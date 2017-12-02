"Латвия и Эстония начинают военные учения "Ураган"

В Эстонии на острове Сааремаа (Saaremaa) и в Пярнуском уезде (Parnu) начинаются крупномасштабные учения добровольческой военизированной организации "Кайтселиит" "Orkaan 2017" (Ураган 2017).В учениях примут участие более тысячи человек из Эстонии и Латвии, сообщили в пресс-службе "Кайтселиита".Как сказал глава Ляэнеского округа "Кайтселийта" подполковник Тыну Мийл, "в учениях примут участие также местные самоуправления и подразделения полиции, с которыми мы уже много лет проводим подготовительные штабные учения. В деле защиты населения все государственные структуры должны по мере возможностей помогать друг другу, чтобы наши люди могли справиться с любым кризисом".На Сааремаа будут отрабатываться навыки ведения конвенциональной войны, в том числе проведение атакующих и оборонительных операций на полузакрытой и закрытой местности. Здесь будут задействована бронетехника и солдаты Калевского пехотного батальона, военно-воздушные силы и подразделения киберобороны.Кроме того, во взаимодействии с департаментом полиции и погранохраны в главном городе острова Курессааре (Kuressaare) будет отрабатываться внутренняя оборона. В то же время в Пярнуском уезде будут отрабатываться сценарии участия в гибридной войне и защиты населения. Учения завершатся 3 декабря, передает "Интерфакс"