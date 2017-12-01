18:55 01 декабря

В Индии заявили о проекте по созданию шести атомных субмарин

Главнокомандующий военно-морскими силами Индии адмирал Сунил Ланба сделал заявление, в котором сообщил о начале реализации масштабного проекта по созданию шести атомных субмарин. В ходе ежегодной пресс-конференции командующий индийскими ВМС отметил, что проект уже запущен, но о деталях рассказывать СМИ отказался.

Сунил Ланба заявил, что детали реализации проекта являются секретными.

В Индии заявили о проекте по созданию шести атомных субмарин



РИА Новости приводит заявление индийского адмирала:
Мы все хорошо осведомлены о сложившейся ситуации в области безопасности в нашем морском пространстве. Продолжающееся присутствие как традиционных, так и нетипичных угроз требует пристального внимания и надежных смягчающих мер.


На сегодняшний день для подводных сил ВМС Индии строятся и шесть дизель-электрических подводных лодок на французских верфях. Речь идёт о ДЭПЛ класса «Scorpene». На сегодняшний день на воду были спущены две таких субмарины. Это S50 Kalvari и S51 Khanderi. Одна из них - S50 Kalvari достроена и передана ВМС страны. По последним данным, S51 Khanderi встанет в строй подводных сил индийских ВМС в ближайшее время.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:41
    Моряков-подводников заранее жаль.
    Анкыпельгыгыргын
    1. BerBer Сегодня, 16:44
      Мысли совпали wink
      BerBer
      1. Идущий Сегодня, 17:05
        Интересно , а кто им сделал реакторы?
        Идущий
        1. maxim947 Сегодня, 18:06
          Сделают шесть атомных таймера, к нашим границам их и близко подпускать нельзя.
          maxim947
          1. Идущий Сегодня, 18:15
            Есть надежда , что не смогут.
            Идущий
        2. Офицер запаса Сегодня, 18:09
          Ох и наеб...ся они с этими проектами. Впору назвать - проект "Камасутра".
          Офицер запаса
    2. Нелегал-М Сегодня, 16:44
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Моряков-подводников заранее жаль.

      Присоединяюсь..! laughing
      Нелегал-М
    3. сибиралт Сегодня, 16:44
      Научить бы индийцев обслуживать аккумуляторы на этих лодках. bully
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 16:53
        У них с любой техникой проблемы , хорошо только с математикой , шахматами и программированием.
        cniza
        1. Сергей-8848 Сегодня, 17:50
          Это бы всё вышеперечисленное (хорошо только с математикой , шахматами и программированием) [i][/i]сложить, а танцы и песни - отнять. Вот такая индийская математика могла бы и сработать.
          Сергей-8848
      2. 210окв Сегодня, 18:18
        Отучить бы их от раздолбайстве...При чем тут аккумуляторы.Все гораздо хуже..
        Цитата: сибиралт
        Научить бы индийцев обслуживать аккумуляторы на этих лодках. bully
        210окв
    4. Андрей К Сегодня, 16:54
      ...В Индии заявили о проекте по созданию шести атомных субмарин...

      Наши добрые друзья индусы иногда, в полёте своих мыслей, напоминают мне соседних небратьев...
      Желание иметь есть, а возможностей воплотить эти желания - ноль целых, шиш десятых...
      Заявить о проекте и создать что-то это, с учётом менталитета индусов, очень большая разница...
      Андрей К
    5. vovanpain Сегодня, 17:03
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Моряков-подводников заранее жаль.

      Тут с вами можно согласится,доверили вот им.
      Мало того,что стуканули ее,так еще и матрасов по ней водили.
      vovanpain
    6. Маз Сегодня, 17:09
      Нехай по три дополнительных аварийных буя привязывают к носу корме и надстройке. Шоб хоть потом корпуса разыскать
      Маз
    7. Александр Петров1 Сегодня, 18:55
      Со свиным рылом в Калашний ряд!? С начало научитесь делать хоть свои дизельные подлодки,а потом свои реакторы,а вот потом можно подумать об Уникальных атомных подлодках!?
      Александр Петров1
  2. faiver Сегодня, 16:41
    главное чтоб сами не строили...
    faiver
    1. serriy Сегодня, 16:51
      Ой, да ладно. Эта забава им лет на дцать. Убедятся, что не в коня корм. И потом купят готовое у кого-нить, то, что нормально плавает. Это у них уже было.
      serriy
      1. Комментарий был удален.
      2. dzvero Сегодня, 18:12
        Не на ...дцать, а на все ...десять smile Ихнюю версию Леопарда Первого сколько пилили... а потом Т-90 заказали.
        Хотя проект и модель в масштабе 1:1000 будут красивенькими, анимешку бютифульную в 3D тоже сделают на пятерку, в чем твердо убежден smile
        dzvero
  3. BerBer Сегодня, 16:43
    Что-то мне боязно за моряков которые будут служить на этих лодках, зная как индусы всё делают.
    BerBer
    1. faiver Сегодня, 17:10
      соль в том что скорее всего эти моряки еще не родились laughing
      faiver
  4. serriy Сегодня, 16:45
    Научили. И индусов.... fool
    Танки, самолёты... Теперь атомные субмарины. fool fool
    Лизинг-лизинг. Не говорите, что они сами такие учёные!
    serriy
  5. Zug Сегодня, 16:53
    Танк несколько десятилетий сделать не могут-подлодку решили освоить...Индусы-сказочники
    Zug
    1. Идущий Сегодня, 17:08
      Сказать не значит сделать , пусть пробуют.
      Идущий
  6. Вадим237 Сегодня, 16:55
    Наверное реакторные установки для субмарин, будут заказывать у Росатома.
    Вадим237
    1. Идущий Сегодня, 17:09
      Цитата: Вадим237
      Наверное реакторные установки для субмарин, будут заказывать у Росатома.


      А Росатом об этом знает?
      Идущий
      1. Вадим237 Сегодня, 18:20
        По крайней мере ему будет приятно, от сделки.
        Вадим237
        1. Идущий Сегодня, 18:22
          Ну в данном случае да.
          Идущий
  7. SarS Сегодня, 17:16
    Пора вводить эмбарго на военное сотрудничество Индии и России.
    SarS
    1. weksha50 Сегодня, 17:36
      Цитата: SarS
      Пора вводить эмбарго на военное сотрудничество Индии и России.


      Хм... В определенное время предприятия ОПК-ВПК за счет индийских заказов и живы остались, и для своих ВС что-то сделали... hi
      weksha50
  8. Piramidon Сегодня, 17:32
    Я тащусь с этих индусов. "Я вам по-секрету в инете выложу, только вы никому не рассказывайте."
    Piramidon
  9. Magic Archer Сегодня, 17:43
    С собственными проектами у индийцев полная опа!Что Арджун(лет двадцать до ума довести не могут)что собственный истребитель-долгострой!А постройка АПЛ собственными силами это уже фантастика!По любому без помощи иностранных спецов не обойтись
    Magic Archer
  10. Vortex Сегодня, 17:56
    Сунил Ланба заявил, что детали реализации проекта являются секретными.

    о начале реализации масштабного проекта по созданию шести атомных субмарин.

    Хочется пожелать индусам, как в анекдоте:
    Идет мужик по берегу озера, видит: какой-то парень черпает рукой воду из озера и пьет. Мужик кричит:
    - Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все мусор бросают, заводы отходы сливают, со всей деревни говносток сюда выходит!
    - What did you say?
    - Да я говорю: двумя руками черпай!
    Vortex
  11. shans2 Сегодня, 18:08
    а чего секретного? давно уже есть же данные, даже на википедии, переделка нашего старого проекта типа Скат, мы им скинули еще в 90-х, дорабатывался даже в нашем каком-то бюро для них, сейчас не вспомню каком.


    Подводные лодки типа «Арихант» — первый проект индийских атомных стратегических подводных лодок. Головной корабль проекта готовится к морским испытаниям, ещё три — находятся в постройке, всего планируется построить шесть субмарин этого проекта.
    О начале создания собственного проекта атомной подводной лодки, названного ATV — Advanced Technology Vessel, Индия объявила в 1985 году. В основу индийской АПЛ легли советские подводные лодки проекта 670 «Скат» Затем этот проект был переориентирован на строительство баллистических субмарин[4].
    shans2
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 18:17
    "А, не замахнуться, товарищи, на Уильяма, нашего, Шекспира?"(с). ))
    Для начала, научились бы, ДПЛ делать)
    Кроме скепсиса,эта новость, ничего не вызывает
    Сибирский цирюльник
  13. Egorovich Сегодня, 18:23
    Индусы - строители атомных подводных лодок. Это нонсенс, а точнее бред сивой кобылы.
    Egorovich
  14. Ментат Сегодня, 18:31
    Цитата: cniza
    У них с любой техникой проблемы , хорошо только с математикой , шахматами и программированием.

    Выдающегося игрока в шахматы-индуса назовёте? А чемпиона мира? С программированием есть «нюансы». Математики вроде были.
    Ментат
  15. Berkut24 Сегодня, 18:32
    Странный подход. Построили бы хотя бы одну опытную лодку, потом запустили бы серию. В тоже время есть подозрение, что они у кого-то закупили документацию на готовые узлы и какую-нибудь готовую лодку предыдущего поколения. Может, даже у нас.
    Berkut24
  16. Не либероид Русский Сегодня, 18:39
    100 % будет копия 971У Нерпы, Щуки-Б... что зря она у них в лизинге
    Не либероид Русский
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