12:01 02 декабря

СМИ США: На следующей неделе Трамп примет решение о столице Израиля

Телеканал CNBC вышел с репортажем, в котором со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника американской администрации сообщается о намерениях Трампа по поводу Израиля и его столицы. Если верить представленному материалу, то в середине следующей недели американский президент выступит с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля. По международным актам столицей Израиля считается Тель-Авив, а Иерусалим (по резолюции ГА ООН 1947 года) имел статус «международного города». Израильские власти считают Иерусалим официальной столицей Израиля и призывают другие государства признать этот статус за городом.

Информационное агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, также сообщает о готовности Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. При этом добавляется, что Трамп пока не готов принять решение о переносе в Иерусалим американского посольства.

СМИ США: На следующей неделе Трамп примет решение о столице Израиля



Летом текущего года американским сенатом была принята декларация по случаю 50-летия «воссоединения Иерусалима». Из текста декларации:
С 1948 по 1967 года Иерусалим существовал как разделённый город, и граждане Израиля не имели возможности свободно прийти и помолиться в храмах города, у Стены плача. В 1967 году Иерусалим был воссоединён. Мы выражаем удовлетворение тем, что все израильтяне теперь могут молиться в иерусалимских храмах. Нами принята резолюция о признании этого города израильской столицей.


Именно с лета 2017 года в США ожидают решения Трампа по этому вопросу.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. 210окв Сегодня, 08:11
    А что по этому думают в самом Израиле?Неужели страна уже под внешним управлением?Или не выходила из него?
    210окв
    1. 1331М Сегодня, 08:16
      А кто у них спрашивать будет?Как решат американские евреи,так и будет... wink
      1331М
      1. Viktorfi Сегодня, 08:23
        Цитата: 1331М
        А кто у них спрашивать будет?Как решат американские евреи,так и будет...


        Не получается. Прошлый раз американцы пытались повлиять на выборы в Израиле, и не смогли.
        До этого Обама и американские евреи пытались давить на Израиль, чтобы Израиль прогнулсяу, а в ответ получили выступление нашего премьер министра в конгрессе США против политики Обамы.

        Если бы США и американские евреи могли реально давить, то давно бы уже пришлось делить Иерусалим, например, при Обаме и многое другое, что тот хотел провернуть,но у него не вышло.
        Viktorfi
        1. 1331М Сегодня, 08:29
          Хм......Интересно.....А я всегда думал,что Иерусалимом из Вашингтона управляют,эдакая "заморская территория" у Большого Брата........Пардон,если ошибался. wink
          1331М
          1. Viktorfi Сегодня, 08:35
            Сравните политику Обамы касательно Израиля и политику Израиля за 8 лет правления Обамы и увидите, как пытался Обама давить на Израиль, но не смог.
            Обама действовал по разному, чтобы его уже совсем не могли обвинить в негативной политике по отношению в Израилю - с одной стороны типа помогал, например, поднял помощь Израилю, хотя эта помощь во многом шла обратно ВПК США, с другой стороны гадил как только мог.
            Viktorfi
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:05
              СМИ США: На следующей неделе Трамп примет решение о столице Израиля

              Умеет Израиль привлекать к себе внимание! Путин погрозил им пальчиком? - У Израиля есть кому за него постоять. laughing
              СРЦ П-15
              1. Viktorfi Сегодня, 09:28
                Цитата: СРЦ П-15
                Путин погрозил им пальчиком?


                Путин ничем не грозил Израилю.

                Цитата: СРЦ П-15
                - У Израиля есть кому за него постоять.


                Не льстите себе - не всё вокруг вас крутится lol
                Viktorfi
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:37
                  Цитата: Viktorfi
                  Путин ничем не грозил Израилю.

                  Ну как же: Путин пообещал "оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства"!
                  Цитата: Viktorfi
                  Не льстите себе - не всё вокруг вас крутится

                  Вокруг нас ничего не крутится - мы головокружением не страдаем, в отличие от некоторых! yes
                  СРЦ П-15
                  1. Viktorfi Сегодня, 10:12
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Ну как же: Путин пообещал "оказывать содействие усилиям по восстановлению палестинского национального единства"!


                    Это обычная риторика как СССР так и России. Ничего нового.


                    Цитата: СРЦ П-15
                    Вокруг нас ничего не крутится - мы головокружением не страдаем, в отличие от некоторых


                    Да, да..
                    Viktorfi
                2. Винни76 Сегодня, 10:33
                  Цитата: Viktorfi
                  Не льстите себе - не всё вокруг вас крутится

                  Несомненно, все вертится вокруг вас tongue
                  Винни76
            2. To be or not to be Сегодня, 10:05
              Президенты США по поводу Израиля создавали видимость и надували щеки. А дело постепенно делалось.Уже давно в Иерусалиме .И Трамп примет решение. После поражения в Сирии у него просто нет другой гадости .чтоб удержаться на БВ. НЕТу!
              Даст ли это мир Ближнему востоку???
              To be or not to be
          2. свам Сегодня, 09:27
            Иерусалим и так являеться столицей Израиля и государственные визиты и встречи происходят именно там а не в Хайфе или Беер шеве в том числе и с лидерами Российской федерации или Шойгу может ездил с визитом в Израиль в кибуц ягур в не в Иерусалим как и все остальные государственные деятели других стран мира?
            свам
        2. Ami du peuple Сегодня, 08:30
          Цитата: Viktorfi
          Прошлый раз американцы пытались повлиять на выборы в Израиле, и не смогли.
          Т.е. прочии (только не американские) евреи сами на кого хочешь повлияют? Мифические "русские хакеры", по утверждению западных официальных лиц и СМИ, смогли серьезно повлиять на выборы в США. Означает ли это, что это были русские евреи? wink
          " Штирлиц, скажите честно, вы еврей? - спросил Мюллер. - Нет, я русский, - честно ответил Штирлиц. - А я немецкий." bully
          Ami du peuple
          1. Viktorfi Сегодня, 08:43
            Цитата: Ami du peuple
            Т.е. прочии (только не американские) евреи сами на кого хочешь повлияют?


            Откуда такой вывод? what
            Попробуйте перечитать, что я написал ещё раз.
            Viktorfi
            1. Ami du peuple Сегодня, 09:28
              Цитата: Viktorfi
              Откуда такой вывод?
              Элементарно! Если американские евреи не могут повлиять на Израиль, потому что израильские евреи им успешно противодействуют, то что? Правильно, значит американские "сыны Израилевы" - никчемный отстой, зато израильские (и, видимо, прочие, так как израильтяне - конгломерат выходцев из различных стран) - реально круты и сами на кого хочешь повлияют!
              Логика! wink
              Ami du peuple
              1. Viktorfi Сегодня, 10:13
                Очень странная логика wassat
                Viktorfi
                1. активатор Сегодня, 10:45
                  Цитата: Ami du peuple
                  Логика!

                  Цитата: Viktorfi
                  Очень странная логика wassat

                  Ну логика она такая штука - дай таранки -нету
                  -значит у тебя член не стоит smile
                  активатор
    2. свам Сегодня, 09:16
      По международным актам столицей Израиля считается Тель-Авив, а Иерусалим (по резолюции ГА ООН 1947 года) имел статус «международного города». Одно но . в Израиль возник в 1948 году так что резолюция 1947 года ни имеет никакого юридического и правового статуса так как такой страны как Израиль на тот период просто не было
      свам
      1. свам Сегодня, 09:33
        Цитата: 1331М
        резолюции ГА ООН 1947 года

        резолюции ГА ООН 1947 года имела статус рекомендательной и не обязываоа ни к чему кроме всего прочего она автоматически анулировалась так как государство Израиль возникло в 1948 году
        свам
    3. Deadушка Сегодня, 09:55
      Цитата: 210окв
      Неужели страна уже под внешним управлением?Или не выходила из него?

      это скорее к сша относится, не известно под чьим они управлением...
      Deadушка
    4. Маз Сегодня, 10:12
      Совершенно не интересна реакция Израиля, мало ли что ещё один штат США думает о федеральном правительстве. А вот что думает саудовская Аравия, катар и Иордания с Египтом, Пакистан, ТУрция и прочая мусульмане это любопытно. А Трамп , ну шоу очередное ваяяет...
      Маз
    5. Макаров Сегодня, 11:20
      Неужели страна уже под внешним управлением?
      Вам термин "Однополярный мир" что-нибудь говорит или у Вас своя реальность?
      Макаров
  2. Sergey53 Сегодня, 08:12
    И что же это будет я вас спрашиваю?
    Sergey53
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 08:13
    "Братья" израилевы будут в восторге!Очередная печенька подкатилась.Счас посмотрим комменты от непричастных.Надеюсь-не заставят себя долго ждать.Арон-Ваш выход.
    ВЕРЕСК
    1. Viktorfi Сегодня, 08:25
      Это ведь лучше, чем очередные санкции и их усиление, после диких восторгов в России от про российской риторики Трампа перед выборами wink
      Viktorfi
      1. Vita VKO Сегодня, 08:37
        Цитата: Viktorfi
        очередные санкции и их усиление

        Западные и американские санкции это лучше любых наград для России. Усиление санкций говорит о том, что политика страны ведется в интересах собственного народа и наносит серьезный ущерб западным корпорациям, а так же их марионеткам в политике. Трудности всю историю Россию только сплачивали народ и способствовали расцвету страны. Уж кто, а евреи всегда отличались умом и проницательностью, поэтому должны прекрасно это понимать.
        Vita VKO
        1. Orionvit Сегодня, 09:12
          Цитата: Vita VKO
          Уж кто, а евреи всегда отличались умом и проницательностью, поэтому должны прекрасно это понимать.

          Не путайте ум и проницательность, с хитростью и беспринципностью, это абсолютно разные вещи.
          Orionvit
          1. Viktorfi Сегодня, 09:30
            Цитата: Orionvit
            Не путайте ум и проницательность, с хитростью и беспринципностью, это абсолютно разные вещи.


            Он не путает, а вы и антисемиты да.
            Viktorfi
          2. Vita VKO Сегодня, 09:55
            Цитата: Orionvit
            хитростью и беспринципностью

            У каждой культуры свои человечески ценности, у евреев хитрость это признак ума, в то время как у нас хитрость считается обманом и даже подлостью. У американцев гордыня это признак независимости и исключительности, а у нас считается одним из худших грехов и является синонимом фашизму. Именно разница культур и человеческих ценностей создает границы между государствами и требует не вмешательства во внутренние дела. А попытки искусственно насаждать чуждые ценности в другие страны приводят к войне и геноциду.
            Vita VKO
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:25
          Западные и американские санкции это лучше любых наград для России. Я в России.Предприятие РОСАТОМа.Вы уверены в своём высказывании?Не смотрите бравурных клипов и не читайте прессу.Оглянитесь.Посмотрите вокруг.Мы стали лучше жить?
          ВЕРЕСК
          1. Viktorfi Сегодня, 09:56
            Цитата: ВЕРЕСК
            Западные и американские санкции это лучше любых наград для России.


            Я рад за вас. Но далеко не все с вами согласны.

            Цитата: ВЕРЕСК
            Я в России.Предприятие РОСАТОМа


            Там точно с деньгами все нормально.

            Цитата: ВЕРЕСК
            Не смотрите бравурных клипов и не читайте прессу.



            Я в России бываю пару раз в год. У меня там родня и дела.


            Цитата: ВЕРЕСК
            Посмотрите вокруг.Мы стали лучше жить?



            Как я уже где-то говорил - Путин вытащил Россию из грязи 90-ых. И потом оставил её в самом начале 2000-ых.
            При таких гигантских интеллектуальных и природных ресурсах , Россия и сами россияне должны и могут жить намного лучше, без нищих пенсий, нищих врачей и учителей.
            Дикая коррупция в России губит и съедает миллиарды долларов, которые можно было бы направить в народ и для народа.

            Сейчас растут цены в России на проезд, на продукты, налоги новые. Если бы правительство России работало на благо народа, то санкции, что сейчас были бы гораздо легче.
            Viktorfi
            1. evsyukov_a Сегодня, 10:44
              Прошу прощения, Вы не читали часом "Град обреченный" Стругацких?
              evsyukov_a
            2. evsyukov_a Сегодня, 11:46
              "...миллиарды долларов, которые можно было бы направить в народ и для народа."

              Таки я подозреваю, что это приведет к совершенно дикой инфляции, и в итоге - снова к разбитому корыту. Это же основа нашей "рыночной экономики" - люди будут платить не столько, сколько стоит товар, а чуть больше, чем они могут за него заплатить. И сколько денег не дай, их ВСЕ изымет рост цен. Не согласны? Может пора государству вернуться хоть к какому-то контролю сфер обеспечения. кроме контроля доходов? когда государство повернется лицом к людям, а люди - и это тоже важно - к государству, тогда, полагаю и будет лучше всем.
              evsyukov_a
          2. Vita VKO Сегодня, 10:00
            Цитата: ВЕРЕСК
            Оглянитесь.Посмотрите вокруг.Мы стали лучше жить?

            Относительно 90-х жить стали безусловно лучше. Если конечно вы в 90-х не входили в бандитские группировки.
            Vita VKO
          3. Scoun Сегодня, 10:27
            Цитата: ВЕРЕСК
            Я в России.Предприятие РОСАТОМа

            Вы уж простите меня пожалуйста я всегда гордился нашими достижениями в Атомной сфере, нашими достижениями - Оганесон, Дубний.... и тд. Но РОСАТОМ ИМХА позорище сравнимое с Роснано, только Росатом тянет ВВП и подкидывает контракты, а Вы в курсе что экспорт Ю. Кореи в Атомной сфере почти в ТРИ раза больше нашего!!!
            Тут по ссылке можете разные отрасли посмотреть и сравнить.
            И кстати санкции с их стороны пошлибы Росатому только на пользу wassat

            http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/stat
            istics/h2?commodity=TOTAL&partner=World&r
            eporter=Korea&trade_flow=Export
            Scoun
    2. Джедай Сегодня, 08:27
      в середине следующей недели американский президент выступит с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля

      Прочитал это и первая мысль была: "Трамп решил лизнуть Израилю". belay lol
      Джедай
      1. п-к Опарышев Сегодня, 08:39
        Что память отшибло?Намедни обсуждали поздравление ВВП в том регионе.
        п-к Опарышев
    3. Вежливый Лось Сегодня, 09:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      Надеюсь-не заставят себя долго ждать.Арон-Ваш выход.

      Э... Сегодня суббота...
      Вежливый Лось
  4. Viktorfi Сегодня, 08:18
    Уже долгие годы президенты США это обещают. Трамп хоть немного судя по всему продвигается дальше предыдущих президентов.

    Пока идёт попытка США решить проблему евреев с арабами вообще, а не только с выдуманными палестинцами, США не особо спешат переносить посольство.


    По международным актам столицей Израиля считается Тель-Авив, а Иерусалим (по резолюции ГА ООН 1947 года)


    Тут написана полная глупость, так как никакой международный акт или резолюция не может решить, где у государства столица. Иерусалим они могут признавать или нет, но Израиль может сделать столицей любой город,точно также как Россия может завтра Питер сделать столицей или любой другой город.
    Просто не признавая Иерусалим, некоторые пишут Тель Авив так как это второй центральный город, типа как в России Питер и Москва.


    А так главное, что все президенты, премьер министры, включая и российских, едут в Иерусалим на встречу с нашим премьер министром и президентом страны и Израиль сам решает, где у него столица.
    Viktorfi
    1. solzh Сегодня, 08:22
      Вы хотите сказать, что Израилю на международное права далеко и глубоко?
      solzh
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:30
        Израилю на международное права далеко и глубоко? Разумеется. все президенты, премьер министры, включая и российских, едут в Иерусалим И в Москву-никто?Кто-то тут мотается из Израиля в Москву почти каждый вечер.Я понял.Это Аватар. feel
        ВЕРЕСК
      2. Viktorfi Сегодня, 08:40
        Цитата: solzh
        Вы хотите сказать, что Израилю на международное права далеко и глубоко?


        Учитывая, что все резолюции касательно Израиля , включая резолюцию 47 года рекомендательные, то тут даже не обязательно далеко и глубоко.

        Иерусалим согласно закону Израиля столица Израиля и является частью Израилю. Остальные могут считать, что хотят hi
        Viktorfi
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:27
    Ещё одна попытка бросить факел в пороховой погреб? Сколько конфликтов пытается поддерживать США? Только пока Трампу не удавалось поджечь "свой", личный!
    Горный стрелок
  6. andrewkor Сегодня, 08:29
    Не надо обольщаться тому ,что Трампон " примет решение"- что ему продиктуют про израильские лоббисты, то он и " примет"!
    andrewkor
    1. Viktorfi Сегодня, 08:41
      Ага, если бы...
      Viktorfi
      1. Геркулесыч Сегодня, 08:51
        Так и будет -как у вас решат, так Трамп и объявит, а потом себе публично еще и обрезание сделает, чтобы и у вас в президенты боллатироватся ! wassat
        Геркулесыч
    2. Scoun Сегодня, 11:21
      Цитата: andrewkor
      Не надо обольщаться тому ,что Трампон " примет решение"- что ему продиктуют про израильские лоббисты, то он и " примет"!

      Вполне реально)))
      Цитата: Viktorfi
      Ага, если бы...

      Ну а как быть с его зятем Кушнером? Тем более что Кушнер известный ортодокс.
      Так что у него в семье есть кому за Иерусалим слово замолвить.
      Scoun
  7. п-к Опарышев Сегодня, 08:37
    Что это Дональд Фёдорович заторопился так?ВВП напугал его коалицией против Израиля!Ну так батенька позновато,пароход уплыл.
    п-к Опарышев
  8. Громобой Сегодня, 08:42
    Если Трамп не признает Иерусалим столицей,то следующим американским президентом будет индеец из племени чероки...уж,этот точно тогда признает...
    П.С. http://www.ng.ru/style/2011-04-20/8_cherokee.html
    Громобой
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:48
    Я давно говорил, что пора узаконить факт Вашингтон сталица Израиля! lol И нужно америку всю присоединить к Израилю на провах провинции, города переименовать в кибуцы! lol
    Геркулесыч
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 08:49
    Иерусалим согласно закону Израиля столица Израиля Не оспариваем.Трамп примет решение о столице Израиля Папочка назначит?Однако вы сильны в мировой Экологии... wassat
    ВЕРЕСК
    1. Viktorfi Сегодня, 09:09
      Цитата: ВЕРЕСК
      Папочка назначит?Однако вы сильны в мировой Экологии...


      Это название статьи такое.
      Но таки да, США имеют влияние в мире, вы не в курсе были?
      Viktorfi
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:34
        Но таки да, США имеют влияние в мире, вы не в курсе были?Так уже лет 30 в курсе.США,точнее-ИМЕЛИ влияние.Что вы будете делать,когда это влияние потонет?Кто вас вытащит?Опять или снова Россия?Думайте.Орёл или решка.Время не терпит остановки. в мировой Экологии... Мысли не хватило подумать ?
        ВЕРЕСК
        1. Viktorfi Сегодня, 10:20
          Цитата: ВЕРЕСК
          Так уже лет 30 в курсе.США,точнее-ИМЕЛИ влияние.Что вы будете делать,когда это влияние потонет?Кто вас вытащит?


          Имели и имеют и будут иметь.

          Что будем делать? Будем жить.


          Цитата: ВЕРЕСК
          Опять или снова Россия?Думайте


          Ну пока что СССР развалилась, а не США и Израиль.
          Так что думайте wassat


          Цитата: ВЕРЕСК
          Мысли не хватило подумать ?


          У меня то как раз с мыслями все нормально ,как и с логикой.
          Viktorfi
  11. anden Сегодня, 08:49
    Ну супер!) смех! кто то решает за Израиль . нормальная практика когда у тебя в друзьях америка. ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!
    anden
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:50
      ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!! Именно.С чем и поздравляем.Кстати!Куда Рабиновича скомуниздили?Сообразите его обратно.С вами не так интересно.
      ВЕРЕСК
  12. BLADFROST Сегодня, 09:05
    Ну никак не хотят согласиться евреи, что Господь отвернулся от них, разрушив Храм Соломонов! А вот уж признайте, это факт!
    BLADFROST
  13. свам Сегодня, 09:20
    Цитата: ВЕРЕСК
    "Братья" израилевы будут в восторге!Очередная печенька подкатилась.Счас посмотрим комменты от непричастных.Надеюсь-не заставят себя долго ждать.Арон-Ваш выход.
    МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

    В тексте отмечается, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в палестино-израильском урегулировании. «Обстановка на местах неуклонно деградирует, — говорится в документе. — Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства — Израиль и Палестина — будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями».







    Что способствует сближению России и Израиля

    Далее в тексте еще раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. «Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в документе.
    свам
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:31
      Не оспариваем. Внимательней читайте.Мне лично,всё-равно,что будет столицеи израиля.Н-Йорк,Анкара или Канберра.Или Оттава.Они везде.
      ВЕРЕСК
  14. polkovnik manuch Сегодня, 09:44
    Евреи и без указки Трампа решат , какой город будет у них столицей . Иерусалим строили иудеи и христиане , а арабы туда приперлись гораздо позднее ! Они пришли на готовое и были захватчиками .Вот так-то.
    polkovnik manuch
  15. sir_obs Сегодня, 10:10
    Трамп пока не готов принять решение о переносе в Иерусалим американского посольства.

    Ну ясное дело, видимо заварушка уже спланирована и хоццца быть, как всегда подальше.
    sir_obs
  16. Евродав Сегодня, 10:16
    Цитата: ВЕРЕСК
    "Братья" израилевы будут в восторге!Очередная печенька подкатилась.Счас посмотрим комменты от непричастных.Надеюсь-не заставят себя долго ждать.Арон-Ваш выход.

    Арон по субботам не принимает и не раздаёт!
    Евродав
  17. Евродав Сегодня, 10:20
    Цитата: BLADFROST
    Ну никак не хотят согласиться евреи, что Господь отвернулся от них, разрушив Храм Соломонов! А вот уж признайте, это факт!

    Их то Господь при них!
    «…Бог дал евреям власть над жизнью и имуществом других народов…» (Sepher Haikarim III, 25, Jalkut Simeoni, folio 83, col. 3)...
    Вот они, начитавшись и возомнили...
    Евродав
  18. Berkut24 Сегодня, 10:32
    Не хочется Трампу ссориться с арабами, а придется.
    Berkut24
  19. rotmistr60 Сегодня, 10:35
    Ну если сам Трамп назначит столицу Израиля, то мировому сообществу останется только смириться. Мне кажется, что зять Трампа не случайно появился в свое время в этой семейке. Если копнуть глубже, то можно уткнуться в крышку "Моссада".
    rotmistr60
  20. Нелегал Сегодня, 10:42
    Израильские власти считают Иерусалим официальной столицей Израиля и призывают другие государства признать этот статус за городом.

    Никто никогда этого не признает и Израиль в том числе...Даже если ООН официально объявит об этом!
    Нелегал
  21. pvv113 Сегодня, 10:45
    Трамп пока не готов принять решение о переносе в Иерусалим американского посольства

    То есть, столица там, где американское посольство?
    pvv113
  22. loginovich Сегодня, 11:12
    Похоже в Новом году мира на БВ ожидать не стоит.
    loginovich
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