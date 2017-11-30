17:36 30 ноября

Зачем США финансируют пешмерга в Ираке?

Командующий американским военным контингентом в Ираке генерал Ральф Бейкер заявил о том, что США не откажутся от поддержки курдских вооружённых формирований и в следующем году. По словам генерала армии США Бейкера, Пентагон планирует направить на финансовую поддержку отрядов пешмерга более трети миллиарда долларов в 2018 году.

Глава курдского правительства по вопросам пешмерга Карим Шингали во время встречи с Ральфом Бейкером поблагодарил США в лице американского генерала за то, что Вашингтон продолжает поддерживать Курдскую автономию и её вооружённые добровольческие отряды. По словам Шингали, США могли бы расширить программу помощи в плане военного инструктажа подразделений пешмерга.

Зачем США финансируют пешмерга в Ираке?



Финансовая и военная поддержка курдских вооружённых отрядов в Ираке вызвала одновременную негативную реакцию как в Багдаде, так и в Анкаре. Иракские политики выразили недоумение позицией США, которые одновременно заявляют о приверженности идеи территориальной целостности Ирака и занимаются вооружением курдских силовых отрядов, активно выступающих за независимость Иракского Курдистана.

Власти Турции считают, что дальнейшее вооружение пешмерга американцами может спровоцировать волну антитурецких настроений у границ Турции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:12
    Так им спокойный Ближний Восток и не нужен.
    Многонациональный ИГИЛ списали в утиль, решили теперь национально повоевать...
    "Меньше индейцев - меньше врагов" - никто не отменял
    Диванный Хенераль
    1. Черный_Ватник Сегодня, 15:16
      Никто ИГИЛ не списывал. Просто ребятам нужен ребрендинг.
      Черный_Ватник
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:15
    чтобы костерок в данной местности не погас))
    Ратник с пулеметом
    1. Александр-р-р Сегодня, 15:33
      Основная проблема в том, что сша делают это все за океаном, а нужно все подобное перенести к ним, в том числе и понятие "вооруженная опозиция"...
      Александр-р-р
  3. pvv113 Сегодня, 15:19
    США не откажутся от поддержки курдских вооружённых формирований

    Штаты всеми правдами и неправдами пытаются удержаться на Ближнем Востоке
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 15:44
      Они держат курдов , как цепного пса против Эрдогана.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 15:58
        У штатов еще есть любовь к Сирии и Ирану
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 16:06
          У них любовь ко всему , где можно поживиться.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 16:10
            Особенно там, где есть нефть
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 16:15
              У США вся история и экономика на грабеже чужих народов и государств.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 16:21
                Так и генофонд США основали грабители и убийцы
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 16:27
                  Что выросло то выросло.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 16:41
                    Хорошая поговорка good
                    pvv113
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