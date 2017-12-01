19:00 01 декабря

Румыния получит семь комплексов ПРО Patriot

Румыния станет 14-й страной в мире, на вооружении которой находится американская система ПВО Patriot. Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны Румынии подписало контракт с компанией Raytheon на поставку ракетных комплексов.

Румыния получит семь комплексов ПРО Patriot


Румыния получит семь комплексов Patriot модификации Configuration 3+, оснащённых радарами, станциями управления, антеннами, пусковыми установками и электрогенераторами. Кроме того, в комплект поставки включены 56 ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM и 168 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement. Ключевыми подрядчиками в рамках контракта выступают компании Raytheon и Lockheed Martin. Сумма сделки составит $3,9 млрд


Планируется, что комплексы Patriot станут частью интегрированной системы ПВО Румынии, которая уже включает в себя истребители F-16. В прошлом году румынские ВВС получили первую партию из шести истребителей, ещё столько же боевых самолетов будет поставлено в ближайшее время. Кроме того, на территории страны размещён американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, который входит в общую систему ПВО стран НАТО и способен перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, передает "Warspot".

Использованы фотографии: defensenews.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 14:41
    Вооружаются сволочи, ну-ну... Румыны те еще "помощники".
    Хотя вопрос, кто будет оператором данных систем?
    Нам нужно, на каждой ракете Искандера намулевать флаг страны-пункта назначения))) Может задумаются?)))) И значок добавить -
    maxim947
    1. To be or not to be Сегодня, 15:07
      Еще в копилку ВПК США от ЕВРОПЫ $3,9 млрд laughing
      Ранее Польша
      - 14 11 17 г-(решение Конгресса США) $10 .5 млрд ЗРК Патриот
      -28 11 17 - $250 million. За ракеты "воздух -воздух" Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM)
      --28 11 17 - $250 million. за ракеты High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)
      Итого с Польши 11 млрд зеленых --
      " Яблоки на снегу -красное на белом" Или как превратить виртуальную угрозу Европе от России в деньги для американских военно-промышленных компаний
      To be or not to be
      1. bulvas Сегодня, 15:09
        Цитата: To be or not to be
        Еще в копилку ВПК США от ЕВРОПЫ


        А если еще загориться что-нибудь в Европе, тогда будет для штатов настоящий заработок, как в 1-ю и 2-ю МВ

        bulvas
        1. To be or not to be Сегодня, 15:26
          " А если еще загориться что-нибудь в Европе, тогда будет для штатов настоящий заработок, как в 1-ю и 2-ю МВ...." кривая лезет неуклонно вверх
          To be or not to be
  2. prior Сегодня, 14:47
    Со странами, размещающими на своей территории ПВО Patriot, дипломатические и торговые отношения - разорвать!
    Это не партнёры, это враги. Жили же как-то без Боржоми....
    prior
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:57
      лучше продавать им ОЗК. Матрасы - патриоты, а мы им резино-комплекты в свинцовой присыпке.

      Сказать что одно без другого никак
      с-т Petrov
      1. LiSiCyn Сегодня, 15:07
        Ха-ха good Зачем продавать ?!!! Можно передать безвозмездно, просто так... Пусть задумаются.. У нас этого добра на складах не меряно... И действительно
        Цитата: maxim947
        на каждой ракете Искандера намулевать флаг страны-пункта назначения)))

        , так не взначай слить видюху.. Но это после гуманитарки ОЗК. laughing
        LiSiCyn
      2. salat Сегодня, 15:28
        laughing у них и так резиновых изделий по самые ..... не болуй
        salat
    2. Джек О’Нилл Сегодня, 15:10
      Вот оно как, если обновили ПВО, надо разорвать связи, так как врахи?..
      А если бы с нами каждый раз разрывали бы отношения, как мы ставили бы свои ЗРК на своей территории?
      Джек О’Нилл
    3. Арон Заави Сегодня, 15:16
      Цитата: prior
      Со странами, размещающими на своей территории ПВО Patriot, дипломатические и торговые отношения - разорвать!
      Это не партнёры, это враги. Жили же как-то без Боржоми....

      Т/е страны покупающие С-300/400 тоже должны подвергаться экономическим санкциям от Штатов?
      Арон Заави
      1. prior Сегодня, 15:55
        Попытка свержения Эрдогана, блокирование Иранских денег в американских банках - это что, проявление любви и заботы ? Или может обстрелы и бомбёжки Израилем территории Сирии - это дружеские отношения?
        А вам бы всё санкции.
        prior
      2. LiSiCyn Сегодня, 15:56
        Цитата: Арон Заави
        должны подвергаться экономическим санкциям от Штатов?

        А, "их" нет ? Вроде, все уже под санкциями матрасников.. Ну может , только Израиль ,еще пока нет )))
        LiSiCyn
  3. Идущий Сегодня, 14:53
    Кроме того, на территории страны размещён американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, который входит в общую систему ПВО


    Вот основная причина и заноза , это уже не только ПВО , а при смене ракет становится ударной.
    Идущий
    1. Джек О’Нилл Сегодня, 15:16
      А что в М901 влезает кроме ЗУР?
      Джек О’Нилл
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:11
        Вообще то "тамагавк"... Но если вы не в курсе, гугл вам в помощь.. Или, Вам , просто " пукнуть" надо ?
        LiSiCyn
        1. Джек О’Нилл Сегодня, 16:21
          Ну тогда Вам не составит труда дать ссылку на Raytheon, где подтверждается, что в M901 можно запихать BGM-109.
          Джек О’Нилл
          1. LiSiCyn Сегодня, 16:41
            Да мне честно не до этого. Но пусковая, идентична размещенным на эсминцах.
            LiSiCyn
            1. Джек О’Нилл Сегодня, 17:44
              Было бы оно так, то на флоте юзали бы MIM-104.
              Джек О’Нилл
  4. Sergey53 Сегодня, 14:59
    По большому счёту Фиг с ними. У нас с ними всегда отношения были проблемными.
    Sergey53
  5. salat Сегодня, 15:26
    Вот я удивляюсь, тут тебе и нефть и технологии наз и тд. Никто ничего не даёт) а тут цыгане выторговали комплексы ПРО
    salat
  6. NF68 Сегодня, 16:07
    Как бы местные румынские цыгане не сперли эти патриоты и не продали потом из под полы на барахолке.
    NF68
Картина дня