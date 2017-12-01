18:55 01 декабря

Ми-28Н "Ночной охотник" поступил в вертолетный полк ЗВО

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" поступил на вооружение Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

В рамках гособоронзаказа в вертолетный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Санкт-Петербурге, поступил ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", построенный на заводе, входящем в холдинг "Вертолеты России". Новая боевая машина прошла все этапы заводских испытаний и была принята инженерно-техническим составом полка
- сказал Мугинов.

Ми-28Н "Ночной охотник" поступил в вертолетный полк ЗВО



По его словам, экипаж вертолета, который должен пополнить ряды боевых машин аэродрома в Пушкине, вылетел из Ростова-на-Дону.

Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. На вооружении вертолета - несъемная подвижная пушечная установка с пушкой калибра 30 мм, комплекс управляемого ракетного вооружения "Атака-В" класса "воздух- поверхность", "Стрелец" класса "воздух-воздух" и блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А с ракетой типа С-8 калибра 80 мм.

Напоминаем, что в четверг председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, до этого занимавший пост главкома ВКС России, сообщил, что сирийская кампания выявила недостатки электроники вертолета Ми-28. По его словам, по итогам участия этой машины в операции вертолеты доработали, тем не менее электроника осталась "провальной", из-за чего "ничего летчик не видит, ничего не слышит". Бондарев в частности отметил, что очки ночного видения "пилоты называют "смерть пилотам", потому что при их использовании "когда безоблачно - все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами", передает ТАСС.

Использованы фотографии: © Валерий Матыцин/ТАСC
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Комментарии 8

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  1. Зяблицев Сегодня, 17:29
    ЗВО важнейший округ, как граничащий с НАТО, а для Украины важен Южный...А для США очень важна ядерная триада России... laughing
    Зяблицев
    1. Anarchist Сегодня, 17:46
      Только вчера про него писали, что электроника ни к чёрту, очки и т.д.
      Не устранили, но поставляют!
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 17:53
        Да , Бондарев на днях критиковал , может уже поправили?
        Идущий
      2. Muvka Сегодня, 17:56
        К черту, ни к черту, но в Сирии они давно и успешно воюют.
        Muvka
        1. okko077 Сегодня, 18:22
          Успешно это у вас на диване....
          okko077
      3. Зяблицев Сегодня, 17:58
        Эта жизнь! Лучшую модификацию Т-34 сделали в 44-м году!Когда все учли, да и время появилось... hi
        Зяблицев
  2. rudolff Сегодня, 17:33
    В вертолетный полк поступил один вертолет. Да уж, новость масштаба всей России...
    rudolff
  3. Chertt Сегодня, 17:46
    Не то плохо, что с Ми 28Н проблемы, это как раз с новыми машинами почти всегда бывает. А то. что сначала растрезвонят "Лучший вертолет мира, убийца всего движущего" и.т.д А потом выясняется, что над ним еще работать и работать. Осторожнее с публикациями надо быть, все же Военное ведомство
    Chertt
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