На границе с Афганистаном погиб командир таджикского пограничного отряда

Боестолкновение с вооруженной группой, возможно, афганскими контрабандистами произошло минувшей ночью вблизи кишлака Лангурихо данного района,

Исходя из их состояния, возможна переправка на вертолете в военный госпиталь города Душанбе,

Не подчинившись приказу остановиться, вооруженные нарушители открыли огонь по пограничникам, в результате которого в ходе боестолкновения был убит полковник…, трое афганцев были убиты, ранены четыре пограничника,