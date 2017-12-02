15:52 02 декабря

Командующий ВДВ вручил сформированному ДШБ в Феодосии боевое знамя

Сформированный на территории Крымского полуострова десантно-штурмовой батальон ВДВ в ходе торжественной церемонии получил боевое знамя. Церемония проведена на центральном стадионе города Феодосии. Боевое знамя и грамоту от верховного главнокомандующего ВС РФ батальону передал командующий ВДВ России Андрей Сердюков. На центральном стадионе Феодосии (бывший "Кристалл") в торжественном мероприятии поучаствовал и глава региона Сергей Аксёнов.

ТАСС приводит заявление командующего ВДВ:
Сегодня в историю ВДВ вписана ещё одна страница. Сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон с дислокацией в городе Феодосия. Поздравляю вас с этим событием! Выражаю уверенность, что все поставленные перед батальоном задачи будут выполнены.


Заявление главы Республики Крым:

Воины-десантники всегда на передовой. Крымчане гордятся вами! Уверен, что ваше подразделение усилит воинскую группировку российских войск на территории Крыма.


Командующий ВДВ вручил сформированному ДШБ в Феодосии боевое знамя


Командир ДШБ ВДВ РФ Алексей Толмачёв в ответном слове отметил, что военнослужащие батальона будут хранить славные традиции воздушно-десантных войск и стоять на страже рубежей России в Крыму.

По случаю торжественного вручения знамени батальону ВДВ в Феодосии проводятся праздничные мероприятия, включая показательные выступления парашютистов, исполнении известных музыкальных произведений сводным оркестром 7-й десантно-штурмовой дивизии, выставка вооружений и военной техники, выставочные бои по рукопашному бою и многое другое.

Использованы фотографии: ВК/Вероника Котькова
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 12:31
    Ребята,вы на первом крае обороны нашей Родины.Будьте достойны наших отцов и дедов,наших предков..!
    210окв
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:35
      Хочется пожелать ребятам, что бы все "Тревоги" были учебными...
      Диванный Хенераль
    2. Идущий Сегодня, 12:37
      Может со временем развернут до полка.
      Идущий
      1. Человек РФ Сегодня, 13:03
        Вряд ли. Их в Крыму и так 2 "по штату"
        Сам сначала подумал (по годовой давности новостям), что это батальён из состава 97-го ДШП, но видимо ошибался..
        Человек РФ
      2. next322 Сегодня, 15:25
        До конца 2017 года под Феодосией будет развернут отдельный десантно-штурмовой батальон, который впоследствии переформируют в полк. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

        97-й полк должен быть создан до 1 декабря 2019 года, он войдет в состав 7-й горной десантно-штурмовой дивизии («новороссийской»). В данный момент в составе дивизии два десантно-штурмовых полка.
        next322
    3. Нелегал Сегодня, 12:55
      Цитата: 210окв
      Ребята,вы на первом крае обороны нашей Родины.Будьте достойны наших отцов и дедов,наших предков..!

      А куды они денутся ? Россия в окружении шавок США..
      Работаем браты !
      Нелегал
  2. 1331М Сегодня, 12:33
    Поздравляю!!! hi Но наши круче-
    Снимок снят в городе Балтийск .... wink
    1331М
    1. 210окв Сегодня, 12:38
      Мерятся ширинками-это не совсем то.Кто круче-покажет ДЕЛО..Не дай Бог конечно.
      Цитата: 1331М
      Поздравляю!!! hi Но наши круче-
      Снимок снят в городе Балтийск .... wink
      210окв
      1. 1331М Сегодня, 12:44
        Неоднократно ДЕЛО показывало-обе чеченские,Донбасс,Сирия...Списываюсь с Дядьками,знаю, о чём говорю... hi
        1331М
    2. Володин Сегодня, 13:09
      Цитата: 1331М
      Но наши круче-

      Не солидно это как-то. "Мы круче, чем они". Для боевого листка солдата-срочника сгодится. А так -
      детский сад...
      Володин
  3. pvv113 Сегодня, 12:37
    С Днем рожденья, ДШБ!!! soldier drinks
    pvv113
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:38
    Глаз радует вид настоящих бойцов в правельных, голубых беретах! good soldier good Хорошо, что мы собой остаемся hi , и удачи бойцам! !! soldier
    Геркулесыч
  5. ul_vitalii Сегодня, 13:16
    Отрадно слышать, что дополнительно в Крыму сформировано и размещено подразделение постоянной готовности и задачи перед ним видно поставлены в соответствии с текущим моментом. Да и девчонкам крымским женихов добавили, всем успехов !
    ul_vitalii
  6. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:39
    В периодике читал, что полк хотели разворачивать....
    До конца 2017 года под Феодосией будет развернут отдельный десантно-штурмовой батальон, который впоследствии переформируют в полк. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
    97-й полк должен быть создан до 1 декабря 2019 года, он войдет в состав 7-й горной десантно-штурмовой дивизии («новороссийской»). В данный момент в составе дивизии два десантно-штурмовых полка.
    В феврале 2016-го военные сообщали, что крымский батальон ВДВ должен быть развернут в районе Джанкоя, неподалеку от базы армейской авиации.
    В данный момент в Крыму нет постоянно базирующихся частей ВДВ, организована ротация дежурных батальонных групп из состава соединений ВДВ, дислоцирующихся вне территории полуострова.
    97-й гвардейский парашютно-десантный полк был сформирован в 1948 году, в 1959-м передан в состав 7-й воздушно-десантной дивизии (ныне 7-я горная десантно-штурмовая дивизия), базировался в литовском Алитусе. В 1993 году в составе дивизии выведен под Новороссийск, в 1994-м получил добавление к наименованию «кубанский казачий». Расформирован в 1997 году.

    https://lenta.ru/news/2017/05/18/regiment/
    Неплохо было бы снова сформировать 17-ю БрСпН КЧФ....чай врагов у РФ в Черноморском регионе прибавилось со времен распада СССР....
    MOSKVITYANIN
  7. ul_vitalii Сегодня, 15:08
    По ТК "Звезда" передали, что к 2020 году на базе батальона сформируют полк.
    ul_vitalii
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