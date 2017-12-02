19:06 02 декабря

В Китае стартовали учения Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР

Совместные антитеррористические тактико-специальные учения "Сотрудничество-2017" между сводной группой сил специального назначения Росгвардии и китайскими оперативниками из Народной вооруженной полицией КНР стартовало в субботу в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Учения пройдут со 2 по 13 декабря, с российской стороны в них принимают участие военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь", которые проведут отработку взаимодействия в специальных операциях с китайскими оперативниками из штурмового антитеррористического отряда "Пустынные лисы". Для войск национальной гвардии это первое подобное мероприятие, проводимое на территории иностранного государства. Учения будут отработаны в пустыне и в горах.

В Китае стартовали учения Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР



Учения продлятся две недели и будут состоять из двух частей, на весь период ТСУ участники будут объединены в единый тренировочный отряд, состоящий из четырех смешанных на паритетной основе групп специального назначения. Как отмечают в Росгвардии, "такой порядок общения поможет установить контакт и понимание между участниками тренировки".

Российские и китайские спецназовцы выполнят учебные задачи, используя вооружение, военную технику и средства связи Народной вооруженной полиции КНР. На отдельных этапах будет применяться авиация и бронетехника.

В период с 3 по 8 декабря спецназовцы примут участие в занятиях по тактико-специальной, огневой, высотной и физической подготовке на объектах воинской части Народной вооруженной полиции КНР. А с 9 по 12 декабря участники ТСУ проведут учебные специальные операции по поиску и ликвидации диверсионных групп в горной местности.

Антитеррористические тактико-специальные учения завершатся 13 декабря показным занятием с применением авиации, военной и специальной техники. Также 13 декабря пройдет церемония закрытия, в которой примет участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий Народной вооруженной полицией КНР генерал-полковник Ван Нин, передает РИА Новости

Использованы фотографии: пресс-служба Росгвардии
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Комментарии 26

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  1. 1331М Сегодня, 16:02
    И чему там наши учиться будут?Как народ на Тяньанмене разгонять...?
    1331М
    1. Svarog Сегодня, 16:06
      Цитата: 1331М
      И чему там наши учиться будут?Как народ на Тяньанмене разгонять...?

      Деньги только на воздух пускают.. Думают, чем больше с китайцами учении, тем дружнее будем.
      Svarog
      1. Logall Сегодня, 16:27
        Тем больше их будет на дальнем востоке! Они его без войны отжимают...!
        Logall
      2. Chertt Сегодня, 18:06
        Цитата: Svarog
        Деньги только на воздух пускают.. Думают, чем больше с китайцами учении, тем дружнее будем.

        Опять не слава богу. Есть учения- плохо, деньги на ветер. Нет учений- плохо. сотрудничество с Китаем только на словах. Есть, что ни будь на свете, по поводу чего вы не будете брюзжать ?
        Chertt
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:06
      Алексей, они там просто покажут свое мастерство, но при этом никого конкретно гонять не нужно!
      Геркулесыч
      1. Primoos Сегодня, 16:13
        Цитата: Геркулесыч
        Алексей, они там просто покажут свое мастерство, но при этом никого конкретно гонять не нужно!

        Нужно! Ещё Как нужно! Особенно у нас. Развели тут либерастню. Куда ни плюнь в Ссытина попадаешь.
        Primoos
    3. Primoos Сегодня, 16:08
      О! По обмену опытом китайцы будут сопливых навальнят дубасить. Оччень гуманитарно! Как они в Китае это понимают. И сразу эта шпана малолетняя, кагтавая проникнется любовью к родине. Я обоими руками ЗА!
      Primoos
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:15
        Цитата: Primoos
        Как они в Китае это понимают.

        Дык,им проще. У них не настолько оборзевшая пятая колонна,да и та же Тянь-ан-мынь - хорошая прививка получилась. yes
        Paranoid50
    4. vovanpain Сегодня, 16:16
      Цитата: 1331М
      Как народ на Тяньанмене разгонять...

      Эх Леша,благодаря тому,что китайцы не стали миндальничать с придурками на Тянь ань Мэнь,они и развиваются ускоренными темпами и мир скоро их будет,а у нас-Гласность,госприемка,ускорение,Горбачев.Резул
      ьтат налицо. request
      vovanpain
      1. Смог Сегодня, 16:37
        Цитата: vovanpain
        Гласность,госприемка,ускорение,Горбачев

        Ага! А теперь сытины с бондюэлями нас жизни на голубом глазу учат Вместе с парой приборзевших пшеков. Эх!!!!!! am
        Смог
        1. dsk Сегодня, 16:59
          Цитата: Смог
          на голубом глазу
          Хорошие новости:
          "Противниками сборной России по футболу в группе А ЧМ-2018 станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Это стало известно в ходе жеребьевки в пятницу, 1 декабря, которая проходит в Москве при участии президента России Владимира Путина.
          Откроет турнир матч России и Саудовской Аравии - встреча пройдет 14 июня в "Лужниках".
          25 июня в Самаре состоится игра сборной России с футболистами из Уругвая.
          19 июня пройдет встреча сборной России с Египтом в Санкт-Петербурге. "
          Даже если сборная России проиграет сборной Уругвая, то выйдет в следующий круг. hi
          dsk
          1. Смог Сегодня, 17:15
            Цитата: dsk
            то выйдет в следующий круг.

            Ха,ха,ха! Ключевое слово- выйдет......и побредет дальше? Или как? wassat
            Смог
          2. vovanpain Сегодня, 17:24
            Цитата: dsk
            Даже если сборная России проиграет сборной Уругвая, то выйдет в следующий круг.

            laughing С кем с деревянным Дзюбой или мажором Кокориным,не смешите моего кота. laughing
            vovanpain
    5. g1v2 Сегодня, 16:53
      Надеюсь. Я целиком за китайский метод общения с скачущими по площадям майдаунами. am
      g1v2
  2. Громобой Сегодня, 16:30
    антитеррористического отряда "Пустынные лисы"
    Китайцы такие китайцы...и тут название скоммуниздили... bully
    Громобой
    1. Вас Влад Сегодня, 16:45
      Ромель англосаксов гонял и в хвост и в гриву wink ,при подавляющем численном превосходстве англосаксов над ним,а сколько техники отжал, во fellow По мне так название подходящее hi
      Вас Влад
  3. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 16:33
    Совместные антитеррористические тактико-специальные учения "Сотрудничество-2017" между сводной группой сил специального назначения Росгвардии и китайскими оперативниками из Народной вооруженной полицией КНР

    Мне нравятся эти учения ..США и Европу будем зачищать совместно!
    ОТДЕЛ-М29
    1. Deniska999 Сегодня, 16:37
      Пускай хотя бы Сирию зачистят...
      Deniska999
  4. san4es Сегодня, 16:38
    принимают участие военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь"
    soldier
    san4es
  5. Anyone Сегодня, 16:50
    Цитата: Primoos
    ...И сразу эта шпана малолетняя, кагтавая проникнется любовью к родине. Я обоими руками ЗА!

    Угу. Намного сложнее заставить проникнуться любовью к Родине (кстати, пишется с большой буквы) тех наших соотечественников, кто держит в офшорах суммы, эквивалентные 75% национального дохода страны. Особенно, когда это "гвардия" и создана для того, чтобы этих владельцев офшоров защищать от "шпаны малолетней" ))
    Anyone
    1. Primoos Сегодня, 17:12
      Цитата: Anyone
      Цитата: Primoos
      ...И сразу эта шпана малолетняя, кагтавая проникнется любовью к родине. Я обоими руками ЗА!

      Угу. Намного сложнее заставить проникнуться любовью к Родине (кстати, пишется с большой буквы) тех наших соотечественников, кто держит в офшорах суммы, эквивалентные 75% национального дохода страны. Особенно, когда это "гвардия" и создана для того, чтобы этих владельцев офшоров защищать от "шпаны малолетней" ))

      Пидагох штоли? Будешь меня грамоте учить? Сам то не из афшоров ли? Почерк на Ссытинский дюжа похож. Если мордой пару раз по асфальту повозить как следувает, глядь и любовь появится, а там и до патриотизма недалеко. Особенно, если морда сытая да гладкая, с золотой ложкой во рту родилась если морда.
      Primoos
      1. Anyone Сегодня, 18:19
        Ваш стиль изложения мне напоминает перлы Амвросия Амбруазовича Выбегалло.
        Anyone
        1. Primoos Сегодня, 18:26
          Ваш стиль до безобразия занудлив.
          Primoos
          1. Anyone Сегодня, 18:29
            Вы смешной ))
            Anyone
  6. garpastum75 Сегодня, 17:01
    В прошлом году они были у нас.Выразили недовольство тем,что якобы много их гоняли марш бросками до полигона и обратно (12 км)в одну сторону.Хотя если быть правдивыми,3-4 раза за две недели,это норма для группы спецназа,в которой 65%срочники годовалые
    garpastum75
  7. askort154 Сегодня, 17:16
    Учить Китай как наводить порядок в стране не нам. Последний вариант - " революция зонтиков" в Сингапуре, это ещё раз подтвердил. Запад неделю повонял и выдохся.
    У Китая были и есть проблемы с мусульманами на западе страны. В Китае они иногда устраивают теракты, но они эту инфу. держат. Сейчас китайцы ждут остатки игил и у себя. ЦРУ их перебрасывает в Среднюю Азию и в Афган под другим "погонялом". Поэтому, китайцы желают получить наш большой опыт (начиная с Кавказа) в этом, и взаимодействие. А это не есть плохо. И не надо здесь, флюздюпенить, об "китайской экспансии ". Глупо. yes
    askort154
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