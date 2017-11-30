Борисов: надеемся, что «Адмирал Горшков» будет передан флоту до конца года

Головной фрегат "Адмирал Горшков" находится сейчас на завершающем этапе государственных испытаний. Задержка с передачей его флоту связана со сдачей ЗРК "Полимент-Редут". Будем надеяться, что в декабре последние ракетные пуски будут успешно завершены, и корабль будет принят флотом. То есть мы не теряем такую надежду,

Все общеходовые системы и агрегаты этого корабля уже сданы, претензий к "Северной верфи" нет. Держат только контрагент "Алмаз-Антей" со сдачей именно вышеназванной системы,