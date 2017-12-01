14:25 01 декабря

Командующий ВВО рассказал о предстоящих учениях войск

Военнослужащие Восточного округа в 2018 году проведут совместные учения с ВМС Китая и Японии, а также со всеми видами войск Индии, передает РИА Новости сообщение командующего войсками ВВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Командующий ВВО рассказал о предстоящих учениях войск


В Бурятии планируем совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2018". Также вновь организуем участие тихоокеанцев (Тихоокеанского флота) в российско-китайском военно-морском учении, только в этот раз оно состоится у берегов КНР, и в совместном учении с военными моряками Японии, которое пройдет в территориальных водах этой страны,
рассказал Журавлев.


Он отметил, что в следующем году «военнослужащие ВВО также будут активно задействованы в сухопутной и морской частях российско-индийских учений "Индра" и "Индра НЭВИ" на территории Индии и в воздушной части "АвиаИндра" на территории России».

В отличие от совместных маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в форме трех разных учений,
пояснил командующий.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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Комментарии 2

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    ... ну вот уже и новый командующий ВВО даёт первые сообщения РИА Новостям...
    a.s.zzz888
  2. kenig1 Сегодня, 12:40
    Учился с Сашей в академии, в 2003 году он был ещё подполковником. Время летит...
    kenig1
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