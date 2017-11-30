22:32 30 ноября

Порошенко потребовал от разведчиков работать по стандартам НАТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил Государственной службе разведки до конца декабря представить концепцию оптимизации работы ведомства в соответствии со стандартами НАТО, сообщается на сайте главы государства.

Поручаю до конца декабря подать мне концепцию оптимизации службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Опыт по стандартам альянса у вас есть хороший. И требую имплементации его в нормативные документы
— заявил президент, выступая на торжествах, приуроченных к 26-й годовщине деятельности службы.

Порошенко потребовал от разведчиков работать по стандартам НАТО



Кроме того, украинский лидер потребовал от разведчиков перегруппировать силы и научиться гибко реагировать на новые вызовы и угрозы, а также повысить эффективность работы.

По словам Порошенко, главными задачами эффективной разведки является разведывательное сопровождение вопросов участия Украины в создании и функционировании международных и региональных систем коллективной безопасности, защита национальных интересов в политической, экономической, энергетической, научно-технической и военно-технической сферах, обнаружение опасности и вызовов украинским интересам и эффективное противодействие им.

Верховная рада в июне 2016 года приняла ряд поправок, в которых вступление в НАТО объявлено одной из целей внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в альянс: к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 68

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:58
    пойди туда, не знаю куда... но по стандартам нато..
    рукалицо
    Диванный Хенераль
    1. Подрезчик Сегодня, 19:03
      Догадываюсь...Это надо проваливать своих разведчиков даже в маленьких странах (Беларусь), чтобы соответствовать стандартам НАТО... fool
      Подрезчик
      1. LSA57 Сегодня, 19:15
        Цитата: Подрезчик
        ..Это надо проваливать своих разведчиков даже в маленьких странах

        да целая африка ещё есть правда непонятно есть там вышиванки
        LSA57
      2. vovanpain Сегодня, 19:18
        защита национальных интересов в политической, экономической, энергетической, научно-технической и военно-технической сферах, обнаружение опасности и вызовов украинским интересам и эффективное противодействие им.

        Ну да,ну да весь мир с вами. fool
        vovanpain
        1. Волька Сегодня, 19:59
          а ведь тетка во многом права...
          Волька
          1. Идущий Сегодня, 21:18
            Как Вы сказали тетка - она в шоке , что эти скакуны ещё хотят.
            Идущий
            1. Anarchist Сегодня, 22:04
              По стандартам НАТО - это когда вы безправное воинство! Прибалтика живёт по стандартам НАТО. Япония и Республика Корея тоже, хоть и не выходят в блок!
              ''В НАТО можешь Ты не быть, но по стандартам жить обязан!''
              Anarchist
              1. Идущий Сегодня, 22:06
                "Огласите весь список пожалуйста" , что есть стандарты НАТО в разведке?
                Идущий
                1. Anarchist Сегодня, 22:14
                  Это на веру, как аксиому, принимать разведданные США!
                  И домыслы их прессы...
                  А также искать информацию в постах русских интернет-пользователей... ''все русские интернет-пользователи - хакеры, работающие на Кремль и гру!''
                  Anarchist
                  1. Идущий Сегодня, 22:16
                    Как то кисло все это , разведка здесь причем , там элита.
                    Идущий
                    1. Anarchist Сегодня, 22:20
                      Вот и хотят убрать элиту, ведь они знают правду! И могут ей воспользоваться в самый неподходящий момент. Чего они, как чёрт ладана...
                      Anarchist
                      1. Идущий Сегодня, 22:25
                        Хотеть можно , но это разведка , она везде одинакова и если этого кто то не допонимает , ничем помочь нельзя.
                        Идущий
      3. alstr Сегодня, 21:01
        Да нет им памперсы нужны и кондиционеры в трусы ))) Они иначе воевать не умеют
        alstr
    2. 210окв Сегодня, 19:23
      Ну,опоры ЛЭП они взрывать уже умеют.Осталось научится расстёгивать ширинку в туалете,а не перед входом в него..
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 19:30
        Цитата: 210окв
        .Осталось научится расстёгивать ширинку в туалете,а не перед входом в него..

        это тяжело. парашкин это не умеет. президента саш возле туалета ждёт научица
        LSA57
    3. Офицер запаса Сегодня, 19:25
      Да ему лишь бы слово "НАТО" везде употребить. Сейчас жрать будут по НАТО-вским стандартам, нужду справлять также. И даже температуру воды разведчики теперь будут мерять термометром при переправах и если что, то отказываться форсировать водные преграды - это тоже стандарты НАТО.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:30
        Лёша , привет ! hi Стандарты НАТО будут заключаться в том , что вчера разведчика звали Жора Конопелько , а завтра он - Джеймс Бонд . bully lol
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Сегодня, 19:34
          Привет, Паша! Подмечено тонко. Все сплошные Бонды будут. А различать тогда этих Бондов как?
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:37
            По номерам , естественно . Начиная с 008 и дальше по списку . yes
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 20:00
              Паша, привет! hi
              "Вступление в НАТО" - это старая, проверенная годами мантра. Без неё клянчить деньги не получается.
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:05
                Витя , категорический привет ! hi drinks Пусть клянчат - скоро им только на паперти по воскресеньям подавать будут . Всё мечтают в НАТО влезть по самые Нидерланды . laughing
                bouncyhunter
                1. Монос Сегодня, 20:14
                  Цитата: bouncyhunter
                  Всё мечтают в НАТО влезть по самые Нидерланды .

                  Им не привыкать. Киев 1941 год.
                  Монос
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:21
                    Цитата: Монос
                    Им не привыкать. Киев 1941 год.

                    Ну ты понял что я хочу сказать по этому поводу . am
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 21:20
                      Добрый вечер Паша! hi , мы наверное никогда не сможем понять и тем более принять логику и помыслы Порошенко и его рагулей.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:24
                        Здрав буде , Витя ! hi
                        Цитата: Идущий
                        мы наверное никогда не сможем понять и тем более принять логику и помыслы Порошенко и его рагулей.

                        Они и сами-то себя понять не могут , где уж нам ? wassat
                        bouncyhunter
                    2. Идущий Сегодня, 21:29
                      Они и сами-то себя понять не могут , где уж нам ?


                      Это понятно , нам то их куда девать , прут ото всюду , ведь и к вам ползут.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:33
                        Самый лучший вариант - к хозяевам за лужу ! Да только они там нафиг матрасам не нужны ...
                        bouncyhunter
                2. Идущий Сегодня, 21:39
                  Цитата: bouncyhunter
                  Самый лучший вариант - к хозяевам за лужу ! Да только они там нафиг матрасам не нужны ...

                  В снопы связать и отправить , к Рождеству...
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 22:01
                    Жёстко , но справедливо : матрасы замутили бучу на Украине - вот пусть со скакуасами и мучаются .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 22:08
                      Конечно , пусть принимают "урожай".
                      Идущий
          2. vovanpain Сегодня, 19:57
            Цитата: Офицер запаса
            различать тогда этих Бондов как?

            Да просто Алексей hi Сами себя покажут. laughing
            vovanpain
            1. Идущий Сегодня, 21:23
              Лучше не сказать , Добрый вечер Влад! hi
              Идущий
        2. 210окв Сегодня, 19:45
          Паш hi Но при этом от Джеймса будет вонять горилкой как и от Жоры.. wassat
          Цитата: bouncyhunter
          Лёша , привет ! hi Стандарты НАТО будут заключаться в том , что вчера разведчика звали Жора Конопелько , а завтра он - Джеймс Бонд . bully lol
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
            Привет , Дима ! hi
            Цитата: 210окв
            Но при этом от Джеймса будет вонять горилкой как и от Жоры.

            Что ты понимаешь в шпигунских играх : это не вонь , а идентификационный перегар - понимать надо ! wassat drinks
            bouncyhunter
      2. Васян1971 Сегодня, 19:42
        Цитата: Офицер запаса
        Да ему лишь бы слово "НАТО" везде употребить. Сейчас жрать будут по НАТО-вским стандартам, нужду справлять также. И даже температуру воды разведчики теперь будут мерять термометром при переправах и если что, то отказываться форсировать водные преграды - это тоже стандарты НАТО.

        А сертифицированные НАТО-вские памперсы где брать? Евро газеты в трусняки напихивать будут?
        Васян1971
  2. svp67 Сегодня, 19:00
    Поручаю до конца декабря подать мне концепцию оптимизации службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Опыт по стандартам альянса у вас есть хороший. И требую имплементации его в нормативные документы
    Во как умно то закрутил, нет чтоб сказать короче и ясней - полностью "ложимся" под НАТО и США, и "ублажаем" любую их прихоть... "...под над усе"
    svp67
    1. LSA57 Сегодня, 19:18
      Цитата: svp67
      НАТО и США, и "ублажаем" любую их прихоть... "...под над усе"

      ну это уже порн... жёсткое lol
      LSA57
      1. svp67 Сегодня, 19:21
        Цитата: LSA57
        ну это уже порн... жёсткое

        Думаю, что "жесткое порн...", это, в сравнении с действительности Украины "фильм +6"
        svp67
  3. Александр 3 Сегодня, 19:02
    Какую глупость только не услышишь от главного специалиста бандерии.По стандартам НАТО у них разведчики и в туалет ходят.
    Александр 3
    1. LSA57 Сегодня, 19:20
      Цитата: Александр 3
      у них разведчики и в туалет ходят.

      и через унитаз разведданные сливают laughing
      LSA57
      1. Александр 3 Сегодня, 19:22
        Могут наверно прям в чистом поле данные передать.
        Александр 3
  4. словак Сегодня, 19:04
    Петя, если по стандартам НАТО, то надо разрешить и за счет бюджета МО делать операции по изменению пола всем желающим военнослужащим. (Наконец- то Полтарак станет Целым...., а то ни два, ни полтора...) Начни и кормить по стандартам НАТО, обеспечь денежным довольствием, бытовыми условиями по их стандартам. Надеюсь, укровоякам понравятся его очередные балетные па перед камерой.
    словак
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:13
    Петя,с перепою сильного, кажется)
    Маразм крепчает..)
    Сибирский цирюльник
  7. pvv113 Сегодня, 19:22
    оптимизации работы ведомства в соответствии со стандартами НАТО

    Пусть берут пример с эстонских разведчиков

    Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника. Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень!
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 21:26
      Это лето виновато , слишком быстро наступило.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 21:33
        Да и вообще Эстония находится в эпицентре пространственно-временной аномалии
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:41
          Они это понимают и в общем то не возражают , лишь бы их не подгоняли. laughing
          Идущий
  8. kebeskin Сегодня, 19:24
    По стандартам НАТо это без колы и рулона туалетной бумаги в брй ни ногой
    kebeskin
    1. Балу Сегодня, 19:32
      Цитата: kebeskin
      По стандартам НАТо это без колы и рулона туалетной бумаги в брй ни ногой


      Не переживайте коллеги. Опухший попрошенко фонтанирует новыми идеями, чтоб отвлечь внимание. А сам при этом думает, как же смыться накануне большого шухера. Но теперь и разведка, и СБУ,и ВСУ будут охранять пути вероятного отхода. Кто-то ведь должен будет за все ответить. Яйценюх с януковичем -недоступны. Наливайченко приде, порядок навиде... wassat
      Предупреждали ведь попрошенко на ВО: беги петя, беги.... Не послушался. теперь крайним будет, никакая отмазка не поможет.
      Балу
    2. LSA57 Сегодня, 19:34
      Цитата: kebeskin
      По стандартам НАТо это без колы и рулона туалетной бумаги в брй ни ногой

      одной можно. но вторую кто вытащит? а запах...... laughing
      LSA57
  9. Yoshi Сегодня, 19:30
    Сначала нужно было направить на полтора года в САСШ 36 летнего МИДовца, затем - назначить его руководителем СВР. Затем новоназначеному нужно было заменить бывших на своих (тоже из торговли). А после этого парить туфту про "стандарты НАТО". Спите спокойно. СВРУ - мертва... Сборище блатных и нищих...
    Yoshi
  10. Геркулесыч Сегодня, 19:33
    Это нато должно перейти на стандарты укроины -самой сильной армии Евразии! lol Даже китайцы при словосочетании "укроинская армия "испуганно меняются в лице, и начинают лихорадочно проверять наличие боевой техники, и запчастей к ней, но это мелочи -боятся, это факт! lol А тотальное пьянство вводит врага в заблуждение, и позволяет имитировать слабость армии укроины, чтобы потом, в тылу врага ударно гастрбайствовать на стройках "агрессора "-и это тоже мелочи! !!Вот из таких мелочей и состоит пока еще армия укроины! lol
    Геркулесыч
    1. Васян1971 Сегодня, 19:45
      Цитата: Геркулесыч
      Даже китайцы при словосочетании "укроинская армия "испуганно меняются в лице, и

      Глаза круглыми становятся?
      Васян1971
  11. Sergey53 Сегодня, 19:50
    Можно всё понять , но такую ахинею нести даже наши миллиардеры не додумаются.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 21:26
      Ой ли , ради денег чего только не несут.
      Идущий
  12. Николай Петров Сегодня, 19:54
    О-о-о, кроме разведчиков руины об их существовании знают только "разведчики" руины. Самый короткий анекдот.
    Ну а НАТа, только посмеётся с "разведчиков", и похлопает по плечу. А там, на удобрение земли Новороссии.
    Николай Петров
  13. tochila Сегодня, 19:59
    А вы ,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь!!!!( Крылов - баснописец)
    tochila
  14. Волька Сегодня, 20:01
    чтобы воевать по-натовски, надо думать как они, а укроскакуны в этом не способны, на генном уровне старый добрый совок не позволит...
    Волька
  15. Николай Петров Сегодня, 20:32
    А НАТО об этом знает?
    Николай Петров
  16. APASUS Сегодня, 20:54
    Всё уже зроблено ! Стоит только обратиться к статье :Van Drink.Ребята ,какое у Вас будет счастье ,когда вы поймете кто такой Попрошено!
    APASUS
  17. Стройбат запаса Сегодня, 20:54
    По стандартам наты, это, как я понимаю, "лажать всегда, лажать везде, лажать донельзя, донца! Лажать и никаких гвоздей..." laughing
    Заканчивать четверостишие не буду, чтоб не испортить погоду.
    Стройбат запаса
    1. Идущий Сегодня, 21:42
      Но памперсами должны обеспечить. lol
      Идущий
  18. Пленник Сегодня, 21:48
    Скоро соседей обяжут ходить в клозет по стандартам нато. winked Это напоминает набор слов "перестройка, ускорение". Было время, когда "солдаты партии" призывали всех повально ускорятся и перестраиваться. Эти тоже строятся "по стандартам нато".
    Пленник
  19. pvv113 Сегодня, 21:51
    Цитата: LSA57
    Цитата: kebeskin
    По стандартам НАТо это без колы и рулона туалетной бумаги в брй ни ногой

    одной можно. но вторую кто вытащит? а запах...... laughing

    Чтоб с ногами не было проблем
    pvv113
  20. Berkut24 Сегодня, 21:57
    Порошенко потребовал от разведчиков работать по стандартам НАТО

    Да легко. Им только до Фейсбука дойти.
    Berkut24
  21. КОТ БАЮН Сегодня, 22:05
    Порошенко потребовал

    Кого-то еще волнует что сказал Порошенко? А.. Потребовал? ну-ну....
    И вот это вот словечко новомодное "имплементация" ... Как инфекция передаваемая половым путем (3П).. Липнет ко всем мозгам неокрепшим... Чуть что, так сразу модное словечко "имплементация" и все.. Ты уже практически европеец и просвящен просто до одурения....
    КОТ БАЮН
  22. rocket757 Сегодня, 22:26
    По стандартам нато эт когда фраза -Не будь героем, сдавай всех, всё и всегда - как девиз за выживание?
    Тут укро вояки проявили себя особо приближёнными, только добавили от себя - Продавай всех, всё и всегда!
    rocket757
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