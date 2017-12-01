14:24 01 декабря

В Минобороны подтвердили планы по модернизации крейсера «Петр Великий»

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов подтвердил планы ведомства отправить на модернизацию флагман Северного флота РФ – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», сообщает газета ВПК.



Будет развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много,
сказал Борисов.


По его словам, работы по модернизации будут проведены в рамках программы вооружения 2018-2027.

Недавно командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов сообщал, что после возвращения в боевой состав тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов», начнется модернизация однотипного крейсера «Петр Великий».

«Петр Великий» – самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для «поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей».

Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Основным противокорабельным оружием «Нахимова» должны стать гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые, как ожидается, будут приняты на вооружение в 2018 году. Для уничтожения наземных целей будут применяться крылатые ракеты «Калибр». Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Bronevick Сегодня, 13:51
    А Лазарев? На слом?
    Bronevick
    1. Джедай Сегодня, 13:59
      Не факт. Коли про него ни слова, то скорее всего его дальнейшая судьба так и не определена до сих пор...
      Джедай
      1. Bronevick Сегодня, 14:01
        Там работы наверно очень много, как построить новый корабль?
        Bronevick
        1. Джедай Сегодня, 14:09
          Цитата: Bronevick
          Там работы наверно очень много

          Это мягко сказано.
          Джедай
    2. Serg65 Сегодня, 14:01
      Цитата: Bronevick
      А Лазарев? На слом?

      Товарищ, то вы Аврору продать хотите, то Фрунзе на слом! Хммм!!!
      Serg65
      1. Bronevick Сегодня, 14:02
        Ахэнт госдепа, не иначе
        Bronevick
        1. Serg65 Сегодня, 14:04
          Цитата: Bronevick
          Ахэнт госдепа, не иначе

          what Вона как! А я грешным делом подумал, так. просто для поддержания разговора....
          Serg65
          1. Bronevick Сегодня, 14:06
            Та не ви шо? Грантоет ж.
            Bronevick
    3. Romario_Argo Сегодня, 14:06
      ТАРК Адмирал Лазарев отправят на новую верфь "Звезда"
      ТАРК "Киров" жалко!
      Romario_Argo
  2. angelcnik Сегодня, 14:07
    На каком заводе будут проводить модернизацию крейсера?
    angelcnik
  3. Монархист Сегодня, 14:09
    По "Нахимомову" долго была не опредененка.
    Монархист
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