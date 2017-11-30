Зачем США финансируют пешмерга в Ираке?

Командующий американским военным контингентом в Ираке генерал Ральф Бейкер заявил о том, что США не откажутся от поддержки курдских вооружённых формирований и в следующем году. По словам генерала армии США Бейкера, Пентагон планирует направить на финансовую поддержку отрядов пешмерга более трети миллиарда долларов в 2018 году.Глава курдского правительства по вопросам пешмерга Карим Шингали во время встречи с Ральфом Бейкером поблагодарил США в лице американского генерала за то, что Вашингтон продолжает поддерживать Курдскую автономию и её вооружённые добровольческие отряды. По словам Шингали, США могли бы расширить программу помощи в плане военного инструктажа подразделений пешмерга.Финансовая и военная поддержка курдских вооружённых отрядов в Ираке вызвала одновременную негативную реакцию как в Багдаде, так и в Анкаре. Иракские политики выразили недоумение позицией США, которые одновременно заявляют о приверженности идеи территориальной целостности Ирака и занимаются вооружением курдских силовых отрядов, активно выступающих за независимость Иракского Курдистана.Власти Турции считают, что дальнейшее вооружение пешмерга американцами может спровоцировать волну антитурецких настроений у границ Турции.