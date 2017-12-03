Директор ЦРУ: твиты президента очень полезны для сбора разведывательной информации
Директор Центрального разведывательного управления (КРУ) США Майк Помпео заявил, что привычка президента Дональда Трампа часто писать в «Твиттер» помогает разведчикам собирать полезную информацию, передает РИА Новости.
По словам Помпео, твиты президента Трампа дают ЦРУ «колоссальную возможность понимать, что происходит в других частях света».
Президент США Дональд Трамп активно пользуется «Твиттер». Ранее он заявил даже, что вряд ли бы добился успеха на выборах без социальных сетей. По словам Трампа, «Твиттер» помогает ему доносить свою точку зрения напрямую и быстро реагировать, если в СМИ появляется «ложная интерпретация» его слов.
Хозяин Белого дома, чьи твиты иногда содержат орфографические ошибки и написанные заглавными буквами слова, отметил, что он делает это специально – такие сообщения хорошо воспринимаются простыми людьми.
По словам Помпео, твиты президента Трампа дают ЦРУ «колоссальную возможность понимать, что происходит в других частях света».
Наши неприятели отвечают на эти твиты так, что мы можем понять, кто к каким сообщениям прислушивается, и какой отклик они находят в мире,пояснил глава ведомства.
Президент США Дональд Трамп активно пользуется «Твиттер». Ранее он заявил даже, что вряд ли бы добился успеха на выборах без социальных сетей. По словам Трампа, «Твиттер» помогает ему доносить свою точку зрения напрямую и быстро реагировать, если в СМИ появляется «ложная интерпретация» его слов.
Хозяин Белого дома, чьи твиты иногда содержат орфографические ошибки и написанные заглавными буквами слова, отметил, что он делает это специально – такие сообщения хорошо воспринимаются простыми людьми.
Вы знаете, что они хорошо проработаны. Я всегда был хорошим студентом. Я – человек, который хорошо работает с такого рода вещами. И я сомневаюсь, что был бы здесь, если бы не социальные медиа,сказал Трамп в интервью газете The Washington Post.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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