18:54 01 декабря

Порошенко пообещал украинцам скорые референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в обозримом будущем провести референдумы, на которых гражданам будет задан вопрос об отношении к перспективе вступления страны в Организацию североатлантического договора и в ЕС.

Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что уже в очень скором достижимом будущем на Украине пройдут референдумы. Референдумы и о вступлении в НАТО, и я уверен, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, и про членство в ЕС
- заявил он.

Порошенко пообещал украинцам скорые референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС



В декабре 2014 года Верховная Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году Порошенко сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Саммит ЕС в декабре 2016 года принял юридически обязывающую декларацию по отношениям с Украиной, в которой подчеркивается, что Соглашение об ассоциации не дает стране права на вступление в ЕС, не подразумевает гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает право гражданам Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает дополнительной финансовой помощи Киеву, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. seti Сегодня, 14:30
    Ну куда он грешный все стучится. Ну уже не раз ему сказали что что Скрипач - то есть Укропстан в ЕС и НАТО не нужен а он все лезет. Как свинья с колодкой - и не на доброе дело и тяжело а тащит.
    seti
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:36
      Четкое отслеживание и выполнение псом команд своего хозяина - единственная гарантия, что в его будку будут бросать кости. Можно подумать это его инициатива. Сказано ему - "голос!", вот и тявкает.
      Офицер запаса
      1. Шура пермский Сегодня, 15:00
        какой толк то от этих референдумов???
        Шура пермский
        1. антивирус Сегодня, 16:38
          все правильно сделают
          и Рим не за 5 лет пал в руки восточных варваров.
          Надо подождать 30-50 лет и пустую окраину заселить ( с проведением своих референдумов) бурятами . Буряты уже 3 года оккупируют Доннббасс ( в кол-ве - читай укросми. каждый на личном танке) места им будут знакомы и к климату привыкнут скоро
          антивирус
    2. vovanpain Сегодня, 14:38
      Референдумы и о вступлении в НАТО, и я уверен, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, и про членство в ЕС

      Верим Петруша верим laughing но вспомни,fellow
      vovanpain
    3. Алексей 2016 Сегодня, 14:48
      Спросить, не значит сделать))) Так, для поддержания штанов. drinks
      Алексей 2016
    4. Scoun Сегодня, 14:49
      Цитата: seti
      Укропстан в ЕС и НАТО не нужен а он все лезет.

      А это президент долдон для долдонов, он долдонит а долдонята и рады, попрыгать и подолдонить. Рагулистан.
      Scoun
  2. лом123 Сегодня, 14:31
    Скоро пройдет референдум о роспуске государства украина....
    лом123
  3. solzh Сегодня, 14:32
    Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию...

    Порошенко ведет Украину в ад. Про евроатлантическую интеграцию украинцам надо забыть. Они там никому не нужны. Неужели им это до сих пор не понятно?
    solzh
  4. askort154 Сегодня, 14:35
    Очень удачная фотография к его словоблудию. Я же вам явно пи.пи., а вы уши развесили.
    askort154
    1. Джедай Сегодня, 14:47
      Похоже, у петруччо выходные уже наступили...
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:24
        У него каждый день повод , то перемога , то зрада.
        Идущий
  5. сибиралт Сегодня, 14:36
    Проведение референдума во время гражданской войны? belay Да кто ж его признает?
    сибиралт
    1. LiSiCyn Сегодня, 14:59
      А, тем временем, под Широкино, боевые собаки ополченцев разминирывают прибрежную полосу... Ук-ры очень боятся... Новость с РусВесны.. И это еще кошки и песцы не добрались... Но больше всего бояться "боевых" хорьков.. Говорят, если в блиндаж проберется и наваняет... Никто не выживет, даже противогаз не успеют надеть. laughing
      LiSiCyn
  6. словак Сегодня, 14:43
    К 3018 г, наверняка!
    словак
  7. Azazelo Сегодня, 14:44
    Вроде бы уже получил пинка под зад....ещё захотелось
    Azazelo
    1. Кент0001 Сегодня, 15:28
      ....он мазохист.Ему всегда мало.....))))
      Кент0001
  8. Fitter65 Сегодня, 14:46
    что уже в очень скором достижимом будущем на Украине пройдут референдумы. Референдумы и о вступлении в НАТО, и я уверен, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, и про членство в ЕС

    Можно ещё провести референдум о вступлении в Марсианскую конфедерацию.Ну проведут они хоть 1500 этих референдумов,от этого членство в НАТО и ЕС реальней не станет.Да и что-то желание брать Украину у вышеназванных структур не где не озвучивалось...
    Fitter65
  9. pvv113 Сегодня, 14:47
    скорые референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС

    Провести референдумы о вступлении в НАТО и в ЕС Украине никто не запретит, но это не значит, что ее туда тут же примут hi
    pvv113
  10. злой партизан Сегодня, 15:14
    Вот так ждут вступление хахлов в ЕС в Голландии:
    злой партизан
  11. Кент0001 Сегодня, 15:27
    Мне нравится дебильноватый Петро. Его в дверь, а он в окно (для видимости). Эти все заявления для кострюлеголовых внутри страны, за её пределами ПИТЮНА УЖЕ ПОСЛАЛИ ДАЛЕКО И НАДОЛГО.
    Кент0001
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 16:26
    Ну, тут и ребенку понятно, что укро-власти продолжают пудрить мозги своему населению и заявление это чисто для внутреннего употребления. В ближайшее обозримое время ни кто и никогда Украину в НАТО не примет, ибо это будет означать переход нато к активным и реальным военным действиям с Россией. На это Европа никогда не пойдет!
    Ретвизан 8
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 17:36
    То есть пообещал, что население буду спрашивать.... И что из этого обещания следует? ровным счетом НИЧЕГО.
    Болтовня для создания видимости активной деятельности... Не более.
    КОТ БАЮН
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