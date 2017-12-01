Командующий ВВО рассказал о предстоящих учениях войск
Военнослужащие Восточного округа в 2018 году проведут совместные учения с ВМС Китая и Японии, а также со всеми видами войск Индии, передает РИА Новости сообщение командующего войсками ВВО генерал-полковника Александра Журавлева.
Он отметил, что в следующем году «военнослужащие ВВО также будут активно задействованы в сухопутной и морской частях российско-индийских учений "Индра" и "Индра НЭВИ" на территории Индии и в воздушной части "АвиаИндра" на территории России».
В Бурятии планируем совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2018". Также вновь организуем участие тихоокеанцев (Тихоокеанского флота) в российско-китайском военно-морском учении, только в этот раз оно состоится у берегов КНР, и в совместном учении с военными моряками Японии, которое пройдет в территориальных водах этой страны,рассказал Журавлев.
Он отметил, что в следующем году «военнослужащие ВВО также будут активно задействованы в сухопутной и морской частях российско-индийских учений "Индра" и "Индра НЭВИ" на территории Индии и в воздушной части "АвиаИндра" на территории России».
В отличие от совместных маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в форме трех разных учений,пояснил командующий.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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