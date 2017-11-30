На "Северной Судоверфи" заложили эллинг под корабли 1-го и 2-го ранга

Эта площадка позволит нам диверсифицировать и организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 метров в самом большом построечном месте

На петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь" развернуто строительство нового эллинга высотой 75 метров. После окончания строительства верфь сможет строить для ВМФ России корабли первого и второго ранга, в том числе перспективные атомные эсминцы типа "Лидер". Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.- цитирует пресс-служба ОСК руководителя корпорации.Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколов, любых крупнотоннажных гражданских судов. Окончание строительства нового судостроительного комплекса ожидается к 2020 году.По словам главы ОСК после модернизации производства, которая должна завершиться в 2019 году, "Северная верфь" станет самым эффективным судостроительным предприятием в составе корпорации.Напомним, что созданием перспективного российского эсминца проекта 23560 "Лидер" занимается расположенное в Петербурге Северное проектноконструкторское бюро.