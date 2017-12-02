12:01 02 декабря

Латвия и Эстония начинают военные учения "Ураган"

В Эстонии на острове Сааремаа (Saaremaa) и в Пярнуском уезде (Parnu) начинаются крупномасштабные учения добровольческой военизированной организации "Кайтселиит" "Orkaan 2017" (Ураган 2017).

В учениях примут участие более тысячи человек из Эстонии и Латвии, сообщили в пресс-службе "Кайтселиита".

Латвия и Эстония начинают военные учения "Ураган"



Как сказал глава Ляэнеского округа "Кайтселийта" подполковник Тыну Мийл, "в учениях примут участие также местные самоуправления и подразделения полиции, с которыми мы уже много лет проводим подготовительные штабные учения. В деле защиты населения все государственные структуры должны по мере возможностей помогать друг другу, чтобы наши люди могли справиться с любым кризисом".

На Сааремаа будут отрабатываться навыки ведения конвенциональной войны, в том числе проведение атакующих и оборонительных операций на полузакрытой и закрытой местности. Здесь будут задействована бронетехника и солдаты Калевского пехотного батальона, военно-воздушные силы и подразделения киберобороны.

Кроме того, во взаимодействии с департаментом полиции и погранохраны в главном городе острова Курессааре (Kuressaare) будет отрабатываться внутренняя оборона. В то же время в Пярнуском уезде будут отрабатываться сценарии участия в гибридной войне и защиты населения. Учения завершатся 3 декабря, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 54

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  1. 1331М Сегодня, 10:00
    laughing laughing laughing Уууууууураааааагааааааааааааннннн....Так точнее будет,простите за эмоцию,но это же-Ээээээстоооооооооониииииииииииияаааааааааааа..
    .. lol
    1331М
    1. pvv113 Сегодня, 10:09
      Не тараторьте, говорите помедленнее
      pvv113
      1. vovanpain Сегодня, 10:17
        Латвия и Эстония начинают военные учения "Ураган"

        Чего? belay Какой нахрен урааааагаааан-пьяная черепаха более подходяще. laughing
        vovanpain
        1. pvv113 Сегодня, 10:20
          Привет, Володя!
          Эстонские силы быстрого реагирования примерно так и выглядят
          pvv113
          1. Logall Сегодня, 10:22
            Вот что-то в этом духе я и хотел написать про их ''ураган''! Учения ''ураган'' - и листва не шелохнется!
            Володи hi
            Logall
            1. pvv113 Сегодня, 10:26
              Александр, приветствую! Эстонская расторопность стала легендой и вошла в историю!
              pvv113
              1. Logall Сегодня, 10:30
                Я бы сказал - приползла!
                Logall
                1. pvv113 Сегодня, 10:36
                  Тогда правильнее - вползла wink
                  pvv113
              2. Джедай Сегодня, 11:37
                Угу, и эстонская гончая порода собак применяется только для загона хромых черепах и раненых улиток. belay wassat
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 11:46
                  Догнать - не догонит, зато напугает wink
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 11:49
                    Цитата: pvv113
                    зато напугает

                    Или рассмешит. lol
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 11:50
                      Вот это - скорее всего laughing
                      pvv113
            2. vovanpain Сегодня, 10:37
              Цитата: Logall
              Эстонские силы быстрого реагирования примерно так и выглядят

              Цитата: Logall
              Вот что-то в этом духе я и хотел написать про их ''ураган''!

              Здравы Будьте друзья! drinks hi Эта новость сделала нам день. good drinks
              vovanpain
              1. pvv113 Сегодня, 10:54
                Если не считать скорости, то с оленями у них много общего lol
                pvv113
        2. собаковод Сегодня, 10:23
          Да! Ураган! Всей Прибалтикой! В отдельно выбранном унитазе, где-то на заднем дворе Европы!
          собаковод
        3. Росомаха Сегодня, 10:37
          Скорее- лесные партизаны, ну и рожи у них на фото. wassat
          Росомаха
    2. Svarog Сегодня, 10:19
      Выдать всем боевые и пусть уже перехреначат друг друга..
      Svarog
    3. сибиралт Сегодня, 10:55
      Ну, хоть мужики оторвутся водочки попить вдали от своих жен. Хоть какая - то развлекуха. lol
      сибиралт
  2. Chertt Сегодня, 10:00
    "Латвия и Эстония начинают военные учения "Ураган"
    -Они что издеваются wink
    Chertt
    1. Джедай Сегодня, 10:02
      Да нет, вместе собрались рыбу глушить. lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:21
        Эстонцам нельзя рабу глушить динамитом - они до взрыва убежать не успевают laughing
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:24
          Вот и хорошо, что не успеют - поменьше "самых быстрых" станет. wink
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:28
            Так они уже научились и теперь осторожничают wink Только стометровый бикфордов шнур.
            Правда, за это время рыба успевает уйти laughing
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:47
              Вот и пусть вырабатывают тактику борьбы с быстроходной и умной рыбой. lol
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 10:55
                Такая им не доступна lol
                pvv113
                1. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Сегодня, 10:07
      ....тянет только на "Буря в стакане" wassat
      Чёрный
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:21
        Ураган в стакане то же пойдёт. НАТО будет ржать над ними не меньше нашего.Очередной цирк.
        По непроверенным данным,укропы ушли из Гладосово.Но люди пострадали,многих арестовали.
        п-к Опарышев
    3. Pirogov Сегодня, 10:19
      Цитата: Chertt
      Они что издеваются

      Они такими родились . И лечится это пулей.
      Pirogov
  3. Primoos Сегодня, 10:02
    Крупномасштабные учения в составе батальона! Шутка что ли? Хотя для лимитрофов и правда гигантский напряг. Конвенционально они могут только быстро застрелиться, что бы не мучится.
    Primoos
    1. solzh Сегодня, 10:21
      Даже застрелиться у них быстро не получиться. Потому что
      Цитата: 1331М
      это же-Ээээээстоооооооооониииииииииииияаааааааааааа..
      .
      solzh
  4. Ilya-spb Сегодня, 10:05
    Опять горячие эстонские парни бряцают оружием))

    Сколько нужно наших десантников, чтобы, в случае чего, их нейтрализовать?
    Ilya-spb
  5. рюрикович Сегодня, 10:08
    fool
    Назвали бы лучше "Чурупаха"...Всяк правильней было бы laughing
    рюрикович
    1. Джедай Сегодня, 10:13
      Цитата: рюрикович
      Назвали бы лучше "Чурупаха"...Всяк правильней было бы

      Несолидно звучит. Вот "Удав" - самое то wink
      Джедай
  6. pvv113 Сегодня, 10:10
    А танк будет? Или он сейчас в Литве?
    pvv113
  7. Перейра Сегодня, 10:14
    Хотелось бы уточнить, с какой скоростью носятся эстонские ураганы?
    Перейра
    1. pvv113 Сегодня, 10:23
      На счет ураганов не знаю, а вот авиация - это да!
      pvv113
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:16
    Названия какие пафосные! Назвали бы "буря в стакане" - куда ближе к истине
    Горный стрелок
  9. shura7782 Сегодня, 10:16
    Россияне в истерике. laughing Этот "Ураган" точно завернёт в сторону Москвы. Срочно надо собраться в ООН, чтобы обсудить этот акт выпиющей беспрециндентной агрессии . Как же не волноваться ведь перед нами элитные отборные части прибалтов. lol
    shura7782
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:17
    В учениях примут участие более тысячи человек из Эстонии и Латвии

    Все сметено "могучим" Ураганом-2017. А какие на фото парни "бравые", усатые, пузатые, да еще вроде как с бельгийской штурмовой винтовкой (или немецкой?).
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:23
      Цитата: rotmistr60
      с бельгийской штурмовой винтовкой (или немецкой?).

      Судя по пазам на цевье и пламегасителю - немецкая G-3.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:30
        Ты прав G-3, которая издалека напоминает FN.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 10:51
          Они похожи внешне, это факт. Но у G-3 на цевье два ряда по три паза на цевье, а у FN FAL только один. И у G-3 ярко выраженный пламегаситель, а у бельгийки - щелевой.
          Цитата: rotmistr60
          Ты прав

          Предлагаю так и оставить и перейти на "ты".
          Джедай
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:04
            Принято, согласен. hi
            rotmistr60
    2. собаковод Сегодня, 10:26
      Это не помешает рисовать танчики и ваять из бумаги самолётики!
      собаковод
  11. Нелегал Сегодня, 10:27
    В ВОВ эти вояки на окупированных территориях , тоже учения проводили ..(даже немцы поражены были их жестокостью )
    Нелегал
  12. Симон Сегодня, 10:41
    Что за учения у прибалтов? Что хотят от России обороняться? А, на кой она нам нужна то Прибалтика? Что кормить их, что ли? Их сколько не корми, все Россию гадостью обливают.
    Симон
  13. Симон Сегодня, 10:44
    Цитата: Ilya-spb
    Опять горячие эстонские парни бряцают оружием))

    Сколько нужно наших десантников, чтобы, в случае чего, их нейтрализовать?

    А на кой они нам нужны, пускай бегают эти папуасы, играют в войну. У нас есть более серьезные противники. request
    Симон
  14. HAM Сегодня, 10:44
    И кто там говорит об "агрессивной России"?? Вот они -настоясчие агрессоры!трепещи Россия! crying
    HAM
  15. Симон Сегодня, 10:47
    Цитата: Chertt
    "Латвия и Эстония начинают военные учения "Ураган"
    -Они что издеваются wink

    Ага, они еще настоящего "Урагана" не видали. Выделываться начнут, точно ураганом пройдем и учения им не помогут.
    Симон
  16. farik68 Сегодня, 10:50
    А их самих то не снесет этим ураганом....? )))
    farik68
  17. zelenii75 Сегодня, 10:53
    Задачка для дошкольника : " Дано: Латвия. Эстония. Ураган. Задача :найти лишнее слово " laughing
    zelenii75
  18. zelenii75 Сегодня, 10:58
    Чо-й-то горячие прибалты ,как то пристарело выглядят ..... negative
    zelenii75
  19. zelenii75 Сегодня, 11:01
    Цитата: Симон
    Что за учения у прибалтов? Что хотят от России обороняться? А, на кой она нам нужна то Прибалтика? Что кормить их, что ли? Их сколько не корми, все Россию гадостью обливают.

    Неет.."Учения по посыпанию наледи песочком! " Вы на возраст этих вояк гляньте ! Часть с подагрой,часть с гиморроем,часть с маразмом! wassat
    zelenii75
  20. Геркулесыч Сегодня, 11:08
    Где там "миротворцы и право и левозашитники "?Это же агрессия против России в чистом виде! wassat Когда мы проводим учения, и неважно какая численность войск задействована, воет полмира -все задолизы сша, под их руководством, а учения "в нашей прихожей "-так, незначительная мелочь? Лицемеры! !!!
    Геркулесыч
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