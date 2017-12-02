В США впервые за четверть века услышали сигнал о ракетно-ядерном нападении

Телеканал «Эй-Би-Си» сообщает о том, что Соединённые Штаты Америки провели тестирование системы предупреждения о ядерном ударе. Речь идёт о системе, которая не испытывалась более четверти века. Тестирование проведено для жителей штата Гавайи.Жители и гости Гавайских островов услышали специфический сигнал сирены после ещё одного предупреждения – о возможности цунами. И если к сиренам, предупреждающим о стихийных бедствиях, на Гавайях уже успели привыкнуть, то новый сигнал вызвал явную тревогу.Американский телеканал сообщил, что у жителей архипелага будет около 19 минут, чтобы переместиться в укрытия, если они услышат сигнал о ядерной опасности.Тренировки по перемещению в убежище прошли и на главной базе американского Тихоокеанского командования. Эта база располагается на острове Оаху, входящем в Гавайский архипелаг.Напомним, что несколько дней назад Пхеньян провёл очередное испытание МБР, после чего руководство КНДР сообщило о полном завершении формирования ракетно-ядерных сил страны. Диктор северокорейского телевидения с традиционным пафосом в голосе сообщила, что теперь ракеты КНДР могут достать до любой точки США.