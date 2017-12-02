07:29 02 декабря

В США впервые за четверть века услышали сигнал о ракетно-ядерном нападении

Телеканал «Эй-Би-Си» сообщает о том, что Соединённые Штаты Америки провели тестирование системы предупреждения о ядерном ударе. Речь идёт о системе, которая не испытывалась более четверти века. Тестирование проведено для жителей штата Гавайи.

В США впервые за четверть века услышали сигнал о ракетно-ядерном нападении


Жители и гости Гавайских островов услышали специфический сигнал сирены после ещё одного предупреждения – о возможности цунами. И если к сиренам, предупреждающим о стихийных бедствиях, на Гавайях уже успели привыкнуть, то новый сигнал вызвал явную тревогу.


Американский телеканал сообщил, что у жителей архипелага будет около 19 минут, чтобы переместиться в укрытия, если они услышат сигнал о ядерной опасности.

Тренировки по перемещению в убежище прошли и на главной базе американского Тихоокеанского командования. Эта база располагается на острове Оаху, входящем в Гавайский архипелаг.

Напомним, что несколько дней назад Пхеньян провёл очередное испытание МБР, после чего руководство КНДР сообщило о полном завершении формирования ракетно-ядерных сил страны. Диктор северокорейского телевидения с традиционным пафосом в голосе сообщила, что теперь ракеты КНДР могут достать до любой точки США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Александр War Сегодня, 06:29
    Страх и ужас наводит на США Ким Чен Ын laughing
    Александр War
  2. 210окв Сегодня, 06:30
    Готовятся черти..Самозакопаться..
    210окв
    1. Александр War Сегодня, 06:32
      Это им не на Ливию нападать ,знают что получат ядерный удар
      Александр War
      1. 210окв Сегодня, 06:34
        По большому счету-это больше понты.Готовились бы нанести по КНДР удар-проводили бы более серьезные мероприятия по гражданской обороне.Чем просто..свисток..
        Цитата: Александр War
        Это им не на Ливию нападать ,знают что получат ядерный удар
        210окв
        1. Александр War Сегодня, 06:37
          smile Трамп чем-то грозился ,если Северная Корея испытает еще раз ракету
          Александр War
      2. asbond Сегодня, 06:37
        Правильно! Может "исключительное население" раз в N-е количество лет задумается о последствиях авантюр их руководителей. Хотя "думать" это не к ним, но может быть через страх куда-нибудь дойдет!
        asbond
  3. inkass_98 Сегодня, 06:36
    Значит признают, что угроза вполне реальна, это не пробирку непонятную издали показывать, тут все "весомо, грубо, зримо" ©.
    inkass_98
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:50
    Ну , это еще не совсем сша, а их заморская территория, по сути, колония, а вот если бы в Филадельфии или Огайо, сирены ревели -тогда бы и реакция была иной. Там бы было море паники, ибо сытая америка сама себя запугала разными якобы угрозами сша, поэтому фобии, боязни всего скоро станут обыденостью, но панику такие новости сейчас могут посеять большую!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    у жителей архипелага будет около 19 минут, чтобы переместиться в укрытия
    А не проще сразу на кладбище? Нагнетаемая Сша истерия по всему миру отлично работает на американский ВПК. С другой стороны пускай подергаются те на чьей территории американские базы.
    rotmistr60
  6. askort154 Сегодня, 06:58
    Да уж, были времена и у нас. В каждом классе висели плакаты с изображениями атомных взрывов, зон поражения и правил поведения . Виды атомных бомб и их характеристики. Схемы расположения бомбоубежищ и маршруты к ним. Пользование противогазами, комплекты которых были в полном достатке на всех. Регулярно проводились учения под вой сирены.
    askort154
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 07:04
    Жители и гости Гавайских островов услышали Скоро в штатах матрасных прозвучит. angry
    ВЕРЕСК
  8. Dzafdet Сегодня, 07:06
    А смысл в убежищах? Все всё равно от ядерной зимы умрут.... wassat Только если агонию продлить... wassat
    Dzafdet
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
    В США впервые за четверть века услышали сигнал о ракетно-ядерном нападении
    Скучно было? Не жилось спокойно.Полосатые от КНДР ракет пи-пи.делают.Россию ещё допеките.И по всему миру где только полосатых базы есть и их союзников ка-ка делать будите laughing
    Наблюдатель2014
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