Порошенко пообещал украинцам скорые референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС

Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что уже в очень скором достижимом будущем на Украине пройдут референдумы. Референдумы и о вступлении в НАТО, и я уверен, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, и про членство в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в обозримом будущем провести референдумы, на которых гражданам будет задан вопрос об отношении к перспективе вступления страны в Организацию североатлантического договора и в ЕС.- заявил он.В декабре 2014 года Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году Порошенко сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.Саммит ЕС в декабре 2016 года принял юридически обязывающую декларацию по отношениям с Украиной, в которой подчеркивается, что Соглашение об ассоциации не дает стране права на вступление в ЕС, не подразумевает гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает право гражданам Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает дополнительной финансовой помощи Киеву, передает ТАСС.