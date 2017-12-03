На границе с Афганистаном погиб командир таджикского пограничного отряда
Командир таджикской воинской части Хайриддин Ахматов погиб, еще четверо военных получили ранения в ходе перестрелки на границе с Афганистаном, передает РИА Новости.
Согласно информации источника в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана, инцидент произошел в приграничном с Афганистаном районе Шамсиддин Шохин.
Полковник Ахматов погиб на месте, четверо военнослужащих госпитализированы с тяжелыми ранениями.
Как говорится в официальном заявлении Госкомитета нацбезопасности, боестолкновение, в котором погиб командир пограничного отряда, произошло на контрольно-пропускном пункте, «когда пограничники пытались остановить группу вооруженных наркоконтрабандистов из Афганистана».
Сообщается, что «на месте боестолкновения было обнаружено четыре автомата "Калашникова" и 33 килограмма наркотиков». В настоящее время продолжаются поиски скрывшихся преступников.
«За девять месяцев текущего года на таджикско-афганской границе произошло 26 боестолкновений, в результате были нейтрализованы 13 наркоконтрабандистов, один нарушитель границы получил ранения, 19 задержаны», – уточнили в ведомстве.
Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1430 километров, район Шамсиддин Шохин (бывший Шурабадский) самый напряженный участок границы из-за сложного горного рельефа, на котором часто происходят столкновения с контрабандистами.
Согласно информации источника в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана, инцидент произошел в приграничном с Афганистаном районе Шамсиддин Шохин.
Боестолкновение с вооруженной группой, возможно, афганскими контрабандистами произошло минувшей ночью вблизи кишлака Лангурихо данного района,сказал собеседник агентства.
Полковник Ахматов погиб на месте, четверо военнослужащих госпитализированы с тяжелыми ранениями.
Исходя из их состояния, возможна переправка на вертолете в военный госпиталь города Душанбе,добавил источник.
Как говорится в официальном заявлении Госкомитета нацбезопасности, боестолкновение, в котором погиб командир пограничного отряда, произошло на контрольно-пропускном пункте, «когда пограничники пытались остановить группу вооруженных наркоконтрабандистов из Афганистана».
Не подчинившись приказу остановиться, вооруженные нарушители открыли огонь по пограничникам, в результате которого в ходе боестолкновения был убит полковник…, трое афганцев были убиты, ранены четыре пограничника,говорится в релизе.
Сообщается, что «на месте боестолкновения было обнаружено четыре автомата "Калашникова" и 33 килограмма наркотиков». В настоящее время продолжаются поиски скрывшихся преступников.
«За девять месяцев текущего года на таджикско-афганской границе произошло 26 боестолкновений, в результате были нейтрализованы 13 наркоконтрабандистов, один нарушитель границы получил ранения, 19 задержаны», – уточнили в ведомстве.
Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1430 километров, район Шамсиддин Шохин (бывший Шурабадский) самый напряженный участок границы из-за сложного горного рельефа, на котором часто происходят столкновения с контрабандистами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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