Вспомогательные двигатели «Вояджера-1» удалось завести после 37-летнего простоя

Благодаря этим двигателям, которые все еще функционируют после 37 лет без использования, срок службы "Вояджера-1" может быть продлен на 2-3 года,

Специалистам НАСА удалось завести вспомогательные двигатели космического аппарата «Вояджер-1», удалившегося от Земли на 21 миллиард километров, передает РИА Новости сообщение ведомства.Двигатели, отвечающие за корректировку траектории полета, не использовались с 1980 года.В сообщении отмечается, что в 2014 году инженеры НАСА начали замечать снижение эффективности основных двигателей – «для поворота аппарата в пространстве требовалось все больше энергии».В связи с этим было принято решение возобновить работу вспомогательных двигателей, которые последний раз включались во время пролета «Вояджера» мимо Юпитера, Сатурна и их спутников.«Для этого специалистам пришлось изучать устаревшие программное обеспечение и язык программирования. Запуск двигателей был проведен 28 ноября, спустя 19.5 часов был получен сигнал об успешном включении», – рассказали в ведомстве.заявила руководитель проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения NASA Сьюзан Додд.Напомним, миссия «Вояджер» в лице зондов-близнецов была запущена в космос в сентябре 1977 года, на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми долгоживущими космическими аппаратами. «Вояджер-1» отдалился от Земли на 21 миллиард километров и продолжает приближаться к границе Солнечной системы со скоростью 61 тысяча километров в час.