Корабли с высокоточными ракетами станут приоритетом морской части программы вооружения

На прошлой неделе в Сочи завершилось совещание под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. На нем подробно обсуждалась новая государственная программа вооружения до 2027 года в части развития Военно-морского флота. Основные положения, которые мы с вами формировали, одобрены,

Также будут развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много,