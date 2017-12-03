15:59 03 декабря

Директор ЦРУ: твиты президента очень полезны для сбора разведывательной информации

Директор Центрального разведывательного управления (КРУ) США Майк Помпео заявил, что привычка президента Дональда Трампа часто писать в «Твиттер» помогает разведчикам собирать полезную информацию, передает РИА Новости.



По словам Помпео, твиты президента Трампа дают ЦРУ «колоссальную возможность понимать, что происходит в других частях света».


Наши неприятели отвечают на эти твиты так, что мы можем понять, кто к каким сообщениям прислушивается, и какой отклик они находят в мире,
пояснил глава ведомства.

Президент США Дональд Трамп активно пользуется «Твиттер». Ранее он заявил даже, что вряд ли бы добился успеха на выборах без социальных сетей. По словам Трампа, «Твиттер» помогает ему доносить свою точку зрения напрямую и быстро реагировать, если в СМИ появляется «ложная интерпретация» его слов.

Хозяин Белого дома, чьи твиты иногда содержат орфографические ошибки и написанные заглавными буквами слова, отметил, что он делает это специально – такие сообщения хорошо воспринимаются простыми людьми.

Вы знаете, что они хорошо проработаны. Я всегда был хорошим студентом. Я – человек, который хорошо работает с такого рода вещами. И я сомневаюсь, что был бы здесь, если бы не социальные медиа,
сказал Трамп в интервью газете The Washington Post.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Немезида Сегодня, 12:34
    Ну да,а главное,что для начала там самим можно написать то,что выгодно для себя,а потом ссылаться на собственные заявления,как на разведданные из ( надежного ) источника...
    Немезида
    1. Идущий Сегодня, 12:40
      Война в виртуальном мире , многое меняет в реальной жизни.
      Идущий
      1. To be or not to be Сегодня, 13:07
        "По словам Помпео, твиты президента Трампа дают ЦРУ «колоссальную возможность понимать, что происходит в других частях света»."
        Это что?
        -падение уровня профессионализма у ЦРУ*
        -или прогиб начальника ЦРУ перед президентом?
        однако!
        To be or not to be
      2. Лелёк Сегодня, 13:46
        Цитата: Идущий
        Война в виртуальном мире , многое меняет в реальной жизни.


        hi , Виктор.
        Виртуальный мир - "весчь" завораживающая и порождающая кучу гипотез, но более действенны бита и судебное предписание, при помощи которых "клиент" становится послушным и перестаёт фордыбачить.
        Лелёк
    2. Primoos Сегодня, 15:41
      Да пусть пишет. Собака лает, ветер носит. Что вам жалко? Маразм крепчал! Америка теряет разум. Это начинают замечать во всём мире.
      Primoos
  2. askort154 Сегодня, 12:43
    Конспирируется ЦРУ. Молодцы, не засвечивают сайт ВО. А что по сравнению с ним "твитер" - тьфу . drinks
    askort154
  3. василий50 Сегодня, 12:44
    Прежним президентам ЦРУ или там другие специально созданные службы поставляли информацию. А вот нынешний президент сам поставляет информацию для ЦРУ и прочим специально созданным службам.
    василий50
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    твиты президента Трампа дают ЦРУ «колоссальную возможность понимать, что происходит в других частях света».
    Полный абзац. Он это серьезно или как? Теперь понятно откуда у ЦРУ столько не соответствующей действительности информации, которую они периодически сливают в СМИ. Судя по информации в американских СМИ этого "разведчика" пророчат в Госсекретари.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:53
      Гена, приветствую! hi
      Цитата: rotmistr60
      Судя по информации в американских СМИ этого "разведчика" пророчат в Госсекретари.

      Так может это сам Помпео и "вбросил" эту инфу? wink
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:58
        Привет Максим! hi Они там уже сами запутались кто, когда и какую информацию должен вбрасывать. Поэтому и полный бедлам как в стране, так и в головах.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 13:07
          Цитата: rotmistr60
          полный бедлам как в стране, так и в головах.

          Полностью с тобой согласен. А власть имущие с этого бардака купоны стригут.
          Джедай
  5. 23424636 Сегодня, 12:49
    о чем статья ? как реагирует ЦРУ на мнение старика победившего иудейский заговор благодаря югославской ответке за развал страны . вы думали шо ваши Горби и Ельчеры всех нас сдали ?очень ошибочное мнение За каждое волнение идет обратка и ваши долги всему миру это багровые тона завтрашнего дня.
    23424636
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:51
    Директор Центрального разведывательного управления (КРУ) США Майк Помпео заявил, что привычка президента Дональда Трампа часто писать в «Твиттер» помогает разведчикам собирать полезную информацию

    Т.е. миллионер, постоивший успешный бизнес (при чем, как бы не хотелось признать - сам - это не сидещий на госраспилах Сечин/Ротенберг/Абрамович) и десятилетия выживающий среди акул капитализма, в условиях зверинной запаной конкуренции, промышленного шпионажа и прочих буржуйских прелестей - лох, не умеющий сообразить что можно, а что нельзя писать в твиттер, не понимающий что его твиттер читется и не догадывающийся его использовать для слития дезы?

    Даное заявление никак, кроме акта антитрамповской кампании, оценить нельзя.
    Молодой_Коммунист
  7. Vard Сегодня, 13:05
    Это всё... инженерная социология... к сожалению сейчас это тренд... запудрить мозг так, что и не знаешь, что думать... И думаю... если нас на сайте читает ЦРУ, то за нашу обороноспособность я спокоен...
    Vard
  8. savage1976 Сегодня, 13:07
    Бабушки у подъезда гораздо осведомленнее.
    savage1976
  9. zhekazs Сегодня, 14:46
    Вы знаете, что они хорошо проработаны. Я всегда был хорошим студентом. Я – человек, который хорошо работает с такого рода вещами. И я сомневаюсь, что был бы здесь, если бы не социальные медиа,
    сказал Трамп в интервью газете The Washington Post.
    Вот же дундук, сдал сам себя с потрохами и еще контору палит. Видимо, придется отзывать полковника Травкина, да на пенсию с понижением звания до капитана, не оправдал товарищ доверия партии. Ждем сообщений о скорой отставке.
    zhekazs
    1. zhekazs Сегодня, 14:57
      А то, что разведки мониторят соцсети - то в этом ничего зазорного и неправильного, с моей точки зрения, нет. Они (соцсети) - это источник информации, раньше, также, разведкам приходилось перелопачивать кучу печатных СМИ в поисках крупиц стоящей информации, сейчас это делать проще, с наличием глобальной сети, ведь принцип "болтун - находка для шпиона" еще никто не отменял. Единственно, нужно обладать действительно мощными аналитическими возможностями, чтобы в этой лавине электронного мусора выявить стОящую информацию. И как мы видим в последнее время, у полосатых не все так хорошо с аналитикой в этом плане.
      zhekazs
  10. polpot Сегодня, 14:47
    какой то ,может быть надо Трампа лишить доступа к СМИ и держать в клетке все 4 года президентства
    polpot
  11. Altona Сегодня, 15:50
    Жаль,что цензура не позволяет. Один украинец послал Трампу твит с коротким посланием "ты-*слово из трех букв*". В ответном твите Трамп спрашивал, что означает сие слово? Признание его заслуг или его крутизну как президента. laughing laughing
    P.S. Весьма ценная информация для оценки политики США в мире. hi
    Altona
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