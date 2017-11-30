17:31 30 ноября

Корабли с высокоточными ракетами станут приоритетом морской части программы вооружения

Строительство кораблей ближней морской зоны с высокоточными крылатыми ракетами и стратегических и многоцелевых подлодок станет основным пунктом морской части госпрограммы вооружения (ГПВ) на ближайшее десятилетие, перелает ТАСС сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.

Корабли с высокоточными ракетами станут приоритетом морской части программы вооружения


На прошлой неделе в Сочи завершилось совещание под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. На нем подробно обсуждалась новая государственная программа вооружения до 2027 года в части развития Военно-морского флота. Основные положения, которые мы с вами формировали, одобрены,
сказал Борисов на совещании с руководством МВФ и представителями ОСК.


По его словам, «основной упор в предстоящем 10-летнем периоде будет сделан на строительстве кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами».

Также будут развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много,
добавил заместитель министра.

Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 15:32
    Да и понятно это все.Стройте!.И без лишней трескотни!
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 15:39
      Должна быть практика - сделал , а потом рассказал .
      Идущий
      1. okko077 Сегодня, 16:32
        Это не приоритет...Стратегов не трогаем...А вот приоритет в обычных средствах поражения один на десятилетие. Создание современных боевых информационных систем на основе передовых разработок, обеспечивающих обнаружение и целеуказание в реальном времени для высокоточного и другого оружия на море, суше и в воздухе.....Хватит слушать ....
        okko077
  2. iouris Сегодня, 15:34
    Термин "высокоточные" лишний. Ракеты должны гарантированно наносить объектам действия неприемлемый ущерб. Практически нулевое отклонение - это просто сегодняшний уровень технологий.
    iouris
    1. cniza Сегодня, 15:47
      Да , этот термин не должен употребляться для ракет , ракета практически управляемый снаряд.
      cniza
      1. x.andvlad Сегодня, 15:54
        в предстоящем 10-летнем периоде будет сделан на строительстве кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами».
        Речь идет о высокоточном оружии вообще, а не только о ракетах.
        x.andvlad
  3. rocket757 Сегодня, 15:37
    Всё это ружьё, которое даже не на стене висит!!!
    Эт уже не грустно , эт страшно.
    rocket757
    1. Esoteric Сегодня, 16:43
      Цитата: rocket757
      Эт уже не грустно , эт страшно.

      Страшно, когда офицеры боятся (стесняются) ходить по улицам в военной форме...Вот это - уже страшно...
      Esoteric
  4. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:05
    Очень печально и очень предсказуемо.
    С ВМФ нам, похоже, придется попрощаться
    Андрей из Челябинска
    1. weksha50 Сегодня, 17:17
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Очень печально и очень предсказуемо.
      С ВМФ нам, похоже, придется попрощаться


      Слишком уж пессимистично... Флот, практически, только-только начал возрождаться... И за несколько лет, даже за пару десятков, его могущество - не возродишь...
      Нужны терпение и желание...
      weksha50
  5. вадим dok Сегодня, 16:22
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