Командующий ВДВ вручил сформированному ДШБ в Феодосии боевое знамя

Сегодня в историю ВДВ вписана ещё одна страница. Сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон с дислокацией в городе Феодосия. Поздравляю вас с этим событием! Выражаю уверенность, что все поставленные перед батальоном задачи будут выполнены.

Воины-десантники всегда на передовой. Крымчане гордятся вами! Уверен, что ваше подразделение усилит воинскую группировку российских войск на территории Крыма.