16:01 03 декабря

На границе с Афганистаном погиб командир таджикского пограничного отряда

Командир таджикской воинской части Хайриддин Ахматов погиб, еще четверо военных получили ранения в ходе перестрелки на границе с Афганистаном, передает РИА Новости.

Руины крепости на границе с Афганистаном. Памир, Ваханский коридор.

Согласно информации источника в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана, инцидент произошел в приграничном с Афганистаном районе Шамсиддин Шохин.


Боестолкновение с вооруженной группой, возможно, афганскими контрабандистами произошло минувшей ночью вблизи кишлака Лангурихо данного района,
сказал собеседник агентства.

Полковник Ахматов погиб на месте, четверо военнослужащих госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Исходя из их состояния, возможна переправка на вертолете в военный госпиталь города Душанбе,
добавил источник.

Как говорится в официальном заявлении Госкомитета нацбезопасности, боестолкновение, в котором погиб командир пограничного отряда, произошло на контрольно-пропускном пункте, «когда пограничники пытались остановить группу вооруженных наркоконтрабандистов из Афганистана».

Не подчинившись приказу остановиться, вооруженные нарушители открыли огонь по пограничникам, в результате которого в ходе боестолкновения был убит полковник…, трое афганцев были убиты, ранены четыре пограничника,
говорится в релизе.

Сообщается, что «на месте боестолкновения было обнаружено четыре автомата "Калашникова" и 33 килограмма наркотиков». В настоящее время продолжаются поиски скрывшихся преступников.

«За девять месяцев текущего года на таджикско-афганской границе произошло 26 боестолкновений, в результате были нейтрализованы 13 наркоконтрабандистов, один нарушитель границы получил ранения, 19 задержаны», – уточнили в ведомстве.

Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1430 километров, район Шамсиддин Шохин (бывший Шурабадский) самый напряженный участок границы из-за сложного горного рельефа, на котором часто происходят столкновения с контрабандистами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. олег ватник Сегодня, 14:02
    сам решил принять
    олег ватник
  2. Джедай Сегодня, 14:05
    Судя по материалу, бармалеев там было немало, если сам командир погранотряда принимал участие в огневом контакте... Светлая Память и земля пухом полковнику Ахматову. soldier Раненым - скорейшего восстановления.
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 14:27
      Передний край борьбы с наркоторговлей..Ибо в Афганистане не борются с этим злом..Как то так Максим...
      Цитата: Джедай
      Судя по материалу, бармалеев там было немало, если сам командир погранотряда принимал участие в огневом контакте... Светлая Память и земля пухом полковнику Ахматову. soldier Раненым - скорейшего восстановления.
      210окв
      1. Logall Сегодня, 14:37
        Цитата: 210окв
        Ибо в Афганистане не борются с этим злом..Как то так Максим...

        Почему это? Борятся! Талибан...
        Ну, а все остальные, борятся с талибами! Которые борятся с наркотиками...
        Logall
      2. Scoun Сегодня, 14:39
        Цитата: 210окв
        Передний край борьбы с наркоторговлей..

        А ещё Горы...! Там одни из самых молодых гор, которые лесами только только обрастать начали.
        самый напряженный участок границы из-за сложного горного рельефа,

        Эти горы до самой границы Киргизии с Казахстаном и вдоль всей границы с Китаем. В Киргизии 20-ть лет назад нашли племя, которое не знало что был СССР и что он распался.Валюта яки, козы, мыло и спиртное а самое дорогое это женщинс в жёны(Если память не путает).
        Scoun
        1. kush62 Сегодня, 14:53
          В Киргизии 20-ть лет назад нашли племя, которое не знало что был СССР и что он распался.Валюта яки, козы, мыло и спиртное а самое дорогое это женщинс в жёны(Если память не путает).
          Если спиртное горилка, то наверняка это древние ук ры laughing
          kush62
        2. AllXVahhaB Сегодня, 15:34
          Цитата: Scoun
          В Киргизии 20-ть лет назад нашли племя, которое не знало что был СССР

          Фейк какой-то. Был в конце 80-х в Киргизии на практике (геодезической). Все горы излазили, особо глухих мест не заметил - везде отары с чабанами. Да и в интернете ничего подобного не упоминается.
          Кстати, а откуда они мыло и спиртное брали если не из СССР?
          AllXVahhaB
      3. Джедай Сегодня, 14:40
        Цитата: 210окв
        Ибо в Афганистане не борются с этим злом.

        Дима, ты сам прекрасно знаешь как США радеют за свой афганский "волшебный огород". У них на первом месте не прибыль, а сверхприбыль. Все издержки процесса в виде жертв и всего сопутствующего - даже не второстепенны, а в конце списка.
        Джедай
        1. Svarog51 Сегодня, 15:08
          Максим, присоединяюсь к твоим пожеланиям. От себя добавлю - пусть придёт мир на эту землю.
          Svarog51
          1. Джедай Сегодня, 15:16
            Я и не сомневался что ты думаешь так же, как и я - иначе не были бы мы друзьями. Мир - это то, что нужно нам и категорически не нужно США.
            Джедай
            1. Svarog51 Сегодня, 15:37
              Опять ты прав на счёт мира. Исключить США хоть на какое то время и мир станет добрее к людям в нём живущим. Напрасно Колумб открытие совершил. ИМХО.
              Svarog51
              1. Джедай Сегодня, 15:39
                Цитата: Svarog51
                Исключить США хоть на какое то время

                Нет ничего более постоянного, чем временное. wink
                Цитата: Svarog51
                Напрасно Колумб открытие совершил

                А табак??? crying
                Джедай
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:09
    Цитата: Logall
    Цитата: 210окв
    Ибо в Афганистане не борются с этим злом..Как то так Максим...

    Почему это? Борятся! Талибан...
    Ну, а все остальные, борятся с талибами! Которые борятся с наркотиками...

    Заблуждаетесь.Сейчас "Талибан" сам не плохо на этом зарабатывает.Была же информация о концентрации боевиков на границах Среднеазиатских стран бывшего союза.Даже было заявление в ОДКБ по моему?Не даром США понаставили свои гарнизоны вдоль границы в Афганистане.Готовят диверсантов.Ивашов это давно говорил.А сами тем временем обвиняют Россию,в поставках оружия "Талибану".Хотя фактически сами его и вооружают,вместе с "ИГил"
    Мар.Тира
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