17:38 30 ноября

На "Северной Судоверфи" заложили эллинг под корабли 1-го и 2-го ранга

На петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь" развернуто строительство нового эллинга высотой 75 метров. После окончания строительства верфь сможет строить для ВМФ России корабли первого и второго ранга, в том числе перспективные атомные эсминцы типа "Лидер". Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

На "Северной Судоверфи" заложили эллинг под корабли 1-го и 2-го ранга


Эта площадка позволит нам диверсифицировать и организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 метров в самом большом построечном месте
- цитирует пресс-служба ОСК руководителя корпорации.


Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколов, любых крупнотоннажных гражданских судов. Окончание строительства нового судостроительного комплекса ожидается к 2020 году.

По словам главы ОСК после модернизации производства, которая должна завершиться в 2019 году, "Северная верфь" станет самым эффективным судостроительным предприятием в составе корпорации.

Напомним, что созданием перспективного российского эсминца проекта 23560 "Лидер" занимается расположенное в Петербурге Северное проектноконструкторское бюро.

Использованы фотографии: http://m.belta.by/
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 15:34
    И это правильно.Российскому флоту нужны большие надводные корабли..Давайте вспомним начало прошлого века.Погибли две тихоокеанские эскадры..Цвет и краса императорского флота..И в течение трёх десятков лет наш флот восстанавливался и строился от малых к большим кораблям..Я имею в виду время до Великой Отечественной.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 15:46
      Вы забыли упомянуть, что в период революции был потоплен практически весь флот империи, который относительно был уже восстановлен, причем как умышлено своими руками так и нашими "союзниками".
      maxim947
      1. 210окв Сегодня, 16:00
        Да,это так.Особенно это относится к Черноморскому флоту.
        Цитата: maxim947
        Вы забыли упомянуть, что в период революции был потоплен практически весь флот империи, который относительно был уже восстановлен, причем как умышлено своими руками так и нашими "союзниками".
        210окв
        1. татарин 174 Сегодня, 16:18
          Очень хорошая новость! Вот бы ещё в наших сельских районах в Челябинской области, ещё бы и агрокомплексы по производству мяса и молока, зерновых и бахчевых заложили бы, как было в советские годы - это было бы вообще замечательно feel
          татарин 174
          1. виктор н Сегодня, 17:20
            Знакомый мой заложил всё то было, купил две свиноматки и создал собственный свинокомплекс. Ему даже спасибо говорить некому...
            виктор н
    2. RASKAT Сегодня, 16:21
      Интересно где они умудрились такой эллинг засунуть на территории завода таких площадей вроде не было. Скорее всего что то снесли. Если у кого то поделитесь пожалуйста, а то очень уж интересно.
      RASKAT
  2. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:37
    Эта площадка позволит нам диверсифицировать и организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 метров в самом большом построечном месте

    Ясно. Значит авианосцев не собираются строить даже в отдаленной перспективе. Печально
    Андрей из Челябинска
    1. DMoroz Сегодня, 15:41
      проект 23000 "Шторм" разработан тоже в СПб... Совпадение?..
      DMoroz
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:25
        Цитата: DMoroz
        проект 23000 "Шторм"

        Проекта нет, есть неумный макет только, причем от лиц, ранее авианосцами не занимавшихся
        Андрей из Челябинска
    2. x.andvlad Сегодня, 15:45
      На данном этапе авианосец - далеко не главное для нашего ВМФ.
      x.andvlad
      1. Сергей39 Сегодня, 15:51
        Была информация о разработке лёгких авианосцев. Вот они то туда и войдут.
        Сергей39
        1. x.andvlad Сегодня, 15:59
          Согласен. И УДК войдут. Но главное - корабли дальней морской зоны первого ранга. Их у нас по пальцам пересчитать, и все со времен Советского Союза.
          x.andvlad
      2. НЕКСУС Сегодня, 17:20
        Цитата: x.andvlad
        На данном этапе авианосец - далеко не главное для нашего ВМФ.

        Именно...сперва эскортные корабли первого и второго ранга новые построить надо,да суда обеспечения. Суда первого ранга у нас уже по 40 лет в строю и это все корабли времен СССР. Нам куда как больше сейчас нужен эсминец Лидер,чем авианосец Шторм. Да и легкие эсминцы с ГТУ бы ну совсем не помешали,хоть и есть мнение,что фрегаты проекта 22350М эту нишу и должны заполнить.
        НЕКСУС
    3. Alex_59 Сегодня, 15:46
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ясно. Значит авианосцев не собираются строить даже в отдаленной перспективе. Печально

      Чисто по логике я бы хотел иметь "авианосное" строительство в Северодвинске. Почему? Просторно. Умеют работать с крупногабаритом. Умеют работать с атомом.
      Но это в теории, потому что строить их реально не собираются.
      Alex_59
    4. Bronevick Сегодня, 16:39
      Если и будут строить, то на Заливе в Крыму.
      Bronevick
  3. san4es Сегодня, 15:43
    ..."Северная верфь". Экскурсия.
    Март 2016
    san4es
  4. тополь на киев Сегодня, 15:52
    Много раз был на этом предприятии. С 2000 года поставлял туда титан и нержавейку. При том не на сам завод,а фирмам-перекупам,которые там все оккупировали. Арендовали эти фирмачки офисы и склады на территории предприятия. Чего там только не было:и металл перепродавали и цех по засолки рыбы и электроды старые пеупаковывали и на наши огнетушители наклеивались импортные этикетки и продавали как забугорные.
    Последний раз был там аж в 2011.может и изменилось там что-нибудь. Но хорошо помню изношенное оборудование,древние цеха..
    тополь на киев
    1. Комментарий был удален.
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