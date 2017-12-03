10:58 03 декабря

Вашингтон отказался присоединяться к международному договору о миграции

Соединенные Штаты отказываются от присоединения к международному договору о миграции, который планируется принять в 2018 году, передает РИА Новости заявление американского постпредства при ООН.



Сегодня постпредство США при ООН проинформировало генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции,
говорится в заявлении американской миссии.


Напомним, в 2016 году администрация Барака Обамы решила присоединиться к нью-йоркской декларации о миграции. Согласно документу, в 2018 году должен быть принят «глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов».

Многие положения нью-йоркской декларации не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа,
пояснили в постпредстве.

По словам главы представительства Никки Хейли, «ни одна страна не сделала столько, сколько США».

Но наши решения в области миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим,
отмечается в подписанном ею заявлении.

В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли на территорию Италии.

Тем не менее, во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80% (или на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Всего за 10 месяцев текущего года в Италию прибыло из Африки и «горячих» точек Ближнего Востока 111 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:41
    Какая им от этого выгода? Никакой. Так нафига он им нужен?
    Sergey53
    1. Pirogov Сегодня, 10:44
      Цитата: Sergey53
      Какая им от этого выгода? Никакой. Так нафига он им нужен?

      Они сами миграцию организовывают в массовом порядке как же они будут голосовать против себя.........
      Pirogov
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:45
      Нагадили везде создали это нашествие беженцев и теперь решили выйти из договора , что же это очень по американски .
      Spartanez300
      1. Nelegal Сегодня, 10:58
        Цитата: Spartanez300
        Нагадили везде создали это нашествие беженцев и теперь решили выйти из договора , что же это очень по американски .

        Мы можем организовать туристический тур на баржах в сторону Американского континента..Начнем с Сирии!
        Nelegal
  2. Logall Сегодня, 10:42
    Конечно они откажутся, ведь из-за них вся эта ситуация! Движуху по ''Великому переселению народов'' инициируют они, своим ''демократичным'' подходом к международному праву! И неугодным, Вашингтону, режимам...
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 10:42
      По словам главы представительства Никки Хейли, «ни одна страна не сделала столько, сколько США»

      Да, США дофига сделали для существования проблемы мигрантов в Европе своими насаждениями демократии. am
      Джедай
    2. 1331М Сегодня, 10:49
      Правильно делают,Саш...Чужие им без надобности-Мексики хватает под боком,и то,стену построят,и спи спокойно...А так-хорошо им,все проблемы мира за Океаном..........Нам бы так... smile
      1331М
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    По словам главы представительства Никки Хейли, «ни одна страна не сделала столько, сколько США».

    ... уж кто бы сомневался !laughing ... от скромности эта говорящая страшилка не помрёт... laughing
    a.s.zzz888
    1. Полынь Сегодня, 10:48
      а что она не права что ли?
      правда сделали со знаком минус
      Полынь
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
        ... это их личное дело с мигрантами... я о второй части её "заявления" - «ни одна страна не сделала столько, сколько США»...
        a.s.zzz888
  4. Полынь Сегодня, 10:47
    главное чтобы мы к этому договору не присоединялись
    Полынь
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:50
    Но наши решения в области миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим,
    И что в этом плохого для американцев? Если кто-то думает что в России с этим всё нормально.Глупец.Или просто не умный человек.Для чего запускать в страну чуждых нам по вере культуре людей? Зачем эти толпы нам нужны? Чтобы они у нас деньги себе зарабатывали?Или диаспоры тут у нас устраивали.А потом улыбаясь говорили что русские выметайтесь это теперь наша земля? То так и есть и если это кто-то не замечает то fool на всю голову.
    Наблюдатель2014
  6. prior Сегодня, 10:52
    Ну правильно.
    Мы, американцы, вам миллионы мигрантов "организуем", а вы, европейцы, разбирайтесь с ними сами.....
    Всё демократично, по-американски...
    prior
  7. Клебер Сегодня, 10:54
    Тем не менее, во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины.


    Интересно, каким образом. Перестали фиксировать прибытие, помудрили со статистикой или топить в море начали?
    Клебер
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