Вашингтон отказался присоединяться к международному договору о миграции

Сегодня постпредство США при ООН проинформировало генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции,

Многие положения нью-йоркской декларации не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа,

Но наши решения в области миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим,