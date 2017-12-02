Пентагон сообщил, когда армия США откажется от М16

В американском военном ведомстве предпочли повременить с полным отказом от использования в армии США автоматических винтовок M16. Ранее в Пентагоне заявляли, что выделяют средства на проект «временного перехода» к автоматическому оружию калибра 7,62 мм. Теперь сообщается, что обновлённая военно-техническая стратегия США предусматривает создание оружия «нового поколения» - без принятия каких-либо временных мер. И только после реализации нового проекта винтовки М16 (а также автоматические карабины М4) будут сняты с вооружения армии США.Активное обсуждение необходимости смены стрелкового оружия в американской армии началось с весны текущего года. Тогда зазвучала резкая критика винтовки М16 с заявлениями о том, что она перестаёт быть эффективной в условиях современного боя. Отмечается, что автоматическая винтовка, используемая фактически полвека в различных модификациях, так и не перестала быть «капризной» по отношению к условиям её применения. Кроме того, на сенатских слушаниях представитель Пентагона отметил, что современные средства защиты стали более эффективно противостоять используемому калибру 5,56 мм, а потому новое стрелковое оружие должно получить больший калибр. В частности, приводился пример о низкой эффективности применения винтовок М16 в ходе операций в Ираке и Афганистане.Стоит напомнить, что в американском военном ведомстве замену М16 пытались найти уже неоднокатно. Однако пока предложения в тем или иным причинам заказчикам нового оружия в США не подходят.