Директор ЦРУ: твиты президента очень полезны для сбора разведывательной информации

Наши неприятели отвечают на эти твиты так, что мы можем понять, кто к каким сообщениям прислушивается, и какой отклик они находят в мире,

Вы знаете, что они хорошо проработаны. Я всегда был хорошим студентом. Я – человек, который хорошо работает с такого рода вещами. И я сомневаюсь, что был бы здесь, если бы не социальные медиа,