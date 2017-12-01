В Минобороны подтвердили планы по модернизации крейсера «Петр Великий»

Будет развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много,

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов подтвердил планы ведомства отправить на модернизацию флагман Северного флота РФ – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», сообщает газета ВПК сказал Борисов.По его словам, работы по модернизации будут проведены в рамках программы вооружения 2018-2027.Недавно командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов сообщал, что после возвращения в боевой состав тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов», начнется модернизация однотипного крейсера «Петр Великий».«Петр Великий» – самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для «поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей».Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Основным противокорабельным оружием «Нахимова» должны стать гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как ожидается, будут приняты на вооружение в 2018 году. Для уничтожения наземных целей будут применяться крылатые ракеты «Калибр». Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».