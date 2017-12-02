Командующий ВДВ вручил сформированному ДШБ в Феодосии боевое знамя
Сформированный на территории Крымского полуострова десантно-штурмовой батальон ВДВ в ходе торжественной церемонии получил боевое знамя. Церемония проведена на центральном стадионе города Феодосии. Боевое знамя и грамоту от верховного главнокомандующего ВС РФ батальону передал командующий ВДВ России Андрей Сердюков. На центральном стадионе Феодосии (бывший "Кристалл") в торжественном мероприятии поучаствовал и глава региона Сергей Аксёнов.
ТАСС приводит заявление командующего ВДВ:
Заявление главы Республики Крым:
Командир ДШБ ВДВ РФ Алексей Толмачёв в ответном слове отметил, что военнослужащие батальона будут хранить славные традиции воздушно-десантных войск и стоять на страже рубежей России в Крыму.
По случаю торжественного вручения знамени батальону ВДВ в Феодосии проводятся праздничные мероприятия, включая показательные выступления парашютистов, исполнении известных музыкальных произведений сводным оркестром 7-й десантно-штурмовой дивизии, выставка вооружений и военной техники, выставочные бои по рукопашному бою и многое другое.
ТАСС приводит заявление командующего ВДВ:
Сегодня в историю ВДВ вписана ещё одна страница. Сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон с дислокацией в городе Феодосия. Поздравляю вас с этим событием! Выражаю уверенность, что все поставленные перед батальоном задачи будут выполнены.
Заявление главы Республики Крым:
Воины-десантники всегда на передовой. Крымчане гордятся вами! Уверен, что ваше подразделение усилит воинскую группировку российских войск на территории Крыма.
Командир ДШБ ВДВ РФ Алексей Толмачёв в ответном слове отметил, что военнослужащие батальона будут хранить славные традиции воздушно-десантных войск и стоять на страже рубежей России в Крыму.
По случаю торжественного вручения знамени батальону ВДВ в Феодосии проводятся праздничные мероприятия, включая показательные выступления парашютистов, исполнении известных музыкальных произведений сводным оркестром 7-й десантно-штурмовой дивизии, выставка вооружений и военной техники, выставочные бои по рукопашному бою и многое другое.
Использованы фотографии: ВК/Вероника Котькова
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