18:57 01 декабря

Пентагон пока не будет отказываться от кассетных бомб

Пентагон пока не станет отказываться от кассетных боеприпасов, так как считает, что их применение довольно эффективно во время боевых действий, передает ТАСС заявление замминистра обороны США Патрика Шанахана.



Кассетные боеприпасы – оружие, которое применяется на законных основаниях с конкретными военными целями. Хотя минобороны стремится принять на вооружение новое поколение более надежных боеприпасов, мы не можем пойти на риск провала операции, равно как на потенциальный рост военных и гражданских потерь, отказываясь использовать наилучшие возможности,
сказал Шанахан.


В 2008 году администрация Джорджа Буша - младшего объявила, что после 1 января 2019 года ВС США будут применять кассетные авиабомбы только в том случае, если их производители смогут обеспечить 99-процентную взрываемость боеприпасов.

Как заявляют противники таких боеприпасов, их заряды «представляют огромную опасность для людей даже после окончания военных действий», поскольку существенная их часть «не детонирует при ударе об землю и превращается таким образом в мины». Спустя многие месяцы на них подрываются главным образом мирные жители.

Однако производителям решить задачу по модернизации кассетных бомб не удается. Сколько еще потребуется времени – неизвестно. Поэтому американское командование пришло к выводу, что от установленного срока необходимо отказаться и разрешить при необходимости использовать имеющийся запас кассетных бомб. При этом закупку новых партий таких боеприпасов решено больше не осуществлять.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. словак Сегодня, 14:41
    США опять собрались на войну? У кого-то нашли пробирку? Кто- то угрожает их безопасности?
    словак
    1. Джедай Сегодня, 14:51
      Цитата: словак
      США опять собрались на войну?

      Конечно, но как всегда - чужими руками.
      Цитата: словак
      У кого-то нашли пробирку?

      А чем старая плоха?
      Цитата: словак
      Кто- то угрожает их безопасности?

      А как же! Они постоянно обновляют список главных угроз.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:00
        “Кассетные боеприпасы – оружие, которое применяется на законных основаниях с конкретными военными целями.


        Умиляет эта фраза , а войну на каких основаниях ведете? am
        Идущий
    2. vovanpain Сегодня, 14:51
      Цитата: словак
      Кто- то угрожает их безопасности?

      Им угрожает весь мир. hi
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 15:01
        Самая большая угроза для СЩА это сами США. Привет Влад! hi
        Идущий
  2. san4es Сегодня, 14:43
    существенная их часть «не детонирует при ударе об землю и превращается таким образом в мины»
    belay
    san4es
  3. Немезида Сегодня, 14:48
    Да и РФ не стоит отказываться от напалма и кассетных авиабомб.Жалеть надо своих солдат,а не противника...
    Немезида
    1. Sergey53 Сегодня, 15:03
      Мы вроде и не отказываемся от них. В Сирии вроде используют.
      Sergey53
  4. askort154 Сегодня, 14:48
    Пентагон пока не будет отказываться от кассетных бомб

    До списания последнего Б-52.
    askort154
  5. rocket757 Сегодня, 14:53
    Что за б..лин такой.
    Бабушка канцлерфюрер на Асада за какие то "бочковые" бомбы наезжала??? янки спокойно декларируют за запрещённые\варварские боеприпасы и??? всё хорошо прекрасная маркиза!!!
    Короче ПРАВО СИЛЬНОГО непоколебимо в этом мире!!!
    Хотелось бы шоб наши политики\ правители это хорошо помнили!!! и да сила, эт не только количество ядерных зарядов , эт и сила народа, экономики и...далее по списку!!!
    rocket757
  6. Incvizitor Сегодня, 15:15
    Ну правильно, для их целей (мирняк бомбить) самое то.
    Incvizitor
  7. Джек О’Нилл Сегодня, 15:20
    А че им отказываться? США не входили в конвенцию по кассетным боеприпасам, а следовательно ничего не нарушают.
    Джек О’Нилл
  8. Сергей-8848 Сегодня, 15:25
    В военных вопросах чаще полезнее слушать генералов, а не ....... DSM - менеджеров, визажистов, стилистов и референтов.
    Сергей-8848
    1. rocket757 Сегодня, 16:00
      Все перечисленные, эт как бы личный состав либеральной тусовки?
      Шот я там рабочих профессий не увидел?
      rocket757
      1. Сергей-8848 Сегодня, 16:49
        Это он не весь ещё представлен!. Их немножко есть ещё у нас! Все, как один - за мир и дружбу, но слегка в сторону уходящего солнца.
        Сергей-8848
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