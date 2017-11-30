Корабли с высокоточными ракетами станут приоритетом морской части программы вооружения
Строительство кораблей ближней морской зоны с высокоточными крылатыми ракетами и стратегических и многоцелевых подлодок станет основным пунктом морской части госпрограммы вооружения (ГПВ) на ближайшее десятилетие, перелает ТАСС сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
По его словам, «основной упор в предстоящем 10-летнем периоде будет сделан на строительстве кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами».
На прошлой неделе в Сочи завершилось совещание под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. На нем подробно обсуждалась новая государственная программа вооружения до 2027 года в части развития Военно-морского флота. Основные положения, которые мы с вами формировали, одобрены,сказал Борисов на совещании с руководством МВФ и представителями ОСК.
По его словам, «основной упор в предстоящем 10-летнем периоде будет сделан на строительстве кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами».
Также будут развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много,добавил заместитель министра.
Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти