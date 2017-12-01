Bloomberg: создание в Европе дублера НАТО будет выгодно только Путину

В случае если PESCO будет дан зелёный свет, эта инициатива лишь окажет ненужное давление на НАТО. И знаете, кому это понравится? Владимиру Путину,

«Российская угроза» была главной темой на недавней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает агентство Bloomberg.«Спустя годы пристального наблюдения за угрозой со стороны российских военных на своей восточной границе Европа начала осознавать грандиозные экспансионистские мечты Владимира Путина», приводит статью ИноТВ На брюссельской встрече было выдвинуто несколько предложений: «во-первых, восстановить Атлантическое командование НАТО, а во-вторых – создать новое управление материально-технического обеспечения», пишет издание, отмечая, что «эти две инициативы весьма разумны».Однако на совещании прозвучало еще одно предложение: «создать отдельную от НАТО организацию Постоянного стратегического сотрудничества (PESCO), куда будут входить члены ЕС». С этой идеей агентство категорически несогласно. По его мнению, такой орган «будет либо просто дублировать командную структуру альянса, либо будет напрямую с ней конкурировать».НАТО испытывает всё большее беспокойство из-за «провокаций российского флота» на так называемом Фарёро-исландском рубеже – области между Гренландией, Исландией и Британией.«Важность этого рубежа объясняется тем, что американским судам придется через него проходить в случае войны в Европе. Более того, именно через это "бутылочное горлышко" придется проходить и российскому Северному флоту, если ему надо будет выйти в Атлантику или Средиземноморье», – поясняет автор материала.Хотя полномасштабная война с Россией и маловероятна, «этот регион уязвим для различного саботажа», который играет главную роль в «гибридном стиле» ведения войны Москвой.Новое Атлантическое командование будет иметь больше оперативных полномочий, а также обладать большей независимостью, чем существующий штаб ВМС, расположенный в Великобритании. Кроме того, у него в подчинении постоянно будут находиться собственные силы.Что касается создания нового штаба по материально-техническому обеспечению, то его необходимость стала очевидной во время летнего учения Saber Guardian, в ходе которого солдат и технику приходилось доставлять из Западной в Восточную Европу. «Переброска превратилась в "комедию ошибок": передвижению конвоев мешали мосты с ограничением грузоподъемности, местные законы и пограничная бюрократия», – запоминает издание.Поэтому первой задачей нового штаба будет создание «военного Шенгена», который позволит войскам пересекать границы без каких-либо препятствий.По мнению агентства, «прагматичность этих двух инициатив представляет собой серьезный контраст с замыслом о создании в ЕС военного бюрократического органа – очень тяжело представить, что PESCO будет играть какую-то другую роль, кроме как дублировать существующую командную систему НАТО».заключает автор.