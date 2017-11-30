Борисов: надеемся, что «Адмирал Горшков» будет передан флоту до конца года
Минобороны России надеется, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Полимент-Редут» будет передан Военно-морскому флоту в декабре 2017 года, передает РИА Новости.
По его словам, «в зависимости от сдачи ЗРК "Полимент-Редут" на "Адмирале Горшкове" сразу будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым" (первый серийный фрегат проекта 22350)».
Головной фрегат "Адмирал Горшков" находится сейчас на завершающем этапе государственных испытаний. Задержка с передачей его флоту связана со сдачей ЗРК "Полимент-Редут". Будем надеяться, что в декабре последние ракетные пуски будут успешно завершены, и корабль будет принят флотом. То есть мы не теряем такую надежду,сказал журналистам замминистра обороны Юрий Борисов.
По его словам, «в зависимости от сдачи ЗРК "Полимент-Редут" на "Адмирале Горшкове" сразу будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым" (первый серийный фрегат проекта 22350)».
Все общеходовые системы и агрегаты этого корабля уже сданы, претензий к "Северной верфи" нет. Держат только контрагент "Алмаз-Антей" со сдачей именно вышеназванной системы,добавил Борисов.
Использованы фотографии: https://vk.com / Алексей Акентьев
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