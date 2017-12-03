10:52 03 декабря

Вспомогательные двигатели «Вояджера-1» удалось завести после 37-летнего простоя

Специалистам НАСА удалось завести вспомогательные двигатели космического аппарата «Вояджер-1», удалившегося от Земли на 21 миллиард километров, передает РИА Новости сообщение ведомства.

Вспомогательные двигатели «Вояджера-1» удалось завести после 37-летнего простоя


Двигатели, отвечающие за корректировку траектории полета, не использовались с 1980 года.


В сообщении отмечается, что в 2014 году инженеры НАСА начали замечать снижение эффективности основных двигателей – «для поворота аппарата в пространстве требовалось все больше энергии».

В связи с этим было принято решение возобновить работу вспомогательных двигателей, которые последний раз включались во время пролета «Вояджера» мимо Юпитера, Сатурна и их спутников.

«Для этого специалистам пришлось изучать устаревшие программное обеспечение и язык программирования. Запуск двигателей был проведен 28 ноября, спустя 19.5 часов был получен сигнал об успешном включении», – рассказали в ведомстве.

Благодаря этим двигателям, которые все еще функционируют после 37 лет без использования, срок службы "Вояджера-1" может быть продлен на 2-3 года,
заявила руководитель проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения NASA Сьюзан Додд.

Напомним, миссия «Вояджер» в лице зондов-близнецов была запущена в космос в сентябре 1977 года, на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми долгоживущими космическими аппаратами. «Вояджер-1» отдалился от Земли на 21 миллиард километров и продолжает приближаться к границе Солнечной системы со скоростью 61 тысяча километров в час.

Использованы фотографии: NASA
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 1331М Сегодня, 09:14
    Какой запас прочности был раньше...А у меня новый мотоблок поломался-тебе новый дешевле купить,чем этот отремонтировать-так мужики мне и сказали честно...
    1331М
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:15
      Вспомогательные двигатели «Вояджера-1» удалось завести после 37-летнего простоя

      Завезли новое оборудование в съёмочные павильоны Голливуда? belay
      СРЦ П-15
      1. Джедай Сегодня, 09:20
        Саша, привет! hi
        Цитата: СРЦ П-15
        Завезли новое оборудование в съёмочные павильоны Голливуда?

        Стопудово, ведь проверить невозможно, а старые языки типа фортрана только мастодонты помнят. yes
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:23
          Привет, Макс!
          Цитата: Джедай
          Стопудово, ведь проверить невозможно

          Завтра от них можно ожидать новости, что их аппарат захватили инопланетяне и не отдают! yes
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 09:29
            Я этому совсем не удивлюсь. lol Как и тому что инопланетяне будут пьяные и в ушанках с красной звездой. soldier
            Джедай
            1. bulvas Сегодня, 10:49
              Цитата: Джедай
              Я этому совсем не удивлюсь. lol Как и тому что инопланетяне будут пьяные и в ушанках с красной звездой. soldier


              И вообще, с НАСА от имени Вояджера общаются русские хакеры
              bully
              bulvas
        2. Orionvit Сегодня, 10:42
          Цитата: Джедай
          а старые языки типа фортрана только мастодонты помнят.

          Я знавал мастодонтов, которые в машинных кодах в уме считали. Вот то были программисты. Сейчас таких уже нет.
          Orionvit
          1. Джедай Сегодня, 10:46
            Цитата: Orionvit
            Сейчас таких уже нет.

            Зря Вы так - есть. yes
            Джедай
      2. PN Сегодня, 09:21
        Да там наверняка релейные схемы и микрочипов по минимуму, вот и получился аппарат живучим.
        PN
      3. Злой543 Сегодня, 09:28
        Ох уж эти сказачНики fellow
        Злой543
      4. donavi49 Сегодня, 09:41
        Он ничего не снимает уже давно. Если что. Но собирает определенные данные.

        Вообще глупо отрицать успехи США и ЕС в дальнем космосе. Та же миссия Кассини-Гюйгенс по фундаментальным открытиям и пересмотрам теорий, уделала лунные программы. Сейчас Юнона. Тот же полет к Комете - хотя и не вышло посадить зонд, дал огромный материал. Новые Горизонты - перевернули представление о Плутоне и в целом дальней системе.

        СССР летал в основном в ближний космос - Венера/Марс/Луна.
        donavi49
    2. Primoos Сегодня, 09:46
      Не всему, что говорят в НАСА , хочется верить. Страна голимого пиара. Лгут как дышат, так же естественно и постоянно. Иногда ложь преследует какие-то конкретные цели, а иногда бессмысленная. Наверное уже просто иначе не могут.
      Primoos
      1. Greenwood Сегодня, 09:52
        Трудно признать, что космическая программа наших стратегических "партнёров" продолжает развиваться, а не погрязла в коррупции и хищениях, как в России, да?! Проще заявить, что НАСА всё врёт. Если бы о таком прорыве заявили в Роскосмосе, вы первые бы прыгали от радости с криками "Россия впереди всех в деле освоения космоса, завидуйте злопыхатели!!!"
        Greenwood
        1. PN Сегодня, 10:23
          Так то со времен пуска в строй МКС никаких прорывных действий в космонавтике и не произошло. Что наши на месте топчутся, что наса...
          PN
        2. AID.S Сегодня, 10:40
          Цитата: Greenwood
          Трудно признать, что космическая программа наших стратегических "партнёров" продолжает развиваться,

          Нетрудно, но обидно, вот и приходится перебиваться "батутными" шуточками адептам веры в лунный павильон. Если так и дальше будет продолжаться, то мы, даже как космический извозчик, станем не нужны. И это уже реальность.
          AID.S
          1. Вадим237 Сегодня, 10:49
            Россия будет ракетные двигатели продавать, свои спутники выводить, а вот с иностранными коммерческими спутниками дела будут всё хуже и хуже, с каждым годом, эти заказы будут уходить к тем, у кого будет дешевле вывести.
            Вадим237
  2. ul_vitalii Сегодня, 09:16
    Видно конструктора на триста лет посадили, а через 37 годков амнистировали, тот на радостях и запустил их. laughing Ну а так, молодцы.
    ul_vitalii
  3. axiles100682 Сегодня, 09:26
    Базар жок.Тут американцы молодцы.Да и ранше у них как и у нас на совесть техника делалась.
    axiles100682
    1. 210окв Сегодня, 09:39
      Рогозиных,Собяниных и Ливановых....Думаете напишу "не было".Уже были эти комсомольцы..Только тогда они еще не приложились к народному добру..
      Цитата: axiles100682
      Базар жок.Тут американцы молодцы.Да и ранше у них как и у нас на совесть техника делалась.
      210окв
      1. Stas157 Сегодня, 10:08
        Что ни новость - опять Рогозин! Рогозин не является руководителем Роскосмоса, как вы себе представляете воровство? Или вы пришли к своему блестящему выводу, только на том основании, что руководство Роскосмоса подчиняется вице-премьеру? Ну, тогда Путина поставьте в свой список первым! Он по положению ещё выше.
        А то что, российские спутники с ракетами всё время падают, тут система виновата, которая прогнила полностью, о необходимости реформирования которой Рогозин и говорил.
        Stas157
        1. 210окв Сегодня, 10:26
          Вот Рогозин вместе с Путиным и иже с ними и есть Та Система!
          Цитата: Stas157
          Что ни новость - опять Рогозин! Рогозин не является руководителем Роскосмоса, как вы себе представляете воровство? Или вы пришли к своему блестящему выводу, только на том основании, что руководство Роскосмоса подчиняется вице-премьеру? Ну, тогда Путина поставьте в свой список первым! Он по положению ещё выше.
          А то что, российские спутники с ракетами всё время падают, тут система виновата, которая прогнила полностью, о необходимости реформирования которой Рогозин и говорил.
          210окв
  4. Кент0001 Сегодня, 09:35
    Вот техника. За пределами солнечной системы работают, а наши горе-спецы направление иимпульса разгонного блока угадать не могут. Кстати этот вояджер из эпохи и нашего космического триумфа по отправке аппаратов на Венеру например,.....но у нас все уже ка-то закончилось, надеюсь не навсегда.
    Кент0001
  5. 3vs Сегодня, 09:48
    Вот это я понимаю, надёжность!
    3vs
  6. Джек О’Нилл Сегодня, 10:00
    У нас и при Союзе зонды столько не жили...
    Не, американцы в дальнем космосе ускакали надолго вперед... Хоть кто то развивает науку в космосе исследуя оный.
    Джек О’Нилл
  7. Zomanus Сегодня, 10:06
    Да уж, вот раньше делали...
    Взять те же старые японские авто.
    20-30 лет пробега и до сих пор бодрые.
    Zomanus
  8. Комментарий был удален.
  9. фа2998 Сегодня, 10:19
    Цитата: СРЦ П-15
    Вспомогательные двигатели «Вояджера-1» удалось завести после 37-летнего простоя

    Завезли новое оборудование в съёмочные павильоны Голливуда? belay

    Вот не надо зубоскалить! Мы , после славного космического прошлого, останемся с Рогозиным и его батутом. Ирония тут не уместна них 21 млрд.км., и марсоходы , у нас подводные спутники! hi
    фа2998
  10. Горный стрелок Сегодня, 10:35
    Вот же делали! Без ограничений на срок службы. Именно на срок, а не ресурс.
    Горный стрелок
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:43
    Тогда, когда полетели эти Вояджеры и Венеры,был "золотой век романтики покорения космоса".Каждый второй мальчишка,мечтал стать космонавтом.
    Сейчас,мечтают стать манагерами,чиновниками. Пожрать побольше,потусоваться покруче (( Потому,что живём в эпоху потребления. Какие идеалы- такое и развитие
    Сибирский цирюльник
  12. Sergey53 Сегодня, 10:46
    Если на самом деле так то чего стесняться -молодцы производители.Сделали на совесть.
    Sergey53
Картина дня