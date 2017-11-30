22:32 30 ноября

На форуме безопасности во Львове продемонстрировали карту с ДНР и ЛНР

Скандал разгорелся во время форума по безопасности, проходившего во Львове. Во время мероприятия, на котором собрались представители местной администрации и политиков государственного уровня, была продемонстрирована карта с наличием на ней Донецкой и Луганской народных республик. Карта была спроецирована на настенный экран и на ней значилась англоязычная надпись «People's republics of Donetsk and Luhansk».

На форуме безопасности во Львове продемонстрировали карту с ДНР и ЛНР


Увидев надпись на карте, возмутился глава Львовского облгосадминистрации Олег Синютка. Он выразил слова резкой критики в адрес организаторов форума и лиц, которые форум безопасности открывали. В частности, досталось мэру Львова Андрею Садовому, модератору Мирославе Гонгадзе и зампреду ВРУ Оксане Сыроед.


Синютка заявил, что увиденное им на экране – «элемент гибридной войны против Украины», и что он лично обратится в СБУ с заявлением о «недопустимости подобного рода вещей». По словам главы Львовского ОГА, «данная карта – неуважение к защитникам Украины».

Синютка (цитата Zaxid):
У меня вопрос к организаторам форума. Мы во Львове на такой важной конференции, и я считаю, что сегодня это провокационная вещь по отношению к спикерам, которые приглашены. Я был удивлен, когда во Львове продавалась символика Донецкой и Луганской областей, но когда сегодня на форуме на экране написано "Народные республики Донецка и Луганска", я считаю, что это элемент гибридной войны, который направлен против Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию во Львовском регионе.


После своего спича Синютка покинул зал проведения форума.

Перед уходом львовского губернатора попросили переадресовать свои претензии к президенту Украины Петру Порошенко, который в Минске подписывал соглашения с главами ЛДНР, фактически признавая эти территории.

Видео:

Использованы фотографии: zaxid.net
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Комментарии 47

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:32
    Сколько "защитников Украины" из Львова были в зоне т.н. ато?
    рукалицо
    Диванный Хенераль
    1. Anarchist Сегодня, 18:35
      Да он имел в виду себя! Он главный защитник... И на словах в ато!
      Anarchist
      1. Подрезчик Сегодня, 21:55
        У меня вопрос к организаторам форума.

        А у меня вопрос к нему: "Сколько белорусов уничтожили во время ВОВ????? Ответит-может белорусы его и простят...Сомневаюсь!!! am
        Подрезчик
        1. Идущий Сегодня, 22:01
          Александр , Вы до кого хотите докричаться , до нас - так мы с вами , а до них ? - не напрягайтесь даже.
          Идущий
    2. Андрей К Сегодня, 18:36
      ...Синютка заявил, что увиденное им на экране – «элемент гибридной войны против Украины»...

      Зрада зрадная laughing
      Андрей К
      1. 210окв Сегодня, 18:40
        Нет,это черти конченные..Эти львовские в основном по мародерству а не защите..
        Цитата: Андрей К
        ...Синютка заявил, что увиденное им на экране – «элемент гибридной войны против Украины»...

        Зрада зрадная laughing
        210окв
        1. 1331М Сегодня, 18:44
          Да львовских и прочих западенцев там почти и не было,не дураки,с восточных областей больше.
          1331М
          1. Чёрный Сегодня, 20:06
            нечисть истерит от чеснока и карт без Крыма и Донбасса... laughing
            Чёрный
      2. vovanpain Сегодня, 19:15
        Цитата: Диванный Хенераль
        Сколько "защитников Украины" из Львова были в зоне т.н. ато?

        Они защищали на расстоянии fellow на стройках в Европе или у "агрессора". laughing
        vovanpain
      3. Scoun Сегодня, 20:33
        Цитата: Андрей К
        ...Синютка заявил, что увиденное им на экране – «элемент гибридной войны против Украины»...

        Зрада зрадная laughing

        Ну камрады.... как Вы читали я не знаю, но буду очень благодарен тем кто просветит более детально вот этот суперский момент!!!

        Я был удивлен, когда во Львове продавалась символика Донецкой и Луганской областей,

        Это реально имеет место на западной Украине?!!!
        Scoun
        1. DMoroz Сегодня, 20:56
          Ждите Таракана... Он озвучит и может быть прокомментирует... hi
          DMoroz
      4. ШВЕДский_стол Сегодня, 22:12
        Зрада в квадрате! Справа от экрана плакат бело-сине-красный! laughing
        ШВЕДский_стол
    3. alexmach Сегодня, 21:54
      Из моего подъезда на 15 квартир один сосед ходил - был мобилизированн в 2015, ещё одна соседка рассказывала, что сын-хирург работал в госпитале в зоне АТО.
      alexmach
  2. HAM Сегодня, 18:35
    Это поляки ещё свою карту не воспроизвели,вот когда губернатора удар хватит.
    HAM
    1. 210окв Сегодня, 18:42
      Ну,в Вильнюсе никого удар не хватил.И во Львове не хватит...Наоборот рады будут.
      Цитата: HAM
      Это поляки ещё свою карту не воспроизвели,вот когда губернатора удар хватит.
      210окв
    2. pvv113 Сегодня, 18:46
      Что там поляки, вот китайцы - это да!
      pvv113
      1. nPuBaTuP Сегодня, 18:50
        Ай да китайцы, вот удружили:)
        nPuBaTuP
      2. Балу Сегодня, 18:53
        Цитата: pvv113
        Что там поляки, вот китайцы - это да!

        Трампампаму с попрошенко по 1 экземпляру на Новый год пусть не забудут через Али-бабу послать, да и руководимтелям "коллективного запада " тоже, чтоб не нервничали. yes
        Балу
        1. 210окв Сегодня, 19:35
          Порошенко можно глобус руины..В пределах Жмеринки
          .
          Цитата: Балу
          Цитата: pvv113
          Что там поляки, вот китайцы - это да!

          Трампампаму с попрошенко по 1 экземпляру на Новый год пусть не забудут через Али-бабу послать, да и руководимтелям "коллективного запада " тоже, чтоб не нервничали. yes
          210окв
      3. DMoroz Сегодня, 21:03
        + Курилы бы все туда...
        DMoroz
    3. тол100в Сегодня, 18:56
      Цитата: HAM
      Это поляки ещё свою карту не воспроизвели,вот когда губернатора удар хватит.

      И Венгры с Румынами, да еще и со своими претензиями!
      тол100в
  3. Балу Сегодня, 18:35
    Поверхностное сообщение. Кто оганизовал, кто финансировал? Кто карту рисовал?
    Хоррошая такая карта, реалистичная, соответствует духу времени.
    Балу
    1. svp67 Сегодня, 18:42
      Цитата: Балу
      Поверхностное сообщение

      Согласен
      Цитата: Балу
      Кто оганизовал, кто финансировал? Кто карту рисовал?

      Список вопросов, а соответственно список "скрытых сепаров" вполне можно расширить... Кто экран вешал? Кто проецировал? Кто тот проектор делал? Кто устанавливал? Откуда электричество поступает?... и тд и тп... А то ж следующий этап появление вместо Закарпатья и Львова надписи "Восточные крезы"
      svp67
      1. Балу Сегодня, 18:48
        Вопрос кто финансировал и организовал-сакральный, раскрывающий суть времени. Можно сказать дающий ответ на актуальнейший вопрос- а что будет завтра со Львовом?
        Балу
  4. Egorovich Сегодня, 18:36
    А чего возмущаются то? Скоро на картах окраины появится новая республика, НОВОРОССИЯ!!!
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:34
      Александр Егорович hi
      Цитата: Egorovich
      Скоро на картах окраины появится новая республика, НОВОРОССИЯ

      Правильно , а "зрада" в Львове - это репетиция перед событием . lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 19:56
        И похоже Новороссия будет правоприемницей хохлоштатов.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:02
          Не хочу загадывать , давайте дождёмся объединения ЛНР и ДНР . yes
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 20:17
            Хотеть то можно, ведь никто не запретит.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:23
              Конечно , только СБУ почитает наши размышление и внесёт нас в список не въездных . Как , переживём ? wink
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 20:28
                Пусть вносят, я на следующий год в Крым поеду.
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:33
                  Вот и мне как-то фиолетово и в крапинку на их запреты . Как думаете , все ли в Киевском рейхстаге осознают последствия образования Новороссии ?
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Сегодня, 20:37
                    Порошенко и вся его шобла знают об этом и чувствуют шаткость фашистскобандеровской хунты, но без крови ничего не отдадут.
                    Egorovich
                    1. bouncyhunter Сегодня, 20:43
                      Цитата: Egorovich
                      без крови ничего не отдадут.

                      Причём не по своей воле , а по команде из-за лужи будут действовать . Вот если бы хозяин их "слил" , то они бы задали стрекача кто куда - большой крови избежать удалось бы . Но вряд ли матрасы такой подарок преподнесут ...
                      bouncyhunter
                      1. Egorovich Сегодня, 20:46
                        Согласен полностью.
                        Egorovich
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:41
    На следующий раз ему предьявят карту со Львовской Народной Республикой lol !
    Геркулесыч
  6. изя топ Сегодня, 18:49
    зрада?поскакаю ка я на укрофорумы-там мне объяснят,в чём тут пэрэмога yes
    изя топ
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:53
      сейчас попытаюсь объяснить...
      когда Красная Армия гнала фашистов на запад, геббельс как объяснял отступления? Сокращение линии фронта, сокращение путей коммуникации (логистики) и т.д.
      Ну вот сейчас они методичку прочтут - и скажут в чем... Мол "казачок то, засланный"...
      Диванный Хенераль
  7. вит Сегодня, 19:02
    «данная карта – неуважение к защитникам Украины»

    Украину защищал "Беркут" на Майдане. Нормально все с картой.
    вит
  8. словак Сегодня, 19:10
    На карте и Крым был обозначен, как территория РФ. Прошло на ура, никто и не предполагал другого.
    словак
  9. pvv113 Сегодня, 19:13
    Цитата: Балу
    Кто оганизовал, кто финансировал? Кто карту рисовал?

    По-моему, чувствуется знакомая рука! wink
    pvv113
    1. Балу Сегодня, 19:38
      Цитата: pvv113
      Цитата: Балу
      Кто оганизовал, кто финансировал? Кто карту рисовал?

      По-моему, чувствуется знакомая рука! wink

      Ну, я тогда спокоен. Львовяне, запасайтесь георгиевскими ленточками, скоро пригодятся. laughing
      Балу
      1. pvv113 Сегодня, 19:46
        Как-то попалась заметка:
        Украинцы, берегите Путина! Если к власти придет Жириновский, то оставит вам только Львов, да и то в аренду
        wink
        pvv113
  10. visitork67 Сегодня, 19:41
    Больше всего мне понравился дружный смех присутствующих, когда этот уродец пообещал отжаловаться сбу. Реально черт. Конченный.
    visitork67
  11. venik Сегодня, 19:41
    "....львовского губернатора попросили переадресовать свои претензии к президенту Украины Петру Порошенко, который в Минске подписывал соглашения с главами ЛДНР, фактически признавая эти территории......"
    ============
    Фокус в том , что эта "хитро@опая" нелюдь "минских соглашений" не подписывала - туда отправили "пенсионера" Кучму!!! Вот уж действительно - "шедевр хитро@опости" - отправить "подписантом" человека, который "НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ"!!!!!!
    venik
  12. KOPA Сегодня, 19:47
    Ха-ха-ха....как свинорылых плющит только от слов "ЛУГАНСК" и "ДОНЕЦК"....аж на душе потеплело ))))
    KOPA
  13. APASUS Сегодня, 21:17
    Я не пойму у кого на Украине сесть финансовые возможности для организации данных форумов. Что то возмущающиеся совсем стали забывать кто этот бал оплатил ,а те кто оплатил все играют в рыцарей,в надежде на то что их глубокий намек пройдет?Запад уже не знает как правильно намекнуть Украине о соблюдении элементарных правил игры.................................
    APASUS
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