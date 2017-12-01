18:56 01 декабря

Модернизированному "Руслану" присвоили почетное имя "Олег Антонов"

1 декабря на территории аэродромного комплекса «Восточный» в городе Ульяновске состоялась торжественная церемония присвоения имени великого авиаконструктора Олега Антонова тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 «Руслан».

Символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ОАК. Самолет прошел этап глубокой модернизации на ульяновском авиастроительном предприятии АО "Авиастар-СП" (входит в транспортный дивизион ОАК).

Модернизированному "Руслану" присвоили почетное имя "Олег Антонов"




Олег Константинович Антонов (1906-1984) — советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Антонов, возглавивший после Великой Отечественной войны ОКБ-153 ("фирмы Антонова") в Новосибирске, стал создателем первенца нового конструкторского бюро — легкого многоцелевого Ан-2. Имя Олега Антонова неразрывно связано с историей отечественной военно-транспортной авиации, а самолеты марок "Ил" и "Ан" составляют основу ее летного парка сегодня.

Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.

"Руслан" стал последним самолетом, созданным под непосредственным руководством Олега Антонова. Две трети самых больших в мире серийных транспортников были выпущены в Ульяновске. Сейчас ремонт и модернизация Ан-124 в России осуществляется на авиазаводе "Авиастар-СП

Использованы фотографии: АО «Авиастар-СП»
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Комментарии 22

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  1. Нелегал-М Сегодня, 16:30
    Эх такая эпоха ушла, стальное поколение было..До сих пор их трудами и завоеваниями пользуемся !
    Нелегал-М
    1. Проксима Сегодня, 16:39
      Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире (из текста).

      Маленькое уточнение - самый грузоподъемный СЕРИЙНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ самолет в мире. Другое детище КБ Антонова "Мрия" явно погрузоподъёмней будет.
      А если убрать слово "транспортный", то тут уже "вписывается" fellow Бойнг-747.
      Проксима
      1. лесовозник Сегодня, 17:31
        Цитата: Проксима
        Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире (из текста).

        Маленькое уточнение - самый грузоподъемный СЕРИЙНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ самолет в мире. Другое детище КБ Антонова "Мрия" явно погрузоподъёмней будет.
        А если убрать слово "транспортный", то тут уже "вписывается" fellow Бойнг-747.

        С поправочкой - " МРИЯ" не серийный а, штучный самолёт, созданый специально для "БУРАНА" . Нет " БУРАНА" , нет и " МРИИ" - "спасибо" меченому am
        лесовозник
      2. maxim947 Сегодня, 18:22
        А если убрать слово "транспортный", то тут уже "вписывается" fellow Бойнг-747.

        Поправлю, 747-ой давно уступил А-380
        maxim947
    2. Anarchist Сегодня, 16:43
      Виталий, согласен с тобой!
      Ник себе выбрал подходящий! good действительно нелегал. Рад тебя видеть!
      Anarchist
      1. vovanpain Сегодня, 16:51
        Цитата: Anarchist
        Ник себе выбрал подходящий! действительно нелегал

        Но почему -"М" request Модернизированный что ли. laughing
        vovanpain
        1. Anarchist Сегодня, 17:42
          Михан! Володя, забыл?
          Anarchist
          1. vovanpain Сегодня, 17:53
            Цитата: Anarchist
            Михан! Володя, забыл?

            Саня помним. yes но он же нелегал теперь и раскрывать не будем. lol drinks
            vovanpain
    3. тол100в Сегодня, 16:55
      Цитата: Нелегал-М
      Эх такая эпоха ушла, стальное поколение было.

      Желаю здравствовать и процветать УАПК!
      тол100в
      1. 210окв Сегодня, 17:05
        Генеральный Конструктор не дожил до позора развала Союза и того что произошло и происходит на Украине.Может это и к лучшему.Он остался жить в машинах какие он создал..
        210окв
        1. Нелегал-М Сегодня, 18:30
          Цитата: 210окв
          Генеральный Конструктор не дожил до позора развала Союза и того что произошло и происходит на Украине.Может это и к лучшему.Он остался жить в машинах какие он создал..

          Все верно..! И Слава Богу , что не дожил, комок в горле и зубы скрепят! А его машины летают на зло всем ..Не чета нынешним конструкциям и т.д. Душевный самолет был , во времена СССР в любую технику свою душу вкладывали и свою жизнь! Вот так и жили наши деды и прадеды ..Жила бы страна родная!

          Эх менеджеры всяки разные , учитесь господа ..
          Нелегал-М
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 16:33
    Великолепный и очень нужный для своего времени самолет и сейчас остается востребованным. Ура "Руслану"!
    Вождь краснокожих
  3. сибиралт Сегодня, 16:39
    Этот самолет много чего в Сирию доставил. Грузоподъёмность 120 тонн очень не хило. Но даже глубокая модернизация еще не новая серия.
    сибиралт
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:49
      Цитата: сибиралт
      Этот самолет много чего в Сирию доставил. Грузоподъёмность 120 тонн очень не хило. Но даже глубокая модернизация еще не новая серия.

      Есть модификация с увеличенной грузоподьемностью-Ан-124-100М-150-Модификация самолёта Ан-124-100 с модернизированным бортовым РЭО и уменьшенным составом экипажа (с 6 до 4 человек). Повышенной нагрузкой до 150 тонн и увеличенной дальностью полёта, в том числе с грузом 120 т до 5400 км.
      НЕКСУС
  4. Идущий Сегодня, 17:12
    церемония присвоения имени великого авиаконструктора Олега Антонова тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 «Руслан».


    Очень правильное решение , что и воздушные суда теперь имеют собственные имена , а уж имя отца основателя сам Бог велел.
    Идущий
  5. exo Сегодня, 17:12
    Эх,выкупить бы,название бренда "Антонов". Этим бандеревцам,он не должен был,достаться. Уж,если отвергают свою жизнь в СССР,надо и от этого отказываться.
    exo
    1. Владимир61 Сегодня, 18:14
      А зачем выкупать? Россия, единственная из постсоветских республик, которая официально стала правопреемником СССР с соответствующими международными правами и обязательствами. Все торговые марки и технологии, бывшего СССР, и так должны принадлежать ей!
      Владимир61
  6. Xaron-A Сегодня, 17:27
    Приезжайте в Ульяновск на день открытых дверей. Каждый год в конце августа.
    Xaron-A
  7. Xaron-A Сегодня, 17:31
    Вход свободный, по паспорту.
    Xaron-A
  8. Мар.Тира Сегодня, 18:09
    Цитата: Проксима
    Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире (из текста).

    Маленькое уточнение - самый грузоподъемный СЕРИЙНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ самолет в мире. Другое детище КБ Антонова "Мрия" явно погрузоподъёмней будет.
    А если убрать слово "транспортный", то тут уже "вписывается" fellow Бойнг-747.

    Ошибаетесь. Самолет Ан-225 технические характеристики имеет почти такие же, что и Ан-124 «Руслан», потому что «Мрию» создавали на его базе,для БУРАНА.Характеристики Ан-124 (Руслан)

    Модификация: Ан-124
    Размах крыла, м: 73.30
    Длина самолета, м: 69.10
    Высота самолета, м: 20 78
    Площадь крыла, мг: 628.50
    Масса, кг
    пустого самолета: 173 000
    нормальная взлетная: 392 000
    максимальная взлетная: 405000
    Внутреннее топливо, кг: 213 714
    Тип двигателя 4 ТРДД Прогресс (В. А. Лотарев) Д-18Т
    Тяга, кН: 229 47
    Максимальная скорость, км/ч: 865
    Крейсерская скорость, км/ч: 750-800
    Перегоночная дальность, км: 16 500
    Практическая дальность, км: 4 500
    Практический потолок, м: 9 500
    Экипаж, чел.: 6-7
    Полезная нагрузка, кг: 88 человек или 120 000 - 150 000


    Характеристики Ан-225 (Мрия)

    Модификация Ан-225
    Размах крыла, м: 88.40
    Длина самолета, м: 84 00
    Высота самолета, м: 18.10
    Площадь крыла, м2; 905.0
    Масса, кг
    пустого самолета: 250 000
    максимальная взлетная: 600000
    Тип двигателя: 6 ТРДД Прогресс (В. А. Лотарев)
    Д-18Т 4 ТРДД Прогресс (В. А. Лотарев) Д-18Т
    Тяга, кН: 6 х 229.47
    Крейсерская скорость, км/ч: 800-850
    Перегоночная дальность, км: 15 000
    Практическая дальность, км: 4 000
    Практический потолок, м: 11 600
    Экипаж, чел. 6-7
    Полезная нагрузка: до 250 000 кг груза
    Полезная нагрузка, кг: 88 человек или 120 000 - 150 000
    Мар.Тира
  9. Piramidon Сегодня, 18:16
    Когда же мы услышим, что не МОДЕРНИЗИРОВАННОМУ, а ПОСТРОЕННОМУ "Руслану" присвоили почетное имя... Пока латаем старое, советское.
    Piramidon
    1. Kurare Сегодня, 18:39
      Цитата: Piramidon
      Когда же мы услышим, что не МОДЕРНИЗИРОВАННОМУ, а ПОСТРОЕННОМУ "Руслану" присвоили почетное имя... Пока латаем старое, советское.

      Никогда не услышим. Слишком много кооперации с Украиной по этому самолёту, а она, как Вы понимаете, приказала долго жить. Делать же эрзац для того же двигателя - это практически равносильно, что делать новый самолёт.
      Kurare
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