СМИ США: На следующей неделе Трамп примет решение о столице Израиля

С 1948 по 1967 года Иерусалим существовал как разделённый город, и граждане Израиля не имели возможности свободно прийти и помолиться в храмах города, у Стены плача. В 1967 году Иерусалим был воссоединён. Мы выражаем удовлетворение тем, что все израильтяне теперь могут молиться в иерусалимских храмах. Нами принята резолюция о признании этого города израильской столицей.

Телеканал CNBC вышел с репортажем, в котором со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника американской администрации сообщается о намерениях Трампа по поводу Израиля и его столицы. Если верить представленному материалу, то в середине следующей недели американский президент выступит с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля. По международным актам столицей Израиля считается Тель-Авив, а Иерусалим (по резолюции ГА ООН 1947 года) имел статус «международного города». Израильские власти считают Иерусалим официальной столицей Израиля и призывают другие государства признать этот статус за городом.Информационное агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, также сообщает о готовности Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. При этом добавляется, что Трамп пока не готов принять решение о переносе в Иерусалим американского посольства.Летом текущего года американским сенатом была принята декларация по случаю 50-летия «воссоединения Иерусалима». Из текста декларации:Именно с лета 2017 года в США ожидают решения Трампа по этому вопросу.