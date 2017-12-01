Румыния получит семь комплексов ПРО Patriot
Румыния станет 14-й страной в мире, на вооружении которой находится американская система ПВО Patriot. Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны Румынии подписало контракт с компанией Raytheon на поставку ракетных комплексов.
Румыния получит семь комплексов Patriot модификации Configuration 3+, оснащённых радарами, станциями управления, антеннами, пусковыми установками и электрогенераторами. Кроме того, в комплект поставки включены 56 ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM и 168 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement. Ключевыми подрядчиками в рамках контракта выступают компании Raytheon и Lockheed Martin. Сумма сделки составит $3,9 млрд
Планируется, что комплексы Patriot станут частью интегрированной системы ПВО Румынии, которая уже включает в себя истребители F-16. В прошлом году румынские ВВС получили первую партию из шести истребителей, ещё столько же боевых самолетов будет поставлено в ближайшее время. Кроме того, на территории страны размещён американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, который входит в общую систему ПВО стран НАТО и способен перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, передает "Warspot".
Румыния получит семь комплексов Patriot модификации Configuration 3+, оснащённых радарами, станциями управления, антеннами, пусковыми установками и электрогенераторами. Кроме того, в комплект поставки включены 56 ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM и 168 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement. Ключевыми подрядчиками в рамках контракта выступают компании Raytheon и Lockheed Martin. Сумма сделки составит $3,9 млрд
Планируется, что комплексы Patriot станут частью интегрированной системы ПВО Румынии, которая уже включает в себя истребители F-16. В прошлом году румынские ВВС получили первую партию из шести истребителей, ещё столько же боевых самолетов будет поставлено в ближайшее время. Кроме того, на территории страны размещён американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, который входит в общую систему ПВО стран НАТО и способен перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, передает "Warspot".
Использованы фотографии: defensenews.com
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