07:36 02 декабря

ЦАМО РФ представил серию подлинных документов времён ВОВ

Накануне ЦАМО РФ (Центральный архив Минобороны) опубликовал подлинные документы времён Великой Отечественной. Документы вошли в тематические сборники «Великая Отечественная война 1941-1945 годов».

Пресс-служба министерства обороны РФ приводит заявление представителя ЦАМО Виктории Каяевой:
Среди представленных документов особое внимание привлекло указание Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина командиру 81-й авиадивизии Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову о бомбежке Берлина в августе 1941 года. Документ был написан под диктовку Иосифа Виссарионовича и подписан лично.


ЦАМО РФ представил серию подлинных документов времён ВОВ



Экспозиция документов проводится по наименованиям тематических сборников:
«Так начиналась война», «Роль Крыма в войне», «Освобождение Заполярья и борьба за Арктику», «Пролог Великой Победы», «Освобождение Украины», «Военная наука — фронту».

В частности, по арктической тематике представлена схема прохода конвоя PQ-17, а также выполнение кораблями Северного флота СССР задач по его прикрытию. Операция проводилась в 1942 году.

Сталинградская битва представлена сборником документов «Пролог Великой Победы». Продемонстрированы оперативные донесения Сталинградского флота, включая донесения о пленении бывшего командующего танковой армией Паулюса.

Многотомный труд «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» был презентован ранее – 28 ноября в Военном университете Минобороны РФ.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 4

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    А если можно, дайте ссылку на архив -хочу подробнее посмотреть! Заранее Спасибо! !!!! hi
    Геркулесыч
    1. Reptiloid Сегодня, 07:29
      Наконец-то можно читать докумены!
      Про 12томное издание сейчас на сайте Министерства Обороны РФ посмотрел.
      Просто надо в поисковик, что Вам нужно.
      Reptiloid
  2. лысова Сегодня, 07:29
    Всё было и давно известно - но !!! Берлин бомбили в 41-м ?! - хорошо бы по подробней. Это что то.
    лысова
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:35
      Странно, что вы не знаете об этом факте. В этих налетах принимали участие самолеты ДБ-3ф (Ил -4).
      rotmistr60
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