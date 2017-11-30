На форуме безопасности во Львове продемонстрировали карту с ДНР и ЛНР

У меня вопрос к организаторам форума. Мы во Львове на такой важной конференции, и я считаю, что сегодня это провокационная вещь по отношению к спикерам, которые приглашены. Я был удивлен, когда во Львове продавалась символика Донецкой и Луганской областей, но когда сегодня на форуме на экране написано "Народные республики Донецка и Луганска", я считаю, что это элемент гибридной войны, который направлен против Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию во Львовском регионе.

Скандал разгорелся во время форума по безопасности, проходившего во Львове. Во время мероприятия, на котором собрались представители местной администрации и политиков государственного уровня, была продемонстрирована карта с наличием на ней Донецкой и Луганской народных республик. Карта была спроецирована на настенный экран и на ней значилась англоязычная надпись «People's republics of Donetsk and Luhansk».Увидев надпись на карте, возмутился глава Львовского облгосадминистрации Олег Синютка. Он выразил слова резкой критики в адрес организаторов форума и лиц, которые форум безопасности открывали. В частности, досталось мэру Львова Андрею Садовому, модератору Мирославе Гонгадзе и зампреду ВРУ Оксане Сыроед.Синютка заявил, что увиденное им на экране – «элемент гибридной войны против Украины», и что он лично обратится в СБУ с заявлением о «недопустимости подобного рода вещей». По словам главы Львовского ОГА, «данная карта – неуважение к защитникам Украины».Синютка (цитата Zaxid ):После своего спича Синютка покинул зал проведения форума.Перед уходом львовского губернатора попросили переадресовать свои претензии к президенту Украины Петру Порошенко, который в Минске подписывал соглашения с главами ЛДНР, фактически признавая эти территории.Видео: