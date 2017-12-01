Ми-28Н "Ночной охотник" поступил в вертолетный полк ЗВО

В рамках гособоронзаказа в вертолетный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Санкт-Петербурге, поступил ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", построенный на заводе, входящем в холдинг "Вертолеты России". Новая боевая машина прошла все этапы заводских испытаний и была принята инженерно-техническим составом полка

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" поступил на вооружение Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.- сказал Мугинов.По его словам, экипаж вертолета, который должен пополнить ряды боевых машин аэродрома в Пушкине, вылетел из Ростова-на-Дону.Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. На вооружении вертолета - несъемная подвижная пушечная установка с пушкой калибра 30 мм, комплекс управляемого ракетного вооружения "Атака-В" класса "воздух- поверхность", "Стрелец" класса "воздух-воздух" и блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А с ракетой типа С-8 калибра 80 мм.Напоминаем, что в четверг председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, до этого занимавший пост главкома ВКС России, сообщил, что сирийская кампания выявила недостатки электроники вертолета Ми-28. По его словам, по итогам участия этой машины в операции вертолеты доработали, тем не менее электроника осталась "провальной", из-за чего "ничего летчик не видит, ничего не слышит". Бондарев в частности отметил, что очки ночного видения "пилоты называют "смерть пилотам", потому что при их использовании "когда безоблачно - все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами", передает ТАСС.