сегодня, 16:53
        Цитата: Fudo
        И голосовали за него как один. Как же так все поменялось ? Может, рулят вашим мнением

        Да не за него, с ним Путин в тандеме шёл...
        Svist
  17. Николай Петров Сегодня, 15:13
    Интересно, кто из здесь присутствующих смотрел его "рассказы"? Я нет, моё мнение, никому не навязываю. Но какой к чертям президент? Думаю все прекрасно знают из-за кого случилась Ливия. А потом и свистопляска в Сирии, с реальными нашими потерями. Кто просохатил лярдные контракты с той же Ливией, Ираном (угробив ВТС). Понять можно - вожделенный айфон на горизонте замаячил.
    Николай Петров
  18. алегро Сегодня, 15:28
    лучше бы вас не видеть и не слышать вообще,а промышленность страны уничтожили вы и такие как вы,тем самым лишив людей сотни тысяч рабочих мест,так что не на кого пенять если у самого на голове шапка горит
    алегро
    1. Николай Петров Сегодня, 16:55
      Согласен полностью. До "реформаторов" каждый третий пассажир Планеты летал на Ту, Ил. А теперь.....? Сами теперь на б/у лягушатниковских! и амеровских! На самолётах проституток и наших вековых врагов! Ну кто ответит за это? То отребье, которое кончало нашу промышленную составляющую, так и рулит. Как впрочем и военную. Слава Богу Шойгу появился. Но самое интересное, что ни одна тварина за 90-е не то что ответа не понесла, их даже не пожурили. Тьфу!
      Николай Петров
  19. solzh Сегодня, 15:45
    Естественно, сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики

    Недоразвитость экономики... Сказал бы я кто недоразвит, но лучше промолчать, а то ..... обидится ещё recourse
    solzh
  20. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:48
    "При этом о методам Медведев не сообщил, лишь отметив что 10-15 лет назад число бедных было значительно выше – около 30 млн человек."
    Наверное,занялись бизнесом,по совету этого господина? Или умерли,"не вписавшись в реалии", так сказать?
    Вообще,провальность,отсутствия вменяемой экономической политики,под управлением этого деятеля, вызывает много вопросов,мягко сказано..
    Сибирский цирюльник
  21. prior Сегодня, 16:17
    В последнее время выработался устойчивый рефлекс, как только вижу "Айфончика" на экране, автоматически переключаю ТВ на другой канал, независимо от того, какую чушь несёт.
    Упаси нас Боже от таких президентов.
    prior
  22. Балу Сегодня, 16:34
    Цитата: НасРать
    Бросается в глаза цифра(официальная, а какая же не официальная?) 20 млн. нищих!!!!! и порядка 12 работающих нищих!!!!!! Славно поработали руководители страны 18 лет от 90-х!!!

    Особенно поражает: ... у безработного в Москве похитили Майбах, или ...похитили Инфинити , или... Лексус. Какой жестокий народ- у безработного похитили все что нажито непосильным трудом. Ну ладно у милиардера похитили бы старый запорожец, а то у безработного похитить Майбах... Это ж какое бессердечие.
    Балу
    1. weksha50 Сегодня, 17:12
      Цитата: Балу
      Особенно поражает: ... у безработного в Москве похитили Майбах, или ...похитили Инфинити , или... Лексус. Какой жестокий народ- у безработного похитили все что нажито непосильным трудом.



      Вот-вот... У меня, когда медведевский Росстат выдаёт на гора проценты по безработице, иногда нервный смех пробивает: неужели у нас столько сверхбогатых ? laughing

      P.S. Смешно смеяться над ситуацией с безработицей, но ведь это я смеюсь над нынешней моделью экономики, к сожалению... hi
      weksha50
  23. Балу Сегодня, 16:35
    Цитата: prior
    В последнее время выработался устойчивый рефлекс, как только вижу "Айфончика" на экране, автоматически переключаю ТВ на другой канал, независимо от того, какую чушь несёт.
    Упаси нас Боже от таких президентов.

    Я думал, что я такой один несознательный, а нас оказывается целая рать. drinks
    Балу
  24. weksha50 Сегодня, 16:50
    "в текущем политическом периоде, или текущем политическом сезоне, я себя в этом качестве не вижу"...

    БОльшая часть населения России не видит его не только в качестве президента, но и в качестве председателя правительства...

    "По словам Медведева, призывы к борьбе с бедностью не должны быть абстрактными"....

    А это что : "Денег нет, но Вы - держитесь" ???...
    Ах. забыл, ведь учителям был дан практический совет - идти в бизнес... laughing
    weksha50
  25. Волька Сегодня, 17:28
    медведев да был уже однажды техническим президентом, что с того
    Волька
Картина дня