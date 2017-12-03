Вашингтон отказался присоединяться к международному договору о миграции
Соединенные Штаты отказываются от присоединения к международному договору о миграции, который планируется принять в 2018 году, передает РИА Новости заявление американского постпредства при ООН.
Напомним, в 2016 году администрация Барака Обамы решила присоединиться к нью-йоркской декларации о миграции. Согласно документу, в 2018 году должен быть принят «глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов».
По словам главы представительства Никки Хейли, «ни одна страна не сделала столько, сколько США».
В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли на территорию Италии.
Тем не менее, во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80% (или на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Всего за 10 месяцев текущего года в Италию прибыло из Африки и «горячих» точек Ближнего Востока 111 тысяч человек.
Сегодня постпредство США при ООН проинформировало генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции,говорится в заявлении американской миссии.
Напомним, в 2016 году администрация Барака Обамы решила присоединиться к нью-йоркской декларации о миграции. Согласно документу, в 2018 году должен быть принят «глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов».
Многие положения нью-йоркской декларации не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа,пояснили в постпредстве.
По словам главы представительства Никки Хейли, «ни одна страна не сделала столько, сколько США».
Но наши решения в области миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим,отмечается в подписанном ею заявлении.
В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли на территорию Италии.
Тем не менее, во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80% (или на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Всего за 10 месяцев текущего года в Италию прибыло из Африки и «горячих» точек Ближнего Востока 111 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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