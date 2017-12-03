В Госдуме украино-американскую тренировку в Черном море сочли эскалацией напряженности

Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье,

Призывая к соблюдению Минских соглашений, призывая к тому, чтобы были прекращены боевые действия, вместе с тем на деле США и Украина показывают абсолютно другие реалии,

Понятно, что на них (США и Украину) никто не собирается нападать, а это (с их стороны) – вынашивание некоторых, возможно, агрессивных планов,