18:59 01 декабря

Bloomberg: создание в Европе дублера НАТО будет выгодно только Путину

«Российская угроза» была главной темой на недавней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает агентство Bloomberg.



«Спустя годы пристального наблюдения за угрозой со стороны российских военных на своей восточной границе Европа начала осознавать грандиозные экспансионистские мечты Владимира Путина», приводит статью ИноТВ.


На брюссельской встрече было выдвинуто несколько предложений: «во-первых, восстановить Атлантическое командование НАТО, а во-вторых – создать новое управление материально-технического обеспечения», пишет издание, отмечая, что «эти две инициативы весьма разумны».

Однако на совещании прозвучало еще одно предложение: «создать отдельную от НАТО организацию Постоянного стратегического сотрудничества (PESCO), куда будут входить члены ЕС». С этой идеей агентство категорически несогласно. По его мнению, такой орган «будет либо просто дублировать командную структуру альянса, либо будет напрямую с ней конкурировать».

НАТО испытывает всё большее беспокойство из-за «провокаций российского флота» на так называемом Фарёро-исландском рубеже – области между Гренландией, Исландией и Британией.

«Важность этого рубежа объясняется тем, что американским судам придется через него проходить в случае войны в Европе. Более того, именно через это "бутылочное горлышко" придется проходить и российскому Северному флоту, если ему надо будет выйти в Атлантику или Средиземноморье», – поясняет автор материала.

Хотя полномасштабная война с Россией и маловероятна, «этот регион уязвим для различного саботажа», который играет главную роль в «гибридном стиле» ведения войны Москвой.

Новое Атлантическое командование будет иметь больше оперативных полномочий, а также обладать большей независимостью, чем существующий штаб ВМС, расположенный в Великобритании. Кроме того, у него в подчинении постоянно будут находиться собственные силы.

Что касается создания нового штаба по материально-техническому обеспечению, то его необходимость стала очевидной во время летнего учения Saber Guardian, в ходе которого солдат и технику приходилось доставлять из Западной в Восточную Европу. «Переброска превратилась в "комедию ошибок": передвижению конвоев мешали мосты с ограничением грузоподъемности, местные законы и пограничная бюрократия», – запоминает издание.

Поэтому первой задачей нового штаба будет создание «военного Шенгена», который позволит войскам пересекать границы без каких-либо препятствий.

По мнению агентства, «прагматичность этих двух инициатив представляет собой серьезный контраст с замыслом о создании в ЕС военного бюрократического органа – очень тяжело представить, что PESCO будет играть какую-то другую роль, кроме как дублировать существующую командную систему НАТО».

В случае если PESCO будет дан зелёный свет, эта инициатива лишь окажет ненужное давление на НАТО. И знаете, кому это понравится? Владимиру Путину,
заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Офицер запаса Сегодня, 15:44
    Я не знаю, понравится это Путину или нет, агентству Bloomberg, конечно виднее. Но мне кажется, что всем понравится, если НАТО уберется к своим настоящим хозяевам на другой континент. Совсем.
    А страны ЕС со своим PESCO будут туда на учения ездить и демократию расширять.
    Офицер запаса
    1. Джек О’Нилл Сегодня, 15:46
      Это в первую очередь не понравиться Западной Европе.)
      Джек О’Нилл
    2. Зяблицев Сегодня, 15:57
      Вот не все меня поймут, Стропорез, к примеру, и др., но я за ВВП буду голосовать 100% точно, хоть и у меня обет на Российские выборы - только из-за того, что бы англосаксов корежило еще 6 лет, и хохлов, коих я терпеть перестал абсолютно за последние 3 года!
      Зяблицев
      1. faiver Сегодня, 17:07
        ну да а то что Россию уже 25 лет корежит это ерунда, лишь бы англов еще чуток покорежило...
        faiver
        1. Зяблицев Сегодня, 17:15
          А Вы идите и голосуйте за Навального и Ксюшу - лично меня все устраивает! hi
          Зяблицев
          1. faiver Сегодня, 17:19
            боже упаси, я за фриков не голосую laughing
            faiver
            1. Зяблицев Сегодня, 17:21
              Очень хорошо! Голосуйте за уважаемого мужика - возможно у него много недостатков, но чудес не бывает! Я как вспомню времена Ельцина меня дрожь пробивает - не дай бог!Не дай Бог как в Украине....Как в Ливии и Сирии!
              Зяблицев
        2. weksha50 Сегодня, 17:49
          Цитата: faiver
          ну да а то что Россию уже 25 лет корежит это ерунда, лишь бы англов еще чуток покорежило...


          А что - конкретно Путин виноват в том, что Россию 25 лет корёжит ???
          Вы в своём злопыхательстве будьте всё-таки объективны...
          Не нужно мух и котлет совместно подавать... hi

          P.S. А если верить нашим российским историкам-летописцам, так Россию "корёжило" во все века... Ни одной четверти века спокойно ей жить не давали...
          weksha50
          1. faiver Сегодня, 18:53
            хорошо, Путин виноват что 15 лет корежит, что дальше?
            faiver
      2. SOF Сегодня, 18:10
        . Вот не все меня поймут, Стропорез, к примеру, и др.,

        ... зря вас это беспокоит. Им ведь ваше мнение параллельно. Так зачем вам о них переживать.
        SOF
    3. vovanpain Сегодня, 16:01
      Российская угроза» была главной темой

      Времена проходят,словоблудие не меняется.
      vovanpain
    4. BerBer Сегодня, 16:41
      Всё правильно. Европейское НАТО выгодно России, и нужно добавить - невыгодно США[i][/i].
      BerBer
      1. Pirogov Сегодня, 17:08
        Цитата: BerBer
        Всё правильно. Европейское НАТО выгодно России, и нужно добавить - невыгодно США

        Любой военный союз ,будет направлен против России и мне не понятно о какой выгоде Вы говорите ?
        Pirogov
  2. Чёрная вода Сегодня, 15:45
    Уважаемое НАТО. холостите на здоровье, тока ногу себе не прострелите )))....и перчатки надевайте а то руки сотрёте.....
    Чёрная вода
  3. сибиралт Сегодня, 15:45
    Посмотреть бы со стороны как эта ПЕСКа начнет конкурировать с НАТОй. Без рукопашной точно не обойдется. laughing
    сибиралт
    1. Идущий Сегодня, 15:55
      США эту ПЕСКУ на цепь быстро посадит.
      Идущий
  4. Идущий Сегодня, 15:54
    НАТО испытывает всё большее беспокойство из-за «провокаций российского флота» на так называемом Фарёро-исландском рубеже – области между Гренландией, Исландией и Британией.


    А какие провокации мы там устраиваем , привыкайте мы вернулись и будем ходить этими водами , в рамках международного права.
    Идущий
  5. Нелегал-М Сегодня, 15:59
    Развал НАТО ,не загорами ...Ай да Путин , ай да хитер! Информационную войну мы выигрываем пока, но ВВП ходит по острию лезвия!
    Нелегал-М
    1. faiver Сегодня, 17:08
      в каком месте мы выигрываем информационную войну?
      faiver
      1. Нелегал-М Сегодня, 17:35
        Цитата: faiver
        в каком месте мы выигрываем информационную войну?

        Ну в борьбе с гегемонией США в мире допустим...Лет 15-20 никто против США и слова не мог сказать! Россия даже влияет на выборы(разборки и дут до сих пор) ..хе хе
        Ну о про остальное я лучше промолчу, если позволите.. hi
        Нелегал-М
  6. rocket757 Сегодня, 16:06
    Цирк уехал клоуны задержались ... или окончательно в гейропе обжиться хотят?
    Господи, а нам нужен эт дурдом? кто то об этом задумывался там, за бугром?
    Впрочем для янки эт может стать или головной болью, или просто повеселятся за своих нерадивых хол ...подопечных!
    rocket757
  7. Сергей-8848 Сегодня, 16:18
    Если в НАТО нравится кормить задарма бездомных генералов и адмиралов, а также их экспертов и советников, то - пожалуйста! Меньше на "Джавелины" останется.
    Данный Фареро-Исландский рубеж известен всем и всегда, кто когда-нибудь видел глобус. Работы по его преодолению и противодействию проникновения велись и ведутся всегда с обеих сторон с помощью настоящих кораблей, офицеров и адмиралов.
    P.S. В Вест-Пойнте выросло новое поколение самоуверенных кренделей.
    Сергей-8848
  8. SCHMEL Сегодня, 17:43
    В случае если PESCO ... И знаете, кому это понравится? Владимиру Путину, заключает автор.
    автор-->автор-->автор!!! А вдруг, и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову тож очень понравится laughing
    SCHMEL
  9. SOF Сегодня, 18:15
    "комедию ошибок": передвижению конвоев мешали мосты с ограничением грузоподъемности

    laughing
    ...ни чему их судьба гитлеровского зверинца не научила.
    SOF
  10. Ментат Сегодня, 18:39
    Спустя годы пристального наблюдения за угрозой со стороны российских военных на своей восточной границе Европа начала осознавать грандиозные экспансионистские мечты Владимира Путина

    Кокаина на своей вечеринке перенюхали всем издательством?
    Ментат
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