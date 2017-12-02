ЦАМО РФ представил серию подлинных документов времён ВОВ

Среди представленных документов особое внимание привлекло указание Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина командиру 81-й авиадивизии Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову о бомбежке Берлина в августе 1941 года. Документ был написан под диктовку Иосифа Виссарионовича и подписан лично.

Накануне ЦАМО РФ (Центральный архив Минобороны) опубликовал подлинные документы времён Великой Отечественной. Документы вошли в тематические сборники «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Пресс-служба министерства обороны РФ приводит заявление представителя ЦАМО Виктории Каяевой:Экспозиция документов проводится по наименованиям тематических сборников:«Так начиналась война», «Роль Крыма в войне», «Освобождение Заполярья и борьба за Арктику», «Пролог Великой Победы», «Освобождение Украины», «Военная наука — фронту».В частности, по арктической тематике представлена схема прохода конвоя PQ-17, а также выполнение кораблями Северного флота СССР задач по его прикрытию. Операция проводилась в 1942 году.Сталинградская битва представлена сборником документов «Пролог Великой Победы». Продемонстрированы оперативные донесения Сталинградского флота, включая донесения о пленении бывшего командующего танковой армией Паулюса.Многотомный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» был презентован ранее – 28 ноября в Военном университете Минобороны РФ.