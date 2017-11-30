17:35 30 ноября

Борисов: надеемся, что «Адмирал Горшков» будет передан флоту до конца года

Минобороны России надеется, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Полимент-Редут» будет передан Военно-морскому флоту в декабре 2017 года, передает РИА Новости.



Головной фрегат "Адмирал Горшков" находится сейчас на завершающем этапе государственных испытаний. Задержка с передачей его флоту связана со сдачей ЗРК "Полимент-Редут". Будем надеяться, что в декабре последние ракетные пуски будут успешно завершены, и корабль будет принят флотом. То есть мы не теряем такую надежду,
сказал журналистам замминистра обороны Юрий Борисов.


По его словам, «в зависимости от сдачи ЗРК "Полимент-Редут" на "Адмирале Горшкове" сразу будет ясна и ситуация с "Адмиралом Касатоновым" (первый серийный фрегат проекта 22350)».

Все общеходовые системы и агрегаты этого корабля уже сданы, претензий к "Северной верфи" нет. Держат только контрагент "Алмаз-Антей" со сдачей именно вышеназванной системы,
добавил Борисов.

Использованы фотографии: https://vk.com / Алексей Акентьев
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 16:18
    Короче говоря..Ничего ещё не ясно.Что и когда..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 16:29
      Проект 22350 это первый, после распада СССР проект новых кораблей такого класса. Процент современного вооружения и оборудования очень большой. Поэтому задержки понятны, хотя и неприятны
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 16:31
        Неприятно - да , но надо доводить все до требуемых нормативов и показателей , потом будет легче.
        Идущий
        1. хрыч Сегодня, 17:26
          Цитата: Идущий
          Неприятно - да

          Измена, все пропало laughing drinks
          Построенные корабли и вспомогательные суда ВМФ России в период с 2007 по 2017 год.
          хрыч
      2. Pirogov Сегодня, 17:26
        Цитата: Chertt

        4
        Chertt Сегодня, 16:29 ↑ Новый
        Проект 22350 это первый, после распада СССР проект новых кораблей такого класса. Процент современного вооружения и оборудования очень большой. Поэтому задержки понятны, хотя и неприятны

        Причём классы кораблей ,если проблема в вооружении ,а конкретно в ЗРК . И сколько ещё ждать и надеяться ? Кто принял решение в то время когда постройка кораблей просто жизнено необходима ставить на него не отработанный ЗРК ? А может уже пора расстрелять пару тройку ,чинуш уж от этого точно хуже не будет ,а воздух станет чище .
        Pirogov
    2. сибиралт Сегодня, 17:00
      Представляю себе, что бы было с министром обороны СССР, если бы он хотя бы вслух усомнился, что вооружение может быть не поставлен ВС в намеченный срок! belay
      сибиралт
      1. Romario_Argo Сегодня, 17:18
        по факту фрегат пр. 22350 в составе ВМФ, достаточно давно, лишь не много ограничен в передвижении
        Romario_Argo
  2. 1331М Сегодня, 16:18
    Ключевые слова-будем надеяться?Да будем,приучили уже к этому.Надеяться...
    1331М
  3. x.andvlad Сегодня, 16:19
    Красивый корабль. Быстрее бы.
    x.andvlad
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:23
    А мы лично не надеямся! fool Вы уже авиации в 13ом, 14ом, 13ом, 16ом годах передали серийные Т50 или Су57, танк Т14, и прочая, прочая прочая. ..И никто за бардак толком не ответил!
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 16:47
      А кто должен был отвечать? Покажите документы, где были указаны эти сроки. А вообще технику дорабатывают в процессе тестирования. И это норма. Например Су-57 будет с фюзеляжем от Т-50-9, а электроника от Т-50-11. Это значит, что тот самолет, что взлетел в 2010 имеет мало общего с Су-57. И так везде. Тем более торопиться нам сейчас некуда. Единственное, где реально нам нужно поторопиться, это с созданием Сармата.
      Muvka
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:17
        Мувка -я по Русски отвечу -да даже на этом сайте, посмотрите его архивы, вы и найдете подтверждение моих слов!
        Геркулесыч
    2. ИмПерц Сегодня, 16:48
      Цитата: Геркулесыч
      Вы уже авиации в 13ом, 14ом, 13ом, 16ом годах передали серийные Т50 или Су57, танк Т14, и прочая, прочая прочая. ..

      А в чём проблемы???
      Новейший американский авианосец "Джеральд Форд" первоначально обещали сдать в в 2014, сдали в 2017. Насколько знаю, там проблемы есть до сих пор. Цена увеличилась с 5,1 млрд до 12,9.
      Новенький авианосец британцы обещали сдать в 2013 или в 2014, сдали в 2017. Про цену точно не напишу, но возросла.
      ИмПерц
      1. Chertt Сегодня, 16:56
        Muvka, ИмПерец !!!! Я в шоке, в комментариях мнение разумных людей начинает преобладать над "мывсеумрем" куда Россия катится....
        Chertt
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:16
        Имперц -я пулевалл с высокой колокольни на сша и бриташек, меня бесит наш бардак, и наши невыполняемые обещания, с постоянным переносом сроков сдачи полуготовой боевой техники!
        Геркулесыч
  5. svp67 Сегодня, 16:25
    Доводите, доводите до ума, не принимайте "сырой" корабль. Без систем ПВО ему не выжить в бою.
    svp67
    1. jjj Сегодня, 16:28
      В том-то и дело, чтобы системы сработались в измерениях корабля
      jjj
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:58
      Цитата: svp67
      Доводите, доводите до ума, не принимайте "сырой" корабль. Без систем ПВО ему не выжить в бою.

      Оно то конечно...да только как-то по детски и жалобно звучит это -"мы надеемся"...
      НЕКСУС
    3. PSih2097 Сегодня, 17:30
      Цитата: svp67
      Без систем ПВО ему не выжить в бою.

      по неофициальным данным. РЛС "Полимент" не обладает возможностями сопровождения целей в интересах ЗРК...
      А ведь изначально хотели на фрегат поставить "Штиль"...
      PSih2097
  6. faiver Сегодня, 16:33
    Надежда, мой компас земной... smile
    остается только песенки петь...
    faiver
  7. Alexey-74 Сегодня, 16:39
    Очень надеемся, что доработаете "Полимер-Редут". Без ПВО такому кораблю никуда.
    Alexey-74
  8. Bronevick Сегодня, 16:49
    До 2025 обещали 4 или 6?
    Bronevick
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