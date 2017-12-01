Пентагон пока не будет отказываться от кассетных бомб

Кассетные боеприпасы – оружие, которое применяется на законных основаниях с конкретными военными целями. Хотя минобороны стремится принять на вооружение новое поколение более надежных боеприпасов, мы не можем пойти на риск провала операции, равно как на потенциальный рост военных и гражданских потерь, отказываясь использовать наилучшие возможности,

Пентагон пока не станет отказываться от кассетных боеприпасов, так как считает, что их применение довольно эффективно во время боевых действий, передает ТАСС заявление замминистра обороны США Патрика Шанахана.сказал Шанахан.В 2008 году администрация Джорджа Буша - младшего объявила, что после 1 января 2019 года ВС США будут применять кассетные авиабомбы только в том случае, если их производители смогут обеспечить 99-процентную взрываемость боеприпасов.Как заявляют противники таких боеприпасов, их заряды «представляют огромную опасность для людей даже после окончания военных действий», поскольку существенная их часть «не детонирует при ударе об землю и превращается таким образом в мины». Спустя многие месяцы на них подрываются главным образом мирные жители.Однако производителям решить задачу по модернизации кассетных бомб не удается. Сколько еще потребуется времени – неизвестно. Поэтому американское командование пришло к выводу, что от установленного срока необходимо отказаться и разрешить при необходимости использовать имеющийся запас кассетных бомб. При этом закупку новых партий таких боеприпасов решено больше не осуществлять.