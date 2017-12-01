Командующий ВВО рассказал о предстоящих учениях войск

В Бурятии планируем совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2018". Также вновь организуем участие тихоокеанцев (Тихоокеанского флота) в российско-китайском военно-морском учении, только в этот раз оно состоится у берегов КНР, и в совместном учении с военными моряками Японии, которое пройдет в территориальных водах этой страны,

В отличие от совместных маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в форме трех разных учений,