...В Индии заявили о проекте по созданию шести атомных субмарин...

Мы все хорошо осведомлены о сложившейся ситуации в области безопасности в нашем морском пространстве. Продолжающееся присутствие как традиционных, так и нетипичных угроз требует пристального внимания и надежных смягчающих мер.

Главнокомандующий военно-морскими силами Индии адмирал Сунил Ланба сделал заявление, в котором сообщил о начале реализации масштабного проекта по созданию шести атомных субмарин. В ходе ежегодной пресс-конференции командующий индийскими ВМС отметил, что проект уже запущен, но о деталях рассказывать СМИ отказался.Сунил Ланба заявил, что детали реализации проекта являются секретными. РИА Новости приводит заявление индийского адмирала:На сегодняшний день для подводных сил ВМС Индии строятся и шесть дизель-электрических подводных лодок на французских верфях. Речь идёт о ДЭПЛ класса «Scorpene». На сегодняшний день на воду были спущены две таких субмарины. Это S50 Kalvari и S51 Khanderi. Одна из них - S50 Kalvari достроена и передана ВМС страны. По последним данным, S51 Khanderi встанет в строй подводных сил индийских ВМС в ближайшее время.