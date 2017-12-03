В Госдуме украино-американскую тренировку в Черном море сочли эскалацией напряженности
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает эскалацией напряженности в регионе совместную тренировку ВМС Украины и США в Черном море, передает РИА Новости.
Ранее пресс-служба украинских ВМС сообщила о проведении совместной с американским эсминцем тренировки, целью которой являлось «отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества».
Он подчеркнул, что считает такие действия США и Украины недопустимыми.
Ранее пресс-служба украинских ВМС сообщила о проведении совместной с американским эсминцем тренировки, целью которой являлось «отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества».
Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье,сказал Швыткин агентству.
Он подчеркнул, что считает такие действия США и Украины недопустимыми.
Призывая к соблюдению Минских соглашений, призывая к тому, чтобы были прекращены боевые действия, вместе с тем на деле США и Украина показывают абсолютно другие реалии,констатировал депутат.
Понятно, что на них (США и Украину) никто не собирается нападать, а это (с их стороны) – вынашивание некоторых, возможно, агрессивных планов,считает Швыткин.
Использованы фотографии: http://kherson.life / Таймер
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