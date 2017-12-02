В Китае стартовали учения Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР
Совместные антитеррористические тактико-специальные учения "Сотрудничество-2017" между сводной группой сил специального назначения Росгвардии и китайскими оперативниками из Народной вооруженной полицией КНР стартовало в субботу в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.
Учения пройдут со 2 по 13 декабря, с российской стороны в них принимают участие военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь", которые проведут отработку взаимодействия в специальных операциях с китайскими оперативниками из штурмового антитеррористического отряда "Пустынные лисы". Для войск национальной гвардии это первое подобное мероприятие, проводимое на территории иностранного государства. Учения будут отработаны в пустыне и в горах.
Учения продлятся две недели и будут состоять из двух частей, на весь период ТСУ участники будут объединены в единый тренировочный отряд, состоящий из четырех смешанных на паритетной основе групп специального назначения. Как отмечают в Росгвардии, "такой порядок общения поможет установить контакт и понимание между участниками тренировки".
Российские и китайские спецназовцы выполнят учебные задачи, используя вооружение, военную технику и средства связи Народной вооруженной полиции КНР. На отдельных этапах будет применяться авиация и бронетехника.
В период с 3 по 8 декабря спецназовцы примут участие в занятиях по тактико-специальной, огневой, высотной и физической подготовке на объектах воинской части Народной вооруженной полиции КНР. А с 9 по 12 декабря участники ТСУ проведут учебные специальные операции по поиску и ликвидации диверсионных групп в горной местности.
Антитеррористические тактико-специальные учения завершатся 13 декабря показным занятием с применением авиации, военной и специальной техники. Также 13 декабря пройдет церемония закрытия, в которой примет участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий Народной вооруженной полицией КНР генерал-полковник Ван Нин, передает РИА Новости
Учения пройдут со 2 по 13 декабря, с российской стороны в них принимают участие военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь", которые проведут отработку взаимодействия в специальных операциях с китайскими оперативниками из штурмового антитеррористического отряда "Пустынные лисы". Для войск национальной гвардии это первое подобное мероприятие, проводимое на территории иностранного государства. Учения будут отработаны в пустыне и в горах.
Учения продлятся две недели и будут состоять из двух частей, на весь период ТСУ участники будут объединены в единый тренировочный отряд, состоящий из четырех смешанных на паритетной основе групп специального назначения. Как отмечают в Росгвардии, "такой порядок общения поможет установить контакт и понимание между участниками тренировки".
Российские и китайские спецназовцы выполнят учебные задачи, используя вооружение, военную технику и средства связи Народной вооруженной полиции КНР. На отдельных этапах будет применяться авиация и бронетехника.
В период с 3 по 8 декабря спецназовцы примут участие в занятиях по тактико-специальной, огневой, высотной и физической подготовке на объектах воинской части Народной вооруженной полиции КНР. А с 9 по 12 декабря участники ТСУ проведут учебные специальные операции по поиску и ликвидации диверсионных групп в горной местности.
Антитеррористические тактико-специальные учения завершатся 13 декабря показным занятием с применением авиации, военной и специальной техники. Также 13 декабря пройдет церемония закрытия, в которой примет участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий Народной вооруженной полицией КНР генерал-полковник Ван Нин, передает РИА Новости
Использованы фотографии: пресс-служба Росгвардии
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