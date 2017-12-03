15:58 03 декабря

В Госдуме украино-американскую тренировку в Черном море сочли эскалацией напряженности

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает эскалацией напряженности в регионе совместную тренировку ВМС Украины и США в Черном море, передает РИА Новости.



Ранее пресс-служба украинских ВМС сообщила о проведении совместной с американским эсминцем тренировки, целью которой являлось «отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества».




Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье,
сказал Швыткин агентству.

Он подчеркнул, что считает такие действия США и Украины недопустимыми.

Призывая к соблюдению Минских соглашений, призывая к тому, чтобы были прекращены боевые действия, вместе с тем на деле США и Украина показывают абсолютно другие реалии,
констатировал депутат.

Понятно, что на них (США и Украину) никто не собирается нападать, а это (с их стороны) – вынашивание некоторых, возможно, агрессивных планов,
считает Швыткин.

Использованы фотографии: http://kherson.life / Таймер
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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 13:06
    Где то в фильме что ли мелькнуло... на заре советской власти в ресторане блюдо... конина с рябчиком... один конь и один рябчик... это я к тому, что в учениях судя по всему принимал участи одни эсминец США... и не то сторожевик, не то фрегат, в общем плавсредство с Украинской стороны...
    Vard
    1. Logall Сегодня, 13:15
      это в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье,

      Так это то, чего США и добивается! Все действия США направленны на создание напряжённости возле российских границ! Любые ноты останутся неуслышанными! Будь то ноты протеста или какие другие...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 13:20
        Согласен с тобой, Саша. Вот провести бы в ответ совместные учения с Кубой в Мексиканском заливе... feel
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 13:28
          И Мексику с Аргентиной подтянуть!
          У Маккейна мозг так ''раком'' станет, что никакая операция не поможет...
          Logall
          1. Николай Петров Сегодня, 13:42
            Так-то недобитку маккейнушке рак мозга не должен грозить, за отсутствием такового. "Великий лётчик" угробил то ли 7 то ли 9 самолётов. Не каждый наш ПВО-шник таким результатом может похвалиться. Ну а после вьетнамского плена, так Гарант уже говорил: посидите в яме 4 года, у любого крыша съедет (близко к тексту).
            Николай Петров
          2. Джедай Сегодня, 14:00
            Цитата: Logall
            У Маккейна мозг так ''раком'' станет, что никакая операция не поможет...

            Саш, Маккейн потому и не преставился от смертельного диагноза, что там пустота вместо мозга - нечему болеть. wink А насчёт Мексики и Аргентины хорошая идея, Сергей Кужегутович одобрит. soldier
            Джедай
          3. askort154 Сегодня, 14:34
            Logall.....И Мексику с Аргентиной подтянуть!

            НЕ, Аргентина не то no ! Наша Камчатка в два раза ближе к США, чем Аргентина. yes
            askort154
          4. Primoos Сегодня, 15:29
            Цитата: Logall
            И Мексику с Аргентиной подтянуть!
            У Маккейна мозг так ''раком'' станет, что никакая операция не поможет...

            У Мак кейна уже нет мозга, ампутировали недавно. Но это на его умственных способностях совсем не отразилось. Похоже, он мозгами никогда и не пользовался.
            Primoos
        2. weksha50 Сегодня, 15:23
          Цитата: Джедай
          Вот провести бы в ответ совместные учения с Кубой в Мексиканском заливе..


          Хм... Неадекватный ход...
          Вот сейчас Россию (и не только) насмешили маневры американского эсминца с "украинским флотом"...
          А вот в предлагаемом варианте - зачем смешить Америку ? laughing hi
          weksha50
          1. Джедай Сегодня, 15:26
            Георгий hi
            Цитата: weksha50
            А вот в предлагаемом варианте - зачем смешить Америку ?

            Я же не предлагал "зеркальный" ответ. wink lol
            Джедай
      2. nikolaev Сегодня, 14:16
        США разрушают демократию и основы международного права по всему миру, а на Украине особенно: с помощью уголовников и фашистов оккупировали страну, теперь на Украине свободы вообще нет

        Народ Украины лишен элементарных человеческих прав - нельзя обеспечить свои насущные потребности, нельзя возразить нелегитимной бандитской власти, нельзя избрать в органы управления достойных людей. Террор на Украине продолжается и приобретает все новые опасные тенденции: народ Украины не хочет воевать с Россией , поэтому с Бл.Востока завозятся недобитые игиловцы и исламисты, создается основа для развязывания террористической войны против России на территории Украины

        население Донбасса вообще ввергнуто в дикое средневековье, где жизнь человека, его имущество необходимое для жизни вообще не принимаются в расчет и ничего не стоит. Никто не несет ответственности за грабежи , насилие , убийства , которые чинят ВСУ , нацбаты и добровольческие батальоны , набранные из отпущенных на волю уголовников
        nikolaev
      3. Primoos Сегодня, 15:34
        Учения? Так, мелкое западло, от бессилия сделать крупное. Всё черное море контролируется с территории Крыма, который российский. Вот пин.досы и бесятся. Про свидомитов даже говорить лень, шавки на подхвате.
        Primoos
    2. 1331М Сегодня, 13:20
      Им в Думе заняться нечем больше?Хотя......Что я спрашиваю-
      1331М
      1. Primoos Сегодня, 15:36
        Цитата: 1331М
        Им в Думе заняться нечем больше?Хотя......Что я спрашиваю-

        Откуда в думе взяться адекватным людям? Вам напомнить, что имеет обыкновение по верху плавать? Они в думу с остервенением лезли для того, чтобы ничего не делать и жрать, жрать, жрать!
        Primoos
    3. Владыка Ситх Сегодня, 13:22
      А рядом я находился. winked выпили по пару чашек кофе с журналистами с тв канала Новороссия.
      Владыка Ситх
      1. weksha50 Сегодня, 15:28
        Цитата: Владыка Ситх
        А рядом я находился. выпили по пару чашек кофе с журналистами с тв канала Новороссия.



        О...дуреть !!! Как Муженко себя подставил с оперативной картой !!! Как нормально его начальник пресс-службы засветил !!! Вот оно, информационное оружие !!! good hi
        weksha50
    4. Лелёк Сегодня, 13:26
      Цитата: Vard
      на заре советской власти в ресторане блюдо... конина с рябчиком... один конь и один рябчик.


      Это был анекдот о 50%-ной колбасе из куропатки - на одну лошадь одна куропатка. А в принципе всё правильно - янкирсам не важно сколько пароходов на плаву у бывшей Украины, им надобно запустить кончик щупальца с одним присоском в регион, а там глядишь - весь спрут "здравствуйте вам". А на наши "...очередной виток..." им начхАть. Политика англо-сакса, однако.
      Лелёк
      1. Джедай Сегодня, 14:07
        Лев, моё почтение! hi Картинка - убийственная в хорошем смысле! good
        Джедай
        1. Лелёк Сегодня, 14:18
          Цитата: Джедай
          Картинка - убийственная в хорошем смысле!


          Доброго воскресенья, Максим.
          Это я к тому, что экология в упадке, подсовывают рыбкам всякую хрень, а они ведь тоже люди и питаться "хочут" натурпродуктом а не дохлятиной. Рыбку жалко. crying
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 14:22
            Все знают что в Южной Америке в реках есть такая рыбка - пиранья. Но не все знают что там же водится и другая интересная рыба - кандиру. Каковая пострашнее пираньи будет. wink
            Джедай
            1. Лелёк Сегодня, 14:35
              Цитата: Джедай
              Джедай


              Есть такая. Хуже "карасину". Вот бы киевских - в аквариум с этими милыми созданиями.
              Лелёк
              1. Джедай Сегодня, 14:43
                Цитата: Лелёк
                Вот бы киевских - в аквариум с этими милыми созданиями.

                Лев, ну что же Вы фашингтонских обитателей такой чести лишаете? Вынужден Вам попенять. drinks
                Джедай
                1. Лелёк Сегодня, 15:03
                  Цитата: Джедай
                  что же Вы фашингтонских обитателей такой чести лишаете?


                  Ээээ, рыбок жалко. Тамошние помеси аллигаторов со скунсами сожрут их, не поморщившись.
                  Лелёк
                  1. Джедай Сегодня, 15:08
                    А вот тут впору тотализатор организовывать - кто кого? wink
                    Джедай
  2. Sergey53 Сегодня, 13:06
    В этой ситуации им главное себя показать, а остальное довесок.
    Sergey53
  3. Полынь Сегодня, 13:12
    Он подчеркнул, что считает такие действия США и Украины недопустимыми./////

    и к чему это?
    пустая болтовня- почему они не допустимые? подадут ли на них в суд за такие действия или что другое сделают?
    Полынь
    1. Vard Сегодня, 13:16
      Мне один гаишник рассказал... если ты в момент наезда на пешехода, успеешь подать звуковой сигнал, то тебя не посадят... даже если задавишь на смерть... Типа ты пытался предотвратить... вот и здесь... а вдруг он утонет...
      Vard
      1. Полынь Сегодня, 13:21
        не при этих ли обстоятельствах он это рассказывал - drinks ?
        Полынь
      2. сибиралт Сегодня, 14:04
        Ваш знакомый ничего не знает об ответственности при управлении источником повышенной опасности, к которым относится и автомобиль.laughing
        сибиралт
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:20
    Совсем могучие учения... Один эсминец США и пара вертолётов незалэжной. Могучая сила. Просто факт совместных учений напрягает.
    Горный стрелок
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:42
      Масштаб учений - что-то типа прикрытия браконьерской рыбалки с динамитом. Вот просто штатам там вообще делать нечего. Даже на рыбалке.
      Офицер запаса
  5. kepmor Сегодня, 13:53
    ржавенький то пароходец у мерикосов...неухоженный...
    kepmor
  6. Yoshi Сегодня, 14:25
    Да всем в мире глубоко безразлично что там думает российский чиновник.
    До тех пор безразлично, пока Россия не начнёт действовать.
    Главный вопрос - зачем, а не почему!
    Yoshi
  7. weksha50 Сегодня, 15:19
    "Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье"...

    Много шума из ничего (У.Шекспир).
    Украинского флота - нет. Амерский эсминец присутствует - так это от бессильной злобы на то, что не удалось Крым отжать и ВМБ США в нем устроить...
    А вот Турцию с её "султаном" допекут, и начнет она пропускать только военные корабли только тех стран, побережье которых - на Черном море, что тогда те амерсы будут делать... И "украинский" флот... laughing
    weksha50
  8. sabakina Сегодня, 15:55
    Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает эскалацией

    Этот многомудрый в курсе, что в 2014 году мы Чёрное море превратили в тир?
    sabakina
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