Порошенко потребовал от разведчиков работать по стандартам НАТО

Поручаю до конца декабря подать мне концепцию оптимизации службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Опыт по стандартам альянса у вас есть хороший. И требую имплементации его в нормативные документы

Президент Украины Петр Порошенко поручил Государственной службе разведки до конца декабря представить концепцию оптимизации работы ведомства в соответствии со стандартами НАТО, сообщается на сайте главы государства.— заявил президент, выступая на торжествах, приуроченных к 26-й годовщине деятельности службы.Кроме того, украинский лидер потребовал от разведчиков перегруппировать силы и научиться гибко реагировать на новые вызовы и угрозы, а также повысить эффективность работы.По словам Порошенко, главными задачами эффективной разведки является разведывательное сопровождение вопросов участия Украины в создании и функционировании международных и региональных систем коллективной безопасности, защита национальных интересов в политической, экономической, энергетической, научно-технической и военно-технической сферах, обнаружение опасности и вызовов украинским интересам и эффективное противодействие им.Верховная рада в июне 2016 года приняла ряд поправок, в которых вступление в НАТО объявлено одной из целей внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в альянс: к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.